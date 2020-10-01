Стратегия для Pocket Option "MACD Profitunity"

Существует множество стратегий для бинарных опционов, но большинство из них можно использовать только при помощи терминала MetaTrader 4, что не всегда удобно, если сами сделки совершаются через платформу брокера. Однако есть стратегии, которые используют стандартный набор индикаторов, присутствующих у брокера Pocket Option.

Одной из таких стратегий является MACD Profitunity, которая использует три эффективных технических индикатора: MACD, Awesome Oscillator и Fractals. Данная стратегия является универсальной и подойдет для любых инструментов, торгуемых у брокера Покет Опшн, а также придерживаясь правил торговли и фильтруя сигналы при помощи этих индикаторов можно минимизировать риски, что в последствии может принести больше прибыли.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option.

Добавление индикаторов

Чтобы добавить индикаторы на платформе брокера PocketOption, на графике необходимо выбрать панель индикаторов:

После чего выбрать три нужных для этой стратегии индикатора:

Каждый из индикаторов работает по своему принципу и поэтому необходимо будет внести свои параметры настроек, но настроить можно будет только индикатор MACD и AO, а Fractals работает по шаблону и использует определенное количество свечей, поэтому в нем настройки поменять нельзя.

Первым стоит устанавливать индикатор MACD, который будет помогать определять направление цены. Стоит отметить, что чаще всего в данном индикаторе используются пересечения им нулевой линии, но в этой стратегии необходимо будет следить за сигнальными направляющими линиями красного и зеленого цветов. И тренд будет восходящим, если гистограмма будет выше сигнальных линий и нисходящим, если столбики гистограммы будут ниже сигнальных линий.

При настройке индикатора необходимо будет поменять его параметры на «34», «89» и «9»:

Следующим индикатором стоит устанавливать Awesome Oscillator, который имеет стандартные настройки «5» и «34»:

Менять их не обязательно, так как с ними индикатор показывает хорошие результаты.

Индикатор AO используется в стратегии MACD Profitunity для поиска точек покупки опционов, но для получения сигналов нужно использовать несколько паттернов, относящихся конкретно к этому индикатору:

Пересечение нулевой линии. Паттерн «Блюдце».

Пересечение нулевой линии является самым простым паттерном и для этого достаточно увидеть, как столбики индикатора AO пересекает среднюю линию, тогда как паттерн «Блюдце» немного сложнее.

Данный паттерн характеризуется построением трех столбиков гистограммы, которые выглядит следующим образом:

На изображении видно, что столбик под номером «1» выше, чем столбик под номером «2», а самым высоким является столбик под номером «3», что и делает его сигнальным, а значит при появлении такого паттерна необходимо покупать опцион. Опционы по паттерну «Блюдце» покупаются в зависимости от того, выше индикатор нулевой линии или ниже, и если выше, то это будет сигнал для покупки опциона Call, а если ниже, то для покупки опциона Put.

Последним можно добавить индикатор Fractals, который дает возможность увидеть выход цены из диапазона, что по итогу также будет служить сигналом для входа в сделку, но использовать их можно только после появления паттернов на индикаторе Awesome Oscillator.

Так как индикатор не имеет настроек, то его остается просто добавить на график и ничего не менять.

Примеры торговли в Pocket Option по стратегии MACD Profitunity

Торговля на Покетопшн по данной стратегии будет вестись после того, как сойдутся все сигналы, которые выглядят следующим образом:

MACD находится выше/ниже сигнальных линий. Awesome Oscillator сформировал один из двух паттернов выше/ниже нулевой линии. Цена пробила предыдущий фрактал вверх/вниз.

Таймфреймы при работе по данной стратегии можно использовать любые, но экспирации должны использоваться не более, чем 5 свечей.

Также стоит отметить, что паттерн «Блюдце» для индикатора AO стоит использовать только опытным трейдерам, так как появляется он довольно часто, но не всегда является истинным и поэтому на начальном этапе новичкам лучше ограничиться только пересечением нулевой линии.

Покупка опционов Call выглядит следующим образом:

Опционы Put покупаются точно также, но с обратными правилами:

Обратите внимание, что иногда фракталы могут быть пересечены ценой заранее, и это значит, что можно не ждать нового фрактала и покупать опционы при наличии остальных сигналов.

Заключение

Стратегия MACD Profitunity удобна не только тем, что ее можно использовать на платформе брокера PocketOption, а и тем, что она является универсальной и имеет простые правила для торговли, что делает ее подходящей для новичков в торговле бинарными опционами.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

Смотрите также: