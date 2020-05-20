Одной из проблем в торговле бинарными опционами являются хаотичные ценовые движения и рыночный шум. Они могут сбивать с толку не только новичков, но и опытных трейдеров. Стратегия для Binarium «Торговля внутри ценового канала» помогает справиться с этой проблемой. Этот торговый метод основан на простом наблюдении: цена актива часто движется внутри определенного коридора, ограниченного параллельными линиями поддержки и сопротивления. Такие каналы на графике могут стать надежной “дорожной картой”, которая позволяет точнее определять точки разворота и открывать сделки с высокой вероятностью успеха.

В этом обзоре разберем, как применять классическую канальную стратегию на торговой платформе Binarium, как правильно строить ценовые каналы и определять оптимальные моменты для открытия сделок на отскок от их границ. Эффективность этой стратегии можно проверить на демо-счете брокера Binarium, а затем применять в реальной торговле бинарными опционами.

Содержание:

В чем преимущество стратегии “Торговля внутри ценового канала”?

Главное достоинство этой стратегии заключается в ее наглядности и простоте. Вам не нужно использовать сложные индикаторы, чтобы определить момент для открытия сделок. Ценовой канал сам по себе служит готовой схемой движения актива, где его границы выступают понятными ориентирами для входа. Это дает трейдерам понимание, где цена с большей вероятностью совершит отскок, позволяя войти в рынок с более высокой точностью и заранее определенным уровнем риска. Такой системный подход снижает элемент угадывания и уменьшает стресс.

Торговля внутри ценового канала наглядно показывает, что трейдинг бинарными опционами это не игра в рулетку, а работа по заранее определенным правилам. Именно поэтому мы делимся с вами этой проверенной временем методикой.

Как применять стратегию “Торговля внутри ценового канала” на Бинариум

Для торговли по канальной стратегии необходимо выбирать активы, на которых отсутствуют тренды. Обычно для этого лучше подходят евро кроссы в период, когда европейские деловые центры во Франкфурте и Лондоне уже закрыты. Определившись с ними, необходимо определить на графике торгового терминала Binarium максимальные и минимальные значения цены и провести через эти точки прямые линии – получим горизонтальный канал.

Затем необходимо проанализировать поведение цен. Если котировки приближаются к верхней границе канала, необходимо открыть сделку на покупку опциона Put. В противном случае, когда котировки доходят до нижнего уровня, нужно покупать опцион Call.

Однако, торгуя по этой системе следует помнить, что ценовой график может как не дойти до верхней границы, так и пересечь начерченный вами канал. Эта ситуация не является критичной. Если торговля ведется вне сессии, котировки активов возвращаются обратно в пределы канала. При необходимости можно дождаться, пока цена не отскочит к прежним значениями, и после этого открывать сделку.

Торговать по данной стратегии рекомендуется на 5-минутном графике опционами со сроком экспирации в 15 минут. Максимальный размер инвестиции в одну сделку не должен превышать 2% от депозита.

Заключение

Благодаря стратегии для Binarium «Торговля внутри ценового канала» трейдеры бинарных опционов лучше понимают рыночную структуру. У них появляется понятный алгоритм действий при поиске сделок, основанный не на догадках, а на логике движения цен. Важно помнить, что ключ к стабильным результатам лежит в дисциплине и постоянной практике. Поэтому не откладывайте: откройте демо-счет на платформе Binarium и начните тренироваться в торговле бинарными опционами без риска финансовых потерь, превращая теорию в реальный опыт.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

