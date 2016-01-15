24option обзор и отзывы брокера

        Обзор брокера 24option

        24Option — экс-лидер рынка бинарных опционов. Европейский брокер с лицензией CySEC и, с недавних пор, возможностью торговать на Forex. Компания давно закрепила свое лидирующее место на финансовых рынках.

        С 15.12.2017 брокер не осуществляет торговлю бинарными опционами и сосредоточен на торговле CFDForex

        24Option отзывы
         

        Брокер 24 OptionДанный брокер – это команда трейдеров – профессионалов, специализирующихся на работе с бинарными опционами. Их цель – предоставление клиентам по-настоящему качественного сервиса для работы, с которым несравним ни один из имеющихся на рынке опционов на сегодняшний день. Одна из главнейших задач, которую смогла осуществить компания – она зарегистрировалась у CySEC - это кипрский регулятор. Именно это является гарантией безопасности сделок и сохранности денежных средств трейдера. Также это говорит о высоком уровне обслуживания, предусмотренном европейскими стандартами.

        Регистрация у брокера 24option

        Процедура регистрации несложная и занимает всего лишь несколько минут. На сайте брокера представлена форма, имеющая поля, обязательные к заполнению при регистрации. Этот процесс очень простой и для заполнения всей формы понадобится совсем небольшое время. Важно при регистрации вводить свои действительные данные, так как их могут в будущем потребовать при операции вывода денег.

        Для того чтобы пополнить счет, а также вывести деньги разрешено использовать практически все имеющиеся на сегодняшний день системы электронных платежей, а также можно применять банковский перевод. При использовании платежных систем зачисление денег на счет происходит в течение нескольких минут. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

        Для снятия денег времени может потребоваться немного больше и зависеть это будет от той платежной системы и пути вывода, которые выберет сам клиент. Нужно отметить один немаловажный момент – у брокера введены ограничения на снятие средств. Суточный лимит составляет 10000 долларов США, а за месяц можно снимать до 40000 долларов. По большому счету это не такие маленькие суммы, поэтому эта мера особенно не влияет на работу у брокера и не приносит клиентам существенных неудобств. Денежные суммы на счету трейдера находятся в полной безопасности благодаря тому, что при осуществлении вывода брокер имеет право потребовать сканы документов для подтверждения личности клиента, а также документы с подтверждением адреса проживания трейдера.

        Торговые инструменты

        Торговая платформа 24 OptionОткрытие сделки включает в себя определенные стадии. Самое главное, чем должен заняться трейдер – выбрать подходящий для себя базовый актив и определить тип сделки. Брокер предоставляет в распоряжение трейдеров четыре типа опционов – это граница, краткосрочные (на шестьдесят секунд), одно касание и цена выше/ниже. Также у брокера в арсенале есть довольно большой спектр базовых активов, среди которых находятся и главные валютные пары, представленные, и акции, и активы сырьевых бирж, и фондовые индексы.

        Контракт выше/ниже представляет собой тип сделки, при которой трейдер должен решить, поднимется или опустится значение актива относительно имеющейся на время экспирации цены.

        Цена выше/ниже представляет собой вариант простого контракта выше/ниже, но при этом у трейдера имеется возможность определиться с процентом прибыли на конкретное число и время. То есть значение цены актива при таком опционе должно находиться выше или ниже чем уровень, который брокер обозначил в контракте на время экспирации. Данный опцион считается усредненным вариантом между стандартным контрактом выше/ниже и типом сделки одно касание.

        Одно касание – разновидность бинарных опционов, смысл которой состоит в том, что при достижении времени экспирации стоимость базового актива должна хотя бы однократно задеть обозначенный уровень. Такой опцион покупается только однократно за семь дней, но он приносит намного больший доход, чем все другие.

        Граница – выбирая данный тип опционов трейдеру нужно решить, остановится ли цена в границах диапазона, обозначенного брокером, или покинет их ко времени экспирации.

        Краткосрочные опционы дают возможность приобретать контракты, длящиеся 1, 2 или 5 минут.

        Обучение и счета для торговли

        Брокер дает возможность трейдерам пройти качественное многоуровневое обучение, включающее в себя как знакомство с начальными принципами торговли на бинарных опционах, приведенными на странице с часто встречающимися вопросами, так и онлайн-обучение, различные видео уроки, электронные книги и многое другое. Благодаря такому большому многообразию материалов для обучения брокер является практически универсальным для любого человека, так как работать у него могут и начинающие и профессиональные трейдеры. Например, видео ролики помогут трейдеру не только разобраться в том, как правильно приобретать контракты, но и объяснят некоторые особенности торговли, связанные с психологией трейдинга, управлением денежными средствами, типами анализа ситуации на рынке.

        В распоряжение клиентов брокер 24option.com предоставляет три варианта аккаунтов. При выборе Стандартного счета его владелец может снимать деньги без уплаты комиссии однократно в месяц, а также у него есть отличная возможность пройти обучение у профессионала.

        Золотой счет заключает в себе все привилегии Стандартного, но при этом к каждому открытому контракту добавляется еще 2 процента.

        В Платиновом счете соединены все положительные стороны Золотого и Стандартного, кроме того он дает возможность выводить все деньги без комиссии и к прибыльным сделкам добавляет по 4%.

