    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Криптовалюта
        /
        Биржи криптовалют
        /
        Обзор биржи Livecoin

        Обзор биржи криптовалюты Livecoin. Отзывы

        Биржа Livecoin – взломана и заблокирована. Наиболее известна данная криптовалютная площадка в странах СНГ. Работает Livecoin с 2014 года. Сейчас биржа предлагает пользователям удобный торговый терминал, поддержку нескольких языков, широкий выбор активов, несколько способов пополнения баланса и вывода средств.

        Брокер

        Livecoin

        Сайт

        livecoin.net

        Дата основания

        2014 год

        Штаб-квартира

        Россия

        Виды поддержки

        Электронная почта, тикеты

        Языки

        Русский, английский, испанский, португальский, французский, турецкий и т.д.

        Бесплатный демо-счет

        Открыть демо счет

        Комиссия брокера

        Есть

        Типы счетов

        Стандартный

        Способы пополнения

        Банковские переводы (Visa, MasterCard), QIWI, Яндекс.Деньги, ADVCash, Payeer, Capitalist, SEPA, 24XBTC, Megachange, Money-change, Bitcoin-obmen, криптокошельки и т.д.

        Способы вывода

        Банковские переводы (Visa, MasterCard), QIWI, Яндекс.Деньги, ADVCash, Payeer, Capitalist, SEPA, 24XBTC, Megachange, Money-change, Bitcoin-obmen, криптокошельки и т.д.

        Количество активов

        Более 180

        Типы активов

        Litecoin, EmerCoin, Bitcoin, Dash, Namecoin, REEGAME, EDinar, MonaCoin, ArcticCoin, EmerCoin, Fastcoin, Peercoin, Sibcoin, BlueCoin, Steemit, MaidSafeCoin, Iconomi, AdzCoin, BitSend, Solarcoin, Transfercoin, Dogecoin, Cloakcoin, DigiByte и т.д.

        Общая оценка

        1/10

         

        Биржа взломана. Выбрать надежную биржу

        Дополнительная информация

        • Комиссия брокера: да
        • Объем торгов: более $13,646,863/сутки
        • Каналы общения: электронная почта, ВКонтакте, Facebook, Twitter, тикеты
        • Наличие русского языка: да
        • Возможность обмена на фиатные валюты: да
        • Количество криптовалют: более 180
        • Обучение: да, обучающее видео
        • Автотрейдинг: да
        • Скальпинг: да
        • Аналитика: да
        • Партнерские программы: да
        • Livecoin API: да

        Сайт Livecoin

        Особенности площадки

        Биржа обладает следующими особенностями, выделяющими ее на фоне других подобных площадок:

        • выгодные условия для трейдинга;
        • широкий перечень криптовалют;
        • возможность прямого обмена криптомонет на фиатные валюты (доллар, рубль и евро);
        • отсутствие обязательной верификации;
        • наличие реферальной программы.

        Торговый терминал, предоставляемый биржей, позволяет устанавливать подходящий временной интервал (от 15 минут до 1 дня), изменять отображение цен и добавлять индикаторы. На главной странице Livecoin встречаются:

        • история сделок;
        • стакан ордеров;
        • окно для создания быстрых заявок.

        Биржа поддерживает три типа ордеров, включая отложенные. Среди особенностей Livecoin трейдеры выделяют наличие доступных материалов, переведенных на разные языки, и продуманный интерфейс, понятный в том числе и начинающим трейдерам.

        Терминал Livecoin

        В целях повышения безопасности ресурса разработчики внедрили:

        • двухфакторную аутентификацию;
        • ограничение по длительности нахождения на бирже;
        • уникальное приветствие, отсутствие которого указывает на то, что перед трейдером поддельный сайт;
        • перечень проверенных адресов;
        • код для подтверждения транзакции.

        В связи с тем что Livecoin является малоизвестной площадкой, разработчики для привлечения новых пользователей предоставляют уникальный сервис. В частности, служба поддержки биржи быстро реагирует на запросы трейдеров. Кроме того, на сайте предусмотрена игра, с помощью которой можно увеличить размер заработка. Суть ее сводится к следующему: пользователю необходимо предугадать движение курса. В ряде случаев в этой игре можно заработать до одного биткоина.

        Игра в Livecoin

        Ввод/Вывод

        Пополнить баланс и вывести средства депозита на Livecoin можно путем перевода с:

        • криптокошельков;
        • банковских карт;
        • электронных платежных систем;
        • обменников.

