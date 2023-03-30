Siempre vale la pena tener en cuenta los períodos de superposición de las sesiones de negociación uno a uno, así como los horarios de apertura y cierre de las sesiones de negociación de Londres y Nueva York. Durante este tiempo, los mercados son más volátiles y los precios de los activos pueden cambiar significativamente.

Esta página muestra los horarios de apertura de los mercados bursátiles internacionales, incluido el mercado Forex. Este calendario muestra las cuatro sesiones de negociación principales del mercado Forex, así como las horas en las que se cruzan. El gráfico de horas del mercado de valores muestra los horarios de negociación de las principales bolsas de divisas.

El mejor momento para operar con opciones binarias es cuando la eficiencia del sistema de comercio y del propio operador está en su punto máximo. El hecho es que la naturaleza del movimiento de precios cambia según la hora del día, la temporada y el calendario de eventos económicos . Es importante elegir un momento para operar en el que el precio sea más predecible.

Los operadores experimentados pueden haber notado que el momento equivocado para operar con opciones binarias puede provocar una pérdida de depósito incluso en la estrategia aparentemente más prometedora. En la mayoría de los casos, esto se debe al comportamiento especial de los precios durante determinadas horas. Incluso el mejor sistema de comercio de opciones binarias puede no ser compatible con el comercio, por ejemplo, durante las noches de baja volatilidad.

Al decidir en qué momento operar con opciones binarias, no se pueden ignorar las cualidades personales del operador. El mejor momento para operar con opciones binarias es cuando se encuentra en su punto máximo de productividad y la acción del precio es favorable para su sistema de negociación.

Contenido:

Sesiones de negociación para el comercio de opciones binarias

Una sesión de negociación es un intervalo de tiempo en el que la negociación en los mercados financieros es más activa en cualquier parte del mundo. Dependiendo de la actividad de las bolsas de cualquier continente, se distinguen varias sesiones comerciales principales:

asiático (de 2:00 a 12:00 hora de Moscú);

europeo (de 9:00 a 19:00 hora de Moscú);

americano (de 16:00 a 2:00 hora de Moscú);

Pacífico (de 23:00 a 10:00 hora de Moscú).

La sesión de negociación afecta la volatilidad de los instrumentos de negociación de opciones binarias. En otras palabras, en ciertos períodos de tiempo se puede esperar que el mercado se mueva agresiva y unidireccionalmente con una alta probabilidad. Esto aumentará la rentabilidad de los sistemas de comercio de opciones binarias basados ​​en el seguimiento de tendencias .

También hay períodos en los que no se deben esperar movimientos significativos de precios. Fuera de las principales sesiones de negociación de un activo, el precio se moverá lentamente, moviéndose en una tendencia lateral estrecha (plana) , introduciendo caos en las lecturas del indicador y creando condiciones desfavorables para el comercio de opciones binarias.

La siguiente figura destaca los ritmos diarios característicos del mercado, que se repiten día tras día. Durante la sesión de Asia y el Pacífico el mercado está dormido. La primera mitad de la sesión europea se caracteriza por amplios planos y pequeños movimientos de tendencia. Los mayores movimientos se producen durante la intersección de las sesiones europea y americana, pero hasta el día 23, hora de Moscú, todavía se pueden esperar sorpresas de los jugadores estadounidenses.

Sesión comercial asiática

La sesión asiática comienza a las dos de la madrugada y dura hasta el mediodía. En este momento, los parqués de Tokio, Hong Kong y Singapur están abiertos.

El yen japonés, el yuan, el dólar de Singapur y otras monedas de la región se negocian activamente en las bolsas locales y en este momento se pueden observar picos de volatilidad. Esto ocurre principalmente no debido al comercio especulativo, sino como consecuencia de las operaciones comerciales de exportación de los países asiáticos. Pero los principales activos de materias primas, los pares de divisas de otros países y las criptomonedas durante este período son desfavorables para el comercio, ya que la mayoría de las veces se mueven en una tendencia lateral estrecha.

sesión de negociación europea

De 10 a 19 horas en Moscú operan las bolsas de valores de Inglaterra, Suiza, Alemania y otras grandes plataformas comerciales de Europa.

En las bolsas de Londres, Frankfurt y Zurich, los grandes actores influyen en la volatilidad de los activos vinculados a las monedas locales en este momento. El oro, el petróleo y las materias primas también suben y bajan significativamente de precio como resultado tanto de las operaciones comerciales europeas como de las transacciones especulativas de las ballenas del mercado. Los volúmenes de negociación están creciendo en acciones e índices europeos como el FTSE y el DAX.

