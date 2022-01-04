        Прогноз Bitcoin 2022: почему криптовалюта будет расти

        монеты разных криптовалютНаблюдая реакцию умных маглов по поводу Bitcoin и рынка криптовалют в целом. Толпа "экспертов" орёт по поводу её роста и взлета цены Bitcoin почти до 100000$ в 2022 году, а потом – по поводу падения. Но это лишь означает, что магия денег попросту им не понятна, а "жечь ведьм" – обычное дело для толпы.

        Большинство не понимает, что в отличии от 2017 года криптовалюту стало не выгодно продавать, её стало выгодно хранить, получая проценты (от 6% до 200%), причём вы это можете делать даже не покупая крипту, а попросту храня доллар в криптосистеме (от 12% до 60%), то есть не рискуя колебаниями курса и имея супер ликвидный инструмент под рукой с процентными ставками, которые финансистам и не снились. Криптовалюта стала нужна. Для хранения, инвестирования и нивелирования риска инфляции. Существующий хайп курса крипты – не совсем пресловутые тюльпаны, а скорее нормальный рыночный процесс. Крипта – это акции, актив, который приносит доход, но ограниченный в предложении и в отличии от акции может делиться на миллионы частей (вы не сможете купить 1/100000000 акции), быстро и без глупого регулирования. Продавать криптовалюту – это как продавать акции прибыльных компаний.

        Так происходит потому, что магия электронных денег заключается в возможности программировать бесконечное количество финансовых транзакций в секунду, это один в один как частота процессора, о чем только раньше мечтали счетоводы, которые имели доступ к финансовым инструментам доступных избранным. Крипта – это мировой финансовый компьютер, а главным достижением криптографии последних лет является появление DeFi (децентрализованные финансы). По сути, речь идёт о программируемых схемах, которые позволяют создавать самоуправляемые нерегулируемые анархические банки, со всеми привычными нам инструментами: депозитами, кредитами, обменом и страхованием. Это банки, сети, системы, которыми управляют сообщества людей в телеграмм-каналах и Твиттере (как бы маглам не хотелось верить, что их жизнь подчинена кучке рептилоидов). Так же это позволило за счёт хитрых и не очень алгоритмов генерировать токены, которые всегда равны 1$, что, по сути, создало возможность появлению новых долларов без ведома США (кстати США их признали долларами и разрешили оплаты ими, но куда они денутся, а этих новых долларов уже под 60 млрд). Новые доллары в системе всегда только способствуют росту, ведь за них опять покупают крипту и так до бесконечности.

        Поскольку этот процесс никем не регулируется, система полностью адаптирована к обычным условиям (карты Visa и Mastercard, привязанные к крипте, завоевывают мир), а человеческая жадность бесконечна, то существующий продолжительный рост криптоактивов, это неотвратимость.

        биткоин на лунеПо сути, это чёрная дыра, которая всасывает в себя все финансы и генерирует ликвидность сама по себе. На данный момент сектор DeFi за 20-й год вырос в 10 раз и это при том, что ещё не все криптосообщество в теме. Чем больше денег в системе, тем больше хайп, тем выгоднее набивать хранилище ограниченной ликвидностью, разгоняя инфляционные процессы в обычной среде, так как крипта генерирует дополнительную ликвидность, а не взамен старой, увеличивая собой долларовую массу.

        Вторым фактором роста рынка крипты является инфляция доллара. Сегодня все финансисты недоумевают, что курс акций оторвался от их прибыльности. Если раньше в цене росли только акции, которые приносили доход, то сегодня это стало не важным, что как раз больше похоже на пузырь тюльпанов, а один неудачный телефон Apple срежет всю капитализацию компании под 0, как это было с Nokia. Или выход нового девайса неизвестной компании, как это происходит в автомобилестроении, где Tesla попросту уничтожает старый автопром. И все это на фоне напечатанных 6-7 трлн долларов за 20-й год. Тут возникает вопрос. Кому вы доверяете больше? Маркетологам Apple и правительству США (любому другому правительству и компании) либо миллионам других людей, которые верят в стоимость чего-либо. Ведь ценность золота, например, также держится всего лишь на вере других людей, так как его реальное использование в промышленности не превышает 1,5% от общей добычи в год.

        Тренд Bitcoin 2022 года

        Поддержка Маском крипты (самым богатым человеком мира) задаёт тренд 2022 года, мировым компаниям и миллиардерам переходить в криптосферу, потому что раздутую капитализацию акций необходимо чем-то защищать и раздувать дальше. А легче всего защитить свою ликвидность и долю в мировой экономике хранением ограниченного резервного актива.

        Сегодня в 2022 году, все крупные пенсионные, инвестиционные фонды мира и корпорации закупают криптовалюты, понимая, что в очередном витке кризиса не избежать гиперинфляции доллара и других фиатных валют, которые бесконтрольно печатают правительства разных стран, чтобы выплачивать пенсии и соц. помощь. По сути, старая финансовая система превращается в отрасль исключительно для распределения богатств между бедными людьми, разделяя старый финансовый мир на новый.

        Однако, есть и минусы этого процесса. Как и все изменения, они приводят к кризисам и переформатированию финансовых отношений в мире, что неизбежно приведёт к всеобщему коллапсу, когда попросту никто не будет понимать, что сколько стоит и почем, деньги станут мусором, а крипта будет в руках новой элиты, которая с 0 начнёт создавать новый мир. Поэтому перспективным активом для магла на будущее была и остаётся родная и питательная гречка, которая в один момент может начать стоить тысячи долларов.

        Артур
        Ну вот она выросла и откатила. Что дальше?
        25 июня 2024
        Богдан
        Здесь как и в нефти присутствует элемент картельного сговора. Что скажут китайцы, то и будет.
        04 мая 2023
        Алекс
        вырос и еще вырастет это точно можно сказать уже
        04 января 2022
        Василий Омельченко
        вырос и еще вырастет это точно можно сказать уже
        только не стоит забывать что после роста до 20000 он уелет до 4000. так что и сейчас он может упасть еще, а потом уже будет снова расти
        поэтому лучшая стратегия - купил и держи
        04 января 2022
        Ваня Пермаков
        04 января 2022
        Anoir Ben
        Сейчас уже доминация битка отходит, поэтому следующая неделя будет благоприятная для лонг позиций по альткоинам.
        01 марта 2021
        Андрей
        Вопрос не в том, будет ли расти биткоин в 2021 году. вопрос в том, на сколько он вырастет еще, да и планировать на 1 годе нет смысла. его тарить надо на лет 5 как по мне, а то и больше. так как за блокчейном и криптой будущее, может и не скоро, но будущее...
        25 февраля 2021
        Василий Омельченко
        Вопрос не в том, будет ли расти биткоин в 2021 году. вопрос в том, на сколько он вырастет еще, да и планировать на 1 годе нет смысла. его тарить надо на лет 5 как по мне, а то и больше. так как за блокчейном и криптой будущее, может и не скоро, но будущее...
        Я не буду отрицать, что за криптой будущее, это в принципе валюта будущего, но не факт что ей будет именно биток, хотя кто знает) в любом случае немного крипты храню на кошеле и продавать не буду долгое время
        25 февраля 2021
        Денис Петровский
        Слил всю крипту в 2017 и больше не заходил, побоялся что хайп прошел и на этом все. и вот думаю, а не зайти ли снова в нее
        25 февраля 2021
