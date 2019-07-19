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        Señales gratuitas en línea

        Señales de opciones binarias gratuitas en línea

        Si el widget con señales en línea no funciona, escríbanos a support@winoptionsignals.com

         

        PO

        Tiempo de salida de la señal De 9:00 a 22:00 hora de Moscú, en días hábiles
        Precisión media de las previsiones de señales online 71%
        Martingala Usado
        Pares de divisas Principales pares de divisas: oro, plata y Bitcoin
        Horarios de trabajo M5, M15, M30, H1
        Número de estrategias 9
        Corredores recomendados Quotex , PocketOption , Binarium , Binary.com ,

         

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        Todo trader en algún momento se da cuenta de la necesidad de optimizar el trabajo, incluida la recepción de señales preparadas para opciones binarias en línea.

        Los robots comerciales abren muchas posibilidades: ayudan a los operadores a tomar decisiones informadas en cuestión de segundos, eliminando la necesidad de realizar largos análisis de mercado utilizando estrategias e indicadores . Las señales en línea que generan se basan en análisis técnico , lo que aumenta su precisión.

        Hay señales pagadas y gratuitas para opciones binarias. La mayoría de los brokers ofrecen señales de forma gratuita, pero por regla general no están disponibles para todos, sino solo para los clientes VIP. Por eso hemos decidido crear nuestro propio widget, cuyas señales gratuitas estarán disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana para todos los visitantes de nuestro sitio.

        Descubramos qué características tienen las señales en línea gratuitas para opciones binarias y cómo utilizarlas de manera efectiva en la práctica.

        Señales gratuitas en línea de WinOptionCrypto

        Las señales de opciones binarias en línea gratuitas de WinOptionCrypto son una nueva herramienta en el sitio web de la compañía. Se generan automáticamente, en base a los datos de las estrategias más rentables para opciones binarias, alojados en los servidores de nuestra empresa, así como en forma de señales de los empleados que operan en cuentas reales.

        WinOptionCrypto: piloto automático para sus operaciones

        El widget del servicio para generar señales comerciales consta de los siguientes componentes:

        1. Gráfico activo de un par de divisas con una señal para abrir una operación.

        gráfico de pares de divisas activos

        1. Menú para cambiar entre señales activas, resultados de señales de hoy y estadísticas generales.

        Menú para cambiar entre señales

        1. Paneles con información sobre resultados seleccionados

        Información sobre instrumentos seleccionados

        1. Filtros por instrumentos y marcos temporales

        Filtrar por instrumentos y marcos temporales

        Cómo las señales en línea de WinOptionCrypto le ayudan a ganar dinero con opciones binarias

        Nuestro servidor procesa cotizaciones de todos los principales pares de divisas disponibles para el comercio de opciones binarias. Cada par de divisas tiene varias estrategias comerciales instaladas (actualmente tres). Cada uno de ellos busca señales para abrir una operación en cuatro marcos temporales: M5, M15, M30 y H1.

        Tan pronto como se cumplan las condiciones de una de las estrategias, en la pantalla principal de la plataforma de señales aparecerá un gráfico del par de divisas para el que se generó la señal para ingresar al comercio.

        gráfico del par seleccionado

        La línea superior debajo del gráfico muestra qué activo se está mostrando actualmente. También en esta línea se indican el momento de recepción de la señal y su expiración , el punto de entrada (más adelante os contaremos por qué es necesario), el tipo de transacción (Call o Put), el nombre de la estrategia (por ahora test1, 2, 3...) y si en ella se utiliza Martingala.

        nombre de la estrategia desde la cual se recibió la señal

        Si hay varias señales activas, la última aparecerá en la ventana principal de la plataforma. Si lo desea, puede cambiar el gráfico al instrumento deseado haciendo clic en su nombre en la lista de señales activas.

        cambio entre señales

        Tenga en cuenta: debido al procesamiento de una gran variedad de datos, puede haber retrasos al cambiar de gráficos. Por favor espere un tiempo hasta que se actualicen.

