    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Полезные статьи о бинарных опционах
        /
        Законны ли бинарные опционы в твоей стране?
        /
        Лучшие брокеры бинарных опционов ОАЭ

        Брокеры бинарных опционов ОАЭ: ТОП лучших брокеров

        Торговля бинарными опционами связана с определенными рисками, часть которых не зависит от трейдеров. Ужесточение требований к финансовым операциям заставляет людей искать компании, которые позволяют проводить сделки с цифровыми контрактами. Представленный рейтинг брокеров бинарных опционов поможет подобрать оптимальную площадку. Компании, включенные в этот список, позволяют открывать сделки с цифровыми контрактами в ОАЭ.

        Анализируя предложения от брокеров, многие трейдеры останавливают свой выбор на Pocket Option. Эта компания вышла на рынок в 2017 году, но быстро смогла набрать большую клиентскую базу. Pocket Option доверяют деньги из-за высокой надежности и обилия привлекательных возможностей, которые предоставляет брокер. Также можно обратить внимание на Deriv, Binarium и Quotex.

        Содержание:

        Pocket Option

        Платформа брокера Pocket Option

        Надежность Pocket Option подтверждает лицензия, выданная независимым регулятором IFMRRC. Об этом говорят и отзывы трейдеров, которые акцентируют внимание на следующих условиях сотрудничества:

        Pocket Option выделяется на фоне других компаний, представленных в рейтинге, тем, что предлагает дополнительные бонусы за достижения. Получив определенный результат, трейдеру выдаются виртуальные драгоценные камни. Эти подарки можно обменивать на реальные бонусы.

        Открыть счет в PocketOption

        Quotex

        Брокер Quotex

        Высокое качество и надежность услуг, предоставляемых Quotex, подтверждают:

        • лицензия, выданная регулятором ЦРОФР;
        • Функционал и возможности платформы;
        • Высокие проценты по опционам.

        Quotex – это также оптимальный вариант для начинающих трейдеров. Новички могут приступать к торговле с депозитом в 10 долларов и открывать сделки на 1 доллар. На платформе есть индикаторы, графикческие инструменты, статистика сделок и множество других удобных функций.

        Также в рамках сотрудничества с компанией предусматриваются разнообразные бонусы в маркете, а прибыль по сделкам достигает 92%.

        Открыть счет в Quotex

        Binarium

        Брокер Binarium

        Binarium предлагает сходные условия сотрудничества:

        • широкий набор индикаторов и инструментов для анализа;
        • экономический календарь;
        • минимальный депозит от 10 долларов;
        • минимальная ставка по сделке от 1 доллара;
        • доходность по одной сделке до 90% от вложенной суммы.

        Но Binarium выделяется на фоне конкурентов за счет продвинутой программы обучения и наличия готовых стратегий, помогающих новичкам начать зарабатывать сразу после выхода на рынок. Однако главным преимуществом брокера клиенты называют лучшую мобильную платформу. Эта программа предлагает множество функций, полезных во время трейдинга.

        Дополнительно клиентам Binarium доступна опция "торговая комната", воспользовавшись которой, можно получить торговые преимущества.

        Открыть счет в Binarium

        Deriv

        Торговая площадка Deriv

        Deriv — это признанный во всем мире брокер, который помимо бинарных опционов позволяет торговать акциями, валютами и другими активами. Надежность компании подтверждают:

        • свыше 1 миллиона клиентов;
        • лицензии, полученные от 5 регулирующих организаций.

        Но такое жесткое регулирование ограничивает возможности брокера. Компания не начисляет бонусы и не позволяет торговать, копируя сделки других пользователей. Однако эти недостатки компенсируются тем, что для начала работы с бинарными опционами достаточно внести 10 долларов на счет, а сделки можно открывать со ставкой в 30 центов. Максимальная прибыль по операции достигает 98%.

        Торговая платформа Deriv поддерживает популярные и редкие индикаторы и инструменты для анализа.

        Открыть счет в Deriv

        Как выбрать брокера в ОАЭ

        При выборе брокера в ОАЭ рекомендуется учитывать приведенные выше компании. Но также следует проверять:

        • интерфейс торговой платформы;
        • список индикаторов;
        • наличие экономического календаря и другие условия.

        Это поможет подобрать брокера, предлагающего оптимальные условия сотрудничества. В частности, глубокий анализ услуг позволяет найти платформу, на которой можно использовать любые торговые стратегии.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Интересно, а за какой год эта информация?
        Руслан, предполагаю что за 22-й год, что еще пока актуально
        03 февраля 2023
        Ответить
        Руслан
        03 февраля 2023
        Ответить
        Руслан
        Удивительно, а раньше мне казалось, что в мусульманских странах запрещено заниматься БО)
        03 февраля 2023
        Ответить
        Ярик
        Так я так и не понял до конца, законна ли торговля бинарными опционами в ОАЭ?
        Павел, К сожалению, многие брокеры до сих пор пытаются предоставлять свои услуги в этой стране без каких-либо сертификатов. Поэтому очень легко стать жертвой мошенничества, и вам следует выбирать только проверенные платформы.
        25 октября 2022
        Ответить
        Михаил
        Павел, Да, бинарные опционы легальны в ОАЭ, если вы торгуете с регулируемым брокером. Это не обязательно должен быть регулируемый брокер в Объединенных Арабских Эмиратах. Брокер может иметь любое регулирование, которое существует в мире.
        25 октября 2022
        Ответить
        Так я так и не понял до конца, законна ли торговля бинарными опционами в ОАЭ?
        25 октября 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!