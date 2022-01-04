Прогноз Bitcoin 2022: почему криптовалюта будет расти

Наблюдая реакцию умных маглов по поводу Bitcoin и рынка криптовалют в целом. Толпа "экспертов" орёт по поводу её роста и взлета цены Bitcoin почти до 100000$ в 2022 году, а потом – по поводу падения. Но это лишь означает, что магия денег попросту им не понятна, а "жечь ведьм" – обычное дело для толпы.

Большинство не понимает, что в отличии от 2017 года криптовалюту стало не выгодно продавать, её стало выгодно хранить, получая проценты (от 6% до 200%), причём вы это можете делать даже не покупая крипту, а попросту храня доллар в криптосистеме (от 12% до 60%), то есть не рискуя колебаниями курса и имея супер ликвидный инструмент под рукой с процентными ставками, которые финансистам и не снились. Криптовалюта стала нужна. Для хранения, инвестирования и нивелирования риска инфляции. Существующий хайп курса крипты – не совсем пресловутые тюльпаны, а скорее нормальный рыночный процесс. Крипта – это акции, актив, который приносит доход, но ограниченный в предложении и в отличии от акции может делиться на миллионы частей (вы не сможете купить 1/100000000 акции), быстро и без глупого регулирования. Продавать криптовалюту – это как продавать акции прибыльных компаний.

Так происходит потому, что магия электронных денег заключается в возможности программировать бесконечное количество финансовых транзакций в секунду, это один в один как частота процессора, о чем только раньше мечтали счетоводы, которые имели доступ к финансовым инструментам доступных избранным. Крипта – это мировой финансовый компьютер, а главным достижением криптографии последних лет является появление DeFi (децентрализованные финансы). По сути, речь идёт о программируемых схемах, которые позволяют создавать самоуправляемые нерегулируемые анархические банки, со всеми привычными нам инструментами: депозитами, кредитами, обменом и страхованием. Это банки, сети, системы, которыми управляют сообщества людей в телеграмм-каналах и Твиттере (как бы маглам не хотелось верить, что их жизнь подчинена кучке рептилоидов). Так же это позволило за счёт хитрых и не очень алгоритмов генерировать токены, которые всегда равны 1$, что, по сути, создало возможность появлению новых долларов без ведома США (кстати США их признали долларами и разрешили оплаты ими, но куда они денутся, а этих новых долларов уже под 60 млрд). Новые доллары в системе всегда только способствуют росту, ведь за них опять покупают крипту и так до бесконечности.

Поскольку этот процесс никем не регулируется, система полностью адаптирована к обычным условиям (карты Visa и Mastercard, привязанные к крипте, завоевывают мир), а человеческая жадность бесконечна, то существующий продолжительный рост криптоактивов, это неотвратимость.

По сути, это чёрная дыра, которая всасывает в себя все финансы и генерирует ликвидность сама по себе. На данный момент сектор DeFi за 20-й год вырос в 10 раз и это при том, что ещё не все криптосообщество в теме. Чем больше денег в системе, тем больше хайп, тем выгоднее набивать хранилище ограниченной ликвидностью, разгоняя инфляционные процессы в обычной среде, так как крипта генерирует дополнительную ликвидность, а не взамен старой, увеличивая собой долларовую массу.

Вторым фактором роста рынка крипты является инфляция доллара. Сегодня все финансисты недоумевают, что курс акций оторвался от их прибыльности. Если раньше в цене росли только акции, которые приносили доход, то сегодня это стало не важным, что как раз больше похоже на пузырь тюльпанов, а один неудачный телефон Apple срежет всю капитализацию компании под 0, как это было с Nokia. Или выход нового девайса неизвестной компании, как это происходит в автомобилестроении, где Tesla попросту уничтожает старый автопром. И все это на фоне напечатанных 6-7 трлн долларов за 20-й год. Тут возникает вопрос. Кому вы доверяете больше? Маркетологам Apple и правительству США (любому другому правительству и компании) либо миллионам других людей, которые верят в стоимость чего-либо. Ведь ценность золота, например, также держится всего лишь на вере других людей, так как его реальное использование в промышленности не превышает 1,5% от общей добычи в год.

Тренд Bitcoin 2022 года

Поддержка Маском крипты (самым богатым человеком мира) задаёт тренд 2022 года, мировым компаниям и миллиардерам переходить в криптосферу, потому что раздутую капитализацию акций необходимо чем-то защищать и раздувать дальше. А легче всего защитить свою ликвидность и долю в мировой экономике хранением ограниченного резервного актива.

Сегодня в 2022 году, все крупные пенсионные, инвестиционные фонды мира и корпорации закупают криптовалюты, понимая, что в очередном витке кризиса не избежать гиперинфляции доллара и других фиатных валют, которые бесконтрольно печатают правительства разных стран, чтобы выплачивать пенсии и соц. помощь. По сути, старая финансовая система превращается в отрасль исключительно для распределения богатств между бедными людьми, разделяя старый финансовый мир на новый.

Однако, есть и минусы этого процесса. Как и все изменения, они приводят к кризисам и переформатированию финансовых отношений в мире, что неизбежно приведёт к всеобщему коллапсу, когда попросту никто не будет понимать, что сколько стоит и почем, деньги станут мусором, а крипта будет в руках новой элиты, которая с 0 начнёт создавать новый мир. Поэтому перспективным активом для магла на будущее была и остаётся родная и питательная гречка, которая в один момент может начать стоить тысячи долларов.