        Cómo utilizar las señales de opciones binarias en línea de WinOptionCrypto

        En la ventana principal de la plataforma verá el punto de entrada a la transacción, indicado por una flecha en la dirección deseada (verde hacia arriba – Call, rojo hacia abajo – Put). Para mayor claridad, el precio de apertura de la posición está resaltado con una línea de puntos.

        Punto de entrada del trato.

        Si no logró abrir una operación en el momento en que se lanzó la señal y el precio fue en la dirección indicada, espere hasta que regrese al punto de entrada marcado en el gráfico con una línea de puntos.

        punto de entrada comercial.

        Para utilizar las señales de forma más efectiva, recomendamos prestar atención al paso Martingala.

        paso de martingala

        El paso 1 en la columna “Martingala” significa que la primera señal de la estrategia especificada para el par de divisas dado registró una pérdida y el sistema sugiere duplicar la apuesta para recuperarla.

        Las señales en línea para opciones binarias de WinOptionCrypto se generan las 24 horas del día, pero, como muestran las estadísticas, los mejores resultados se pueden lograr en el período de 9:30 a 22:00 Kiev (GMT+2) y tienen un promedio de hasta el 75% de transacciones rentables.

        Señales de opciones binarias gratuitas en línea

        El sitio web de inversión es muy popular entre los comerciantes rusos. Allí encontrará noticias actuales, análisis nuevos y señales en línea gratuitas para opciones binarias y trading de Forex.

        Este sitio proporciona señales comerciales para diferentes períodos de tiempo, pero los más populares son M5 (5 minutos), M15 (15 minutos) y H1 (1 hora). Úsalos para operar con un tiempo de vencimiento apropiado.

        Si se observa la misma tendencia en los tres marcos temporales del servicio que genera señales gratuitas para opciones binarias (solo compra o solo venta), abra posiciones en la dirección indicada. Por ejemplo, si el activo seleccionado está marcado como Fuerte Compra en los tres marcos temporales, compre opciones de compra con un vencimiento de 30 minutos.

        Señales precisas de entrada al mercado

        Para una elección más precisa del momento de abrir una posición, utilice el calendario económico . Por ejemplo, si una señal aparece a las 18:40 y se espera una noticia importante a las 19:00, reduzca el tiempo de vencimiento de la operación de 30 a 10 minutos. Este ajuste permitirá cerrar la operación antes de que se publique la noticia, reduciendo el riesgo de un resultado desfavorable asociado con una mayor volatilidad del mercado durante eventos importantes.

        Señales gratuitas en línea para opciones binarias mediante indicadores

        Para determinar con precisión la dirección del movimiento del precio del activo seleccionado, es útil comparar los datos de las señales en línea recibidas con los indicadores. Puede monitorearlos en la terminal MetaTrader 4 , en la plataforma de negociación de un corredor de opciones binarias o usando un gráfico en vivo . La plataforma de inversión también ofrece soluciones listas para usar con indicadores para opciones binarias de forma gratuita en línea.

        plataforma de inversión

        Si es necesario, puede elegir cualquier activo comercial y período de tiempo, y luego concentrarse en las señales en línea gratuitas para opciones binarias, confiando en uno o más indicadores. Por lo general, si la tendencia es lo suficientemente fuerte, la mayoría de ellos mostrarán una dirección comercial.

        También puedes monitorear señales en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo. Por ejemplo, si los indicadores dan las mismas señales en M5 y M15, intente abrir opciones con vencimiento de 5 minutos en esta dirección.

        Tenga en cuenta : las señales no se actualizan automáticamente. Por lo tanto, para obtener datos actualizados, es necesario actualizar periódicamente la página del sitio web de Inversión.

        Las señales de noticias son la clave para realizar pronósticos precisos

        Al operar con opciones binarias, los operadores experimentados recomiendan seguir la publicación de las noticias actuales. Esto ayuda a establecer correctamente el tiempo de vencimiento del contrato de opción para que la transacción se cierre antes de que se publique la información esperada. De lo contrario, el comerciante corre el riesgo de perder ganancias si la noticia tiene un impacto significativo en los precios.

