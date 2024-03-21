Дата начала лиги TON. Как получить награды на 115 миллионов Toncoin?

Пилотный сезон Открытой Лиги TON привел к 70% росту TVL (общей заблокированной стоимости) и к 370% приросту ежедневно используемых крипто кошельков. Невероятные результаты всего за две недели!
Сообщество TON, пришло время удвоить ставки, ведь наступает первый полный сезон Открытой Лиги!
Начиная с 1 апреля, в течение одномесячных сезонов, фонд TON распределит 30 миллионов Toncoin, что примерно равно 115 миллионам долларов. Четыре системы помогут распределить все эти Toncoin и покажут простой путь преобразования от скромного пользователя Telegram до ончейн-CHADа.
Что такое сезоны Открытой Лиги?
Проекты TON соревнуются каждый месяц за возможность выиграть крупный приз, в то время как пользователи сети TON получают значительные награды за свою активность. Всё просто.
Соревнование включает в себя 4 системы, которые распределят общий бюджет в 30 миллионов Toncoin:
- Лига
- Майнинг Токенов
- Квесты и Эирдропы
- Бусты ликвидности пулов
Каждая система предназначена для разных типов пользователей в сообществе Telegram: для нубов, дегенов и CHADов.
Давайте подробнее рассмотрим, как всё это работает.
Лига: призовой фонд в 5 миллионов Toncoin.
Лига предназначена как для деген девов, так и для всех желающих. Это соревнование по ключевым показателям эффективности (KPI), где проекты на Web3 конкурируют за призовой фонд сезона в Toncoin. Существуют Большая и Малая лиги, с рейтингами, отображаемыми в реальном времени на живом табло.
Каждый сезон два успешно выступивших проекта будут переведены из Малой лиги в Большую, а два проекта, показавшие худшие результаты, будут понижены в классе. Победившие проекты могут самостоятельно решать, что делать с выигрышем: оставить его себе или распределить среди своего сообщества. Не будем на них давить. Как говорится, горе побежденным…
Любой проект Web3 на TON может соревноваться за вход в Малую лигу. Как? Показать значительный прогресс, иметь крутое сообщество, выиграть голоса сообщества, стать лучшим хакером на одном из хакатонов или преуспеть в акселераторе TON.
Проектам с любой цепочки, конечно же, рекомендуется мигрировать на TON, привести своё сообщество и попытаться войти в первый сезон. Сначала миграция, а потом подарки от Открытой Лиги для всех.
Майнинг Токенов: собственные токены проектов
Для нубов. Некоторые проекты на TON уже достигли легендарного статуса и доказали, что для роста в Telegram нужны всего две вещи – простая система стимулов и реферальная программа.
Каждый проект в Открытой Лиге поощряется использовать эту проверенную модель для роста и всем новичкам предлагается возможность попробовать бесплатные токены, т.е создать простые и понятные механизмы майнинга с использованием собственных токенов.
Как уже доказали Notcoin, Pixels и Catizen, с правильными стимулами и реферальной программой проекты могут быстро вырасти до десятков миллионов пользователей без всяких затрат на маркетинг. Это уникальная особенность TON и Telegram, так что используйте их сильные стороны! Рекомендуется внимательно изучить белую книгу Notcoin, чтобы понять, как им это удалось.
Проекты! Создайте свой собственный вирусный механизм майнинга, который позволит новичкам легко и быстро получить бесплатные токены. Если у вас это хорошо получится, на вас могут обрушиться дополнительные награды. Вы также обнаружите, что двери в программу грантов на рекламу в Telegram от Фонда TON распахнутся для вас.
Квесты и Эирдропы: 22 миллиона Toncoin
Для дегенов квесты представляют собой пошаговое введение в использование проектов TON на блокчейне.
Множество квестов уже доступно в Community Bot, но также будут добавлены и другие квестовые активности на платформе TON Society. Выполнив активности в TON Society, можно будет заработать Soul Bound Tokens – коллекционные токены на блокчейне, которые нельзя продать с вашего кошелька. Скажем так, владение этими токенами в будущем может оказаться очень и очень полезным.
Эирдропы могут быть проведены в любое время и по любому поводу. В TON любят эйрдропы: награды будут начисляться за всевозможные крутые активности на блокчейне, которые люди предпринимают каждый сезон. Следите за новостями криптовалют, официальными каналами и социальными сетями партнёров, ведь на виду могут скрываться пасхалки.
Бусты ликвидности пулов: 40 миллионов Toncoin
Для CHADов среди вас – бусты ликвидности пулов созданы, чтобы предложить сумасшедшие APR (годовые процентные ставки).
Каждый проект, вступающий в Большую Лигу, получит 50 тысяч Toncoin для увеличения наград своего пула ликвидности. В то время как каждый проект Малой Лиги получит 5 тысяч Toncoin.
В TON уже сделали всё, чтобы CHADам было легко разобраться – все усиленные пулы можно найти через Мини-приложение Открытой Лиги. Да, это просто приложение внутри Telegram.
Вы, CHADы, наверное, уже знаете, но пулы ликвидности означают, что вы вкладываете 2 токена для «создания ликвидности»; а «Бусты» означают, что провайдеры ликвидности будут зарабатывать дополнительные Toncoin сверх вознаграждений от сборов, собранных пулом.
С LP (пулами ликвидности) требуется время, чтобы привыкнуть, и они несут в себе значительные риски потери всего! Так что если вы новичок или дегенеративный исследователь - просто придерживайтесь майнинга токенов и квестов. Вы поймете, когда будете готовы.
Маховик Открытой Лиги
Открытая Лига и ее огромные награды созданы для формирования позитивного "маховика" для проектов TON.
Гипотеза проста – как только мир увидит, как каждый проект в Открытой Лиге может привлечь миллионы пользователей Telegram к использованию блокчейна – TON становится очевидным выбором для любого продукта, нацеленного на массовую аудиторию на планете.
Вот и все.
В TON говорят, что он создан, чтобы принести криптовалюту в каждый карман. Вот оно, ваше время! Понятный, высокодоходный путь превращения каждого пользователя Telegram в крипто-CHADа.
Это очень открытый эксперимент, и мы надеемся, что вы станете в нем успешным. Давайте всем миром покажем, что криптовалюта может быть простой, интуитивно понятной, высокодоходной и доступной каждому, у кого есть аккаунт в Telegram.
Если вы — проект Web3, читающий это с любой платформы, и у вас уже есть значительный прогресс — первый сезон для вас. Разрабатывайте свой проект на TON и Telegram, привлекайте миллионы пользователей, зарабатывайте и обменивайте криптовалюту на надежной бирже. Хватит играть в песочнице. Пора действовать прямо сейчас!
Пасхалка 1: Вы насчитали 100 миллионов долларов в виде наград для пользователей? И куда же денутся недостающие Toncoin?
Смотрите также:
Причины падения Криптовалют. Почему падает Bitcoin и альткоины
Динамика изменения цены криптовалют
Особенности функционирования криптовалют
