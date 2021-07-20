Бинарные опционы Альпари (Alpari Fix-Contracts)

Брокер Alpari сравнительно недавно предложил своим клиентам торговлю бинарными опционами (Fix Contracts). Цифровые контракты позволяют зарабатывать на рынке Форекс даже тем, кто ранее на занимался трейдингом. Для извлечения прибыли из торговли бинарными опционами достаточно определить направление движении цены и нажать на соответствующую кнопку (если вверх, то «Call», а если вниз – «Put»). Цифровые контракты все больше набирают популярность во многом благодаря своей простоте. Для торговли бинарными опционами компания Alpari создала специальную платформу Fix-Contracts:

Бинарные опционы Альпари: что это такое

Альпари – это один из самых популярных брокеров российского рынка, который имеет многолетний опыт на валютных и других биржах. Компания за годы работы смогла завоевать доверие тысяч клиентов, предлагая трейдерам разнообразные торговые инструменты и условия для надежного сотрудничества.

Главная особенность бинарных опционов Альпари – это то, что трейдеры еще до открытия сделки знают, сколько могут заработать или потерять на сделке. Цифровые контракты, как было отмечено ранее, отличаются простотой. Для заработка на бинарных опционах достаточно определить, в каком направлении будет двигаться цена в течение определенного промежутка времени (времени экспирации). При этом неважно, какими будут изменения в цене, и трейдер получает прибыль даже в том случае, если цена поднимется или опустится на 1 пункт.

Но Alpari предлагает разные способы для заработка на бинарных опционах, и, в частности, брокер поддерживает fix-contracts, для извлечения прибыли из которых необходимо задать точную цену актива, при достижении которой сделка считается прибыльный. Этой особенностью характеризуется бинарный опцион «Одно касание» (one touch). Трейдер получает доход при торговле таким цифровым контрактом при условии, если цена достигает заданного предела. Причем сделка автоматически завершается до окончания срока экспирации.Несмотря на столь продолжительный опыт, Alpari относительно недавно вывела на рынок бинарные опционы. Однако цифровые контракты (fix-contracts) быстро завоевали популярность у клиентов компании. Alpari сегодня предлагает не только стандартные бинарные опционы, но и некоторые новые Fix Contracts собственной разработки:

Платформа для торговли Fix-Contracts Alpari

Платформа Fix-Contracts – это онлайн-терминал, предназначенный для торговли бинарными опционами. Для работы с данной программой не нужно скачивать дополнительные приложения на компьютер или мобильные устройства. Терминал доступен в браузере.

Для торговли через Fix-Contracts трейдеру необходимо зарегистрироваться/авторизоваться на площадке, пополнить депозит и открыть сделку, определив направление движения цены и инвестировав подходящую сумму.

Затем нужно дождаться окончания срока экспирации. В случае составления правильного прогноза после закрытия сделки деньги перечисляются на счет клиента у брокера.

Как начать торговлю бинарными опционами Alpari?

Торговля бинарными опционами сводится к одному правилу: если прогноз показывает, что цена будет расти, нужно покупать опционы Call, а если падать – опционы Put.

Минимальный размер депозита составляет 1 доллар. Максимально трейдер может перевести на счет не более пяти тысяч долларов. Размер прибыли может достигать 100% и более от суммы средств, инвестированных в сделку.

Чтобы приступить к торговле бинарными опционами Альпари, необходимо открыть торговый счет для бинарных опционов, после чего перейти в торговую платформу Alpari, и далее совершить несколько простых действий:

Выбрать подходящий вам вид бинарных опционов; Определить тип актива, которым будет вестись торговля (Alpari предлагает валютные пары, металлы, сырьевые товары, акции, индексы, криптовалюты); Выбрать период экспирации; Указать сумму сделки; Определить направление движения цены на актив и купить опцион Call (Buy) или Put (Sell).

Условия торговли бинарными опционами

Компания Alpari предлагает простые и понятные условия торговли бинарными опционами. Благодаря этому fix-contracts стали одним из самых популярных инструментов, которые трейдеры используют для извлечения прибыли. Торговать бинарными опционами Alpari можно при условии пополнения баланса на сумму от пяти долларов. Размер прибыли с одной сделки достигает до 100% от суммы вложений.

