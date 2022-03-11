        Несмотря на то, что не каждый может зарабатывать на финансовых рынках, в торговле бинарными опционами есть немало трейдеров, которые получают стабильную ежемесячную прибыль. Кто-то выводит деньги со счета несколько раз в месяц, а кто-то, наоборот, оставляет их на счету, чтобы увеличивать свой минимальный депозит. Исходя из этого, у начинающих трейдеров, которые вышли на стабильный доход, часто возникает вопрос – как часто нужно выводить деньги от брокера бинарных опционов? Далее постараемся ответить на этот вопрос и рассмотреть его с разных сторон.

        Почему стоит выводить прибыль от брокера бинарных опционов

        Стабильный и постоянный вывод денег от брокера является важным по нескольким причинам. Первой и основной причиной является то, что регулярное снятие положительно сказывается на состоянии человека. Получая средства на собственный кошелек или банковскую карту, трейдер получает вознаграждение за свой труд и понимает, что он не зря занимается торговлей. Также если деньги выводятся постоянно, это показывает, что трейдер добился реального результата от торговли и понимает, как работает его стратегия или индикатор. Деньги, хранящиеся на торговом счету, не дают аналогичного эффекта, так как пока вы не можете воспользоваться вашими средствами для покупок в реальной жизни, они ничего не стоят.

        Второй причиной является то, что регулярное снятие стимулирует трейдера на ведение торговой деятельности или выражаясь иначе – положительно влияет на психическое состояние, так как, получив финансовую «подпитку», человек испытывает удовольствие и радость.

        Профессиональные трейдеры знают о преимуществах вывода прибыли и поэтому советуют выводить деньги от брокера раз в неделю. А вот чего не стоит делать, так это снимать прибыль каждый день. Исключением могут являться случаи, когда доход оказался очень большим.

        Какую сумму можно выводить от брокера бинарных опционов

        доллары в рукахПри выводе денег следует учитывать мани-менеджмент и риск-менеджмент. Это важно, потому что по этим правилам в одну сделку нельзя инвестировать более 3-5% от суммы на депозите. Ряд трейдеров ограничивается 1%. Для понимания приведенного условия можно привести пример. Капитал трейдера – $1 000. Минимальный размер вложений в одну сделку тогда должен составлять $10. То есть, инвестируя такую сумму, трейдер рискует 1% от суммы депозита.

        Чтобы выполнить требования управления капиталом и рисками, рекомендуется выводить деньги от брокера так, чтобы на счету оставалось не менее $1 000. Если не соблюдать это правило, то риски при покупке бинарных опционов будут увеличиваться, что может привести к увеличенным убыткам. Поэтому выводить можно любые суммы за исключением основного рабочего депозита. И если это $1 000, то все что больше можно ставить на вывод.

        Как выводить деньги от брокера и при этом увеличивать прибыль в бинарных опционах

        Самым простым способом увеличения дохода является либо совершение большего количества сделок, либо увеличения суммы, которую вы инвестируете в сделку. И одно, и другое противоречит правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как если мы будем совершать больше сделок или просто увеличим их сумму, то риски возрастут в разы.

        Еще одним способом увеличения прибыли от торговли является дополнительное пополнение депозита. Но такая возможность есть не у всех, а для некоторых и вовсе не имеет смысла.

        Еще можно попробовать найти более прибыльные методы торговли бинарными опционами, но в таком случае больше шанс, что вы потратите время (а может и деньги), но это не принесет никакой пользы. Особенно это бессмысленно, если у вас уже есть проверенная и рабочая торговая система.

