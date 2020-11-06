Как зарегистрироваться и торговать в Олимп Трейд из России

В конце декабря 2018 года популярный и довольно востребованный среди трейдеров брокер Олимп Трейд перестал принимать регистрацию клиентов из РФ. Причиной тому стали изменения в законодательстве и неопределенный статус с торговлей Fixed Time Trades.

Важно понимать, что саму компанию никто не блокировал и не запрещал торговлю на ее платформе, так как те, у кого уже были счета на тот момент, могли и могут продолжать торговать на платформе брокера OlympTrade без ограничений. Но тем, кто только хочет зарегистрировать аккаунт у брокера Olymp Trade в России, потребуется использовать способы, описанные в этой статье. Как только вы пройдете регистрацию, использовать способы для обхода блокировки не потребуется. Имея аккаунт в компании ОлимпТрейд, вы сможете беспрепятственно заходить на сайт и использовать все возможности платформы.

Вполне возможно, что в будущем брокер OlympTrade снова начнет принимать регистрации от клиентов из России, но неизвестно, когда это может произойти.

Теперь давайте рассмотрим, с помощью каких способов можно зарегистрировать счет в компании Олимп Трейд жителям РФ. Сразу хочется отметить, что таких способов всего два:

VPN сервис. Робот для Olymp Trade.

VPN (Virtual Private Network) — сервис, который подменяет ваш реальный IP-адрес на виртуальный адрес другой страны. Именно поэтому при использовании VPN появляется возможность посещать сайты, ранее недоступные. И его можно использовать для того, чтобы зарегистрироваться на сайте брокера Олимп Трейд из России.

Что касается OlympTradeRobot, то в него уже встроен VPN сервис и вы без труда сможете пройти регистрацию и вести торговлю, но подробнее об этом мы поговорим дальше.

Содержание:

Регистрация счета в России у брокера Olymp Trade с помощью сервиса VPN в браузере Google Chrome

Один из самых популярных браузеров в сети интернет от компании Google используют очень многие, так как он очень удобен и отличается быстрой работой. И для него конечно же есть множество приложений с VPN сервисами. Одно из таких – Browsec.

Итак, если у вас еще не установлен браузер Google Chrome, то установите его, просто скачав установочный файл с официального сайта. После этого зайдите на главную страницу интернет-магазина Google Chrome (найти его можно в поиске Google) и в поисковой строке вбейте — «Browsec», после чего установите самое первое приложение в списке:

После установки в правом верхнем углу браузера появится новый значок. Нажимаем на него и в открывшемся окне кликаем на кнопку «OFF»:

VPN запущен. Как вариант, вы можете выбрать Украину или любую другую страну, в которой доступна регистрация в OlympTrade.

После этого проходим стандартную регистрацию аккаунта с подтверждаем, перейдя по ссылке в письме, которое придет на указанную почту.

Регистрация счета в России у брокера Olymp Trade с помощью сервиса VPN в браузере Yandex

Хоть Яндекс.Браузер и выглядит иначе в визуальном плане, «начинка» его построена на базе браузера Google Chrome. Поэтому вы можете использовать тот же интернет-магазин Google, чтобы скачать то же самое приложение и проделать действия, описанные выше. Если у вас еще не установлен Яндекс.Браузер, то также скачайте его с официального сайта и установите.

Регистрация счета в России у брокера Olymp Trade с помощью сервиса VPN в браузере Opera

Тем, кто использует браузер Opera, можно обойтись без скачивания сторонних приложений. В нем уже встроен VPN, который можно запустить в настройках браузера. Для этого в правом верхнем углу кликните по значку «Простая настройка» и в появившемся меню найдите кнопку VPN «Разрешить в настройках»:

После попадания на страницу настроек и включения VPN в верхнем левом углу появится синий значок, говорящий о том, что VPN активен:

Теперь осталось лишь перейти на сайт компании ОлимпТрейд и пройти регистрацию.

Регистрация счета в России у брокера Olymp Trade с помощью OlympTradeRobot

Наверное, самым удобным способом регистрации аккаунта в компании OlympTrade для жителей России является вариант с помощью дополнения OlympTradeRobot. Все, что вам необходимо сделать, это установить приложение OlympTradeRobot в браузер Google Chrome из официального интернет-магазина Google. В данном роботе уже встроен собственный VPN сервис и все «заточено» под регистрацию и работу с брокером OlympTrade в РФ.