При заключении контракта трейдер определяет направление движения цены на драгоценные металлы, валютные пары и другие активы. Данный параметр закрепляется и не может быть изменен до завершения сделки. В случае составления правильного прогноза по окончании срока экспирации на счет зачисляется прибыль. Размер дохода определяется как процент от суммы средств, инвестированных в сделку. При этом, если прогноз окажется неверным, то все вложенные в операцию деньги «сгорают». То есть трейдер теряет эту сумму.

Более подробно узнать о торговых условиях и правилах брокера Альпари можно в разделе «Справка»:

Одно из главных преимуществ бинарных опционов Альпари заключается в простоте сделок. Для получения прибыли трейдеру достаточно определить направление движения цены. Благодаря такой особенности торговать бинарными опционами может любой человек, имеющий доступ в интернет.

К плюсам бинарных опционов также относят то, что размер прибыли и убытков известен заранее, до того, как трейдер откроет сделку. Более того, даже если прогноз окажется ошибочным, Альпари может вернуть до 20% от суммы, вложенной в операцию.

Бинарные опционы на демо-счете Альпари

Каждый трейдер может опробовать свои навыки и потренироваться в торговле бинарными опционами на Alpari демо счет. В этом случае пользователи могут вести торговлю бинарными опционами, используя виртуальные, а не реальные деньги. Причем инструмент доступен всем трейдерам, в том числе и тем, которые не прошли регистрацию.

Торговля на демо-счете бинарных опционов Alpari ведется по тем же принципам, что и на реальные деньги. Трейдерам необходимо определить движение цены, купив опционы Call или Put (нажать на кнопки «Выше» или «Ниже» соответственно).

После этого откроется сделка на демо-счете со сроком экспирации в одну минуту.

Виды торговых активов Alpari

Заключать сделки по бинарным опционам Альпари можно по таким торговым активам:

Валютные пары; Металлы; Сырьевые товары; Акции; Индексы; Криптовалюты.

Бинарные опционы Альпари торгуются круглосуточно. При работе с валютными парами трейдер не несет дополнительных расходов, связанных с комиссиями или другими обязательными платежами.

Торговать бинарными опционами Альпари может каждый человек. Но начинать работать с цифровыми контрактами рекомендуется с осторожностью, и перед этим лучше пройти обучение торговле бинарными опционами.

Виды бинарных опционов и fix-contracts в Альпари

Альпари предлагает клиентам 6 видов бинарных опционов:

Выше/Ниже; Касание; Диапазон; Спред; Турбо-опционы; Экспресс-опционы.

При торговле опционами «Выше/Ниже» трейдер должен определить направление движения цены за определенный промежуток времени (период экспирации). В случае, если котировки растут, покупается Call, а если падают – Put. В случае успешности прогноза размер прибыли может достигнуть до 90% от размера инвестиций в сделку:

Опцион (fix-contract) брокера Alpari «Касание» предлагает трейдеру определить, смогут ли котировки достигнуть определенного предела. В отличие от предыдущего опциона в данном случае необходимо, что ценовой график коснулся отмеченного уровня. В этом случае сделка автоматически закрывается, и трейдер получает прибыль, достигающую до 90% от размера инвестиции:

Опцион «Диапазон» предлагает трейдерам определить направление движения цены во флэте (боковом тренде). В данном случае задаются границы, за которые цена не должна выйти. Если трейдер прогнозирует, что цена вырастет, но не преодолеет верхний предел, то нужно покупать опцион Call, а если опустится ниже и не преодолеет нижний предел – опцион Put:

Опционы брокера Альпари «Спред» предлагают трейдеру спрогнозировать, будет цена выше или ниже автоматически заданного спреда (очень похожи на предыдущий тип опционов, но спред – это диапазон меньшего размера), то есть перешагнет ли определенный уровень вверх или вниз. Если вы считаете, что цена будет расти и превысит спред, то нужно покупать опцион Call, а если цена будет падать и преодолеет уровень спреда снизу – опцион Put:

«Турбо-опционы» являются быстрыми и высоко рисковыми видами fix-contracts брокера Альпари. Cрок экспирации этого цифрового контракта не превышает 5 тиков (тик – минимальное изменение цены). Такие опционы ориентированы на трейдеров, предпочитающих быструю торговлю, но торговать ими рекомендуется только при наличии большого опыта. Остальные правила такие же, как и в других опционах, и при прогнозировании роста покупается Call, а при прогнозировании падения – Put. Так как эти опционы почти моментальные (могут длиться и менее 5 секунд), прибыль за них составляет до 40%:

Экспресс-опционы у брокера Альпари позволяют покупать опционы сразу по трем торговым активам, и при этом для каждого актива можно указать предполагаемое направление цены. Данный вид опционов является самым высоко рисковым, так как для получения прибыли все три актива должны оказаться выигрышными, а как известно, спрогнозировать движение для такого количества активов сложно. При этом прибыльность таких опционов окупается и может составить до 300%:

В чем суть экспресс-опционов от Alpari

Новый продукт от Альпари не меняет сущность бинарных опционов. Основа трейдинга остается прежней: определяется тренд и принимается решение о выборе, который предлагают кнопки «Выше» и «Ниже». В случае с «Экспресс» отличие прослеживается в одном – для прогноза используется не 1 торговый актив, а 3, что делается одновременно. С точки зрения практики это выглядит так:

Выбираются 3 валютные пары; Составляется прогноз, включающий в себя 3 варианта; С помощью кнопки «Экспресс» устанавливается тип опциона; После завершения установленного срока экспирации образуется доход, но при условии, что было правильно угадано движение цены применительно ко всем 3 выбранным активам.

В стандартной ситуации, когда работа ведется с одной валютной парой, уровень дохода ограничивается 80–90%. С «Экспресс» все выглядит гораздо продуктивнее, величина прибыли возрастает в разы.

Разберем эту тему подробнее на примере конкретных цифр: трейдер выбирает 3 валютные пары, а затем открывает опцион с размером сделки в 100 долларов по каждой из них в отдельности. При уровне доходности в 80% размер возможной прибыли составит 240 долларов, если правильно угадан тренд во всех 3 случаях. Что же нам предлагает комбинированный опцион?

«Экспресс», объединяющий 3 прогноза, – это 300 долларов как размер опциона и 1449 долларов прибыли при удачном исходе выбранных событий. Расчет при ставке дохода в 80% строится по следующей формуле:

(1.80 * 1.80 * 1.80) – 1 = 4.832

Полученная таким образом ставка умножается на сумму опциона, составляющую 300 долларов, что и приводит к упомянутому выше размеру прибыли:

300 * 4.832 = 1449.6

Внимание! Работа с «Экспрессом» повышает риск потери денег, что связано с большей сложностью прогнозирования, так как требуется предугадать исход по 3 событиям одновременно.

Как купить экспресс-опцион в Альпари

Использование нововведения от Альпари в виде опциона «Экспресс» предполагает обращение к обновленной версии терминала. Старая, доступная в личном кабинете, не поддерживает такой вариант опциона. В остальном работа строится по следующей схеме:

Открыть новый терминал. Выбрать «Экспресс», что доступно в строке, отображающей список опционов, с указанием нужных активов. Определиться со сроком экспирации, где минимум – это 5 минут, а максимум – 5 дней. Задать сумму сделки. Сделать прогноз, то есть воспользоваться соответствующей кнопкой. Нажать «Купить».

Инфо! Активное состояние опциона «Экспресс» соотносится с отображением прогресса по каждому инструменту – левая часть терминала. Нахождение цены в зеленой зоне подтверждает правильность прогноза.

При выборе срока экспирации учитывайте некоторые моменты. Если устанавливается 5-минутный опцион, то теряется широта выбора. Первый актив выбирается пользователем самостоятельно, для этого доступно 5 валютных пар, а заполнение 2 и 3 окна происходит в автоматическом режиме. Еще один момент связан с заданием по умолчанию CFD на индекс в 3 окне, что не позволяет обращаться к стратегии корреляции.

