Tesla купила Bitcoin. Почему Tesla инвестировала в BTC?

Сегодня можно наблюдать рост Bitcoin до $48 140 (по данным биржи Binance), который начался еще вчера благодаря компании Тесла и Биткоинам, которые они приобрели.

На данный момент наблюдается небольшая коррекция в размере около 5%, но несмотря на это, большинство криптовалютных аналитиков и специалистов, а также простые трейдеры предполагают, что первая криптовалюта может очень скоро достичь уровня в $50 000 и даже пойти выше. Этот прогноз основан на стремительном росте количества стейблкоинов за последние 24 часа, которые продолжают поступать на биржи криптовалют.

Тесла и Биткоин: рост цены до $50 000?

Многие интернет-источники еще со вчера сообщают о продолжающемся помешательстве на рынках криптовалют, вызванным покупкой компании Тесла Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов. Данная информация является правдивой и взята с официального заявления от Tesla в комиссии SEC (США).

Представители компании Тесла сообщили, что будут инвестировать свободные средства в цифровые активы, которые включают не только золото и инвестиционные фонды (ETF), а и криптовалюты.

Помимо этого, компания рассказала о планах на будущее, где планируется, что любой желающий сможет купить Теслу за Биткоины, то есть можно будет покупать электромобили Tesla за криптовалюту.

Стоит отметить, что Илон Маск, основатель компании Tesla, не раз упоминал в своем твиттере криптовалюту BTC, так как скорее всего уже тогда рассматривал Bitcoin как одну из инвестиций.

Естественно, такое серьезное объявление со стороны Тесла о покупке монет вызвало мгновенную реакцию на цену Биткоина, который 8 февраля вырос с $39 000 до $44 840, а уже 9 февраля поднялся до нового рекордного максимума в $48 000. На графике ниже можно видеть, как 8 февраля цена благодаря Тесла за час подорожала на $3 500, а после незначительной коррекции продолжила свой рост:

Сейчас Bitcoin корректируется с момента своего рекорда и в настоящее время колеблется в районе $45 000, если верить котировкам с биржи Бинанс.

Несмотря на частые коррекции цены Биткоина из-за покупки монет компанией Tesla, данные многих аналитических компаний и сервисов позволяют предположить, что этот криптоактив с большой вероятностью продолжит свой рост и достигнет новых ценовых вершин в ближайшее время.

Как уже говорилось выше, большие денежные потоки, выраженные стейблкоинах, продолжают приходить на биржи, о чем позволяет узнать специальный индикатор компании CryptoQuant, который отслеживает количество депозитных криптовалютных кошельков во всех типах стейблкоинов, поступающих на все биржи по блокам. Если показатель превышает значение «80», то цена в краткосрочном сценарии начинаает расти на 1-5%:

Как видно из приведенного выше графика, за последние 24 часа показатель несколько раз превышал значение «80», после каждого из которых цена Bitcoin действительно начинала расти.

В настоящее время Биткоин находится примерно на 7% ниже $50 000. Тем не менее, депозиты стейблкоинов на биржах значительно превышают значение «80», что действительно может вызвать быстрый прорыв к новым максимумам.

Tesla и Bitcoin: индекс страха и жадности растет

Также стоит изучить популярный индекс страха и жадности, который рассчитывает различные типы данных, включая объем, опросы, волатильность и социальные сети, чтобы предоставить общие настроения инвесторов в отношении текущей рыночной ситуации, связанной с BTC.

Результаты варьируются от «0» (крайний страх) до «100» (крайняя жадность). Как и ожидалось, за последние 24 часа он «выстрелил» с отметки «40» до «95», что говорит о состоянии крайней жадности. Это самый высокий показатель с начала декабря, когда Биткоин установил еще один ценовой рекорд на то время:

Однако стоит отметить, что индекс «Fear&Greed» также может указывать и на то, что цена актива вошла в зону «пузыря». В прошлом Bitcoin значительно падал несколько раз, когда индикатор находился в аналогичной фазе крайней жадности.

Альткоины и общая рыночная капитализация

Хотя некоторые альткоины немного опоздали с ростом после новостей о BTC, большая часть показала хорошее повышение в цене и эти монеты и токены находятся в «зеленой зоне»:

Ethereum (ETH) «подскочил» примерно на 12% до рекордного уровня более $1 800. Ripple (XRP) вырос на 12% до $0.47, Bitcoin Cash (BCH) на 12% до $495. Нового ATH (нового исторического максимума) достигла криптовалюта Chainlink, поднявшись в цене до $28 и Polkadot, которая поднялась почти до $24.

Отдельно стоит отметить токен биржи Binance – Binance Coin (BNB), который был одним из лучших в последние несколько дней, а за последние 24 часа он вырос вдвое, поднявшись еще на 25%. Следовательно, токен на данный момент находится всего в $3 от отметки в $100.

Еще больший прирост очевиден для альткоинов с более низкой капитализацией. BitTorrent лидирует с огромным увеличением стоимости на 200% за день и на 300% за последнюю неделю (цена – $0.0015). Elrond показал прирост на 50%, как и криптовалюта Terra. PancakeSwap показал 40%, IOTA – 36%, DigiByte – 33%, Filecoin – 30% и Stacks – 25%. И это лишь некоторые из криптовалют, показавших такой сильный рост за такое короткое время.

В конечном итоге рыночная капитализация криптовалют увеличилась почти на 200 миллиардов долларов за день, установив новый рекорд в 1.4 триллиона долларов:

Заключение

Как можно видеть, рынок криптовалют продолжается развиваться и увеличиваться благодаря таким инвесторам, как Илон Маск и его компании Tesla, которая приобрела Bitcoin на большую сумму, и вполне возможно это не последняя их инвестиция в криптовалюты.

И все же, несмотря на такой резкий рост и увеличение волатильности криптовалют, стоит быть очень осторожным и не инвестировать в них именно сейчас весь свой капитал, так как никто не отменял сценария декабря 2017 года, кога при таком же сильном росте Биткоин полностью развернулся и начал долгое падение, которое затянулось на несколько лет.

