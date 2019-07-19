Señales de opciones binarias gratuitas en línea

Tiempo de salida de la señal De 9:00 a 22:00 hora de Moscú, en días hábiles Precisión media de las previsiones de señales online 71% Martingala Usado Pares de divisas Principales pares de divisas: oro, plata y Bitcoin Horarios de trabajo M5, M15, M30, H1 Número de estrategias 9 Corredores recomendados Quotex , PocketOption , Binarium , Binary.com ,

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Todo trader en algún momento se da cuenta de la necesidad de optimizar el trabajo, incluida la recepción de señales preparadas para opciones binarias en línea.

Los robots comerciales abren muchas posibilidades: ayudan a los operadores a tomar decisiones informadas en cuestión de segundos, eliminando la necesidad de realizar largos análisis de mercado utilizando estrategias e indicadores . Las señales en línea que generan se basan en análisis técnico , lo que aumenta su precisión.

Hay señales pagadas y gratuitas para opciones binarias. La mayoría de los brokers ofrecen señales de forma gratuita, pero por regla general no están disponibles para todos, sino solo para los clientes VIP. Por eso hemos decidido crear nuestro propio widget, cuyas señales gratuitas estarán disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana para todos los visitantes de nuestro sitio.

Descubramos qué características tienen las señales en línea gratuitas para opciones binarias y cómo utilizarlas de manera efectiva en la práctica.

Señales gratuitas en línea de WinOptionCrypto

Las señales de opciones binarias en línea gratuitas de WinOptionCrypto son una nueva herramienta en el sitio web de la compañía. Se generan automáticamente, en base a los datos de las estrategias más rentables para opciones binarias, alojados en los servidores de nuestra empresa, así como en forma de señales de los empleados que operan en cuentas reales.

WinOptionCrypto: piloto automático para sus operaciones

El widget del servicio para generar señales comerciales consta de los siguientes componentes:

Gráfico activo de un par de divisas con una señal para abrir una operación.

Menú para cambiar entre señales activas, resultados de señales de hoy y estadísticas generales.

Paneles con información sobre resultados seleccionados

Filtros por instrumentos y marcos temporales

Cómo las señales en línea de WinOptionCrypto le ayudan a ganar dinero con opciones binarias

Nuestro servidor procesa cotizaciones de todos los principales pares de divisas disponibles para el comercio de opciones binarias. Cada par de divisas tiene varias estrategias comerciales instaladas (actualmente tres). Cada uno de ellos busca señales para abrir una operación en cuatro marcos temporales: M5, M15, M30 y H1.

Tan pronto como se cumplan las condiciones de una de las estrategias, en la pantalla principal de la plataforma de señales aparecerá un gráfico del par de divisas para el que se generó la señal para ingresar al comercio.

La línea superior debajo del gráfico muestra qué activo se está mostrando actualmente. También en esta línea se indican el momento de recepción de la señal y su expiración , el punto de entrada (más adelante os contaremos por qué es necesario), el tipo de transacción (Call o Put), el nombre de la estrategia (por ahora test1, 2, 3...) y si en ella se utiliza Martingala.

Si hay varias señales activas, la última aparecerá en la ventana principal de la plataforma. Si lo desea, puede cambiar el gráfico al instrumento deseado haciendo clic en su nombre en la lista de señales activas.

Tenga en cuenta: debido al procesamiento de una gran variedad de datos, puede haber retrasos al cambiar de gráficos. Por favor espere un tiempo hasta que se actualicen.

Cómo utilizar las señales de opciones binarias en línea de WinOptionCrypto

En la ventana principal de la plataforma verá el punto de entrada a la transacción, indicado por una flecha en la dirección deseada (verde hacia arriba – Call, rojo hacia abajo – Put). Para mayor claridad, el precio de apertura de la posición está resaltado con una línea de puntos.

Si no logró abrir una operación en el momento en que se lanzó la señal y el precio fue en la dirección indicada, espere hasta que regrese al punto de entrada marcado en el gráfico con una línea de puntos.

Para utilizar las señales de forma más efectiva, recomendamos prestar atención al paso Martingala.

El paso 1 en la columna “Martingala” significa que la primera señal de la estrategia especificada para el par de divisas dado registró una pérdida y el sistema sugiere duplicar la apuesta para recuperarla.

Las señales en línea para opciones binarias de WinOptionCrypto se generan las 24 horas del día, pero, como muestran las estadísticas, los mejores resultados se pueden lograr en el período de 9:30 a 22:00 Kiev (GMT+2) y tienen un promedio de hasta el 75% de transacciones rentables.

Señales de opciones binarias gratuitas en línea

El sitio web de inversión es muy popular entre los comerciantes rusos. Allí encontrará noticias actuales, análisis nuevos y señales en línea gratuitas para opciones binarias y trading de Forex.

Este sitio proporciona señales comerciales para diferentes períodos de tiempo, pero los más populares son M5 (5 minutos), M15 (15 minutos) y H1 (1 hora). Úsalos para operar con un tiempo de vencimiento apropiado.