        Para mantenerse actualizado, revise periódicamente el calendario económico:

        calendario de inversiones

        Las noticias son un poderoso motor del crecimiento y la caída de los precios, capaz de determinar la dirección de una tendencia durante mucho tiempo o romper una tendencia establecida. Por lo tanto, deben ser monitoreados periódicamente. Los siguientes datos están disponibles en el calendario económico de Investing:

        • Fecha de publicación de la noticia.
        • La moneda del estado que se ve principalmente afectada por las noticias.
        • El poder de las noticias.
        • Nombre del indicador económico.
        • Valor actual del indicador (aparece después de la nota de prensa).
        • El valor previsto del indicador (puede no coincidir con el valor real).
        • Valor anterior.

        En primer lugar, debes prestar atención a la fuerza de la noticia y la moneda asociada a ella. La mayor influencia en el mercado la ejercen las estadísticas macroeconómicas de EE.UU. y la Unión Europea, especialmente en los pares de divisas USD/JPY y EUR/USD. No te obsesiones con evaluar el pronóstico versus el valor real; Lo primero que nos debe interesar son dos cosas: la fuerza de la noticia y el momento de su publicación.

        Recuerde que el mercado está impulsado por la información. Por lo tanto, las noticias más fuertes (3 estrellas) siempre influyen en los precios. A veces el precio puede reaccionar a eventos de importancia media (2 estrellas). Las noticias débiles (1 estrella) pueden ignorarse ya que no afectan los precios.

        Señales en línea de corredores de opciones binarias

        Muchos brokers ofrecen sus propias señales de opciones binarias gratuitas en línea, disponibles para todos los clientes de la empresa. Podrás encontrarlos en una sección especial de la plataforma comercial.

        Hoy en día, incluso las cuentas de demostración de la mayoría de las empresas de corretaje brindan la oportunidad de recibir señales en línea gratuitas. Entre ellos se encuentran Pocket Option y Quotex .

        Cada cliente de Pocket Option puede utilizar las señales online gratuitas tanto como quiera, pero cabe señalar que se basan en indicadores estándar y no tienen una alta precisión estable, como advierte el propio broker.

        Puede encontrar señales en línea gratuitas de Pocket Option en la plataforma de negociación del bróker en el menú de la derecha:

        Señales gratuitas en Pocket Option

        El segundo bróker con señales en línea gratuitas similares para opciones binarias es Quotex. También están disponibles para todos, en cualquier momento y durante cualquier período. A diferencia de Pocket Option, Quotex especifica no sólo la dirección de la transacción, sino también el tiempo de vencimiento. Además, todas las señales se guardan en el historial, lo que permite estudiarlas para estadísticas:

        Señales gratuitas en la terminal Quotex

        Estas señales de opciones binarias en línea no son un llamado a la acción. Debe tomar todas las decisiones de forma independiente, siendo consciente de los posibles riesgos al operar con opciones binarias.

