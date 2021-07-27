OlympTrade прекращает регистрацию клиентов из России. Где торговать трейдерам из РФ?

С 26.12.2018 брокер опционов OlympTrade прекращает регистрацию новых клиентов из России. Такое решение было принято компанией в следствии введения новых, ужесточенных, регуляционных правил на территории РФ.

Такое решение уже не первое среди брокеров опционов, ранее так же перестал принимать регистрации новых трейдеров из России и брокер IQ Option.

Важно отметить, что все клиенты из России открывшие счет до 26.12.2018 будут обслуживаться компанией в прежнем режиме и могут беспрепятственно вести торговлю у брокера, ограничиваются только новые регистрации на сайте.

У каких брокеров можно торговать опционами на территории России?

Мы же хотим выделить к примеру таких брокеров Finmax, PocketOption и Binary.com которые уже давно работают на рынке опционов, исправно делают выплаты клиентам и принимают регистрации клиентов из России.

Мы же хотим выделить к примеру таких брокеров Finmax, PocketOption и Binary.com которые уже давно работают на рынке опционов, исправно делают выплаты клиентам и принимают регистрации клиентов из России.

Кроме того, отдельно хотелось бы выделить форекс брокера Альпари, который так же предлагает своим клиентам торговлю опционами на своем сайте. Alpari один из крупнейших брокеров работающих на территории России и имеющий лицензию Центробанка РФ. Этот брокер подойдет тем, кто хочет серьезно заняться заработком на финансовых рынках и рассматривает торговлю опционами только как начальную, учебную стадию и в последствии планирует перейти на торговлю крупными суммами на рынке Forex.