Si se observa la misma tendencia en los tres marcos temporales del servicio que genera señales gratuitas para opciones binarias (solo compra o solo venta), abra posiciones en la dirección indicada. Por ejemplo, si el activo seleccionado está marcado como Fuerte Compra en los tres marcos temporales, compre opciones de compra con un vencimiento de 30 minutos.

Para una elección más precisa del momento de abrir una posición, utilice el calendario económico . Por ejemplo, si una señal aparece a las 18:40 y se espera una noticia importante a las 19:00, reduzca el tiempo de vencimiento de la operación de 30 a 10 minutos. Este ajuste permitirá cerrar la operación antes de que se publique la noticia, reduciendo el riesgo de un resultado desfavorable asociado con una mayor volatilidad del mercado durante eventos importantes.

Señales gratuitas en línea para opciones binarias mediante indicadores

Para determinar con precisión la dirección del movimiento del precio del activo seleccionado, es útil comparar los datos de las señales en línea recibidas con los indicadores. Puede monitorearlos en la terminal MetaTrader 4 , en la plataforma de negociación de un corredor de opciones binarias o usando un gráfico en vivo . La plataforma de inversión también ofrece soluciones listas para usar con indicadores para opciones binarias de forma gratuita en línea.

Si es necesario, puede elegir cualquier activo comercial y período de tiempo, y luego concentrarse en las señales en línea gratuitas para opciones binarias, confiando en uno o más indicadores. Por lo general, si la tendencia es lo suficientemente fuerte, la mayoría de ellos mostrarán una dirección comercial.

También puedes monitorear señales en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo. Por ejemplo, si los indicadores dan las mismas señales en M5 y M15, intente abrir opciones con vencimiento de 5 minutos en esta dirección.

Tenga en cuenta : las señales no se actualizan automáticamente. Por lo tanto, para obtener datos actualizados, es necesario actualizar periódicamente la página del sitio web de Inversión.

Las señales de noticias son la clave para realizar pronósticos precisos

Al operar con opciones binarias, los operadores experimentados recomiendan seguir la publicación de las noticias actuales. Esto ayuda a establecer correctamente el tiempo de vencimiento del contrato de opción para que la transacción se cierre antes de que se publique la información esperada. De lo contrario, el comerciante corre el riesgo de perder ganancias si la noticia tiene un impacto significativo en los precios.

Para mantenerse actualizado, revise periódicamente el calendario económico:

Las noticias son un poderoso motor del crecimiento y la caída de los precios, capaz de determinar la dirección de una tendencia durante mucho tiempo o romper una tendencia establecida. Por lo tanto, deben ser monitoreados periódicamente. Los siguientes datos están disponibles en el calendario económico de Investing:

Fecha de publicación de la noticia.

La moneda del estado que se ve principalmente afectada por las noticias.

El poder de las noticias.

Nombre del indicador económico.

Valor actual del indicador (aparece después de la nota de prensa).

El valor previsto del indicador (puede no coincidir con el valor real).

Valor anterior.

En primer lugar, debes prestar atención a la fuerza de la noticia y la moneda asociada a ella. La mayor influencia en el mercado la ejercen las estadísticas macroeconómicas de EE.UU. y la Unión Europea, especialmente en los pares de divisas USD/JPY y EUR/USD. No te obsesiones con evaluar el pronóstico versus el valor real; Lo primero que nos debe interesar son dos cosas: la fuerza de la noticia y el momento de su publicación.

Recuerde que el mercado está impulsado por la información. Por lo tanto, las noticias más fuertes (3 estrellas) siempre influyen en los precios. A veces el precio puede reaccionar a eventos de importancia media (2 estrellas). Las noticias débiles (1 estrella) pueden ignorarse ya que no afectan los precios.

Señales en línea de corredores de opciones binarias

Muchos brokers ofrecen sus propias señales de opciones binarias gratuitas en línea, disponibles para todos los clientes de la empresa. Podrás encontrarlos en una sección especial de la plataforma comercial.

Hoy en día, incluso las cuentas de demostración de la mayoría de las empresas de corretaje brindan la oportunidad de recibir señales en línea gratuitas. Entre ellos se encuentran Pocket Option y Quotex .

Cada cliente de Pocket Option puede utilizar las señales online gratuitas tanto como quiera, pero cabe señalar que se basan en indicadores estándar y no tienen una alta precisión estable, como advierte el propio broker.

Puede encontrar señales en línea gratuitas de Pocket Option en la plataforma de negociación del bróker en el menú de la derecha:

El segundo bróker con señales en línea gratuitas similares para opciones binarias es Quotex. También están disponibles para todos, en cualquier momento y durante cualquier período. A diferencia de Pocket Option, Quotex especifica no sólo la dirección de la transacción, sino también el tiempo de vencimiento. Además, todas las señales se guardan en el historial, lo que permite estudiarlas para estadísticas:

Estas señales de opciones binarias en línea no son un llamado a la acción. Debe tomar todas las decisiones de forma independiente, siendo consciente de los posibles riesgos al operar con opciones binarias.

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