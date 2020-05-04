Стратегия для Binarium «Выбор трейдера» уникальна тем, что для открытия сделок по бинарным опционам не использует ни технический, ни фундаментальный анализ, а ориентируется на мнение большинства. Как это возможно? Все просто. В платформе Binarium есть индикатор в виде вертикальной шкалы, который отображает активность трейдеров и их настроение. Если индикатор находится в зеленой зоне, это говорит о том, что большинство участников делают ставку на рост актива и покупают бинарные опционы Call. Если индикатор в красной зоне, большинство ожидает снижения и покупает опционы Put.

В этой статье рассмотрим практические примеры использования индикатора настроений и разберемся, как на его основе построить торговую систему.

Содержание:

В чем преимущество стратегии “Выбор трейдера”?

Основное преимущество этой стратегии заключается в том, что трейдерам не нужно использовать сложные концепции и подходы. Для торговли по этой системе достаточно ориентироваться на показания одного встроенного в торговую платформу Binarium индикатора, который рассчитывает процентное соотношение трейдеров, открывших сделки на повышение, к общему числу участников по конкретному активу.

Если число трейдеров, ожидающих роста цены актива и покупающих опционы Call, превышает 50%, индикатор окрашивается в зеленый цвет. Если этот показатель ниже 50%, индикатор становится красным, визуально указывая на преобладание участников, которые ставят на снижение и покупают опционы Put.

Как применять стратегию “Выбор трейдера” на Бинариум

Индикатор «Выбор трейдеров» расположен в правой части торгового терминала Binarium.

На изображении ниже видно, что 98% трейдеров покупают опционы Call, что служит дополнительным подтверждением усиливающегося бычьего тренда.

С другой стороны, если более половины шкалы индикатора окрашено в красный цвет, это свидетельствует о доминировании продавцов, а значит, возникает основание для покупки опционов Put. Именно такая ситуация показана на изображении ниже, где 82% трейдеров платформы Binarium выбрали сделки на понижение

Если вы не видите явного фаворита и количество покупателей и продавцов примерно одинаково, в этом случае красная и зеленая линии сходятся посередине, поэтому рекомендуется отказаться от сделок по выбранному активу.

Для этой стратегии рекомендуется открывать сделки на 5-минутном таймфрейме, покупая опционы со сроком экспирации 15–30 минут. В одну сделку не следует вкладывать более 2% депозита.

Заключение

Стратегия для Binarium «Выбор трейдера» дает то, чего часто не хватает новичкам в торговле бинарными опционами: объективную информацию в момент принятия решения об открытии сделки. Индикатор настроения большинства снижает влияние субъективности и опирается на реальные биржевые данные о текущем распределении позиций. Вы не действуете наугад и не пытаетесь предсказать движение графика, а видите, как распределены ожидания участников рынка, и принимаете решение на основе конкретного сигнала. Такой подход отличает системную торговлю от импульсивных действий.

Теперь у вас есть готовая торговая стратегия, и следующий шаг – это практика. Зарегистрируйтесь на платформе Binarium, откройте демо-счет и протестируйте стратегию в реальных рыночных условиях без риска для собственных средств. Когда правила системы станут понятными и привычными, можно переходить к торговле на реальном счете. Практика и дисциплина помогут сформировать более стабильный и осознанный подход к торговле бинарными опционами.

