Как войти на сайт Бинариум

Последнее время большое количество брокеров бинарных опционов имеют проблемы с блокировками доменов в Росии и эти события набирают обороты. Несколько дней назад Роскомнадзор заблокировал очередной домен брокера Binarium. Несмотря на то, что домен binarium.space был новым, трейдеры из России не могут больше войти на сайт по нему. Также не работают и другие домены компании, такие как binarium.com, binarium.trading, binarium.market и binarium.global. Поэтому брокер был вынужден снова использовать новый домен, чтобы трейдеры из РФ могли продолжать пользоваться услугами компании.

Не так давно с такими же блокировками столкнулись брокеры Quotex и Pocket Option, поэтому это сейчас удивляет мало трейдеров.

Можно ли как-то сейчас попасть на сайт Binarium? Можно. Брокер уже сменил домен на новый, и ссылка на него находится ниже.

НОВЫЙ ДОМЕН BINARIUM ВХОД

Причины блокировки Binarium в России

Так как блокируются только домены брокеров бинарных опционов, то причина остается неизменной – для ведения брокерской деятельности на территории России требуется лицензия ЦБ РФ. Данный закон появился в 2019 году, из-за чего многие брокеры Forex и компании, предоставляющие торговлю бинарными опционами, поменяли домены и названия, а некоторые и вовсе перестали работать в России. Ситуацию не спасает даже лицензия от ЦРОФР.

В реестре ЦБ РФ не найдется ни одного брокера бинарных опционов, так как такое понятие как бинарные опционы не признано на официальном уровне и считается мошеннической деятельностью. А значит и регулироваться такая деятельность не может.

Чтобы сейчас попасть на сайт Бинариум и продолжать торговлю, необходимо использовать домен bin.gd. Вся личная информация из вашего аккаунта сохранилась, как и сумма на вашем торговом счету, поэтому вы можете полноценно использовать и дальше платформу Binarium.

Стоит отметить, что Роскомнадзор уже давно «открыл охоту» на брокеров бинарных опционов и вряд ли остановится в ближайшее время. Так были заблокированы такие брокеры, как 24option, Olymp Trade, IQ Option. Эти компании даже решили не менять домен, а просто прекратили работу на территории России. Новые счета там больше открыть нельзя, но некоторые из компаний позволили торговать на тех счетах, которые были открыты до блокировки брокера.

Брокер Бинаурим обманывает трейдеров?

Бинариум не является брокером-мошенником. Вся проблема в том, что у брокера отсутствует лицензия от ЦБ РФ, но и парадокс в том, что получить ее не так уж и просто. А брокеры бинарных опционов и вовсе не могут этого сделать в России.

Также компании стараются экономить на налогах и регистрируют свою деятельность в оффшорных зонах, так как там намного выгоднее вести бизнес, связанный с финансовыми операциями. Из-за этого многие начинают думать, что такие компании хотят обманным путем получить деньги своих клиентов, поэтому и «прячутся» за территорией РФ. Но это является правдой лишь в редких случаях, когда на рынок выходит настоящий «черный» брокер. «Черные» брокеры изначально ставят себе цель обманным образом получать прибыль, и со временем они также могут быть заблокированы, но прежде чем это произойдет, пройдет немало времени, так как пока компания малоизвестна, то и жалобы на нее почти отсутствуют.

Как зайти на официальный сайт Бинариум

Жителям России попасть на сайт Binarium можно по новому домену bin.gd. Попав на сайт, просто пойдите в свой аккаунт, используя старые данные. Если же у вас не получается попасть на сайт Binarium, то напишите нам и мы предоставим вам рабочую ссылку.

Обратите внимание, что все домены Бинариум (binarium.com, binarium.trading, binarium.market и binarium.global) не работают только в России. В остальных странах можно без проблем продолжать торговлю, используя любой из адресов.

ВОЙТИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ BINARIUM

