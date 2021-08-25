Обзор биржи криптовалюты Livecoin. Отзывы

Биржа Livecoin – взломана и заблокирована. Наиболее известна данная криптовалютная площадка в странах СНГ. Работает Livecoin с 2014 года. Сейчас биржа предлагает пользователям удобный торговый терминал, поддержку нескольких языков, широкий выбор активов, несколько способов пополнения баланса и вывода средств.

Брокер Livecoin Сайт livecoin.net Дата основания 2014 год Штаб-квартира Россия Виды поддержки Электронная почта, тикеты Языки Русский, английский, испанский, португальский, французский, турецкий и т.д. Бесплатный демо-счет Открыть демо счет Комиссия брокера Есть Типы счетов Стандартный Способы пополнения Банковские переводы (Visa, MasterCard), QIWI, Яндекс.Деньги, ADVCash, Payeer, Capitalist, SEPA, 24XBTC, Megachange, Money-change, Bitcoin-obmen, криптокошельки и т.д. Способы вывода Банковские переводы (Visa, MasterCard), QIWI, Яндекс.Деньги, ADVCash, Payeer, Capitalist, SEPA, 24XBTC, Megachange, Money-change, Bitcoin-obmen, криптокошельки и т.д. Количество активов Более 180 Типы активов Litecoin, EmerCoin, Bitcoin, Dash, Namecoin, REEGAME, EDinar, MonaCoin, ArcticCoin, EmerCoin, Fastcoin, Peercoin, Sibcoin, BlueCoin, Steemit, MaidSafeCoin, Iconomi, AdzCoin, BitSend, Solarcoin, Transfercoin, Dogecoin, Cloakcoin, DigiByte и т.д. Общая оценка 1/10

Биржа взломана. Выбрать надежную биржу

Дополнительная информация

Комиссия брокера: да

да Объем торгов: более $13,646,863/сутки

более $13,646,863/сутки Каналы общения: электронная почта, ВКонтакте, Facebook, Twitter, тикеты

электронная почта, ВКонтакте, Facebook, Twitter, тикеты Наличие русского языка: да

да Возможность обмена на фиатные валюты: да

да Количество криптовалют: более 180

более 180 Обучение: да, обучающее видео

да, обучающее видео Автотрейдинг: да

да Скальпинг: да

да Аналитика: да

да Партнерские программы: да

да Livecoin API: да

Особенности площадки

Биржа обладает следующими особенностями, выделяющими ее на фоне других подобных площадок:

выгодные условия для трейдинга;

широкий перечень криптовалют;

возможность прямого обмена криптомонет на фиатные валюты (доллар, рубль и евро);

отсутствие обязательной верификации;

наличие реферальной программы.

Торговый терминал, предоставляемый биржей, позволяет устанавливать подходящий временной интервал (от 15 минут до 1 дня), изменять отображение цен и добавлять индикаторы. На главной странице Livecoin встречаются:

история сделок;

стакан ордеров;

окно для создания быстрых заявок.

Биржа поддерживает три типа ордеров, включая отложенные. Среди особенностей Livecoin трейдеры выделяют наличие доступных материалов, переведенных на разные языки, и продуманный интерфейс, понятный в том числе и начинающим трейдерам.

В целях повышения безопасности ресурса разработчики внедрили:

двухфакторную аутентификацию;

ограничение по длительности нахождения на бирже;

уникальное приветствие, отсутствие которого указывает на то, что перед трейдером поддельный сайт;

перечень проверенных адресов;

код для подтверждения транзакции.

В связи с тем что Livecoin является малоизвестной площадкой, разработчики для привлечения новых пользователей предоставляют уникальный сервис. В частности, служба поддержки биржи быстро реагирует на запросы трейдеров. Кроме того, на сайте предусмотрена игра, с помощью которой можно увеличить размер заработка. Суть ее сводится к следующему: пользователю необходимо предугадать движение курса. В ряде случаев в этой игре можно заработать до одного биткоина.

Ввод/Вывод

Пополнить баланс и вывести средства депозита на Livecoin можно путем перевода с:

криптокошельков;

банковских карт;

электронных платежных систем;

обменников.

Трейдеры, которые планируют пополнять баланс с банковской карты, должны предварительной пройти процедуру верификации. С полным перечнем поддерживаемых платежных систем рекомендуется ознакомиться на официальном сайте биржи.

Мнение пользователей

Трейдеры по-разному оценивают биржу Livecoin. К достоинствам площадки пользователи относят следующее:

надежность и безопасность;

удобный интерфейс;

наличие автотрейдинга;

качественная техническая поддержка;

поддержка фиатных валют;

широкий перечень криптовалют;

наличие доступа к аналитической информации.

Среди недостатков трейдеры отмечают проблемы с выводом средств, периодические сбои в работе площадки и высокие комиссии, взимаемые при совершении операций с фиатными деньгами. Но с учетом того, что число подобных отзывов невелико, не исключено, что они являются заказными.

Как регулируется деятельность биржи?

Livecoin – это российская биржа, официально зарегистрированная на территории РФ и подчиняющая местному законодательству. Площадка в своей деятельности придерживается следующих принципов:

обеспечение высокого уровня безопасности заключаемых сделок;

конфиденциальность информации;

противодействие операциям, связанным с отмыванием денег.

Биржа в праве запрашивать дополнительную информацию у трейдеров с целью обеспечения указанных принципов работы. Также сотрудники площадки отслеживают проводимые операции, чтобы предотвратить совершение незаконных транзакций.

Стоит ли инвестировать в биржу?

Livecoin – это молодая и активно развивающаяся площадка, предоставляющая трейдерам широкий перечень активов, удобный и понятный торговый терминал, поддержку фиатных валют и нескольких языков, приятные комиссии. В связи с тем что платформа только недавно появилась на рынке, разработчики сосредоточились на обеспечении высокого качества предлагаемых услуг. Благодаря этому служба поддержки не вызывает нареканий у трейдеров. Также на сайте собраны обучающие и аналитические материалы, необходимые пользователям для успешной торговли.

На площадке предусматривается игра, с помощью которой можно увеличить собственный заработок. Трейдеры отмечают еще и то, что разработчики биржи уделяют особое внимание вопросам безопасности данных пользователей и заключаемых сделок.

Livecoin стоит рассматривать как площадку для инвестирования. Эта биржа отличается корректной работой всех сервисов, не задерживает вывод денег и не вмешивается в торговлю.

Выбрать надежную биржу криптовалют

Читайте так же:

Живой график криптовалют

Курсы криптовалют в реальном времени

Технический анализ криптовалют

Рейтинг криптовалют. Лидеры рынка

Динамика изменения цены криптовалют

Livecoin отзывы