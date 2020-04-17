Стратегия для Binarium "Тепловая карта"

Один из самых болезненных вопросов для начинающего трейдера бинарных опционов заключается в том, когда именно входить в сделку. Графики кажутся хаотичными, индикаторы противоречат друг другу, а рынок словно специально движется против только что открытой позиции. Если вы узнали себя, значит, вам не хватает не дисциплины и не удачи, а конкретного инструмента, который укажет, где сосредоточена реальная рыночная активность прямо сейчас. Именно эту задачу решает «Тепловая карта».

В этой статье разберем стратегию торговли на ее основе на платформе Binarium, одном из наиболее доступных брокеров бинарных опционов для русскоязычных трейдеров. Вы узнаете, как читать торговые сигналы, отличать сильный вход от ложного и как выглядит сделка на практике на конкретных примерах.

Содержание:

В чем преимущество стратегии “Тепловая карта”?

Большинство новичков совершают одну и ту же ошибку: пытаются предсказать движение цены, опираясь на собственную интуицию или перегруженные графики с десятками индикаторов. В результате сигналы противоречат друг другу, решение об открытии сделки откладывается, а момент для входа оказывается упущен. Стратегия «Тепловая карта» решает эту проблему принципиально иначе: она не предсказывает поведение рынка, а показывает, где прямо сейчас сконцентрирована активность покупателей и продавцов. В результате трейдер бинарных опционов видит не абстрактные линии, а валютные пары, в которых заинтересованы крупные игроки, что превращает анализ из догадки в осознанное решение.

Еще одно важное преимущество состоит в том, что эта стратегия одинаково хорошо подходит трейдерам с любым уровнем опыта. Алгоритм открытия сделки легко повторить. При этом не нужно часами изучать фундаментальный анализ или запоминать сложные паттерны японских свечей. Это делает «Тепловую карту» простой и понятной для тех, кто хочет получить первый стабильный результат в торговле бинарными опционами.

Как применять стратегию “Тепловая карта” на Бинариум

Тепловая карта представляет собой таблицу, внешне напоминающую шахматную доску, с выведенным на нее соотношением между сильными и слабыми активами в зависимости от выбранного таймфрейма и режима отображения (пункты или проценты). Сверху и сбоку приведены коды валют. Горизонтальный ряд указывает на укрепление или ослабление котировок одного актива по отношению к другому. Укрепление курса одной валюты по отношению к другой обозначено зеленым цветом, в то время как ее ослабление – красным. Помимо этих двух основных цветов существуют и другие оттенки:

бледно-зеленый – цена актива приближается к зоне перекупленности;

бледно-красный – цена актива приближается к зоне перепроданности;

серый – указывает на нейтральное отношение трейдеров к этой валютной паре.

На изображении выше видно, что в данный момент предпочтительнее открывать опцион Put по валютным парам: EUR/AUD, AUD/USD, AUD/JPY, GBP/AUD, AUD/CHF, AUD/CAD, NZD/USD, NZD/JPY и NZD/CHF.

В таблице выше представлены активы, по которым следует открывать опционы Call: EUR/AUD, AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/CAD, NZD/USD, NZD/JPY.

Применяя эту стратегию на платформе Binarium, обращайте внимание на пересечения, окрашенные в зеленый и красный цвета, а промежуточные оттенки можно игнорировать. Торговать по «Тепловой карте» следует опционами со сроком экспирации 15–30 минут, инвестируя в одну сделку не более 2% депозита.

Кроме того, для повышения эффективности торговой стратегии рекомендуется использовать дополнительные средства, которые можно получить при применении промокодов для пополнения счета.

Заключение

Итак, стратегия для Binarium «Тепловая карта» дает начинающему трейдеру бинарных опционов то, чего многим так не хватает на старте: четкую систему принятия решений без лишних догадок и эмоций. Вы больше не смотрите на график в растерянности, а видите конкретные валютные пары, по которым рынок готов к движению в определенном направлении, и понимаете, когда именно открывать сделку. Стратегию, описанную в этой статье, можно сразу же применять, не тратя время на изучение сложной теории. Главное, начать практиковаться и наблюдать за тем, как эта методика работает в реальных рыночных условиях.

Если вы хотите попробовать эту стратегию на практике, платформа Binarium готова предоставляет вам все необходимое: удобный терминал с понятным интерфейсом и демо-счет для отработки необходимых навыков без риска.

