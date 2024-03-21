        Старт открытой лиги TON. Как получить $115 миллионов?

        Дата начала лиги TON. Как получить награды на 115 миллионов Toncoin?

        Пилотный сезон Открытой Лиги TON привел к 70% росту TVL (общей заблокированной стоимости) и к 370% приросту ежедневно используемых крипто кошельков. Невероятные результаты всего за две недели!

        Сообщество TON, пришло время удвоить ставки, ведь наступает первый полный сезон Открытой Лиги!

        приз для ton сообщества

        Начиная с 1 апреля, в течение одномесячных сезонов, фонд TON распределит 30 миллионов Toncoin, что примерно равно 115 миллионам долларов. Четыре системы помогут распределить все эти Toncoin и покажут простой путь преобразования от скромного пользователя Telegram до ончейн-CHADа.

        Что такое сезоны Открытой Лиги?

        Проекты TON соревнуются каждый месяц за возможность выиграть крупный приз, в то время как пользователи сети TON получают значительные награды за свою активность. Всё просто.

        Соревнование включает в себя 4 системы, которые распределят общий бюджет в 30 миллионов Toncoin:

        • Лига
        • Майнинг Токенов
        • Квесты и Эирдропы
        • Бусты ликвидности пулов

        Каждая система предназначена для разных типов пользователей в сообществе Telegram: для нубов, дегенов и CHADов.

        Давайте подробнее рассмотрим, как всё это работает.

        Лига: призовой фонд в 5 миллионов Toncoin.

        Лига предназначена как для деген девов, так и для всех желающих. Это соревнование по ключевым показателям эффективности (KPI), где проекты на Web3 конкурируют за призовой фонд сезона в Toncoin. Существуют Большая и Малая лиги, с рейтингами, отображаемыми в реальном времени на живом табло.

        Каждый сезон два успешно выступивших проекта будут переведены из Малой лиги в Большую, а два проекта, показавшие худшие результаты, будут понижены в классе. Победившие проекты могут самостоятельно решать, что делать с выигрышем: оставить его себе или распределить среди своего сообщества. Не будем на них давить. Как говорится, горе побежденным…

        Любой проект Web3 на TON может соревноваться за вход в Малую лигу. Как? Показать значительный прогресс, иметь крутое сообщество, выиграть голоса сообщества, стать лучшим хакером на одном из хакатонов или преуспеть в акселераторе TON.

        Проектам с любой цепочки, конечно же, рекомендуется мигрировать на TON, привести своё сообщество и попытаться войти в первый сезон. Сначала миграция, а потом подарки от Открытой Лиги для всех.

        структура ton

        Майнинг Токенов: собственные токены проектов

        Для нубов. Некоторые проекты на TON уже достигли легендарного статуса и доказали, что для роста в Telegram нужны всего две вещи – простая система стимулов и реферальная программа.

        Каждый проект в Открытой Лиге поощряется использовать эту проверенную модель для роста и всем новичкам предлагается возможность попробовать бесплатные токены, т.е создать простые и понятные механизмы майнинга с использованием собственных токенов.

        Как уже доказали Notcoin, Pixels и Catizen, с правильными стимулами и реферальной программой проекты могут быстро вырасти до десятков миллионов пользователей без всяких затрат на маркетинг. Это уникальная особенность TON и Telegram, так что используйте их сильные стороны! Рекомендуется внимательно изучить белую книгу Notcoin, чтобы понять, как им это удалось.

        Проекты! Создайте свой собственный вирусный механизм майнинга, который позволит новичкам легко и быстро получить бесплатные токены. Если у вас это хорошо получится, на вас могут обрушиться дополнительные награды. Вы также обнаружите, что двери в программу грантов на рекламу в Telegram от Фонда TON распахнутся для вас.

        Квесты и Эирдропы: 22 миллиона Toncoin

        Для дегенов квесты представляют собой пошаговое введение в использование проектов TON на блокчейне.

        Множество квестов уже доступно в Community Bot, но также будут добавлены и другие квестовые активности на платформе TON Society. Выполнив активности в TON Society, можно будет заработать Soul Bound Tokens – коллекционные токены на блокчейне, которые нельзя продать с вашего кошелька. Скажем так, владение этими токенами в будущем может оказаться очень и очень полезным.

