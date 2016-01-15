24option обзор и отзывы брокера

24Option краткий отзыв 24Option — экс-лидер рынка бинарных опционов. Европейский брокер с лицензией CySEC и, с недавних пор, возможностью торговать на Forex. Компания давно закрепила свое лидирующее место на финансовых рынках. Регистрация С 15.12.2017 брокер не осуществляет торговлю бинарными опционами и сосредоточен на торговле CFDForex 24Option отзывы

Данный брокер – это команда трейдеров – профессионалов, специализирующихся на работе с бинарными опционами. Их цель – предоставление клиентам по-настоящему качественного сервиса для работы, с которым несравним ни один из имеющихся на рынке опционов на сегодняшний день. Одна из главнейших задач, которую смогла осуществить компания – она зарегистрировалась у CySEC - это кипрский регулятор. Именно это является гарантией безопасности сделок и сохранности денежных средств трейдера. Также это говорит о высоком уровне обслуживания, предусмотренном европейскими стандартами.

Регистрация у брокера 24option

Процедура регистрации несложная и занимает всего лишь несколько минут. На сайте брокера представлена форма, имеющая поля, обязательные к заполнению при регистрации. Этот процесс очень простой и для заполнения всей формы понадобится совсем небольшое время. Важно при регистрации вводить свои действительные данные, так как их могут в будущем потребовать при операции вывода денег.

Для того чтобы пополнить счет, а также вывести деньги разрешено использовать практически все имеющиеся на сегодняшний день системы электронных платежей, а также можно применять банковский перевод. При использовании платежных систем зачисление денег на счет происходит в течение нескольких минут. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Для снятия денег времени может потребоваться немного больше и зависеть это будет от той платежной системы и пути вывода, которые выберет сам клиент. Нужно отметить один немаловажный момент – у брокера введены ограничения на снятие средств. Суточный лимит составляет 10000 долларов США, а за месяц можно снимать до 40000 долларов. По большому счету это не такие маленькие суммы, поэтому эта мера особенно не влияет на работу у брокера и не приносит клиентам существенных неудобств. Денежные суммы на счету трейдера находятся в полной безопасности благодаря тому, что при осуществлении вывода брокер имеет право потребовать сканы документов для подтверждения личности клиента, а также документы с подтверждением адреса проживания трейдера.

Торговые инструменты

Открытие сделки включает в себя определенные стадии. Самое главное, чем должен заняться трейдер – выбрать подходящий для себя базовый актив и определить тип сделки. Брокер предоставляет в распоряжение трейдеров четыре типа опционов – это граница, краткосрочные (на шестьдесят секунд), одно касание и цена выше/ниже. Также у брокера в арсенале есть довольно большой спектр базовых активов, среди которых находятся и главные валютные пары, представленные, и акции, и активы сырьевых бирж, и фондовые индексы.

Контракт выше/ниже представляет собой тип сделки, при которой трейдер должен решить, поднимется или опустится значение актива относительно имеющейся на время экспирации цены.

Цена выше/ниже представляет собой вариант простого контракта выше/ниже, но при этом у трейдера имеется возможность определиться с процентом прибыли на конкретное число и время. То есть значение цены актива при таком опционе должно находиться выше или ниже чем уровень, который брокер обозначил в контракте на время экспирации. Данный опцион считается усредненным вариантом между стандартным контрактом выше/ниже и типом сделки одно касание.

Одно касание – разновидность бинарных опционов, смысл которой состоит в том, что при достижении времени экспирации стоимость базового актива должна хотя бы однократно задеть обозначенный уровень. Такой опцион покупается только однократно за семь дней, но он приносит намного больший доход, чем все другие.

Граница – выбирая данный тип опционов трейдеру нужно решить, остановится ли цена в границах диапазона, обозначенного брокером, или покинет их ко времени экспирации.

Краткосрочные опционы дают возможность приобретать контракты, длящиеся 1, 2 или 5 минут.

Обучение и счета для торговли

Брокер дает возможность трейдерам пройти качественное многоуровневое обучение, включающее в себя как знакомство с начальными принципами торговли на бинарных опционах, приведенными на странице с часто встречающимися вопросами, так и онлайн-обучение, различные видео уроки, электронные книги и многое другое. Благодаря такому большому многообразию материалов для обучения брокер является практически универсальным для любого человека, так как работать у него могут и начинающие и профессиональные трейдеры. Например, видео ролики помогут трейдеру не только разобраться в том, как правильно приобретать контракты, но и объяснят некоторые особенности торговли, связанные с психологией трейдинга, управлением денежными средствами, типами анализа ситуации на рынке.

В распоряжение клиентов брокер 24option.com предоставляет три варианта аккаунтов. При выборе Стандартного счета его владелец может снимать деньги без уплаты комиссии однократно в месяц, а также у него есть отличная возможность пройти обучение у профессионала.

Золотой счет заключает в себе все привилегии Стандартного, но при этом к каждому открытому контракту добавляется еще 2 процента.

В Платиновом счете соединены все положительные стороны Золотого и Стандартного, кроме того он дает возможность выводить все деньги без комиссии и к прибыльным сделкам добавляет по 4%.

Преимущества торговли с 24option

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие основные преимущества брокера:

контролируется европейским регулятором CySEС;

для зачисления денег на счет и вывода средств можно использовать все наиболее известные и популярные электронные платежные системы;

большое разнообразие типов контрактов, а также базовых активов;

многоуровневая форма обучения клиентов;

клиентам доступны три вида аккаунтов, каждый из которых имеет свои плюсы;

брокер располагает интуитивно понятной для торговли платформой, имеющей большую скорость работы;

значительный уровень прибыльности в зависимости от выбора опциона (от 85% и выше).

для русского рынка депозит в рублях всего 10 000р.

Регистрация Получить бонус

C 2017 года брокер 24Option начал предоставлять своим клиентам функцию торговли CFDФорекс прямо на своей платформе. Теперь вы можете торговать всеми валютами,товарами и акциями прямо на платформе брокера.