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        Option Bull
        Option Bull
        Аккуратно и без лишнего пафоса описаны плюсы бесплатных сигналов. Это действительно неплохой способ держать руку на пульсе и видеть, как работают профессиональные алгоритмы. Главное не воспринимать сигналы как автоматические входы, а использовать их как ориентир для собственного анализа. В сочетании с базовыми правилами риск-менеджмента такие сигналы могут стать полезным дополнением к стратегии.
        27 febrero 2026
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        Понравилось, что материал ясно объясняет, как работают бесплатные сигналы и на что смотреть в первую очередь. Лично я считаю, что сигналы это стартовая точка для размышления, а не готовый рецепт. Если использовать их как помощь в фильтрации точек входа и всегда подтверждать своими фильтрами — результат заметно улучшится.
        27 febrero 2026
        Respuesta
        Daniel
        Daniel
        Would never miss on free signals :) Thank you so much! Аnd for the clear instruction too!
        15 enero 2025
        Respuesta
        Аnthony
        Аnthony
        Thank you for the widget! Very convenient to see all of this gathered in one place, and it's free as well! I'm going to make a great use of it and give an update on how's it going!
        15 enero 2025
        Respuesta
        Serg
        Really appreciate the transparency around using Pocket Option and Quotex signals as well. Good to know they’re based on standard indicators, but still helpful to access history for stats!
        30 octubre 2024
        Respuesta
        Mister X
        Mister X
        So good to see signals based on actual trading strategies rather than just generic indicators! And props to WinOptionCrypto for making them free 24/7. Has anyone had a lot of success using these signals for longer timeframes?
        30 octubre 2024
        Respuesta
        Scruffy
        Scruffy
        These WinOptionCrypto signals are game-changing! It's awesome to have free tools that give real-time signals, especially with accuracy like this! The Martingale advice is a nice touch too; it’s rare to see such details in free signals.
        30 octubre 2024
        Respuesta
        Артур
        Артур
        Надо как-нибудь по пробовать эти сигналы.
        11 octubre 2024
        Respuesta
        Сергей
        Сергей
        БЛИИНН(((( Пипец почему виджет не работает???? Всегда пользовалась сигналами вместе с индикатором и была в диком восторге... Что случилось??? Поправьте пжлста) сигналы ОЧЕНЬ нужны!!!
        Лиза Лиза, ))) всё ОК, даже странно что у вас какие-то проблемы. сигналы постоянно и по графику, напишите в службу поддержки, они посоветуют что сделать, - может нужно кэш почистить в браузере. Кстати, у моего знакомого была проблема он не мог зайти с Хрома, а с FireFox заходил без проблем) попробуйте разные браузеры. Да, присоединюсь к оценке, что сигналы отличные - главное не применять их тупо) а дополнительные фильтры (индикатор, стратегию - благо их тут достаточно + тенханализ) Лиза, Желаю хорошего и стабильного профита!!!
        03 septiembre 2024
        Respuesta
        Лиза Лиза
        Лиза Лиза
        БЛИИНН(((( Пипец почему виджет не работает???? Всегда пользовалась сигналами вместе с индикатором и была в диком восторге... Что случилось??? Поправьте пжлста) сигналы ОЧЕНЬ нужны!!!
        03 septiembre 2024
        Respuesta
        muhammadali
        Хороший брокер быстро выводят деньги но рекомендуется только для опытных а так все хорошо
        29 mayo 2024
        Respuesta
        Вячеслав
        Вячеслав
        Я ничего не могу понять со статистикой сигналов, в таблице. Допуcтим стратегия Test1 за всё время показывает 100% и всё время, но как переключаешь таймфрейм на конкретное время показывает 5%, что всё это значит абсолютно не могу понять.
        Александр, там вроде писали уже где-то, это значит что на данном таймрейме еще просто не было вообще сигналов по ней
        22 noviembre 2021
        Respuesta
        Александр
        Я ничего не могу понять со статистикой сигналов, в таблице. Допуcтим стратегия Test1 за всё время показывает 100% и всё время, но как переключаешь таймфрейм на конкретное время показывает 5%, что всё это значит абсолютно не могу понять.
        22 noviembre 2021
        Respuesta
        Иван
        Здарова всем парни превышен шаг это значит что 3 мартина зашли в МИНУС и все пизд.. деньгам больше нет сигнала ловите другой .Им какая разница на вас они не зарабатывают с бесплатных сигнов слили ну и слили похх
        Роман , ну да, а ты торгуешь ещё по какимто сигналам?
        16 julio 2021
        Respuesta
        Роман
        Здарова всем парни превышен шаг это значит что 3 мартина зашли в МИНУС и все пизд.. деньгам больше нет сигнала ловите другой .Им какая разница на вас они не зарабатывают с бесплатных сигнов слили ну и слили похх
        12 julio 2021
        Respuesta
        ILUA
        Почему интересно никого нет в обсуждении
        17 junio 2021
        Respuesta
        ILUA
        Здравствуйте, что означает "превышение шага" и какой у него процент в статистике?
        sergo, Присоеденяюсь к вопросу
        11 junio 2021
        Respuesta
        sergo
        Здравствуйте, что означает "превышение шага" и какой у него процент в статистике?
        19 mayo 2021
        Respuesta
        Comienza a negociar
        AD
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