Биржа Livecoin ВЗЛОМАНА! Кто взломал биржу и как теперь вывести деньги

По состоянию на март 2021 года ситуация по работе биржи Livecoin остается неизменной, и биржа не планирует возобновлять свою работу, как и утверждалось ранее.

Несмотря на это, на главной странице биржи Ливкоин (http://livecoin.news/) появилась новая информация о том, что выплата средств начнется раньше, чем планировалось, чтобы все бывшие клиенты и пользователи ресурса увидели, что это не обман:

Как было заявлено в новом обращении, первыми свои выплаты получат клиенты с балансами до $5 000, а все остальные выплаты будут начаты тогда, когда будут обработаны все заявки на верификацию. Напомним, что последний день подачи заявки – 17 марта.

Помимо этого, все средства, которые останутся невостребованными, будут разделены между всеми клиентами, которые по итогу пройдут верификацию для выплат.

Также стоит отметить, что балансы менее $10 не будут выплачены, так как комиссия за такие суммы больше, чем сама сумма выплаты, о чем также сообщило руководство биржи Livecoin:

Говоря о выплатах, которые уже начались (по заявлению биржи), стоит отметить несколько важных моментов, которые кажутся довольно подозрительными.

Первое и самое важное то, что средства на данный момент если и будут выплачиваться, то будет выглядеть это подобным образом:

Из письма от администрации биржи становится понятно, что пользователи могут получить изначально только 50% своих средств, а оставшуюся часть можно будет получить только после того, как будут оставлены положительные отзывы на популярных ресурсах и в популярных телеграмм-каналах.

Второе касается самих выплат, и если верить телеграмм-каналам, в которых идет обсуждение получения компенсаций пострадавшим от взлома на бирже Livecoin, то большинство считает, что если не все, то большая часть положительных отзывов оставлена «ботами» или просто проплачены, так как никто из написавших положительный отзыв не предоставил никаких доказательств. То, на сколько это соответствует действительности, можно будет узнать лишь по окончанию всех выплат после 17 марта.

Далее рассмотрим хронологию событий и то, как развивалась ситуация после взлома биржи.

Актуальные новости о бирже Livecoin на январь-февраль 2021 года

Последние актуальные новости о бирже Livecoin на 21 января 2021 года , "представители биржи" в своем Twitter-аккаунте предоставили новую информацию о работе биржи, указав ссылку на новый временный домен сайта компании Livecoin.news:

На сайте http://livecoin.news/ указано, что расследование взлома активно ведется и далее, но сервису был нанесен серьезный ущерб и начать работу заново в полноценном объемы более не предоставляется возможным, поэтому проект закрывается, а оставшиеся средства будут выплачены клиентам биржи Livecoin.

Чтобы получить свои средства назад, необходимо связаться с представителями биржи через указанную на новом сайте электронную почту verification@livecoin.news и пройти верификацию. При чем обязательным условием является отправление письма именно с той почты, через которую был зарегистрирован аккаунт на бирже Livecoin. В письме нужно указать свой логин на бирже и дату регистрации.

Отправить заявку на возврат средств можно будет до 17 марта 2021 года. Все заявки, поданные после этой даты, будут считаться недействительными.

Также администрация биржи принесла свои извинения из-за сложившейся ситуации и призвала не оскорблять и не угрожать при подаче заявки на возврат средств, так как такая заявка может быть отклонена.

Помимо этого, представители биржи Livecoin предупредили о фейковых страницах, группах и лицах, выдающих себя за сотрудников проекта, так как общаясь с ними, есть большой риск потери еще большего количества средств.

