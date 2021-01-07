Рост Биткоина сегодня: причины и анализ цен

Биткоин торгуется выше своего предыдущего экстремума и на этот раз достиг нового уровня в $37 887 (по курсу биржи Binance) в период торговой сессии сегодня, 6 января 2021 года. На момент написания статьи он торгуется с небольшой коррекцией, но сохраняет свою позицию выше $30 000. Ровно после 3 лет консолидации в более низком ценовом диапазоне, BTC наконец подскочил по отношению к доллару США, достигнув почит 36 тысяч долларов и обновив тем самым свой исторический максимум в $20 000.

Несмотря на то, что Bitcoin скорректировался до годового уровня поддержки всего в $3 600 в марте 2020 года, когда мировые рынки обрушились из-за пандемии COVID-19, он все равно достиг рекордного максимума в $37 887, оставив многие рынки позади. Это рост более чем на 1000% менее чем за 12 месяцев.

Так продолжалось до периода консолидации перед наступлением нынешнего квартала в октябре, когда считалось, что люди в очередной раз начали терять надежду в Биткоин, и вокруг первой криптовалюты возникли негативные споры о том, что скорее всего цена BTC опустится до нуля, чем обновит пиковые значения декабря 2017 года. Одним из многих критиков Биткоина был Питер Шифф, слепо веривший в то, что необходимо инвестировать в золото, серебро или что-то подобное, но никак не в криптовалюты. Также он утверждал, что рыночная капитализация Bitcoin была ничем иным, как чистой манипуляцией.

Однако, учитывая нынешний рост цены Биткоина, Питер Шифф утверждает, что он оказался неправ, когда недооценивал BTC и он не подозревал, что Биткоин может изменить ситуацию и стать одной из самых дорогих инвестиций 2020 года, с учетом того, что до конца этого года осталось всего-то около двух недель. Несмотря на это, он все равно верит в чрезвычайно бычий период для золота в следующем году.

Анализ цены Биткоина

На момент написания данной статьи Bitcoin демонстрировал явный бычий всплеск выше $30 000, а на 4-часовом графике мы видим очень сильное движение цены BTC/USDT после выхода за пределы диапазона консолидации от $18 500 до $19 888:

Наряду с этим, явный рост цены BTC также отражается с начала последнего квартала 2020 года, до первой недели января 2021 года, когда как раз и был поставлен новый исторический максимум Bitcoin 2021.

Кроме того, если мы обратим внимание на внутридневные движения Биткоина по отношению к доллару США, мы увидим, что цена пробила верхний уровень полос Боллинджера еще на значении в 22 510$ и находится выше него, сохраняя полную поддержку от 50-дневной и 200-дневной дневной Скользящей Средней:

Рост цен и повышение волатильности началось после полудня 16 декабря, когда BTC укрепился и продемонстрировал явное закрепление выше $20 000 с длинным бычьим «хвостом». С тех пор Bitcoin торгуется выше $20 000 и имеет обоснованную поддержку на уровне $21 400 на дневном графике.

Почему вырос Биткоин

Каковые же причины роста Биткоина? Одной из причин такого роста может послужить ряд заявлений от различных крупных компаний, которые объявили, что они сделали значительные инвестиции в Биткоин. После этих заявлений объем торгов BTC увеличился вдвое, и значительно выросла общая капитализация рынка:

Также Уолл-стрит продолжает бить все рекорды по торговле Bitcoin, поскольку ФРС обещает большую поддержку в 2021 году. Конечно, не только от Биткоин-китов зависит рост цен на BTC, но они играют важную роль в формировании курса.

Первой, кто заявил об инвестициях большого капитала в Биткоин, была лондонская инвестиционная компания Ruffer LLP. Вчера компания сообщила, что незаметно выделила для инвестиций в BTC 744 миллиона долларов (всего 2,5% от общего фонда компании).

Второй инвестиционный гигант для BTC – American Express. Инвестиционное подразделение компании (American Express Ventures) удвоило свои первоначальные инвестиции в размере 17 миллионов долларов в FalxonX – криптовалютную торговую платформу для институциональных инвесторов.