El mejor momento para negociar opciones binarias sobre estos activos son las dos primeras horas de la sesión europea, de 10:00 a 12:00, hora de Moscú. Después de esto, se produce una disminución de la volatilidad en la sesión europea, por lo que después de las 14:00 hora de Moscú es mejor empezar a prepararse para la apertura de la sesión americana.

sesión comercial americana

A las 16:00 hora de Moscú, comienzan a operar la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa Intercontinental ICE. Una hora más tarde se les unen comerciantes del CME, la Bolsa Mercantil más grande de Chicago. Estos mercados sólo cierran a las 2 a. m., hora de Moscú, pero solo una parte de esta sesión puede considerarse el mejor momento para operar con opciones binarias.

El período de 16:00 a 20:00 es el momento en el que es mejor negociar con opciones binarias, porque los comerciantes, corredores, bancos y grandes fondos en EE. UU. y Canadá ya han comenzado su jornada laboral y ahora están moviendo los precios junto con sus colegas. de Europa, donde el almuerzo ya ha terminado el descanso.

Las acciones, las materias primas, las criptomonedas y la mayoría de los pares de divisas suben y bajan de valor, creando una gran cantidad de oportunidades para seguir la tendencia, utilizar niveles de soporte y resistencia y operar activamente de forma sistemática basándose en indicadores de opciones binarias.

Después de las 20:00 hora de Moscú, a pesar de que las bolsas de valores estadounidenses siguen abiertas, el movimiento del mercado se ralentiza. Todavía hay suficiente volatilidad para el comercio de opciones binarias, pero las tendencias de debilitamiento se irán cada vez más hacia los lados después de que los europeos abandonen los parqués. Es importante tener esto en cuenta en su estrategia comercial.

Sesión de negociación del Pacífico

La sesión de negociación en el Pacífico continúa de 23 a 10 horas, hora de Moscú. La mayoría de los índices, materias primas, divisas y criptomonedas se mueven lentamente en rangos estrechos, acumulando el potencial para formar nuevas tendencias.

Se cree que este momento es desfavorable para el comerciante. Esto es cierto debido a la baja volatilidad y los bajos volúmenes de negociación durante este tiempo, pero hay matices.

En primer lugar, el volumen de operaciones en dólares australiano y neozelandés está empezando a aumentar, porque una de las plataformas más grandes del mundo, la Bolsa de Valores de Australia, comienza a operar durante la sesión del Pacífico. Los pares de divisas vinculados al yen también tienen muchos factores de volatilidad en este momento.

En segundo lugar, existe un gran número de sistemas comerciales que funcionan en condiciones de mercado plano. Si el comercio nocturno es la única oportunidad para encontrar tiempo para operar con opciones binarias, entonces, en primer lugar, debe adaptar su enfoque eligiendo indicadores y sistemas que hayan funcionado bien al operar de forma lateral.

Hora de publicación de noticias en el comercio de opciones binarias

Los precios de los activos son sensibles al contexto de las noticias, por lo que es importante considerar el momento de los comunicados de prensa en el comercio de opciones binarias.

A primera vista, esta tarea puede parecer insuperable para un comerciante inexperto, porque nadie puede predecir de manera confiable el momento en que se publicará un nuevo tuit fatídico de Trump y Musk, o calcular rápidamente cómo la transmisión nocturna de CNN afectará su opción sobre el oro con un vencimiento de 15 minutos.

Pero los traders experimentados saben bien que cuando planificamos el mejor momento para operar con opciones binarias, nos referimos principalmente al calendario de noticias económicas. La publicación de informes programados sobre tasas de interés y desempleo, informes anuales y trimestrales de empresas individuales, reuniones importantes de comités sobre el trabajo en los mercados financieros: todos estos eventos económicos ocurren en momentos predeterminados y tienen un enorme impacto en los precios.

En nuestro sitio web puede encontrar un calendario económico conveniente , que marca el momento del próximo comunicado de prensa, su importancia para los mercados individuales, así como el pronóstico actual de los analistas para los datos incluidos en el informe.

La mayoría de la gente prefiere no tener operaciones abiertas durante los comunicados de prensa y observar lo que sucede desde el "banco". Pero también existen estrategias comerciales basadas únicamente en noticias. En el comercio de noticias han demostrado su eficacia tipos de opciones binarias como los contratos "táctiles", "fuera de rango" y con un plazo determinado para la compra de la opción.