Несмотря на то, что некоторые пользователи уже подали заявку на возврат средств, другие считают, что это затея является довольно опасной, так как новый временный сайт компании создан на взломанном домене и все личные данные, которые будут отправлены им, могут быть проданы или использованы в незаконной деятельности:

С электронного адреса verification@livecoin.news, указанного на временном сайте биржи Livecoin, бывшие клиенты биржи получили ответ с условиями для прохождения верификации, им по итогу необходимо предоставить следующие документы и информацию:

Максимально полную информацию о первом депозите на бирже; Скан-копию паспорта с данными и пропиской; Скан-копию документа с подтверждением места проживания (справка об уплате коммунальных услуг или любая другая); Модель устройства, с которого чаще всего совершался вход в аккаунт на бирже (смартфон, планшет или ПК); Информацию об источнике происхождения средств, которыми пополнялся счет; Фото с паспортом и листом бумаги в руках, где указана дата регистрации аккаунта на бирже Livecoin; Видеозапись с участием лица, которое хочет вернуть средства, в котором указать, ID транзакции первого пополнения счета, произнести свое имя, фамилию и отчество, дату рождения, и также устно подтвердить, что эти средства имеют законное происхождение;

В свою очередь, бывшие клиенты Livecoin, которые хотят вернуть средства, потребовали от представителей биржи официального видеообращения, где должна быть указана хронология всех событий с начала взлома, торговых объемах, и о том, почему регистрация биржи является просроченной.

Многие пользователи придерживаются идеи о том, что никакого взлома не было и это просто прикрытие «скама» биржи. Объясняется это тем, что никто не знает и никогда не видел реальных владельцев биржи, а единственные лица, которые были известны в сети, это исполнительный директор – Светлана Геллер и CEO – Ивона Златова. Стоит напомнить, что их аккаунты были удалены почти сразу же после так называемого взлома, но и до этого о них абсолютно ничего не было известно.

Если говорить о самой компании, то работать она начала в 2015 году и называлась DELTA E-COMMERCE LTD. В 2019 году она была переоформлена на компанию RED Velvet Investments LTD в Белизе, но срок регистрации уже истек:

Возвращаясь ко взлому биржи Livecoin, по итогу было украдено 1006 BTC, 380 ETH, 236 BCH, 567 012 XRP, 66 800 000 DOGE, а также неизвестные суммы в токенах ERC-20 и USDT. Интересно то, что украденные монеты XRP появились на бирже KuCoin.

Также хакеры попытались максимально быстро продать монеты CRAD, но их аккаунты были заморожены, и они не успели ничего сделать в результате того, что монеты были определены как украденные.

Хронология событий

В самом конеце 2020 года, цена на некоторые криптовалюты на бирже Livecoin выросла в сотни раз, но причиной всему стала не массовая скупка криптоактивов людьми по всему миру, как могло изначально показаться, а самый обычный скам биржи (остановка выплат клиентам, если говорить проще), как подозревают некоторые специалисты из мира криптовалют или все таки ВЗЛОМ биржи хакерами?

Цена на Bitcoin сначала поднималась до $220 000:

Сайт биржи Livecoin

А позже, на следующий день и вовсе до $450 000 за монету (почти на 2 000%).

Также не менее популярная криптовалюта Ethereum показала рост в тот момент на 1 080% ­– до $6 500 (если брать среднюю цену монеты в $600, которая преобладает на данный момент), а позже достигла цены около $15 000 за одну монету (2 500%). Цена монеты Ripple (XRP) поднималась до $17 (6 800%).

Причины роста цен на криптовалюты на бирже Livecoin

Такое ошеломительное повышение цена на бирже Livecoin началось почти сразу после того, как представители биржи без предупреждения прекратили выводить большую часть криптовалют с кошельков пользователей биржи. Обратите внимание, что в первое время вывести можно было только непопулярные криптовалюты, тогда как Биткоин, Litecoin, Dash, Doge и Эфириум были недоступны для вывода:

И несмотря на то, что некоторые монеты все же можно было вывести, паника не заставила себя ждать и на бирже Livecoin начался хаос.