Последним и, пожалуй, самым значительным китом был Эрик Петерс, генеральный директор One River Asset Management. Он создал отдельную фирму One River Digital, чтобы сделать первоначальные инвестиции в криптовалюту в размере 600 миллионов долларов, а в начале 2021 года увеличить эти инвестиции до 1 миллиарда долларов.

Петерс тайно покупал Bitcoin до ноября 2020 года, предположительно, чтобы снизить стоимость приобретения, не предупредив своих коллег-инвесторов. Это говорит о том, что Питерс за долгое время инвестиционной деятельности доказал, что понимает, когда стоит покупать, а когда продавать. Его частный еженедельный инвестиционный бюллетень Weekend Notes читает группа инвесторов, которые держат руку на пульсе и готовы распорядится активами на сумму около одного триллиона долларов.

Не последней причиной роста Bitcoin стал и недавний взлом биржи Livecoin, на которой кстати цена BTC подымалась вовсе до сумашедших отметок в 450 000$ за 1 bitcoin, но как оказалось позже, такой рост был вызван не повышенным спросом на криптовалюту, а именно взломом криптовалютной биржи хакерами.

Вероятно, поэтому объем торгов Биткоином за последние 24 часа резко вырос. На самом деле, по данным поставщиков данных Nomics, объемы удвоились, и это была не только торговля роботами. «Прозрачный объем» – это мера движения денег, которую можно проверить, и этот объем проверяемой торговой активности удвоился, так как это оказались инвестиции реальных инвесторов, а не только спекуляции:

Приток денежных средств наблюдался по всей отрасли. Мировая рыночная капитализация выросла на 13%, до 652 миллиардов долларов, при этом наибольший прирост показали такие криптовалюты, как XRP (рост на 22%), Hex (рост на 20%), Litecoin (рост на 15%) и Stellar (рост на 13%).

Что делает криптовалюту такой привлекательной для институциональных инвесторов? «Это сочетание нескольких факторов: облигации приносят отрицательные ставки, процентные ставки в развитых странах находятся на уровне или ниже нуля, увеличение денежной массы девальвированы значением фиатных денег, и инфляция уже выглядывает из-за угла» – говорит пресс-секретарь AAX, первой в мире биржи цифровых активов на базе Лондонской фондовой биржи.

По сути, криптовалюта – это единственный класс активов, обеспечивающий доходность в разы выше и быстрее любого другого актива, и киты это понимают.

Помимо этого, ФРС обещает не упускать возможности подталкивать рынки к росту. На Уолл-стрит Nasdaq завершил вчерашнюю сессию на рекордно высоком уровне, а S&P 500 закрылся чуть ниже своего собственного рекорда. Звездные показатели были результатом того, что Федеральная резервная система удвоила свое обязательство поддержать экономику с помощью своей программы покупки активов.

В последние месяцы ФРС активно скупала казначейские облигации США и ценные бумаги с ипотечным покрытием на сумму 120 миллиардов долларов в месяц. Последнее объявление сигнализирует о том, что ФРС продолжит эту политику в следующем году.

Получив это подтверждение, все рынки выросли, и Биткоин также выиграл от этого решения. Но это не отменяет того факта, что мировая экономика переживает далеко не лучшие времена и для примера, розничные продажи в Америке продолжают снижаться и показатели прошлого месяца были худшими за семь месяцев, а количество американцев, подающих на пособие по безработице, за последний месяц выросло на 800 000 человек.

Заключение

Единственное, о чем хочется сказать по итогу, это о том, что многие не верили в рост цены Биткоина выше даже $20 000, но цена BTC не только достигла своих максимумов, а и уверенно преодолела их, и вполне возможно на этом Bitcoin не остановится и достигнет нового исторического максимума в 50000$ или даж 100 000$ за один Bitcoin, ведь как мы знаем, добыча его майнерами становится все сложнее, а его кол-во конечно.

Но стоит проявлять осторожность, если вы планируете купить первую криптовалюту именно сейчас, так как всегда есть вероятность, что цена сильно упадет, и поэтому стоит инвестировать только такие суммы, которые не страшно потерять, так как никто не знает, до каких цен может продлится данный рост.

