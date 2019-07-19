Что такое NFT в криптовалюте

Создатель культового мультсериала “Рик и Морти” Джастин Ройланд продал коллекцию из 16 картинок в виде NFT-токенов за более чем 1,5 млн. долларов, а NFT-холст американского цифрового художника Майка Винкельмана, более известного под псевдонимом “Beeple”, купили за астрономические $69 миллионов. Что такое NFT и почему они стоят так дорого? Разберемся в этом феномене и выясним, как цифровые токены изменили представление современного общества о собственности и ценности. После чего расскажем, как стать частью этой захватывающей цифровой революции.

NFT - просто о сложном

Как вы думаете сколько могут стоить белые шарики на черном фоне? Правильно. Почти 92 миллиона долларов!

А участок элитной недвижимости в виртуальной метавселенной Decentraland? ДВА МИЛЛИОНА ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ долларов! Если он вам приглянулся, имейте в виду – он не продается. Его уже купили!

А как вы поступите, если вам предложат вложиться в виртуальную землю в блокчейн-игре, которой еще нет, но вот-вот появится? Не торопитесь отвечать. Ее уже продали за 52 миллиона долларов!

Это невероятно, но сегодня практически каждый день, если не час, кто-то выпускает, покупает, продает и зарабатывает на новой нефти 21 века – NFT. Эта аббревиатура уже стала главным словом 2024 года. Так что же это за, черт возьми, "эНэФТи"?

Мнения экспертов

Автор книг, предприниматель и популярный YouTube-блогер Марина Могилко: “NFT – это что-то типа Rolex или Bentley”.

Автор мужского журнала Esquire Russia: “NFT – это цифровое искусство”.

Популярный ведущий YouTube-канала "Редакция" Алексей Пивоваров: “NFT – чистый эксперимент в мире криптовалют”.

То, что NFT стало словом года – не метафора, а факт. По версии авторитетного британского словаря, известного своей точностью, актуальностью и широким охватом лексики, аббревиатура NFT, означающая невзаимозаменяемый токен (Non-Fungible Token), стала словом года в 2021 году. Об этом говорится в статье BBC, посвященной этой теме. С тех пор эта тенденция только усилилась.

Токен NFT – ваш уникальный цифровой шедевр

Как было сказано выше, NFT – это невзаимозаменяемый токен. Что это значит на практике? Есть купюра $100 – она взаимозаменяемая, потому что её можно легко заменить на любые другие не фальшивые и не рваные $100. При этом ничего не поменяется. Как говорится, $100 и в Африке – это $100. Вы также сможете пойти в любой магазин и что-то на них купить. У вас никто не будет спрашивать: это оригинальные 100 баксов или замененные?

С другой стороны, есть, например, "Mona Lisa" Леонардо да Винчи, которую, сколько бы вы ни копировали, ни делали принтов на футболки, оригинальной от этого она не станет. Все знают, что единственный подлинный, а значит, уникальный экземпляр этой картины хранится в знаменитом парижском Лувре.

Таким образом, сколько бы вы ни делали копий этого знаменитого шедевра, оригинальное полотно, написанное самим да Винчи, останется навсегда уникальным. И его нельзя заменить никакой другой репродукцией или копией. И тут возникает интересный вопрос: а как узнать истинного владельца оригинальной картины?

Так вот, NFT – это уникальный цифровой сертификат, в котором указано, что такая-то картинка, мем или виртуальная земля принадлежит конкретному владельцу. И этот сертификат невозможно подделать, потому что он на блокчейне.

Почему блокчейн так важен для развития NFT?

Если кому-то в голову придет шальная мысль внести изменения в информацию, хранящуюся в распределенном реестре, осуществить это не удастся. Все потому, что для замены любых данных в одном конкретном блоке придется изменить их во всех остальных блоках блокчейна, а сделать это невозможно, как бы кто этого ни хотел.

Записи в блокчейне хранятся не в одной отдельной книге, а на миллионах компьютеров, не зависящих друг от друга и объединенных в единую сеть. Такое распределенное хранение данных обеспечивает высокую степень их защиты, так как для изменения информации придется одновременно подделать записи на множестве узлов сети, что практически невозможно.

Как работает механизм NFT

NFT работает в сети Эфириума– второй по важности криптовалюте после биткоина. Чтобы всё это функционировало: проводились необходимые вычисления, осуществлялись транзакции, переводились средства между людьми и т.д., каждый час все компьютеры нашей планеты производят расчеты и потребляют энергии столько, сколько хватило бы небольшой стране.

И все эти расходы делаются с одной целью – никто не должен проникнуть в цепочку блоков блокчейна, а гарантом этого выступают все те вычислительные мощности, о которых было сказано выше. Преимущество такой децентрализованной системы в том, что не существует единого «рубильника», который мог бы выключить всю цепочку.

Поэтому все, кто вкладывается в мемы, картинки, виртуальную землю и прочее, делают это с уверенностью, что в недалеком будущем им удастся это очень выгодно перепродать. И это имущество у них никто не отберет.

Пиксели за миллионы: почему цифровое искусство так дорого?

Прежде, чем поговорить о стоимости цифрового искусства, надо разобраться с тем, а как, в принципе, оценивается творчество? Почему кто-то может потратить 141 миллион долларов на непонятную скульптуру весьма сомнительного внешнего вида?

