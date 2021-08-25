Обзор биржи криптовалюты Livecoin. Отзывы

Биржа Livecoin – взломана и заблокирована. Наиболее известна данная криптовалютная площадка в странах СНГ. Работает Livecoin с 2014 года. Сейчас биржа предлагает пользователям удобный торговый терминал, поддержку нескольких языков, широкий выбор активов, несколько способов пополнения баланса и вывода средств.
|
Брокер
|
Livecoin
|
Сайт
|
livecoin.net
|
Дата основания
|
2014 год
|
Штаб-квартира
|
Россия
|
Виды поддержки
|
Электронная почта, тикеты
|
Языки
|
Русский, английский, испанский, португальский, французский, турецкий и т.д.
|
Бесплатный демо-счет
|
Открыть демо счет
|
Комиссия брокера
|
Есть
|
Типы счетов
|
Стандартный
|
Способы пополнения
|
Банковские переводы (Visa, MasterCard), QIWI, Яндекс.Деньги, ADVCash, Payeer, Capitalist, SEPA, 24XBTC, Megachange, Money-change, Bitcoin-obmen, криптокошельки и т.д.
|
Способы вывода
|
Банковские переводы (Visa, MasterCard), QIWI, Яндекс.Деньги, ADVCash, Payeer, Capitalist, SEPA, 24XBTC, Megachange, Money-change, Bitcoin-obmen, криптокошельки и т.д.
|
Количество активов
|
Более 180
|
Типы активов
|
Litecoin, EmerCoin, Bitcoin, Dash, Namecoin, REEGAME, EDinar, MonaCoin, ArcticCoin, EmerCoin, Fastcoin, Peercoin, Sibcoin, BlueCoin, Steemit, MaidSafeCoin, Iconomi, AdzCoin, BitSend, Solarcoin, Transfercoin, Dogecoin, Cloakcoin, DigiByte и т.д.
|
Общая оценка
|
1/10
Биржа взломана.
Дополнительная информация
- Комиссия брокера: да
- Объем торгов: более $13,646,863/сутки
- Каналы общения: электронная почта, ВКонтакте, Facebook, Twitter, тикеты
- Наличие русского языка: да
- Возможность обмена на фиатные валюты: да
- Количество криптовалют: более 180
- Обучение: да, обучающее видео
- Автотрейдинг: да
- Скальпинг: да
- Аналитика: да
- Партнерские программы: да
- Livecoin API: да
Особенности площадки
Биржа обладает следующими особенностями, выделяющими ее на фоне других подобных площадок:
- выгодные условия для трейдинга;
- широкий перечень криптовалют;
- возможность прямого обмена криптомонет на фиатные валюты (доллар, рубль и евро);
- отсутствие обязательной верификации;
- наличие реферальной программы.
Торговый терминал, предоставляемый биржей, позволяет устанавливать подходящий временной интервал (от 15 минут до 1 дня), изменять отображение цен и добавлять индикаторы. На главной странице Livecoin встречаются:
- история сделок;
- стакан ордеров;
- окно для создания быстрых заявок.
Биржа поддерживает три типа ордеров, включая отложенные. Среди особенностей Livecoin трейдеры выделяют наличие доступных материалов, переведенных на разные языки, и продуманный интерфейс, понятный в том числе и начинающим трейдерам.
В целях повышения безопасности ресурса разработчики внедрили:
- двухфакторную аутентификацию;
- ограничение по длительности нахождения на бирже;
- уникальное приветствие, отсутствие которого указывает на то, что перед трейдером поддельный сайт;
- перечень проверенных адресов;
- код для подтверждения транзакции.
В связи с тем что Livecoin является малоизвестной площадкой, разработчики для привлечения новых пользователей предоставляют уникальный сервис. В частности, служба поддержки биржи быстро реагирует на запросы трейдеров. Кроме того, на сайте предусмотрена игра, с помощью которой можно увеличить размер заработка. Суть ее сводится к следующему: пользователю необходимо предугадать движение курса. В ряде случаев в этой игре можно заработать до одного биткоина.
Ввод/Вывод
Пополнить баланс и вывести средства депозита на Livecoin можно путем перевода с:
- криптокошельков;
- банковских карт;
- электронных платежных систем;
- обменников.
Трейдеры, которые планируют пополнять баланс с банковской карты, должны предварительной пройти процедуру верификации. С полным перечнем поддерживаемых платежных систем рекомендуется ознакомиться на официальном сайте биржи.
Мнение пользователей
Трейдеры по-разному оценивают биржу Livecoin. К достоинствам площадки пользователи относят следующее:
- надежность и безопасность;
- удобный интерфейс;
- наличие автотрейдинга;
- качественная техническая поддержка;
- поддержка фиатных валют;
- широкий перечень криптовалют;
- наличие доступа к аналитической информации.
Среди недостатков трейдеры отмечают проблемы с выводом средств, периодические сбои в работе площадки и высокие комиссии, взимаемые при совершении операций с фиатными деньгами. Но с учетом того, что число подобных отзывов невелико, не исключено, что они являются заказными.
Как регулируется деятельность биржи?
Livecoin – это российская биржа, официально зарегистрированная на территории РФ и подчиняющая местному законодательству. Площадка в своей деятельности придерживается следующих принципов:
- обеспечение высокого уровня безопасности заключаемых сделок;
- конфиденциальность информации;
- противодействие операциям, связанным с отмыванием денег.
Биржа в праве запрашивать дополнительную информацию у трейдеров с целью обеспечения указанных принципов работы. Также сотрудники площадки отслеживают проводимые операции, чтобы предотвратить совершение незаконных транзакций.
Стоит ли инвестировать в биржу?
Livecoin – это молодая и активно развивающаяся площадка, предоставляющая трейдерам широкий перечень активов, удобный и понятный торговый терминал, поддержку фиатных валют и нескольких языков, приятные комиссии. В связи с тем что платформа только недавно появилась на рынке, разработчики сосредоточились на обеспечении высокого качества предлагаемых услуг. Благодаря этому служба поддержки не вызывает нареканий у трейдеров. Также на сайте собраны обучающие и аналитические материалы, необходимые пользователям для успешной торговли.
На площадке предусматривается игра, с помощью которой можно увеличить собственный заработок. Трейдеры отмечают еще и то, что разработчики биржи уделяют особое внимание вопросам безопасности данных пользователей и заключаемых сделок.
Livecoin стоит рассматривать как площадку для инвестирования. Эта биржа отличается корректной работой всех сервисов, не задерживает вывод денег и не вмешивается в торговлю.
Выбрать надежную биржу криптовалют
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.