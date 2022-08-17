Как удалить профиль в Pocket Option

Брокер Pocket Option развивает не только торговые условия, а и удобство пользования торговой платформой, чтобы пользователи могли изменить множество настроек под себя. Брокер сейчас предлагает несколько вариантов для персонализации. Это опции включения/выключения звуковых уведомлений, выбор языка и другие. Далее подробно рассмотрим каждую из настроек.

Настройки профиля в Pocket Option

Чтобы перейти в настройки аккаунта, необходимо в левом боковом меню торговой платформы выбрать раздел «Профиль», а в открывшемся окне – меню с таким же названием.

На своей персональной странице можно изменить:

информацию о личности статус личности (пройти верификацию) информацию о кредитных/дебетовых картах настройки социальной торговли

Также можно включить или отключить уведомления:

по email от менеджера о новостях компании о промоакциях о торговой аналитике о торговых отчетах об образовательных материалах о звуковых сигналах

Информация о личности

Если вы уже ведете торговлю бинарными опционами в Покет Опшен, то скорее всего верифицировали профиль и вся информация про вас уже внесена, но если же нет, то ее можно поменять в разделе «Информация о личности»:

Тут можно поменять:

Имя; Фамилию; Email; Телефон; День рождения.

Примечание: обратите внимание, что после верификации поменять личные данные кроме номера телефона можно только через запрос в поддержку брокера.

Статус личности и проверка банковских карт

Этот раздел нельзя изменять, но он нужен для прохождения проверки личных данных, и когда они будут пройдены, там можно будет видеть статус верификации.

Если вы будете пополнять торговый счет при помощи карты, то необходимо будет верифицировать и ее тоже. После успешной проверки статус также можно будет видеть в этом разделе:

Настройки социальной торговли или как закрыть профиль от копирования

Благодаря Pocket Option пользователи могут копировать сделки других опытных трейдеров. При чем копировать сделки можно у абсолютно любого трейдера, который может даже не подозревать об этом. Если вы не хотите, чтобы кто-либо видел вашу статистику торговли, а также не мог копировать ваши сделки, вы можете скрыть свой профиль от подобных процедур. Для этого нужно на той же странице в разделе с социальной торговлей нажать на «Скрыть профиль»:

Добавление или изменение фото персональной страницы

Если возникает необходимость в смене аватара (по умолчанию в окне располагается стилизованное изображение человека), то для этого в том же месте («Социальная торговля») потребуется нажать на «Щелкните или перетащите изображение здесь». После этого выбранная картинка будет определена в качестве аватара:

Если вам нужно удалить фото, то нужно нажать на «Удалить аватар».

Смена имени пользователя (никнейма)

Настройка Pocket Option обычно не вызывает сложностей. Это касается ситуаций, когда возникает необходимость в смене псевдонима. Процедура проводится через тот же раздел «Социальная торговля». Платформа по умолчанию присваивает никнейм типа «user1234». Для замены нужно нажать на «Нкинейм» и написать подходящий вам. Он будет отображаться в окне с социальной торговлей и во внутренних рейтингах:

Настройки уведомлений и смена языка

Включить или отключить уведомления (звуковые и на электронную почту, а также подписки на рассылки) можно в разделе «Настройки». Здесь можно активировать или деактивировать нужные опции:

UID профиля в Pocket Option

Идентификатор профиля (UID) – уникальное «название», которое присваивается каждому аккаунту и никогда не дублируется. Он может потребоваться, в частности, при общении со службой поддержки. Чтобы найти идентификатор профиля, нужно кликнуть по изображению (аватару) пользователя, расположенному в правом верхнем углу торговой платформы, либо открыть раздел «Торговый профиль»:

Удаление аккаунта

В некоторых случаях необходимо удалить свой торговый профиль. Это может понадобиться, например, если вы хотите открыть новый счет по нашей реферальной ссылке, чтобы получать промокоды на отмену убыточной сделки. Для удаления аккаунта в самом низу страницы нужно нажать на кнопку «Удалить учетную запись»:

Как можно видеть, на торговой платформе брокера бинарных опционов Pocket Option можно полностью настроить свой личный профиль и изменить свои личные данные, начиная от простых настроек личных данных и заканчивая удалением аккаунта.