Entre los eventos del calendario económico, cabe prestar atención a:

Datos sobre el nuevo número de solicitudes de desempleo en EE.UU.;

datos del Producto Nacional Bruto (PIB);

Cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC);

Nóminas no agrícolas de EE. UU. (Nóminas no agrícolas);

Reunión del Comité de Mercado Abierto de Estados Unidos (FOMC).

Todos los jueves a las 15:30 hora de Moscú se publican las estadísticas de desempleo en Estados Unidos. Todas las monedas vinculadas al dólar estadounidense, así como las acciones y los índices, experimentan un gran aumento de volatilidad en los primeros minutos después de la publicación de las estadísticas. Lo mismo se aplica a la publicación de las nóminas no agrícolas el primer viernes de cada mes calendario a las 15:30 horas.

El FOMC se reúne ocho veces al año según un calendario previamente planificado. El debate de dos días del gobierno estadounidense se resume en un discurso especial de media hora, durante el cual los mercados se vuelven locos por las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y la política económica estadounidense en general. La mayoría de los comerciantes simplemente preparan palomitas de maíz antes del anuncio de los resultados de la reunión, anticipando un éxito de mercado con fluctuaciones de cientos de puntos, a menudo en ambas direcciones. Pero también hay amantes de las estrategias arriesgadas, para quienes sólo unas pocas veces al año existe la oportunidad de aprovechar la volatilidad al máximo.

La publicación de las estadísticas sobre el PIB y el IPC de diferentes países se produce en diferentes momentos, por lo que, dependiendo del par de divisas elegido para operar, es necesario seguir los datos correspondientes del calendario económico. Así, para las operaciones comerciales con la libra esterlina, los indicadores de Gran Bretaña serán los más importantes, para el euro, las estadísticas de la Unión Europea y Alemania.

No realizar un seguimiento de los tiempos de publicación de noticias en el comercio de opciones binarias no es la mejor idea, pero aún así puedes minimizar los esfuerzos en esta dirección. Por ejemplo, las previsiones y estadísticas económicas influyen poco en las fluctuaciones del precio del petróleo, que sólo reacciona al informe de la EIA sobre las existencias de petróleo crudo que se publica los miércoles a las 17:30, hora de Moscú. Las criptomonedas también están vagamente ligadas al calendario de foros e informes económicos.

¿Cuándo es el mejor momento para operar con opciones binarias?

Los biorritmos individuales, las características específicas del sistema de negociación y las condiciones del mercado son igualmente importantes a la hora de decidir cuándo es mejor para usted operar con opciones binarias.

Tradicionalmente se cree que el mejor momento para negociar es el momento de intersección de la sesión americana con la europea. De 16:00 a 20:00, hora de Moscú, la mayoría de los activos están en tendencia, tienen suficiente volumen y volatilidad, lo que facilita el uso de herramientas de análisis técnico en el comercio de opciones binarias.

Sin embargo, es importante que al mismo tiempo haya un período en el que el comerciante pueda estar lo suficientemente concentrado y ser eficaz. Si el día va acompañado de una gran carga en otras áreas de su vida, o simplemente es improductivo por la noche debido a las características individuales de su cuerpo, es mejor elegir el horario de la mañana para operar.

Las características del sistema de negociación también pueden influir en cuándo es el mejor momento para negociar con opciones binarias. Existen muchas estrategias basadas en operar en condiciones de mercado planas. La apertura de la sesión europea y la segunda mitad de la sesión americana son los momentos en los que los principales actores acumulan volúmenes. Esto se hace precisamente en condiciones de movimiento lateral de precios, por lo que el horario de 10:00 a 14:00 y de 20:00 a 23:00 se puede utilizar eficazmente para este tipo de estrategias.

Los indicadores especiales pueden ayudar a los operadores a determinar el comienzo y el final de las sesiones de negociación en el gráfico para elegir el mejor momento para operar con opciones binarias. Destacan el período deseado con diferentes colores y también resaltan visualmente las intersecciones de las sesiones de negociación. Esta herramienta puede facilitar enormemente la prueba de estrategias en diferentes condiciones del mercado y también recordarle la aparición de condiciones favorables o desfavorables para el comercio de opciones binarias.

Así es como el indicador i-Sessions muestra diferentes sesiones de negociación:

Al comparar su horario y preferencias con la estrategia que utiliza y los ritmos diarios del mercado, definitivamente encontrará el mejor momento para operar con opciones binarias.

¿Cuándo no deberías operar con opciones binarias?

