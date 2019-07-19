Как стабильно зарабатывать на криптовалютном рынке?

Возможно, вы уже не раз слышали истории о том, как кто-то разбогател, намайнив кучу биткоинов в 2012 году, удачно продал свою NFT-картинку или получил бесплатные монеты в аирдропе, которые впоследствии удалось выгодно перепродать. Это замечательные истории успеха, и можно только порадоваться за тех, кому удалось оказаться в нужное время в нужном месте. Но как сделать успех на криптовалютном рынке стабильным и независимым от воли случая? В этом вам помогут шесть негласных правил для криптовалютного инвестора, о которых мы расскажем в этом обзоре.

Первое правило: Создайте финансовую подушку

Первое и, наверно, самое важное правило долголетия на криптовалютном рынке – это запас капитала. Размер ваших финансовых резервов имеет решающее знаечение. Чтобы стать успешным криптоинвестором, вам обязательно необходима финансовая "подушка".

Однако не стоит ее путать с запасом денежных средств на случай каких-то непредвиденных жизненных обстоятельств. Это капитал, который вы пока никуда не инвестировали, и он находится в резерве вне криптовалютного рынка.

Многие новички думают, что они смогут заработать с полного нуля, т. е. вообще без денег. Сразу отметим: такой вариант возможен, если вы будете принимать активное участие в различных аирдропах, лаунчпадах и лаунчпулах. Но это совсем другой подход, и он выходит за рамки этого обзора. Если же вы хотите заниматься трейдингом и инвестициями, то вам, помимо средств, которые вы планируете вложить в рынок, понадобится дополнительный капитал.

Второе правило: 20% средств в ликвидных активах

Как минимум 20% своих средств держите в ликвидных активах. Это такие активы, которые можно быстро и без значительных потерь превратить в наличные деньги. Другими словами, это то, что вы можете легко продать и получить за это деньги практически сразу. Держать часть средств в таких инструментах необходимо для того, чтобы в случае резкого снижения курса криптовалют по разным причинам у вас была возможность докупить их по выгодной цене.

Помните, что рынок никогда не будет под вас подстраиваться. Это вы должны быть с ним на одной волне и стараться покупать активы в самое благоприятное время. Например, на рисунке выше показано недавнее резкое снижение курса биткоина к USDT. Как видно, всего за одну неделю курс BTC рухнул на 30%. Это прекрасный момент для добавления к позиции. Но чтобы это сделать, как раз и нужны резервные средства в ликвидных активах.

Третье правило: Как определить идеальный момент для покупки и не попасть в ловушку FOMO

Еще один важный совет – спрашивайте себя не о том, какие монеты купить, а когда их купить. Второй вопрос гораздо важнее. Если кто-то советует немедленно во что-то вложиться, лучше проведите собственное исследование и убедитесь в надежности и перспективности конкретного криптовалютного проекта: изучите его белую книгу, команду разработчиков, партнеров и отзывы других инвесторов.

Только после этого можно приступать к анализу графиков и поиску момента для совершения сделок. Не спешите. Рынок никуда не денется и всегда предоставит возможность для инвестиций. Кроме того, существуют периоды, когда лучше не торговать, а заняться изучением криптовалютного рынка, новых инструментов или проектов. Это бывает, когда рынок находится в зоне перекупленности и торгуется вблизи максимумов. В этой ситуации гораздо полезнее посвятить свое время изучению чего-то нового и дождаться более благоприятного момента для сделки.

В принципе, тайминг – определение лучшего времени для совершения сделок – это больше искусство, чем наука. Например, далеко не всегда покупка на дне бывает оправданной. Недаром существует трейдерская поговорка: "Покупающему первое дно, второе дается в подарок." С другой стороны, когда из каждого утюга кричат о том, что все растет и взлетает, а прибыль дает даже случайная сделка, стоит задуматься о возможности надвигающегося обвала и быть особенно осторожным с новыми покупками.

Самое главное – не попасть в ловушку FOMO, получившую свою аббревиатуру от английского выражения "Fear Of Missing Out", что в переводе означает "боязнь упустить что-то". Трейдеры и инвесторы особенно подвержены этому синдрому, когда испытывают практически иррациональное желание немедленно что-то купить из-за тревоги и беспокойства упустить что-то очень важное и ценное.

Особенно это проявляется при резком курсовом росте каких-то очень популярных монет, которые у всех на слуху: о них говорят блогеры в своих роликах, пишут статьи аналитики, а обычные трейдеры обсуждают в социальных сетях и на форумах. Это просто идеальные условия, чтобы попасть в ловушку FOMO.

Обычно в качестве аргумента приводят недавний график такой монеты со словами: "Ну, я же говорил вам, что она вырастет. Вот видите, неделю назад она стоила столько, а сегодня уже вот столько". И толпа новичков бросается немедленно покупать эту монету, игнорируя возможные риски и не учитывая, что подобные резкие ценовые взлеты могут быть временными и часто сопровождаются еще большей коррекцией.