По предположениям старшего аналитика обменника Bestchange, Никиты Зуборева, такой рост был вызван тем, что пользователи биржи Livecoin хотели вывести хоть какие-то средства и скупали всю доступную криптовалюту. Также странным был момент закрытия вывода средств, так как на горячих кошельках биржи Livecoin было достаточно монет для вывода, но как потом стало известно, 24 декабря 2020 года, с кошельков биржи было выведено более 100 BTC, и началось все с перевода 50 и 40 Биткоинов на один и тот же кошелек:

Кто взломал биржу Livecoin?

На данный момент сайт полностью не работает и при переходе на официальную страницу биржи Livecoin можно видеть такое предупреждение:

Если говорить кратко, то представители биржи Livecoin говорят о том, что биржа была взломана хакерами и не исключается что часть из них была сотрудниками компании и планировала данные взлом уже много месяцев. Официально биржа сообщает, что сейчас не стоит торговать, пополнять счета, использовать API и другие возможности биржи, так как она была взломана при помощи тщательно спланированной атаки, которая готовилась несколько месяцев, так как контроль над серверами, доменом и средствами клиентов был утерян.

Стоит отметить, что все официальные представители биржи Livecoin удалили свои аккаунты в социальных сетях и с ними нет никакой связи.

В неофициальных чатах и группах биржи Livecoin пользователей предупредили о взломе и попросили не переводить средства на кошельки биржи.

На момент начала 2021 года, биржа по прежнему взломана и не смотря на все старания вернуть контроль над сайтом, разработчикам это не удается. Мошенники требуют перевести биткоины на свой bitcoin-кошелек 3QKorNZTQG2kJMk5Lqoj9ecgSMiYXvRz2n. Скорей всего вернуть контроль над биржей уже не удастся и все средства останутся у мошенников.

Биржа Livecoin – скам?

Если верить сообщению на официальном сайте биржи Livecoin, то это был взлом, но, с другой стороны, такие огромные цены на криптовалюты больше нигде не наблюдались и какое-то время по этим же ценам на бирже можно было покупать и продавать Bitcoin, Ethereum и другие монеты с завышенной ценой. Поэтому сложно предположить, что сама биржа не знала о том, что происходит на их платформе.

В сети бытует мнение, что на самом деле никто не взламывал биржу Livecoin и это просто самый обыкновенный экзит-скам, который позволит владельцам данной биржи криптовалют не возвращать средства пользователям. Но также есть и еще один странный момент, связанный с биржей EXMO, с которой совсем недавно было украдено около 5% средств компании. Эти средства были переведены на тот же кошелек, на который была переведена и часть средств с биржи Livecoin. Но, к сожалению, выяснить детали на данный момент невозможно, так как все аккаунты официальных представителей биржи были удалены, как уже говорилось ранее.

По итогу стоит сказать, что даже если биржа полностью восстановит работу и вернет какие-то деньги трейдерам (что маловероятно), доверие пользователей будет потеряно и мало кто решит вернуться на биржу Livecoin, чтобы продолжить торговлю. Также, если средства действительно были украдены, то вернуть их будет очень сложно, а как показывает практика, чаще это невозможно. И если у вас были средства на бирже Livecoin, то вам остается только ждать официального заявления от биржи или ее представителей, но как считают многие специалисты – велика вероятность того, что биржа Livecoin больше не возобновит свою работу. Возможно биржа создаст свои новые токены и попытается рассчитаться ими, но это будет явно не быстро.

Где теперь хранить криптовалюту и торговать BTC?

После взлома биржи Livecoin стал актуален вопрос о том, где теперь торговать криптовалютным трейдерам и как купить биткоин за фиатные деньги. Хотя это уже второй взлом криптобирж в этом году, в интернете есть надежные биржи криптовалют и мы рекомендуем выбрать самую надежную биржу и хранить там порядка 70% своих инвестиций, оставшиеся 30% доверить другой бирже, дабы диверсифицировать свои риски и обезопасить себя.

