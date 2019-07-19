Биржа Blum: стоит ли доверять новому проекту?

Биржа Blum – новый проект, стремительно набирающий популярность. С момента запуска в апреле 2024 года он привлек более 2,5 млн подписчиков в мессенджер Telegram и миллионы активных пользователей в свой телеграмм-бот. Основателями Blum стали бывшие топ-менеджеры самой популярной криптовалютной биржи Binance Владимир Смеркис и Глеб Костарев.

Через несколько месяцев после своего ухода из Binance они объединили усилия для создания нового проекта – гибридной биржи Blum. Ожидается, что вскоре крипта Blum и другие криптовалюты станут доступны через мобильное приложение Telegram и популярные кошельки, такие как Trust Wallet и MetaMask. О том как это все работает, и стоит ли доверять новому проекту, читайте в нашем обзоре.

Что такое Blum

Blum – криптовалютная платформа нового поколения. Она сочетает в себе лучшие черты децентрализованных и централизованных бирж, используя собственный блокчейн, разработанный специально для этой платформы. Проект технически реализован на базе Telegram Mini Apps – веб-приложения, которое запускается прямо из мессенджера. Telegram Mini Apps напоминает среду Google Play или Apple Store: здесь также можно найти мобильный софт различных бирж, кошельки, игры и многое другое.

Руководители Blum выбрали эту среду неспроста. Они уверены, что благодаря мессенджеру Telegram и его экосистеме они смогут привлечь в свой проект большое количество пользователей. И это не пустые слова. По оценке Павла Дурова (основателя Telegram), этим мессенджером ежемесячно активно пользуются около 900 млн. человек, что составляет примерно 10% всех жителей нашей планеты.

Внедрение MPC Wallet – технологии устойчивой к взлому

Создатели крипты Blum считают, что несмотря на все меры безопасности, предпринимаемые криптовалютными биржами, хранение средств на их счетах может быть неоднозначным. Речь идет не только о различных ограничениях и "грязной" криптовалюте, но и о том, что владельцы биржевых аккаунтов должны быть настоящими собственниками своей крипты.

Поэтому Blum внедрил в свой проект технологию MPC Wallet, которая распределяет приватные ключи пользователя между несколькими серверами. Это делает их более устойчивыми к взлому, так как хакеру придется одновременно взломать несколько серверов, чтобы получить доступ к средствам.

Кроме того, Blum объединяет книгу ордеров с онлайн-расчетами и предлагает не только MPC-кошелек, но и варианты самостоятельного хранения криптовалюты. Это позволяет совершать сделки прямо из кошельков. Платформа разработана таким образом, чтобы пользователям было удобно торговать через Telegram и локализованную P2P-площадку.

Какую проблему решает крипта Blum

На заметку: Мем-токен – криптовалюта, созданная на волне интереса к шутке или интернет-мему, часто с ограниченным предложением и спекулятивным потенциалом.

Представьте, что вы хотите купить новенький, сочный мем-токен. Но его нет на централизованной бирже (CEX), и ваш энтузиазм снижается. Тогда децентрализованная биржа (DEX) – ваш единственный шанс, но путь будет тернист и полон коварных ловушек. Чтобы купить мем-токен на DEX, потребуется более 40 действий. Вот основные из них: найти рынок, создать аккаунт, пополнить счет, найти торговую пару, изучить графики и ордера спроса и предложения, разместить ордер, подтвердить сделку, перевести токен в безопасный кошелек (DEX не предназначены для хранения активов).

И это только основной маршрут. В зависимости от конкретной DEX-биржи могут потребоваться дополнительные шаги, такие как интеграция вашего кошелька с торговой площадкой, перевод средств в нужную криптовалюту, прохождение процедуры KYC/AML, оплата комиссий за транзакции в сети блокчейн и т.д.

Таким образом, одним из главных преимуществ Blum является минимизация сложностей, связанных с использованием децентрализованных бирж. Пользователям не нужно проходить через множество этапов и барьеров, как на традиционных торговых площадках, что позволяет быстрее и удобнее получать доступ к новым токенам.

Чем интересен токен Blum

Токен Blum был запущен на базе блокчейна Solana 18 мая 2024 года. В течение первых 24 часов после его запуска цена выросла на 20%. Его цель – стимулировать участие пользователей в экосистеме Blum, предоставлять держателям этих токенов доступ к эксклюзивным функциям и преимуществам, а также управлять будущим развитием самого проекта.

Вот некоторые из ключевых характеристик токена BLUM:

Общее предложение: 100 000 000 BLUM

Распределение:

50% - команда и инвесторы

30% - пул ликвидности

20% - будущие награды и стимулы

Функции токена BLUM:

Участие в управлении

Скидки на комиссии

Доступ к эксклюзивным предложениям

Участие в программах стейкинга и доходности

Команда Blum

Команда Blum состоит из бывших топ-менеджеров самой популярной криптовалютной биржи Binance. В нее вошли:

Глеб Костарев – соучредитель и генеральный директор, в прошлом вице-президент Binance с большим опытом работы в СНГ, Восточной Европе и Азии. Глеб – специалист по операционной деятельности, созданию стратегии роста, разработки новых продуктов и регионального развития.

Владимир Смеркис – соучредитель и исполнительный директор, маркетолог с большим опытом работы с крупными торговыми марками такими как Red Bull. В Binance отвечал за развитие бизнеса в 9 странах мира.

Владимир Масляков – сооснователь и технический директор проекта с более чем 24-летним опытом работы в сфере финтех и блокчейн-технологий. В прошлом технический директор брокера Exante, где занимался работой в сфере технологий.