        трейдер и прибыльИ все-таки есть один способ, который поможет и увеличивать торговый депозит, и выводить деньги от брокера бинарных опционов. Сделать это можно, если ставить на вывод только 80% от прибыли, а 20% оставлять на счету. Таким образом вы будете постепенно наращивать ваш депозит, благодаря чему будет увеличиваться и прибыль. И при этом вы также будете выводить деньги со счета. Для примера рассмотрим ситуацию, где прибыль за месяц составила $1 000 и сам торговый счет равен $3 000. На вывод вы могли бы поставить $800, а $200 оставить на счету. В таком случае ваш рабочий депозит уже равнялся бы $3 200. Если вы используете 1% от депозита на каждую сделку, то вместо $30 ваша сделка равнялась бы $32. И если прибыль от опциона равняется 90%, то вместо $27 вы получите уже $28.8. Как только вы дойдете до депозита в $4 000, то прибыль от сделки может равняться $36 и так далее по мере увеличения суммы на счету.

        Конечно же вы можете сами решать, как часто выводить прибыль (раз в неделю или раз в месяц) и какой процент прибыли выводить, а какой оставлять. Но если вы собираетесь использовать этот подход, то не стоит оставлять на счету более 50% от прибыли.

        Основные проблемы при выводе денег от брокера бинарных опционов

        Основной проблемой при снятии средств со счета является ситуация, когда вы торгуете у брокера-мошенника. Поэтому при создании заявки на вывод она может быть не обработана или вам и вовсе могут отказать в выводе денег под любыми предлогами. Это является одним из способов мошенничества у таких компаний.

        Что же делать в таком случае? К сожалению, вариантов очень мало и скорее всего вы не сможете вернуть свои деньги. Единственным советом является тщательная проверка брокера перед пополнением счета. Проверенные компании чаще всего работают на рынке не один год, а в крайнем случае в сети можно найти множество отзывов о любой из них.

        Заключение

        Придерживаясь озвученных в данной статье советов, можно не только получать прибыль от торговли бинарными опционами, а и понять, как часто нужно выводить деньги от брокера. Не забывайте, что вне зависимости от того, как часто вы планируете выводить деньги, всегда придерживайтесь правил управления капиталом и рисками, а также выбирайте проверенных брокеров бинарных опционов.

        РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ С МИН.ДЕПОЗИТОМ РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ ПО НАДЕЖНОСТИ РЕЙТИНГ ЧЕСТНЫХ БРОКЕРОВ

         

        Option Bull
        Новичкам рекомендовал бы не спешить с выводом средств, деньги выводятся не так быстро, а ждать часами ради условных 50$ нет смысла
        Руслан, так ведь никто и не предлагает выводить мелкие суммы, а скорость вывода зависит от каждого отдельно взятого брокера. Например Квотекс выводит достаточно быстро, причем даже вполне крупные суммы, а вот Покет уже может задержать с выводом до нескольких дней, но если повезет то может зачислить средства и в тот же день, когда была отправлена заявка.
        23 января 2024
        Руслан
        Новичкам рекомендовал бы не спешить с выводом средств, деньги выводятся не так быстро, а ждать часами ради условных 50$ нет смысла
        02 ноября 2022
        Option Bull
        вывожу деньги от брокера раз в неделю и это самый лучший вариант как по мне. месяц ждать долго, а так понемногу и приятно что хоть видно что ты торгуешь не просто так и тратишь время
        Денис Петровский, согласен + это поддерживает мотивацию торговать)
        01 ноября 2022
        Алексей 950
        Покет хорошая платформа, радует большое количество инструмента торговли, а также пополнение и вывод средств без комиссии.
        12 марта 2022
        Денис Петровский
        11 марта 2022
        Степан
        научите как выйти на постоянную прибыль тоже хочу выводить деньги раз в неделю!!!!!!
        11 марта 2022
        Алексей Иванов
        научите как выйти на постоянную прибыль тоже хочу выводить деньги раз в неделю!!!!!!
        это не научишь. только опыт и знания, тренировки. постоянная практика. и со временем можно выйти на прибыль постоянную. главное откажись от тупых индикаторов и систем с интернета на основе индюков галимых
        11 марта 2022