        Трейдеры, которые планируют пополнять баланс с банковской карты, должны предварительной пройти процедуру верификации. С полным перечнем поддерживаемых платежных систем рекомендуется ознакомиться на официальном сайте биржи.

        Типы валют в Livecoin

        Мнение пользователей

        Трейдеры по-разному оценивают биржу Livecoin. К достоинствам площадки пользователи относят следующее:

        • надежность и безопасность;
        • удобный интерфейс;
        • наличие автотрейдинга;
        • качественная техническая поддержка;
        • поддержка фиатных валют;
        • широкий перечень криптовалют;
        • наличие доступа к аналитической информации.

        Среди недостатков трейдеры отмечают проблемы с выводом средств, периодические сбои в работе площадки и высокие комиссии, взимаемые при совершении операций с фиатными деньгами. Но с учетом того, что число подобных отзывов невелико, не исключено, что они являются заказными.

        Комиссия на пополнение и вывод

        Как регулируется деятельность биржи?

        Livecoin – это российская биржа, официально зарегистрированная на территории РФ и подчиняющая местному законодательству. Площадка в своей деятельности придерживается следующих принципов:

        • обеспечение высокого уровня безопасности заключаемых сделок;
        • конфиденциальность информации;
        • противодействие операциям, связанным с отмыванием денег.

        Биржа в праве запрашивать дополнительную информацию у трейдеров с целью обеспечения указанных принципов работы. Также сотрудники площадки отслеживают проводимые операции, чтобы предотвратить совершение незаконных транзакций.

        Безовасность Livecoin

        Стоит ли инвестировать в биржу?

        Livecoin – это молодая и активно развивающаяся площадка, предоставляющая трейдерам широкий перечень активов, удобный и понятный торговый терминал, поддержку фиатных валют и нескольких языков, приятные комиссии. В связи с тем что платформа только недавно появилась на рынке, разработчики сосредоточились на обеспечении высокого качества предлагаемых услуг. Благодаря этому служба поддержки не вызывает нареканий у трейдеров. Также на сайте собраны обучающие и аналитические материалы, необходимые пользователям для успешной торговли.

        На площадке предусматривается игра, с помощью которой можно увеличить собственный заработок. Трейдеры отмечают еще и то, что разработчики биржи уделяют особое внимание вопросам безопасности данных пользователей и заключаемых сделок.

        Livecoin стоит рассматривать как площадку для инвестирования. Эта биржа отличается корректной работой всех сервисов, не задерживает вывод денег и не вмешивается в торговлю.

        Выбрать надежную биржу криптовалют

         

        Livecoin отзывы

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Василий
        такого взлома я еще не видел конечно. мало того что просто перестали выводить крипту без предупреждения, так еще и загнали курс на луну, при чем только на этой бирже, а потоми вообще сайт перестал работать. думаю что моно прощаться с деньгами потому что очень пороже на скам. вспомните взломы того же бинанса и сравните с этим. бинанс работал, просто не работал вывод. а тут просто все поломалось полностью
        Наверное я больше согласен чем нет, все очень подозрительно. конечно хорошо если все вернется и будет работать а главное вернут деньги, но как-то все очень мутно
        25 декабря 2020
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        такого взлома я еще не видел конечно. мало того что просто перестали выводить крипту без предупреждения, так еще и загнали курс на луну, при чем только на этой бирже, а потоми вообще сайт перестал работать. думаю что моно прощаться с деньгами потому что очень пороже на скам. вспомните взломы того же бинанса и сравните с этим. бинанс работал, просто не работал вывод. а тут просто все поломалось полностью
        25 декабря 2020
        Ответить
        Веталь
        Веталь
        ломанули биржу походу все гудбай крипта...
        25 декабря 2020
        Ответить
        Кирилл
        ломанули биржу походу все гудбай крипта...
        еще не факт, может вернут все и будет как раньше)
        25 декабря 2020
        Ответить
        Олег
        Олег
        Адекватная и честная биржа, которых сейчас по пальцам можно пересчитать. Рекомендую!
        25 июня 2019
        Ответить
        Fisalant
        Меня все устраивает в этой бирже. Нравится тем, что для конвертации криптовалюты на фиат не нужно искать сторонние ресурсы. Все в одном месте.
        18 июня 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!