Развитие проекта

Команда проекта Blum охотно делится с пользователями своими планами по дальнейшему развитию.

Ключевые этапы развития проекта (Roadmap Blum)

Каждый этап тщательно продуман, чтобы улучшить и разнообразить пользовательский опыт. Вот что нас ожидает в ближайшие месяцы:

Квартал Функционал Q2-2024 Публичный запуск, Балансы, Кошельки с самостоятельным хранением, Свопы, Таблицы лидеров, Memepad Q3-2024 Запуск MPC Wallet, Perps, App Store и Google Play Q4-2024 Запуск веб-платформы

Как получить токены Blum

На момент написания обзора доступ к токенам Blum осуществляется через геймификацию в мини-приложении мессенджера Telegram. Это позволяет пользователям получать их через интерактивные и увлекательные методы, что делает процесс более интересным и доступным. При этом сам проект Blum получил поддержку венчурного фонда-инкубатора Binance Labs и был выбран в качестве стартапа для участия в программе MVB VII – The Most Valuable Builder Accelerator Program.

Все желающие могут начать фармить баллы, чтобы в будущем обменять их на токены $BLUM. Для этого необходимо сделать следующее:

Запустить Telegram-бот: @BlumCryptoBot Настроить учетную запись. Каждые 8 часов нажимать кнопку «Farming» и набирать баллы.

Увеличить количество баллов можно за выполнение простых заданий: подписаться на профили Blum в социальных сетях. За выполнение каждого такого задания вы будете получать по 90 баллов.

Найти эти “задания” можно перейдя во вкладку “Tasks”. Всего таким образом можно заработать 450 баллов. Дополнительные очки вам принесет реферальная система: каждый приглашенный друг добавит по 10% с фарминга, а его реферал – ещё 5%. Но пригласить можно только 5 друзей.

В чем преимущества биржи Blum для размещения токенов

Еще одной интересной особенностью этого проекта выступает инновационный подход к листингу токенов. В отличие от привычных нам криптовалютных бирж, требующих длительных процедур проверки эмитентов, Blum существенно сократил этот процесс, позволяя различным криптопроектам автоматически размещать свои токены для торговли. Это осуществляется за счет программного обеспечения, которое быстро проводит базовые проверки технологии, ликвидности и существующей пользовательской базы проекта, тем самым снижая барьер входа для перспективных стартапов.

Стоит ли доверять Blum

Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно, так как все зависит от вашей индивидуальной оценки рисков и толерантности к ним. Blum – новая децентрализованная биржа (DEX) на базе Solana, имеющая ряд преимуществ, но вместе с тем и определенные риски, которые необходимо учитывать. Ниже приведены факторы, которые помогут вам решить, стоит ли доверять этому проекту.

Плюсы и минусы проекта

Прежде чем инвестировать в крипту Blum или любую другую криптовалюту следует провести тщательное исследование и ознакомиться как с ее преимуществами, так и недостатками.

Плюсы Blum:

Использует уникальную внеблочную систему "Flow Order Book", обеспечивающую более высокую скорость обработки транзакций по сравнению с традиционными книгами ордеров. Можно торговать напрямую из кошельков Trust Wallet и MetaMask. Не имеет центрального органа управления, что делает Blum более устойчивой к цензуре и вмешательству в ее работу. Позволяет пользователям торговать NFT. Пользователи могут участвовать в управлении платформой, голосуя за различные предложения. Поддерживает широкий спектр криптовалют и торговых пар. Можно торговать прямо в Telegram без переключения сетей, комиссий за GAS в нативных токенах и бесконечных подтверждений транзакций. P2P-торговля в локальной валюте.

Минусы Blum:

Проект относительно новый, и его долгосрочная жизнеспособность еще не доказана. Цена токена BLUM способна сильно колебаться, что может привести к значительным убыткам для инвесторов. Проект все еще на ранней стадии развития, поэтому его функциональность может быть ограничена.

На что обратить внимание

Биржа Blum выделяется своей гибридной моделью – сочетанием книги ордеров вне сети с вариантами самостоятельного хранения крипты. Кроме того, Blum обеспечивает универсальный доступ к токенам, автоматически переводя их с различных бирж и протоколов. Этот проект позволяет торговать через Telegram, предлагая мобильную торговлю с интегрированной игровой механикой. В перспективе будут доступны удобные бессрочные фьючерсы и опционы, включая фьючерсы на NFT и токены на премаркете. P2P-торговля позволит сосредоточится на местных валютах.

Отзывы о Blum

В сети очень много положительных отзывов об этом проекте. Видно, что многим он действительно понравился, а учитывая опыт его основателей, можно не сомневаться: шансы на успех действительно высоки.

Заключение

Биржа Blum обещает революцию в сфере безопасности с помощью технологии MPC Wallet, что привлекает внимание инвесторов. Проект выделяется опытной командой, амбициозной дорожной картой и инновационными решениями.

Однако, биржа Blum находится на ранней стадии своего развития, что оставляет неопределенность в ее будущем. У проекта еще нет большого практического опыта, конкуренция в сфере DeFi высока, а цена токена может быть нестабильной.

Решение о вложении в крипту Blum зависит только от вас. Рекомендуем тщательно изучить этот проект, оценить все риски и вкладывать только те средства, которые можете позволить себе потерять. Помните, криптовалютный рынок очень динамичен и высокорискован. Не поддавайтесь ажиотажу и принимайте только взвешенные решения.