        Эирдропы могут быть проведены в любое время и по любому поводу. В TON любят эйрдропы: награды будут начисляться за всевозможные крутые активности на блокчейне, которые люди предпринимают каждый сезон. Следите за новостями криптовалют, официальными каналами и социальными сетями партнёров, ведь на виду могут скрываться пасхалки.

        Бусты ликвидности пулов: 40 миллионов Toncoin

        Для CHADов среди вас – бусты ликвидности пулов созданы, чтобы предложить сумасшедшие APR (годовые процентные ставки).

        Каждый проект, вступающий в Большую Лигу, получит 50 тысяч Toncoin для увеличения наград своего пула ликвидности. В то время как каждый проект Малой Лиги получит 5 тысяч Toncoin.

        В TON уже сделали всё, чтобы CHADам было легко разобраться – все усиленные пулы можно найти через Мини-приложение Открытой Лиги. Да, это просто приложение внутри Telegram.

        Вы, CHADы, наверное, уже знаете, но пулы ликвидности означают, что вы вкладываете 2 токена для «создания ликвидности»; а «Бусты» означают, что провайдеры ликвидности будут зарабатывать дополнительные Toncoin сверх вознаграждений от сборов, собранных пулом.

        С LP (пулами ликвидности) требуется время, чтобы привыкнуть, и они несут в себе значительные риски потери всего! Так что если вы новичок или дегенеративный исследователь - просто придерживайтесь майнинга токенов и квестов. Вы поймете, когда будете готовы.

        Маховик Открытой Лиги

        Открытая Лига и ее огромные награды созданы для формирования позитивного "маховика" для проектов TON.

        Гипотеза проста – как только мир увидит, как каждый проект в Открытой Лиге может привлечь миллионы пользователей Telegram к использованию блокчейна – TON становится очевидным выбором для любого продукта, нацеленного на массовую аудиторию на планете.

        Вот и все.

        открытой лиги ton

        В TON говорят, что он создан, чтобы принести криптовалюту в каждый карман. Вот оно, ваше время! Понятный, высокодоходный путь превращения каждого пользователя Telegram в крипто-CHADа.

        Это очень открытый эксперимент, и мы надеемся, что вы станете в нем успешным. Давайте всем миром покажем, что криптовалюта может быть простой, интуитивно понятной, высокодоходной и доступной каждому, у кого есть аккаунт в Telegram.

        Если вы — проект Web3, читающий это с любой платформы, и у вас уже есть значительный прогресс — первый сезон для вас. Разрабатывайте свой проект на TON и Telegram, привлекайте миллионы пользователей, зарабатывайте и обменивайте криптовалюту на надежной бирже. Хватит играть в песочнице. Пора действовать прямо сейчас! 

        Пасхалка 1: Вы насчитали 100 миллионов долларов в виде наград для пользователей? И куда же денутся недостающие Toncoin?

         

        Артур
        И что, кто-то по пробовал? Как успехи?
        Трейдер БО, Все молчат, следовательно успехов пока нет.
        tirant, либо никто так и не собрался.
        29 октября 2024
        Ответить
        tirant
        Трейдер БО
        И что, кто-то по пробовал? Как успехи?
        29 октября 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Согласен что это нужно затратить много времени не квесты и прочее.
        11 апреля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Нужно подумать. правда времени нет.(((
        Трейдер БО , Надо попробовать. Оно само не приплывёт.
        Артур , Пробуйте если свободное время есть.
        08 апреля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        tirant
        Через тг это интересно.
        27 марта 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Это все очень круто, только вот знать бы, как принять участие в этой открытой лиге, какие проекты принимаются. А так лично мне интересно вкатиться в крипту через телегу, тем более когда не требуется особых вложений))
        Руслан, да не обязательно создавать какой-то фундаментальный проект, который завязан на системе TON. Достаточно заняться тем же майнингом монет например) Это буквально самый простой и доступный путь))
        Option Bull, ну если так, то можно попробовать) Тем более у меня лежат пылятся несколько видюшек rtx 3090, я думал использовать для сборки компа, но можно попробовать вкатиться в майнинг)) Тем более пока она еще совсем новая и ее оборот не регулируется + ее проще намайнить)
        22 марта 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
