Olymp Trade (Олимп Трейд) полноценная торговая платформа для финансовых рынков

В конце 2018 года брокер Olymp Trade (Олимп Трейд) внес ряд корректив в свою торговую платформу и стал полноценной онлайн платформой для торговли на финансовых рынках.

Торговая платформа брокера разделилась на два направления — Forex (Форекс) и Fixed Time Trades. Эта разные платформы одного брокера, имеющие разные счета и интерфейс. Стоит отметить, что брокер отказался от стандартных опционов и перешел на Fixed Time Trades, что по сути не отличается от стандартных опционов.

Fixed Time Trades и Forex в Olymp Trade

На торговой платформе Olymp Trade предоставляется торговля Fixed Time Trades двух типов: по времени экспирации (от 60 секунд) и по длительности сделки (от 60 секунд, до нескольких часов)

На торговой платформе Olymp Trade FOREX трейдером совершаются сделки на покупку (прогноз повышения стоимости актива) или продажу (прогноз понижения стоимости актива) по текущей цене актива, без ограничения времени сделки. Спред (разница между ценой покупки и продажи) отсутствует, но есть небольшая комиссия при заключении сделки и за перенос позиции на другой день.

Лицензии Olymp Trade

Особо хотелось бы отметить, что торговая платформа Olymp Trade получила сертификат международной Финансовой комиссией (FinaСom) и является её участником категории А. Финансовая комиссия FinaСom обеспечивает страховое покрытие до двадцати тысяч долларов ($20000) на каждую совершенную сделку в случае разрешения спора между клиентом(трейдером) и брокером в пользу клиента (трейдера). Таким образом все клиенты OlympTrade могут не переживать за сохранность своих средств.