Нет это не зеки лепили из мякиша хлеба. Перед вами самая дорогая скульптура за всю историю Человечества – "Указующий человек" (Pointing Man) швейцарского скульптора Альберто Джакометти. 12 мая 2015 года на аукционе Christie's ее продали за $141,285,000.

На этом фоне вопрос, а зачем вкладываться в виртуальную землю, выглядит абсолютно невинно. Видимо, кто-то рассчитывает на то, что со временем метавселенная или блокчейн-игра станет мега-популярной, и недвижимость в ней можно будет перепродать аналогично тому, как это делают сейчас в любом городе с новостройками.

С уверенностью можно сказать только одно: наша жизнь уверенно перемещается в онлайн. И самые предприимчивые бизнесмены уже начали искать активы именно там. Как когда-то люди пытались добывать золото на Аляске или в Калифорнии, а затем начали искать "черное" золото по всему миру. Поэтому, глядя на «сумасшедший дом», творящийся вокруг темы NFT, нужно четко осознать, что основная его ценность не в мемах за несколько миллионов долларов, а в том, что это наше альтернативное будущее.

В условиях тотальной слежки крупных компаний за своими пользователями среда NFT позволяет человеку чувствовать себя абсолютно свободным и ни от кого не зависящим: некуда позвонить, чтобы ограничили доступ или заблокировали аккаунт, нет ни единого «рубильника», ни «вентиля».

В мире NFT каждый предмет принадлежит конкретному пользователю, а не создателю приложения или игры. Любой предмет можно перепродать на бирже и получить за него реальные деньги. Это может быть отличным шансом заработать в бедных странах, где у людей совсем немного шансов на финансовый успех в реальной жизни. Жителю Бразилии или Индонезии заработать в блокчейн-игре намного проще, чем на тяжелой работе в своей стране. Все это поддерживает и активно развивает NFT-экономику, повышая цены, в том числе и на предметы искусства.

От искусства к недвижимости: разбираем виды NFT

PFP-коллекции

Помимо арта и коллекций, существует ещё несколько видов NFT, о которых следует знать. Токены NFT уже давно вышли за рамки арта и стали чем-то гораздо большим. Благодаря таким токенам появился полноценный рынок цифрового творчества с такими же аукционами, выставками и галереями, как и в традиционном искусстве.

Площадки OpenSea, Rarible, SuperRare, Foundation и Nifty Gateway помогают цифровым художникам эффективно находить покупателей их рисунков. Однако на сегодняшний день наиболее популярны PFP-коллекции, означающие “Profile Picture” – цифровой аватар. Обладание таким токеном говорит о том, что вы в тренде и состоите в определённом комьюнити, а также имеете доступ к некоторым играм, аватарам, ограниченным партиям мерча и раннему доступу к другим коллекциям.

Виртуальная земля

Кусочек карты, на который у вас есть права собственности, – это и есть виртуальная земля. В начале этого обзора мы немного коснулись проекта Decentraland, где некоторые уже прикупили себе недвижимость на миллионы долларов. Помимо этого проекта есть и другие: Sandbox, Axie Infinity, Somnium Space и Otherside. В них пользователи могут покупать виртуальную недвижимость, строить дома и даже создавать собственные миры.

На своей виртуальной земле можно неплохо зарабатывать, например, сдавая ее в аренду крупным брендам. К примеру, если вы прикупили участок в популярном районе, который привлекает много посетителей, вы можете брать плату за размещение рекламных баннеров, как в реальном мире.

Игры

Этот вид NFT пока не стал мейнстримом из-за торможения развития этого сегмента со стороны ведущих игровых платформ вроде STEAM. Тем не менее, этот сектор NFT существует и постепенно развивается. С каждым днем игр, связанных с криптовалютами, становится все больше. В самих играх NFT представлены аватарами, игровыми снаряжениями, картами и землями. Одним словом, всем тем, что можно положить в игровой рюкзак. Помимо этого, NFT в играх может повысить ценность игрового опыта. Фактически, это то, что может конвертировать усилия и время игроков в реальную ценность – USDT, BTC или ETH.

Подписки на приложения

Обладая определенными NFT, вы сможете получить доступ к платному контенту в закрытых телеграмм-каналах, услугам сервисов, которые по обычной подписке стоят дороже или вовсе недоступны. Учитывая, что количество NFT ограничено, можно перепродавать подписки на эти сервисы и неплохо зарабатывать на этом.

Музыка

Экосистема музыкальных NFT растет с каждым днем. Существуют такие проекты, как sound.xyz, royal.io и другие, помогающие артистам собирать деньги на их будущие альбомы. Основное отличие этих платформ от обычных стриминговых сервисов состоит в том, что музыканты делятся своими роялти не с лейблами, выпустившими их альбом, а с владельцами NFT, которые инвестировали свои средства в этого музыканта. В таком случае музыкант получает быстрые деньги для своего творческого развития, а слушатель с NFT – часть будущей прибыли от трека любимого исполнителя.

Заключение

За короткое время NFT в криптовалюте стали весьма популярными. Сфера применения токенов растет с каждым годом. Кто еще несколько лет назад мог подумать, что можно получать пассивный доход от сдачи недвижимости или рекламного баннера в какой-то блокчейн-игре или покупать коллекции картинок, на перепродаже которых можно сколотить целое состояние? Тем не менее, сегодня это реальность. И если вы хотите не только превратить интересное хобби в профессию, но и прилично заработать на этом, советуем присмотреться к возможностям NFT в криптовалюте.

ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ BINANCE