Alcanzar el límite de pérdidas diarias individuales, un estado de inestabilidad emocional, mala salud, un mercado ilíquido con pagos extremadamente bajos por parte del corredor: estos son indicadores de que es hora de dejar de operar.

La mayoría de los corredores de opciones binarias ofrecen capacidades técnicas para operar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Incluso cuando las principales plataformas comerciales del mundo se van de vacaciones, el comercio de contratos OTC y criptomonedas sigue estando disponible.

Y, sin embargo, hay un momento en el que no se recomienda estrictamente operar con opciones binarias.

Después de grandes pérdidas o ingresos inesperadamente grandes, la psique del comerciante se vuelve inestable. La liberación de determinadas hormonas impide tomar decisiones informadas, por lo que, cuidando la seguridad del depósito, conviene dejar de operar.

Las limitaciones técnicas son otra buena razón para posponer la sesión de negociación. Algunos indicadores y sistemas de negociación pueden resultar completamente ineficaces en un mercado lento y provocarán la pérdida de su depósito si se utilizan por la noche. Tenga en cuenta también que la mayoría de los corredores de opciones binarias ofrecen pagos reducidos en los contratos y limitan significativamente la elección de instrumentos para negociar después del cierre de los principales mercados del mundo. Esto reduce significativamente la probabilidad estadística de ganar.

No se pueden negociar opciones binarias si es imposible seguir estrictamente la estrategia elegida o si la rentabilidad de los contratos binarios es insuficiente.

Qué hacer si no tiene tiempo para operar entre semana

Aquellos que no tienen la oportunidad de operar durante el horario habitual pueden centrarse en ciertos tipos de instrumentos comerciales que están disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

Comercio de criptomonedas

Los precios de las criptomonedas se correlacionan débilmente con las acciones de los principales actores en las plataformas comerciales globales. Operan las 24 horas del día sin interrupciones los fines de semana. Además, este tipo de activo tiene una excelente volatilidad y se presta bien al análisis técnico. Además, es por la noche y los fines de semana cuando se producen con mayor frecuencia los principales movimientos de las criptomonedas, por lo que son muy adecuadas para operar con opciones binarias los sábados y domingos, los días festivos y por la noche.

comercio extrabursátil

Los corredores de opciones binarias a veces utilizan cotizaciones sintéticas para brindar a los operadores la oportunidad de operar con sus instrumentos favoritos en cualquier momento del día y los fines de semana. Designan herramientas como OTC (Over The Counter).

Gracias al OTC, los operadores tienen la oportunidad de negociar acciones, divisas y materias primas estadounidenses sin estar atados al horario de las bolsas mundiales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El precio de venta libre no se ve afectado por las noticias ni ningún otro factor del mundo exterior. Al mismo tiempo, la naturaleza artificial de los precios en los gráficos de los instrumentos OTC es excelente para operar utilizando el análisis técnico, porque aquí los precios todavía se caracterizan por tendencias y fases planas , y los indicadores funcionan exactamente según los mismos algoritmos que en tiempos normales.

Un ejemplo de un corredor que ofrece este tipo de cotizaciones es Pocket Option :

Conclusión

El mejor momento para negociar con opciones binarias es una cuestión que debe tener en cuenta no sólo el estado del mercado durante las sesiones de negociación en diferentes zonas horarias, sino también las características individuales del comerciante y su sistema de negociación.

Con un horario flexible y la posibilidad de operar en cualquier momento, es mejor para un operador observar más de cerca los períodos de mayor actividad del mercado: las sesiones de negociación europea y americana. Un programa de negociación individual se puede ajustar en función de cuándo el comerciante se encuentra en su máxima productividad y cuándo su sistema muestra los mejores resultados en términos de rentabilidad.

Si la oportunidad de negociar con opciones binarias existe principalmente los fines de semana y días festivos, entonces el comercio de criptomonedas e instrumentos OTC puede ser una excelente opción, porque estos activos tienen buena volatilidad y son susceptibles de análisis técnico en cualquier momento.

Puede negociar opciones binarias por la noche con las mismas criptomonedas y OTC, pero también puede centrarse en monedas normales, eligiendo pares de divisas vinculados al yen japonés y al dólar australiano, o adaptando su enfoque comercial a las lentas tendencias laterales que caracterizan a la mayoría. instrumentos en este momento.

Probar cualquier hipótesis y enfoque en una cuenta de demostración le ayudará a determinar en qué momento le resulta más rentable operar con opciones binarias. Nuestra calificación de corredores de opciones binarias también será útil para elegir un socio confiable que le brindará acceso ininterrumpido a los mercados financieros en cualquier momento.

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