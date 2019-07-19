        Стоит ли инвестировать в криптовалюту NEAR

        Стоит ли инвестировать в криптовалюту NEAR?

        Стоимость криптовалюты NEAR стремительно растет, делая ее одной из самых динамично развивающихся монет на криптовалютном рынке. Ажиотажный спрос на Биткоин и Эфириум, подкрепленный рассказами о сказочных заработках, за короткий срок сделал свое дело: толпы новоиспеченных крипто энтузиастов принялись осаждать Ethereum. В результате цена на GAS – “топливо” для выполнения транзакций и смарт-контрактов на этом блокчейне – заметно выросла.

        Например, в мае 2021 года средняя цена на GAS составляла около 20 Gwei, а к ноябрю того же года она подскочила до невероятных 700 Gwei. Такое удорожание привело к росту стоимости простой транзакции в сети Эфириума до $20-$30, что сделало Ethereum практически недоступным для простых пользователей.

        Блокчейн NEAR Protocol и его криптовалюта NEAR полностью изменили правила игры. Как именно, и есть ли еще у монеты потенциал для стремительного роста – читайте в нашем обзоре.

        Криптовалюта NEAR, о которой должен знать каждый

        Криптовалюта NEAR входит в двадцатку самых популярных монет в мире. Согласно рейтингу самого известного веб-сайта по отслеживанию цен на криптовалюты CoinMarketCap, этот проект занимает 17 место с рыночной капитализацией $5,4 млрд.

        Тот, кто хоть немного интересуется криптовалютами, наверняка слышал про злостных конкурентов Эфириума, получивших прозвище его “убийц”. К ним относятся Polkadot, Cardano, Solana и множество других проектов, собственники которых, мягко говоря, не в восторге от доминирующего положения детища Виталика Бутерина – канадского программиста-сооснователя Ethereum. Так вот, проект NEAR – один из них.

        Команда NEAR Protocol трудится не покладая рук, чтобы создать самый популярный блокчейн для Web 3.0 – технологии, благодаря которой пользователи сети Интернет наконец-то станут полновластными владельцами собственных данных. Сегодня это совсем не так. Большинство информации современных пользователей хранится на серверах интернет-гигантов вроде Google и Facebook.

        Чем это грозит обычному юзеру? Дело в том, что если корпорация Google в один не очень прекрасный день решит изменить интерфейс своих Google-документов или вообще ликвидировать этот сервис, вы останетесь и без документов, и без данных, которые в них хранились. В Open Web такого не может произойти в принципе. Сами данные, как и инструменты, которые вы используете для их создания, принадлежат только вам. И никакой Google не вправе решать, когда и как вам ими пользоваться.

        С развитием технологии Web 3.0 интернет станет более справедливым, а информация будет храниться в децентрализованных сетях, давая пользователям больше контроля над тем, что они делают в международной паутине.

        Этапы реализации грандиозного проекта

        Свой путь криптовалюта Near начала в конце 2017 года. Как раз в тот момент, когда с рынка стали уходить скамеры, создававшие свои монеты исключительно с целью обмана пользователей и прикарманивания их денег.

        Эпоха ICO неумолимо заканчивалась. Многие американские компании перестали заниматься первичным предложением монет (Initial Coin Offering - ICO) из-за страха перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), опасаясь, что их попытки привлечь инвестиции будут расценены как продажа незарегистрированного выпуска ценных бумаг.

        Именно в это время и возникла американская NEAR Inс. с целью создания протокола, на основе которого могли бы в будущем работать децентрализованные приложения. Лидерами проекта стали два программиста, выходца из Украины и России: экс-разработчик Google Илья Полосухин и экс-разработчик Microsoft Александр Скиданов.

        Изначально NEAR был проектом машинного обучения и искусственного интеллекта. Однако, после того как выяснилось, что рост этой индустрии оказался не таким взрывным, как это предполагалось, команда проекта перешла к написанию собственного блокчейна, который будет конкурировать не с кем-нибудь, а с самим Ethereum.

        Команда NEAR Protocol – отдельный разговор. В нее входят топовые программисты из ведущих мировых IT-гигантов: Google, Facebook и Niantic. Об их уровне говорит тот факт, что двое членов команды дважды выигрывали чемпионат мира по программированию.

        Основная сеть NEAR Protocol была запущена в апреле 2020 года, представляя собой блокчейн первого уровня для смарт-контрактов, используемых в децентрализованных приложениях.

        Таким образом, NEAR очень похож на блокчейны Ethereum, Solana, Avalanche и прочие одно-уровневые равспределенные реестры. Однако, есть нюанс: скорость обработки операций в сети NEAR заметно выше, чем у конкурентов, а комиссии ниже. Это говорит о его заметно более высокой производительности. При этом стоимость за GAS по сравнению с Solana в два раза ниже.

