Olymp Trade прекращает свою работу на территории России

Согласно официальной информации, с 31 марта 2019 года на территории России перестанет действовать один из крупных игроков финансового рынка, предоставляющих услуги торговли бинарными опционами. Речь идет о компании Olymp Trade. Основной причиной прекращения деятельности брокер связывает с последними поправками в законодательство. Согласно условиям введенных норм, компании, которые работают на финансовых рынках, обязаны раскрывать третьим лицам информацию о клиентах, получающих доход в рамках партнерской программы.

Отметим, что Olymp Trade в конце 2018 года прекратил принимать заявки от трейдеров из России. Свое решение компания оправдывает тем, что она не намерена предоставлять такие данные. Объясняется это тем, что Olymp Trade в рамках партнерской программы вознаграждает своих клиентов не только за счет привлечения новых пользователей, но и путем предоставления части полученного ими заработка. Исходя из условий действия данной программы, если брокер будет соблюдать требования новых законодательных норм, возникнет конфликт интересов.

Olymp Trade распространил среди своих клиентов официальное уведомление, в котором указал, что с 31 марта закрывается прием любых заявок от пользователей из России. Последние не смогут пополнять баланс и открывать сделки. При этом вывод средств для граждан из РФ остается доступным до 30 июня. Клиенты из других стран, где представлен Olymp Trade, сохраняют за собой прежние возможности, даже если они имеют российское гражданство.

Что будет со старыми счетами в Olymp Trade?

Брокер после введения запрета на прием заявок из РФ не блокирует аккаунты пользователей. Olymp Trade проводит эту процедуру только после получения соответствующего уведомления от клиентов. При необходимости пользователи могут связаться со службой поддержки для решения вопросов, возникших из-за ограничения деятельности брокера.

Официальное сообщение показывает, что компания Olymp Trade не рассматривает российский рынок как основной и намеревается диверсифицировать собственный бизнес. Сейчас брокер намеревается расширить присутствие в африканских, латиноамериканских и южно-азиатских странах. При этом компания не планирует оставлять без внимания рынки СНГ.