        Преимущества торговли с 24option

        Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие основные преимущества брокера:

        • контролируется европейским регулятором CySEС;
        • для зачисления денег на счет и вывода средств можно использовать все наиболее известные и популярные электронные платежные системы;
        • большое разнообразие типов контрактов, а также базовых активов;
        • многоуровневая форма обучения клиентов;
        • клиентам доступны три вида аккаунтов, каждый из которых имеет свои плюсы;
        • брокер располагает интуитивно понятной для торговли платформой, имеющей большую скорость работы;
        • значительный уровень прибыльности в зависимости от выбора опциона (от 85% и выше).
        • для русского рынка депозит в рублях всего 10 000р.

        C 2017 года брокер 24Option начал предоставлять своим клиентам функцию торговли CFDФорекс прямо на своей платформе. Теперь вы можете торговать всеми валютами,товарами и акциями прямо на платформе брокера.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Рома
        Открывал счет в компании 10Brokers на 250$. Абещали стабильный доход. Потихоньку торговали с аналитиком и зарабатывали, когда счет увеличился до 700$ вывели мне 150$, просил дочке на именины. После вывода сказали, мол давай работать с биткоинами по крупному от 20000$. Ну я и влил денег. Обещали страховку на эти сделки, типа 2 месяца таргуем без рисков. В итоге за ноябрь-днекабрь 17года развили мне счет до 53494$. Я попросил вывод 20000$, а мне сказали, что бухгалтер не работает у них сегодня. В итоге начал ждать до завтра, а завтра ЗАШОЛ И БЫЛО УЖЕ 0 на балансе!!!! Потом и в саппорт писал им и звонил и ничего в итоге. Пробовал сделать чарджбек через банк, хотябы своих - банк сказал - отбой. ПОтом мне звонили из компании Луна, взяли 250$, сказали, что вернут - в итоге ничего не сделали. ЩИт и Меч шарага тоже брали денег с меня и ничего не сделали. Но в итоге вышел на юриста я и мне сделали возврат средств. Считаю, что этих пи****сов нужны наказывать. Пишите кому интересно и поделюсь контактами. Моя почта romank.trader@gmail.com на всех форумах оставляю данный отзыв, хочу чстобы машенники горели в аду. Мне повезло, что я прораб. А есть же люди которые кредитов набирают
        28 ноября 2018
        Артур
        жаль что брокер не занимается уже бианарными опционами, мне он очень нравился
        12 июня 2018
        Захид
        жаль что брокер уже бинарными опционами не занимается, только форекс
        01 июня 2018
        Володя
        24option хорош, месяц пользуюсь, нареканий нет, главное что есть CySEC лицензия, с ней спокойнее торговать
        31 мая 2018
        Наталья
        Интересный брокер. Читала много хороших отзывов, вот и сама начала работать на этой платформе.
        18 февраля 2018
        Алексей
        нравятся у них Живые вебинары,по ним учился, брокер что надо, и обучит как торговать и платформа вполне комфортная, хотя с выводом иногда затягивают,но в итоге ни разу не кинули,поднял больше 3х К когда только учился еще
        25 декабря 2017
        Валерия
        один из лучших брокеров на сегодняшний день, советую
        22 ноября 2017
        Екатерина
        решила торговать ради интереса, а стала реально зарабатывать
        19 ноября 2017
        Генадий
        давно работаю с 24option, легок в использовании и удобен. советую начинающим
        16 ноября 2017
        Алина
        Хороший брокер,не пожалела,что решила тут торговать
        13 ноября 2017
        Максим
        Удобная платформа,мне очень нравится,набор инструментов тоже хорош,а так же много новостей и материалов дя новичков, рекомендую
        07 ноября 2017
        Александр
        Отличный брокер,деньги выводит,платформа удобная и не тормозит,советую
        04 ноября 2017
        Нормальный брокер,лицензия есть,деньги выводит,что еще нужно?
        03 ноября 2017
        Максим
        Много отрицательных отзывов о брокере в интернете,но я доверился сайту Винопшн и не прогадал,в полне нормальный брокер,не без своих проблем,но выводит исправно
        03 ноября 2017
        Григорий
        С тех пор как начал вести дела с 24Опшн,ниразу не было задержек с выводом или каких либо недоразумений,всем советую
        03 ноября 2017
        Владимир
        Удобная платформа,хороший набор инструментов,оличнй обчающий материал,всем советую
        01 ноября 2017
        Елена
        Посоветовал хороший друг,я долго не решалась опробовать,но в конце концов решилась и осталась довольна
        01 ноября 2017
        Сергей
        24Опшн - стабильный брокер,заработавший мое доверие Выводит исправно,платформа стабильная
        01 ноября 2017
        Денис
        24 Option отличный трейдер,главное дает зарабатывать
        А у вас вывести заработанное тоже получилось, или только заработать?
        И заработать, и вывести) при чем уже неоднократно – в этом плане у них все честно, выводят средства быстро И обязательно у них учебный раздел изучите, много полезного
        28 октября 2017
        Антон
        24 Option отличный трейдер,главное дает зарабатывать
        А у вас вывести заработанное тоже получилось, или только заработать?
        28 октября 2017