        Характеристика

        Ethereum

        Solana

        NEAR

        Операций в секунду

        15

        2100

        4000

        Время подтверждения блока

        15 мин

        12 сек

        2 сек

        Комиссии

        $ 8,57

        $ 0,02

        $ 0,01

        В дальнейшем проект получил стремительное развитие:

        • Март 2021 – запуск моста NEAR к Ethereum (Rainbow Bridge), с помощью которого стал возможен перевод криптоактивов стандарта ERC-20 в NEAR Protocol и обратно.
        • Май 2021 – запуск Aurora, позволяющего разработчикам Ethereum легко переносить свои приложения на NEAR.
        • Октябрь 2021 – создан швейцарский некоммерческий фонд NEAR Foundation для финансирования разработчиков и различных проектов экосистемы NEAR Protocol.
        • 2022 – запуск стейкинга для владельцев токенов NEAR с целью получать вознаграждение за поддержку сети.
        • 2023 – интеграция NEAR с популярными криптокошельками (Ledger, MetaMask, WalletConnect, Trust Wallet, imToken, MathWallet ) и биржами (Coinbase, Binance, Kraken, Huobi, OKEx).
        • 2024 – запуск NEAR Grants – программы, направленной на поддержку разработки новых проектов на NEAR.

        Как NEAR Protocol меняет правила игры

        Шардинг (разделение) — это метод, при котором данные разбиваются на более мелкие фрагменты, называемые шардами. Затем эти фрагменты распределяются по разным серверам или узлам сети.

        NEAR Protocol в своей работе использует механизм консенсуса Proof-of-Stake, суть которого заключается в том, что чем больше монет “предложит” кандидат на вакансию валидатора сети, тем выше его шансы начать проверять новые блоки и добавлять их в блокчейн. За свою работу валидаторы получают комиссию. Именно за нее и идет борьба между ними.

        Схема генерации блоков называется “DoomSlug”, а дизайн шардинга – “Nightshade”.

        Обе эти технологии в NEAR Protocol работают совместно для масштабируемости сети и снижения вероятности ее перегрузки. Блокчейн NEAR специально спроектировали так, чтобы он был удобен как разработчикам, так и пользователям.

        Первоначальный запас токенов создали в 2020 году и он составил 1 млрд. На сегодняшний день уже порядка 90% от этой величины выпущено на рынок, а оставшиеся 10% выпустят до конца 2025 года.

        Экосистема NEAR расширяет интеграцию с лидерами криптовалютного рынка

        Лучший способ оценить экосистему того или иного протокола – это оценить показатель TVL (Total Value Locked), который показывает общую стоимость денежных средств, заблокированных пользователями. Давайте проанализируем сколько денег уже вложено в NEAR Protocol. На момент написания статьи по этому показателю криптовалюта NEAR занимала 8 место с результатом $158 млн.

        Зато по показателю общего количества уникальных кошельков сеть NEAR занимает почетное первое место с результатом 556 млн. Причем лидирует она с большим отрывом от ближайшего конкурента – BNB Chain, у которой 386 млн. созданных кошельков. Этот показатель говорит о том, насколько широко распространен протокол по сравнению с другими блокчейнами.

        При этом самым популярным приложением на протоколе NEAR Protocol выступает KAI-CHING, которое помогает сэкономить время и деньги во время покупок в интернет-магазинах.

        Также высокой популярностью пользуются кошелек с несколько странным названием “HOT Game” и приложение для пользователей, предпочитающих активный отдых – “Sweat Economy”. Первым и вторым всего за месяц воспользовались 5 и 2 млн. пользователей соответственно.

        Кто же выступает партнером NEAR? На самом деле их очень много, и ключевые из них – Google, AliBaba, Arbitrum, Eigen Layer, Polygon, Sweat и MARBLEX. Помимо этого NEAR активно внедряет в свой протокол технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Это дает вполне очевидный ответ на вопрос: стоит ли инвестировать в NEAR?

        Как купить NEAR на Binance

        Купить токен NEAR на популярной бирже Binance можно за три простых шага:

        1. Логинимся в свой аккаунт на бирже и переходим в раздел “Торговля” в верхней панели интерфейса.

        1. В поисковой строке указываем название токена NEAR и выбираем валюту котировки (валюту, в которой торгуется NEAR).

        1. На панели под графиком переходим на вкладку “Spot”, указываем необходимую сумму и нажимаем “Купить NEAR”.

        Заключение

        Криптовалютная индустрия стремительно развивается, и сегодня пользователей уже не устраивают “тихоходные” блокчейн-платформы, стоявшие у самых истоков. Новые амбициозные проекты, как NEAR Protocol и его нативная криптовалюта NEAR, позволяют не только существенно снизить комиссионные издержки по операциям, но и значительно нарастить пропускную способность современных блокчейн-протоколов.

        Эффективность NEAR наверняка заинтересует разработчиков, в то время как прекрасные перспективы роста должны заинтересовать инвесторов. По оценкам экспертов криптовалюта NEAR уже к концу 2025 года может вырасти до $15-$20, а к концу 2028 – до $30 за монету.

        Такие оценки дают вполне конкретный ответ на вопрос о том, стоит ли инвестировать в NEAR? Однако, хотим особенно подчеркнуть, что никакие прогнозы не могут быть гарантией курсового роста. При принятии инвестиционных решений всегда пользуйтесь правилами управления риском и капитала.