Самое главное то, что можно не бояться использовать данное дополнение в работе, так как компания Олимп Трейд официально не запрещает использование VPN и сторонних приложений. Поэтому после установки робота вы сможете спокойно торговать на платформе Olymp Trade в любой стране мира, включая РФ.

Итак, для установки робота переходим на страницу дополнения OlympTradeRobot в официальном интернет-магазине Google и кликаем на кнопку «Установить»:

После установки приложения кликаем по появившемуся значку приложения OlympTradeRobot в правом верхнем углу браузера. В открытом окне можно ознакомиться с краткой информацией о роботе или сразу кликнуть на кнопку «Зарегистрировать аккаунт»:

После нажатия на кнопку вы будете перенаправлены на страницу открытия нового счета у брокера ОлимпТрейд, где без каких-либо ограничений сможете зарегистрировать аккаунт с России:

ВАЖНО: Если в момент регистрации у вас будет просить логин/пароль Proxy, введите данные LOGIN: xgzpRdFFqK PASS: rating_broker.

Обратите внимание, что сейчас доступны счета только в долларах или евро. Рублевых счетов на данный момент нет.

После регистрации аккаунта в компании OlympTrade, если вы устанавливали робота по ссылке с нашего сайта, у вас будет возможность удвоить свой депозит, пополнив счет в течение часа после входа в аккаунт:

Закрыв окно бонуса, в левом верхнем углу появится торговая панель OlympTradeRobot:

На панели OlympTradeRobot есть возможность настроить:

Актив для торговли.

Время работы робота.

Торговую стратегию.

Минимальный процент доходности по Fixed Time Trades.

Минимальный объем для открытия сделки.

Количество и лимит сделок.

S/L и T/P.

Звуковые оповещения.

Систему Мартингейла.

После всех необходимых настроек останется лишь нажать на кнопку «Запустить». Более ваше участие в торговле не потребуется, так как робот полностью автоматизирован. Если вы не хотите чтобы робот торговал за вас, то вы можете отключить автоторговлю и просто пользоваться роботом для доступа на сайт ОлимпТрейд.

Могут ли возникнуть проблемы при регистрации счета у брокера Olymp Trade с помощью робота или VPN?

Как уже говорилось выше, компания ОлимпТрейд не запрещает использование VPN сервисов, поэтому после такой регистрации опасаться нечего. Тем более, что те клиенты, которые регистрировали счета еще до блокировки, оставались и торговали из России.

Ввод и вывод средств после регистрации счета у брокера Olymp Trade с помощью робота или VPN

Хоть счета трейдеров из РФ никто не блокировал, некоторые платежные системы более не будут доступны (например, QIWI). Из действующих остались WebMoney, VISA и MasterCard, а также несколько других платежных систем:

Стоит отметить, что вывести прибыль можно будет только на те же самые реквизиты, с которых и пополнялся счет.

Если же остаются сомнения на счет вывода средств для трейдеров из России, то можно пополнить счет на $10 (минимальный депозит) и сразу же их вывести. После, как деньги будут получены, вы точно будете знать, что проблем с этим не будет и вы можете спокойно торговать с территории РФ.

Верификация счета после регистрации у брокера Olymp Trade с помощью робота или VPN

Если будет необходимо пройти верификацию, то с этим тоже не возникнет проблем. Она осталась стандартной, но если вдруг и произойдут какие-то изменения, то компания OlympTrade обязательно оповестит об этом всех своих клиентов.

Регистрация счета через мобильное приложение у брокера Olymp Trade

Скачав VPN-приложение на смартфон, также можно будет зарегистрироваться у брокера ОлимпТрейд. Но скорее всего с телефона это будет сложнее сделать, чем с компьютера. А если вы хотите удвоить свой депозит при пополнении, то регистрироваться стоит только с помощью робота OlympTradeRobot с нашего сайта, и как вы помните, использовать его можно только в браузере Google Chrome.

Если же вы уже зарегистрировались с помощью компьютера, то без проблем сможете зайти в мобильное приложения брокера OlympTrade и начать торговлю.

Заключение

Как можно увидеть, способов для регистрации счетов трейдерам из РФ у брокера Олимп Трейд достаточно. Так что не должно возникать проблем как с вводом и выводом средств, так и с верификацией. А сама торговля после регистрации вообще не требует никаких дополнительных действий, так как вход в аккаунт не блокируется для жителей России. Поэтому вы можете спокойно торговать как с ПК, так и с помощью мобильного приложения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, то вы сможете задать их в комментариях ниже. А мы желаем вам удачной регистрации и успешной торговли!

