Брокеры бинарных опционов ОАЭ: ТОП лучших брокеров

Торговля бинарными опционами связана с определенными рисками, часть которых не зависит от трейдеров. Ужесточение требований к финансовым операциям заставляет людей искать компании, которые позволяют проводить сделки с цифровыми контрактами. Представленный рейтинг брокеров бинарных опционов поможет подобрать оптимальную площадку. Компании, включенные в этот список, позволяют открывать сделки с цифровыми контрактами в ОАЭ.

Анализируя предложения от брокеров, многие трейдеры останавливают свой выбор на Pocket Option. Эта компания вышла на рынок в 2017 году, но быстро смогла набрать большую клиентскую базу. Pocket Option доверяют деньги из-за высокой надежности и обилия привлекательных возможностей, которые предоставляет брокер. Также можно обратить внимание на Deriv, Binarium и Quotex.

Pocket Option

Надежность Pocket Option подтверждает лицензия, выданная независимым регулятором IFMRRC. Об этом говорят и отзывы трейдеров, которые акцентируют внимание на следующих условиях сотрудничества:

торговать можно при минимальном депозите в 50 долларов;

ставка по одной сделке составляет 1 доллар;

максимальный заработок по одной сделке — 92%;

доступны бонусы до 50% и кэшбэк;

поддержка опционов, основанных на популярных активах;

наличие торговых сигналов и безрисковых сделок;

доступ к копированию сделок других клиентов.

Pocket Option выделяется на фоне других компаний, представленных в рейтинге, тем, что предлагает дополнительные бонусы за достижения. Получив определенный результат, трейдеру выдаются виртуальные драгоценные камни. Эти подарки можно обменивать на реальные бонусы.

Quotex

Высокое качество и надежность услуг, предоставляемых Quotex, подтверждают:

лицензия, выданная регулятором ЦРОФР;

Функционал и возможности платформы;

Высокие проценты по опционам.

Quotex – это также оптимальный вариант для начинающих трейдеров. Новички могут приступать к торговле с депозитом в 10 долларов и открывать сделки на 1 доллар. На платформе есть индикаторы, графикческие инструменты, статистика сделок и множество других удобных функций.

Также в рамках сотрудничества с компанией предусматриваются разнообразные бонусы в маркете, а прибыль по сделкам достигает 92%.

Binarium

Binarium предлагает сходные условия сотрудничества:

широкий набор индикаторов и инструментов для анализа;

экономический календарь;

минимальный депозит от 10 долларов;

минимальная ставка по сделке от 1 доллара;

доходность по одной сделке до 90% от вложенной суммы.

Но Binarium выделяется на фоне конкурентов за счет продвинутой программы обучения и наличия готовых стратегий, помогающих новичкам начать зарабатывать сразу после выхода на рынок. Однако главным преимуществом брокера клиенты называют лучшую мобильную платформу. Эта программа предлагает множество функций, полезных во время трейдинга.

Дополнительно клиентам Binarium доступна опция "торговая комната", воспользовавшись которой, можно получить торговые преимущества.

Deriv

Deriv — это признанный во всем мире брокер, который помимо бинарных опционов позволяет торговать акциями, валютами и другими активами. Надежность компании подтверждают:

свыше 1 миллиона клиентов;

лицензии, полученные от 5 регулирующих организаций.

Но такое жесткое регулирование ограничивает возможности брокера. Компания не начисляет бонусы и не позволяет торговать, копируя сделки других пользователей. Однако эти недостатки компенсируются тем, что для начала работы с бинарными опционами достаточно внести 10 долларов на счет, а сделки можно открывать со ставкой в 30 центов. Максимальная прибыль по операции достигает 98%.

Торговая платформа Deriv поддерживает популярные и редкие индикаторы и инструменты для анализа.

Как выбрать брокера в ОАЭ

При выборе брокера в ОАЭ рекомендуется учитывать приведенные выше компании. Но также следует проверять:

интерфейс торговой платформы;

список индикаторов;

наличие экономического календаря и другие условия.

Это поможет подобрать брокера, предлагающего оптимальные условия сотрудничества. В частности, глубокий анализ услуг позволяет найти платформу, на которой можно использовать любые торговые стратегии.

