Несмотря на то, что не каждый может зарабатывать на финансовых рынках, в торговле бинарными опционами есть немало трейдеров, которые получают стабильную ежемесячную прибыль. Кто-то выводит деньги со счета несколько раз в месяц, а кто-то, наоборот, оставляет их на счету, чтобы увеличивать свой минимальный депозит. Исходя из этого, у начинающих трейдеров, которые вышли на стабильный доход, часто возникает вопрос – как часто нужно выводить деньги от брокера бинарных опционов? Далее постараемся ответить на этот вопрос и рассмотреть его с разных сторон.

Почему стоит выводить прибыль от брокера бинарных опционов

Стабильный и постоянный вывод денег от брокера является важным по нескольким причинам. Первой и основной причиной является то, что регулярное снятие положительно сказывается на состоянии человека. Получая средства на собственный кошелек или банковскую карту, трейдер получает вознаграждение за свой труд и понимает, что он не зря занимается торговлей. Также если деньги выводятся постоянно, это показывает, что трейдер добился реального результата от торговли и понимает, как работает его стратегия или индикатор. Деньги, хранящиеся на торговом счету, не дают аналогичного эффекта, так как пока вы не можете воспользоваться вашими средствами для покупок в реальной жизни, они ничего не стоят.

Второй причиной является то, что регулярное снятие стимулирует трейдера на ведение торговой деятельности или выражаясь иначе – положительно влияет на психическое состояние, так как, получив финансовую «подпитку», человек испытывает удовольствие и радость.

Профессиональные трейдеры знают о преимуществах вывода прибыли и поэтому советуют выводить деньги от брокера раз в неделю. А вот чего не стоит делать, так это снимать прибыль каждый день. Исключением могут являться случаи, когда доход оказался очень большим.

Какую сумму можно выводить от брокера бинарных опционов

При выводе денег следует учитывать мани-менеджмент и риск-менеджмент. Это важно, потому что по этим правилам в одну сделку нельзя инвестировать более 3-5% от суммы на депозите. Ряд трейдеров ограничивается 1%. Для понимания приведенного условия можно привести пример. Капитал трейдера – $1 000. Минимальный размер вложений в одну сделку тогда должен составлять $10. То есть, инвестируя такую сумму, трейдер рискует 1% от суммы депозита.

Чтобы выполнить требования управления капиталом и рисками, рекомендуется выводить деньги от брокера так, чтобы на счету оставалось не менее $1 000. Если не соблюдать это правило, то риски при покупке бинарных опционов будут увеличиваться, что может привести к увеличенным убыткам. Поэтому выводить можно любые суммы за исключением основного рабочего депозита. И если это $1 000, то все что больше можно ставить на вывод.

Как выводить деньги от брокера и при этом увеличивать прибыль в бинарных опционах

Самым простым способом увеличения дохода является либо совершение большего количества сделок, либо увеличения суммы, которую вы инвестируете в сделку. И одно, и другое противоречит правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как если мы будем совершать больше сделок или просто увеличим их сумму, то риски возрастут в разы.

Еще одним способом увеличения прибыли от торговли является дополнительное пополнение депозита. Но такая возможность есть не у всех, а для некоторых и вовсе не имеет смысла.

Еще можно попробовать найти более прибыльные методы торговли бинарными опционами, но в таком случае больше шанс, что вы потратите время (а может и деньги), но это не принесет никакой пользы. Особенно это бессмысленно, если у вас уже есть проверенная и рабочая торговая система.

И все-таки есть один способ, который поможет и увеличивать торговый депозит, и выводить деньги от брокера бинарных опционов. Сделать это можно, если ставить на вывод только 80% от прибыли, а 20% оставлять на счету. Таким образом вы будете постепенно наращивать ваш депозит, благодаря чему будет увеличиваться и прибыль. И при этом вы также будете выводить деньги со счета. Для примера рассмотрим ситуацию, где прибыль за месяц составила $1 000 и сам торговый счет равен $3 000. На вывод вы могли бы поставить $800, а $200 оставить на счету. В таком случае ваш рабочий депозит уже равнялся бы $3 200. Если вы используете 1% от депозита на каждую сделку, то вместо $30 ваша сделка равнялась бы $32. И если прибыль от опциона равняется 90%, то вместо $27 вы получите уже $28.8. Как только вы дойдете до депозита в $4 000, то прибыль от сделки может равняться $36 и так далее по мере увеличения суммы на счету.

Конечно же вы можете сами решать, как часто выводить прибыль (раз в неделю или раз в месяц) и какой процент прибыли выводить, а какой оставлять. Но если вы собираетесь использовать этот подход, то не стоит оставлять на счету более 50% от прибыли.

Основные проблемы при выводе денег от брокера бинарных опционов

Основной проблемой при снятии средств со счета является ситуация, когда вы торгуете у брокера-мошенника. Поэтому при создании заявки на вывод она может быть не обработана или вам и вовсе могут отказать в выводе денег под любыми предлогами. Это является одним из способов мошенничества у таких компаний.

Что же делать в таком случае? К сожалению, вариантов очень мало и скорее всего вы не сможете вернуть свои деньги. Единственным советом является тщательная проверка брокера перед пополнением счета. Проверенные компании чаще всего работают на рынке не один год, а в крайнем случае в сети можно найти множество отзывов о любой из них.

Заключение

Придерживаясь озвученных в данной статье советов, можно не только получать прибыль от торговли бинарными опционами, а и понять, как часто нужно выводить деньги от брокера. Не забывайте, что вне зависимости от того, как часто вы планируете выводить деньги, всегда придерживайтесь правил управления капиталом и рисками, а также выбирайте проверенных брокеров бинарных опционов.

