Дата начала лиги TON. Как получить награды на 115 миллионов Toncoin?

Пилотный сезон Открытой Лиги TON привел к 70% росту TVL (общей заблокированной стоимости) и к 370% приросту ежедневно используемых крипто кошельков. Невероятные результаты всего за две недели!

Сообщество TON, пришло время удвоить ставки, ведь наступает первый полный сезон Открытой Лиги!

Начиная с 1 апреля, в течение одномесячных сезонов, фонд TON распределит 30 миллионов Toncoin, что примерно равно 115 миллионам долларов. Четыре системы помогут распределить все эти Toncoin и покажут простой путь преобразования от скромного пользователя Telegram до ончейн-CHADа.

Что такое сезоны Открытой Лиги?

Проекты TON соревнуются каждый месяц за возможность выиграть крупный приз, в то время как пользователи сети TON получают значительные награды за свою активность. Всё просто.

Соревнование включает в себя 4 системы, которые распределят общий бюджет в 30 миллионов Toncoin:

Лига

Майнинг Токенов

Квесты и Эирдропы

Бусты ликвидности пулов

Каждая система предназначена для разных типов пользователей в сообществе Telegram: для нубов, дегенов и CHADов.

Давайте подробнее рассмотрим, как всё это работает.

Лига: призовой фонд в 5 миллионов Toncoin.

Лига предназначена как для деген девов, так и для всех желающих. Это соревнование по ключевым показателям эффективности (KPI), где проекты на Web3 конкурируют за призовой фонд сезона в Toncoin. Существуют Большая и Малая лиги, с рейтингами, отображаемыми в реальном времени на живом табло.

Каждый сезон два успешно выступивших проекта будут переведены из Малой лиги в Большую, а два проекта, показавшие худшие результаты, будут понижены в классе. Победившие проекты могут самостоятельно решать, что делать с выигрышем: оставить его себе или распределить среди своего сообщества. Не будем на них давить. Как говорится, горе побежденным…

Любой проект Web3 на TON может соревноваться за вход в Малую лигу. Как? Показать значительный прогресс, иметь крутое сообщество, выиграть голоса сообщества, стать лучшим хакером на одном из хакатонов или преуспеть в акселераторе TON.

Проектам с любой цепочки, конечно же, рекомендуется мигрировать на TON, привести своё сообщество и попытаться войти в первый сезон. Сначала миграция, а потом подарки от Открытой Лиги для всех.

Майнинг Токенов: собственные токены проектов

Для нубов. Некоторые проекты на TON уже достигли легендарного статуса и доказали, что для роста в Telegram нужны всего две вещи – простая система стимулов и реферальная программа.

Каждый проект в Открытой Лиге поощряется использовать эту проверенную модель для роста и всем новичкам предлагается возможность попробовать бесплатные токены, т.е создать простые и понятные механизмы майнинга с использованием собственных токенов.

Как уже доказали Notcoin, Pixels и Catizen, с правильными стимулами и реферальной программой проекты могут быстро вырасти до десятков миллионов пользователей без всяких затрат на маркетинг. Это уникальная особенность TON и Telegram, так что используйте их сильные стороны! Рекомендуется внимательно изучить белую книгу Notcoin, чтобы понять, как им это удалось.

Проекты! Создайте свой собственный вирусный механизм майнинга, который позволит новичкам легко и быстро получить бесплатные токены. Если у вас это хорошо получится, на вас могут обрушиться дополнительные награды. Вы также обнаружите, что двери в программу грантов на рекламу в Telegram от Фонда TON распахнутся для вас.

Квесты и Эирдропы: 22 миллиона Toncoin