Все дело в том, что многие проекты как раз и растут в цене исключительно благодаря пиару, а не росту их внутренней стоимости. Такие монеты получили прозвище "шиткоины". Как правило, они не имеют реальной ценности, перспектив развития и созданы лишь с целью быстрого обогащения своих создателей. Вот несколько из них:

BitConnect ($BCC) – обычная скам-пирамида, укравшая деньги инвесторов на миллиарды долларов. OneCoin – даже не имел собственного тикера, так как это не монета, а по сути мошенническая схема, собравшая около $4 млрд от доверчивых вкладчиков и никогда не была в листинге бирж. PonziCoin ($PONZI) – нашумевший проект, названный в честь Чарльза Понци – создателя крупнейшей финансовой аферы начала XX века, в которой он выплачивал прибыль своим инвесторам за счет денег новых вкладчиков. Усама ($USM) – токен с логотипом Усамы бен Ладена, вызвавший международный скандал. Шиба Инсайдер ($SHIB) – версия Шиба Ину, созданная для обогащения своих создателей.

Как видим, дело Чарльза Понци и его последователей цветет пышным цветом. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны, особенно с токенами, которые не торгуются на крупных криптовалютных биржах.

Четвертое правило: Используйте для анализа удобные инструменты

Используйте для анализа удобные живые графики с богатым набором инструментов для теханализа от TradingView. Как ни странно, но это совсем не очевидно для новичков, которые стараются анализировать графики выбранных ими монет прямо в приложении биржи. Делать анализ в нем не удобно и многих аналитических инструментов там попросту нет.

Имейте ввиду, приложение биржи предназначено для мониторинга текущей ситуации, а не для проведения полноценного технического анализа.

Пятое правило: Научитесь читать графики как профи

Еще один совет: рисуйте на графике выбранной криптовалюты, отмечайте уровни поддержки и сопротивления, каналы, трендовые линии и другие важные элементы. Не стесняйтесь создавать сценарии будущего движения цен, используя инструмент "Проекция цены", чтобы представить, как вы видите возможные тенденции рынка.

Затем будет очень полезно сравнить реальное ценовое движение актива с вашим прогнозом. Такое упражнение поможет развить ваши способности к прогнозированию и улучшит понимание торгуемой криптовалюты. Спустя время будет полезно вспомнить, глядя на вашу "наскальную живопись", о чем вы думали до открытия сделки, и сравнить это с тем, как рынок двигался на самом деле. Постфактум все становятся очень умными и способными, но сравнение своего прошлого видения с настоящим бывает очень полезным. Это позволяет лучше понять собственные ошибки и усовершенствовать навыки более точного прогнозирования в будущем.

Шестое правило: Не торгуйте фьючерсами пока не научились торговать на рынке спот

Рекомендация, к которой стоит прислушаться всем новичкам: не переходите на торговлю фьючерсами пока не добьетесь успеха на рынке спот. Фьючерсная торговля, благодаря увеличенному размеру ваших сделок за счет средств, предоставленных биржей, может не только повысить доходность ваших торговых операций, но и увеличить риски.

Наверняка у многих есть опасения, что они не успеют заскочить в “вагон” отходящего от платформы поезда растущего рынка. У многих новичков есть страх, что они не успеют заработать много денег на текущем бычьем рынке. И они испытывают большое разочарование, видя как очень много монет взлетело, а они не успели в этом движении поучаствовать.

Приготовьтесь к тому, что полностью отделаться от чувства упущенной выгоды на криптовалютном рынке не удается никому. Всегда найдутся секторы с невероятно успешными монетами, о которых вы узнаете в момент, когда они уже показали тысячи процентов роста. Важно понять, что случайная прибыль, даже невероятно большая с течением времени может обернуться против вас.

Те люди, кто случайно или по чьей-то рекомендации заработал на одной монете, сделав это абсолютно бездумно, в долгосрочной перспективе потеряют не только эти деньги, но и свой первоначальный капитал. Новичкам очень важно научиться системно создавать доход, а не полагаться на случай. Поэтому системно генерировать прибыль гораздо важнее, чем заработать много, но один раз.

Заключение

На рынке криптовалют каждый инвестор несет ответственность за собственные решения. Наши шесть правил, о которых мы рассказали в этом обзоре, послужат надежной основой для построения вашей инвестиционной стратегии. Тем не менее, помните, что рынок постоянно меняется, и то, что работало вчера и сегодня, не обязательно будет работать завтра. Будьте гибкими, анализируйте информацию и всегда принимайте решения самостоятельно. Надеемся, что эти шесть правил помогут минимизировать ваши риски и увеличить шансы на долгосрочный успех.

