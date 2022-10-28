Бинарные опционы в Румынии: законно или нет?

На территории стран, входящих в состав Евросоюза, официально запрещена торговля бинарными опционами. Это сделано потому, что, согласно опубликованному постановлению, данный вид деятельности сопоставим с азартными играми. Но в действующей норме есть ряд исключений, которые позволяют работать с площадками бинарных опционов жителям Румынии. В частности, такие трейдеры могут сотрудничать с несколькими проверенными брокерами: Pocket Option, Quotex и Binarium. Каждая площадка входит в топ лучших платформ бинарных опционов мира.

Ограничения на торговлю опционами в Европе

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) в 2018 году выпустило постановление, согласно которому трейдинг бинарных опционов запрещен во всех странах ЕС, включая Румынию. По мнению ведомства, данный вид деятельности ничем не отличается от азартных игр. Руководство ESMA считает, что заработать на бинарных опционах можно лишь за счет угадывания направления движения цены. Аналогичным образом люди получают «прибыль» в азартных играх.

Но действительно торговля бинарными опционами не отличается от трейдинга классическими активами типа акций или облигаций. В обоих случаях трейдерам приходится использовать аналитические инструменты для прогнозирования движения цены. На основании результатов, полученных в ходе подобных исследований, люди проводят сделки на покупку или продажу опционов. Сходное мнение позднее высказал и нидерландский суд.

Но несмотря на сказанное, трейдинг бинарными опционами запрещен. Однако в действующем постановлении предусматривается ряд исключений, позволяющий трейдерам из Румынии открывать сделки с цифровыми контрактами.

Данное правило распространяется только на брокеров, которые зарегистрированы на территории ЕС. То есть любой житель Европы может легально открывать сделки с бинарными опционами, заключив соглашение о сотрудничестве с компанией из стран, не входящих в состав Евросоюза.

Однако нужно учитывать, что действующее постановление ESMA ограничивает торговлю бинарными опционами даже для трейдеров из ЕС. Многие европейские компании избегают сотрудничества с подобными брокерами ввиду опасений, что это может привести к санкциям. В частности, из-за этого нельзя пополнить счет с помощью банковских карт Visa и MasterCard. Поэтому, планируя торговать бинарными опционами, рекомендуется открыть электронный или криптовалютный кошелек. На них действующие ограничения не распространяются.

Как торговать опционами из Румынии

Запрет от ESMA распространяется не на всех брокеров, зарегистрированных в Европе. Профессиональные трейдеры из Румынии могут легально торговать бинарными опционами, сотрудничая с компаниями из ЕС. Но для этого необходимо выполнить как минимум два из трех условий:

в течение 12-и последних месяцев заключить не менее десяти сделок с CFD или опционами на сумму от 150 евро по каждому контракту;

накопить в финансовом портфеле активы, сопоставимые 500 тысячам евро (учитывается также валюта, а не только акции или другие ценные бумаги);

проработать в финансовой сфере не менее одного года.

Поэтому начинающие трейдеры из Румынии не могут легально торговать бинарными опционами через европейских брокеров. Однако жителям этой страны полностью не закрыт доступ к трейдингу цифровыми контрактами. Трейдеры из Румынии могут открыть счет в компаниях Pocket Option, Quotex или Binarium. Каждый из этих брокеров предлагает выгодные условия для торговли и за годы работы доказал свою надежность. Но Pocket Option и Quotex пользуется большим спросом у начинающих трейдеров, тогда как сотрудничество с Binarium выгоднее профессионалам.

Запрет на торговлю бинарными опционами в Европе существенно увеличил риски для пользователей. Это объясняется тем, что трейдеры, желающие проводить подобные операции, вынуждены заключать соглашения о сотрудничестве с компаниями, которые зарегистрированы в оффшорах. Не все подобные брокеры отличаются надежностью. Часть таких компаний нередко задерживает выплаты либо запрещает снимать деньги с внутреннего счета.

Европейские брокеры не могут поступать подобным образом, так как получат штрафы и другие виды наказаний со стороны, соответствующих организацией. Компании, которые зарегистрированы в оффшорах, не контролируются регуляторами. Поэтому разбирательства с подобными брокерами бинарных опционов по поводу невыплат могут затянуться на несколько месяцев или лет.

Поэтому, прежде чем начинать торговлю цифровыми контрактами, рекомендуется проверить надежность соответствующих платформ. Для этого можно обратиться к отзывам о брокерах бинарных опционов либо воспользоваться предложениями от компаний, приведенных выше.

Заключение

Несмотря на введенные ограничения, трейдеры из Румынии по-прежнему могут торговать бинарными опционами. Единственное, что нужно учитывать — работать следует только с проверенными брокерами. К числу последних относится компания Pocket Option.

Этот брокер вышел на рынок несколько лет назад, но успел доказать свою надежность. Pocket Option предлагает выгодные условия сотрудничества, в том числе и для начинающих трейдеров: минимальный депозит в 50 долларов, доходность по сделке до 96%, простая регистрация и поддержка торговых сигналов. У этой площадки есть все необходимые инструменты для анализа. Также доступна функция копирования сделок успешных пользователей.