Срок экспирации обусловливает доходность опциона. В случае с быстрыми БО доходность активов ограничивается 65%, а дневные создают возможность выхода на уровень в 85%.

Стратегия торговли экспресс-опционами на торговой платформе Alpari

Главное преимущество комбинированного опциона – покрытие нескольких провальных сделок в результате одного верного прогноза. В связи с этим на первое место выходит выбор правильной стратегии при обращении к опциону «Экспресс». Для снижения рисков Alpari предлагает выплату вознаграждения, когда из 3 прогнозов угадывается только 2, но такая награда – это небольшой размер компенсации.

Трейдинг по «Экспресс» следует считать правильным, если выбираемые активы коррелируются. Здесь подразумевается взаимосвязь изменения цены 2 и более валютных пар. Например, в течение 1 часа EURUSD демонстрирует снижение цены на 40 пунктов, а GBPUSD – на 42 пункта. Подобного вида ситуация сигнализирует о том, что применительно к этим активам наблюдается высокая корреляция.

В то же время нельзя надеяться на стабильность корреляции. Конкретные валютные пары способны показывать высокую корреляцию не один день подряд, но затем какая-нибудь экономическая новость, воздействующая на конкретную валюту, может стать причиной того, что ее курс станет демонстрировать отличное от других активов «Экспресса» поведение. Это приведет к потере эффекта корреляции.

Для определения подходящих активов с точки зрения их максимальной корреляции обращайте внимание на специализирующиеся на такой информации сервисы, к которым относится, например, интернет-ресурс myfxbook.com. Также к неплохой вариант выбора – сервис investing.com, предоставляющий не только текстовую информацию, но и графическую. Использование функциональности подобных сервисов гарантирует выявление требуемых активов для прогнозов, способных обеспечить прибыль на Alpari Fix-Contracts.

Не всегда удается найти нужные валютные пары, характеризуемые схожестью с тем, как изменяется цена каждого актива. Для упрощения этого процесса учитывайте 2 разновидности корреляции, которая бывает прямая и обратная. Под последней понимается так называемая зеркальная корреляция, когда в отношении одной валютной пары прогнозируется рост, а другой – падение.

Предположим, что GBPUSD и NZDUSD – это валютные пары, обусловленные высокой корреляцией (около 0,9). При этом пара USDCAD демонстрирует обратную корреляцию применительно к каждому из активов. Здесь оптимальное открытие опционов выглядит так:

GBPUSD и NZDUSD – «Ниже»;

USDCAD – «Выше».

Советы для новичков: как получать прибыль от экспресс-опционов у брокера Alpari

Эффективная торговля, наряду с высокой корреляцией, является таковой при наличии сильного тренда. Обычные бинарные опционы признаются трендовыми инструментами что в той же мере относится и к «Экспрессу». Если торговля активами, корреляция которых сильная, идет во флэте, то даже незначительная коррекция по одному из инструментов приводит к глобальному снижению прибыли.

Когда все 3 актива проявляют характерно выраженный тренд, создаются подходящие условия, чтобы войти в рынок. В то же время рынок в период высокой волатильности, что обусловливается важными новостями, не подходит для приобретения опционов с гарантированной доходностью. Выход подобных новостей приводит к движению цены с недоступностью прогнозирования этого процесса. Тренд способен пойти в любую сторону, его разворот непредсказуем.

Вывод: стоит ли торговать экспресс-опционами Альпари

Требуется правильное использование инструмента от Alpari – бинарного опциона «Экспресс», чтобы получить желаемую прибыль от такого вида трейдинга. Необходимо применение подходящей стратегии и соблюдение некоторых условий, к числу которых относится наличие торгового плана и следование правилам мани-менеджмента. Только в этом случае можно надеяться, что комбинированный опцион приведет к увеличению прибыли в разы по сравнению с «классикой жанра» в виде стандартных бинарных опционов.