        Артур
        Артур
        Интересная конечно монета, но все таки я больше доверяю эфиру или той же солане. Сколько уже таких шустрых было.... И где они?
        Артур, Согласен, но именно на вот таких молодых да ранних и сколачивают состояния.
        Трейдер БО, Ну если у вас есть запас держать просадку: дерзайте. Долгосрок не моё.
        Богдан
        Богдан
        Я и не слышал о такой. На слуху пара тройка известных монет, а у этой оказывается есть потенциал.
        tirant, Там очень много разных монет. Нельзя объять необъятное.)))
        Богдан, Биток и эфир он как бы роднее. А что-то новое только настораживает.
        tirant, Не обязательно много, пару-тройку выберите для страховки, и работаете.
        tirant
        tirant
        Я и не слышал о такой. На слуху пара тройка известных монет, а у этой оказывается есть потенциал.
        tirant, Там очень много разных монет. Нельзя объять необъятное.)))
        Богдан, Биток и эфир он как бы роднее. А что-то новое только настораживает.
        WinOption Admin
        WinOption Admin
        Интересный протокол. В Binance уже фигурирует больше месяца, не обращал на него внимание. Но судя по по стоимости обслуживание будет самым перспективным протоколом.
        tirant
        tirant
        Я и не слышал о такой. На слуху пара тройка известных монет, а у этой оказывается есть потенциал.
        tirant, Там очень много разных монет. Нельзя объять необъятное.)))
        Богдан, Согласен. Но так хочется. ))))) Все монеты тоже купить не возможно. хотя если брать каждого по одной.)))))))
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Интересная конечно монета, но все таки я больше доверяю эфиру или той же солане. Сколько уже таких шустрых было.... И где они?
        Артур, Согласен, но именно на вот таких молодых да ранних и сколачивают состояния.
        Артур
        Артур
        Интересная конечно монета, но все таки я больше доверяю эфиру или той же солане. Сколько уже таких шустрых было.... И где они?
        Артур
        Однозначно стоит в нее инвестировать, всю зарплату в нее пущу
        игорь
        "Стоит ли инвестировать в криптовалюту NEAR?" предоставляет полезный обзор NEAR и ее инвестиционного потенциала. Однако было бы полезно расширить раздел "Недостатки NEAR", чтобы обсудить более широкий спектр потенциальных рисков и недостатков инвестирования в NEAR. Кроме того, предоставление списка ссылок или источников для дальнейшего изучения было бы ценным дополнением. В целом, статья является хорошим отправным пунктом для инвесторов, которые рассматривают возможность инвестирования в NEAR, но дополнительная информация и анализ помогут читателям принять более обоснованное решение.
        Oleg
        Интересный протокол. В Binance уже фигурирует больше месяца, не обращал на него внимание. Но судя по по стоимости обслуживание будет самым перспективным протоколом.
        Oleg
        Интересный протокол.
        26 июля 2024
        Ответить
        Alex
        Это действительно хорошая монета, которая стоит на основе (фундаменте рынка) Как монету её можно п рассматривать для покупки на бычку рынка. Статья подробно описывает все преимущества этой монеты, у этой монеты есть хороший потенциал и надо его не упустить)
        Геннадий
        Геннадий
        Интересная монета с потенциалом роста в перспективе. Интересно доживем ли когда нибудь до момента когда одна из таких монет сможет превзойти Биткоин, мне кажется это будет БУМ на крипто рынке да и в целом новость такого уровня облетит весь мир. По поводу вложений на 2 или 3 года в данную монету под сомнением, на мой взгляд есть более интересные проекты куда можно зайти и заработать в течении 4-6 месяцев с теми же вложениями.
        Богдан
        Богдан
        Я и не слышал о такой. На слуху пара тройка известных монет, а у этой оказывается есть потенциал.
        tirant, Там очень много разных монет. Нельзя объять необъятное.)))
        tirant
        tirant
        Я и не слышал о такой. На слуху пара тройка известных монет, а у этой оказывается есть потенциал.
        Руслан
        Руслан
        Не знаю как сама монета, но вот блокчейн-система точно перспективная. Уделывает не то что инфраструктуру эфириума, но и его прямых конкурентов, вроде той же солана. Представляю сколько приложений перейдет на нее со временем)
        Option Bull, согласен, + внушает доверие этому проекту самых крупных криптовалютных кошельков, что уже говорит о том, что это не проект-однодневка. Правда я не знаю как они смогут конкурировать с тем же TONом, который бустится Пашей через систему монетизации в тг, но посомтрим. Надеюсь по крайней мере не уступят))
        Руслан
        Руслан
        Удивительно что основатели проекта также родом из СНГ, как и Виталик Бутерин) Правда Виталик при все таки зазвездился уже, постоянно выступает на конференциях, раздает интервью и т.д. Слава вскружила голову))
        Option Bull
        Option Bull
        Не знаю как сама монета, но вот блокчейн-система точно перспективная. Уделывает не то что инфраструктуру эфириума, но и его прямых конкурентов, вроде той же солана. Представляю сколько приложений перейдет на нее со временем)
