        Лучшие брокеры бинарных опционов Кыргызстана

        Брокеры бинарных опционов Кыргызстана: ТОП лучших брокеров

        Площадки бинарных опционов предлагают разные условия торговли. Это усложняет выбор брокера. Также трейдеры в отзывах нередко публикуют информацию о компаниях, которые перестали платить или запретили выводить деньги, или о новых законах, ограничивающих операции с цифровыми контрактами. Но приведенный рейтинг лучших брокеров бинарных опционов в Кыргызстане поможет подобрать надежную площадку, услугами которой могут пользоваться жители страны.

        Трейдеры из Кыргызстана и других стран акцентируют внимание на возможностях, которые предоставляет сотрудничество с Pocket Option. Этот брокер предлагает универсальные услуги, которые могут заинтересовать опытных спекулянтов и новичков. Также привлекательные условия для торговли можно найти у Quotex, Bianrium и Deriv.

        Содержание:

        Pocket Option

        Компания ведет свою деятельность с 2017 года. За сравнительно небольшой период брокер смог войти в список лучших брокеров бинарных опционов. Pocket Option – это единственная компания, которая предлагает торговую платформу бинарных опционов «все-в-одном». То есть, воспользовавшись возможностями площадки, трейдер получает:

        Деятельность брокера регулируется ЦРОФР, о чем свидетельствует выданная лицензия. То есть при сотрудничестве с Pocket Option можно не беспокоиться о том, что компания обманет или заблокирует средства на счету.

        Брокер также создал для клиентов специальную программу лояльности. Трейдеры, добиваясь определенных достижений, получают драгоценные камни, которые можно поменять на бонусы или дополнительные безрисковые сделки.

        Quotex

        Это новый брокер из представленных в рейтинге, но уже заслуживший доверие пользователей благодаря удобной и понятной торговой платформе и выгодным условиям сотрудничества.

        Как и Pocket Option, Квотекс предоставляет доступ к универсальной торговой платформе с обширным набором инструментов для анализа и индикаторами, статистикой сделок и возможностью открывать сделки со ставкой от одного доллара при минимальном депозите в 10 долларов.

        Компания предоставляет дополнительные бонусы и бесплатные торговые сигналы. Доходность по сделкам достигает 98% и также клиенты брокера могут торговать бинарными опционами на акции, криптовалюты, валютыне пары и другие активы.

        Binarium

        Основное преимущество Binarium, по мнению трейдеров — удобное и эффективное приложение для мобильной торговли бинарными опционами. Эта программа выделяется на фоне аналогов расширенным набором индикаторов и инструментов для анализа. Также приложение поддерживает экономический календарь, что не характерно для подобных разработок.

        Клиентам брокера доступны обучающие программы и готовые стратегии, что удобно для начинающих трейдеров. На самой платформе есть индикаторы, инструменты для графического анализа и экономический календарь. Для новичков предусматриваются выгодные условия торговли: начальный депозит 10 долларов и ставка по сделке всего 1 доллар.

        Выплаты за удачные сделки достигают 90% от вложенной суммы. При этом брокер позволяет использовать бонусы и промокоды.

        Deriv

        Deriv – это самый титулованный брокер из представленных в рейтинге. Компания получила множество наград за надежность, качество торговой платформы и предоставляемых услуг. Поэтому Дерив пользуется высокой популярностью среди трейдеров, особенно начинающих.

        Компания предлагает новичкам лучшие условия:

        • минимальный депозит — от 10 долларов;
        • ставка по сделке — от 35 центов;
        • выплаты по успешной сделке — до 92% от суммы вложения.

        Брокер имеет целых семь лицензий от разных регуляторов и предоставеляет свои услугипочти по всему миру.

        Также у этого брокера есть несколько торговых платформы с индкаторами и удобных функционалом, которые позволяет даже новичку быстро разобраться в трейдинге и начать совершать первые сделки

        Как выбрать брокера в Кыргызстане

        Выбор брокера — это индивидуальный процесс. То есть в поисках подходящей компании важно не только подобрать надежного поставщика услуг, но и:

        • удобный интерфейс торговой платформы;
        • подходящие условия выплат и начислений за успешные сделки;
        • типы поддерживаемых активов и другое.

        Приведенный рейтинг упрощает эту задачу. Но прежде чем приступать к торговле, рекомендуется ознакомиться с особенностями предлагаемых услуг с помощью демо-счета, который есть у каждого из представленных брокеров.

        Сайфулла
        А с каких банков можно пополнить счет?
        31 октября 2023
        Option Bull
        бинарные опционы вообще не запрещены в Кыргызстане?
        Руслан, в полулегальном положении, впрочем как и в РФ и по всему СНГ, но это никак не мешает торговать
        26 января 2023
        Руслан
        бинарные опционы вообще не запрещены в Кыргызстане?
        26 января 2023
        Руслан
        Квотекс и Покет везде в топе что и не удивительно)
        26 января 2023
