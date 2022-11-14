        Бинарные опционы в Латвии: законно или нет?

        Планируя торговать бинарными опционами в Латвии, трейдеры обязаны соблюдать требования европейского законодательства. Но в странах Евросоюза с 2018 года запрещены такие операции. То есть возникает вопрос, легальны ли бинарные опционы в Латвии. Несмотря на введенный запрет, люди из стран Евросоюза все еще могут совершать операции с цифровыми контрактами. Но для этого необходимо выполнить ряд требований, которые определены соответствующими нормами ЕС.

        Ограничения на торговлю опционами в Латвии

        ОграниченияESMA, орган, контролирующий операции на финансовом рынке Европы, ввел запрет на операции с бинарными опционами. Связано это с тем, что регулятор ЕС определил данный вид деятельность как азартная игра. То есть ESMA не стал разбираться в сути трейдинга цифровыми контрактами. Позднее нидерландский суд опроверг данное постановление.

        Трейдиг бинарными опционами предполагает наличия специфических знаний и навыков. В отличие от азартных игр, где прибыль определяется только случайностью, размер дохода при торговле цифровыми контрактами напрямую зависит от правильности составления прогноза движения цены. Это означает, что данный вид деятельности по сути своей соответствует трейдингу стандартными активами: акциями, облигациями, валютными парами, криптовалютами и так далее.

        Несмотря на введенные ограничения, жители Латвии сохранили возможность открывать сделки с бинарными опционами. Запрет распространяется только на брокерские конторы, зарегистрированные на территории ЕС. Но и это ограничение можно законно обойти, если выполнить несколько требований.

        Как законно торговать опционами в Латвии

        Постановление ESMA, по сути, запрещает торговлю бинарными опционами в Европе только начинающими трейдерами. Проводить подобные операции могут профессиональные участники рынка, заключающие соответствующие соглашения с брокерами из ЕС. Но для этого нужно выполнить 2 из 3 условий:

        • заниматься финансовой деятельностью на протяжении одного года или более;
        • в течение четырех последних кварталов совершить не менее десяти сделок с опционами или CFD, сумма каждой из которых должна превышать 150 евро;
        • собрать финансовый портфель на сумму от 500 тысяч евро (учитываются как валюты, так и финансовые активы).

        ЗаконностьПриведенные условия не дают новичкам выйти на рынок. Однако жителям Латвии, которые желают поработать с цифровыми контрактами, доступны несколько проверенных брокеров бинарных опционов, позволяющих торговать бинарными опционами: Pocket Option, Quotex и Binarium. Каждая компания за годы присутствия на рынке доказала свою надежность: клиенты заявляют, что эти фирмы всегда дают вывести заработок и не меняют в одностороннем порядке правила сотрудничества.

        Pocket Option, Quotex и Binarium предлагают примерно схожие условия (размер минимального депозита, ставка по сделке и так далее) и инструменты для анализа.

        Риски торговли опционами в Латвии

        Деятельность европейских брокеров жестко регулируется со стороны соответствующих организаций. То есть в случае возникновения разногласий с компаниями у трейдеров сохраняется возможность доказать свою правоту и получить все деньги. При сотрудничестве с брокерами, не зарегистрированными в Европе, разрешить подобные споры сложнее.

        Возможные рискиПричина заключается в том, что деятельность этих фирм не регулируется сторонними организациями. Это означает, что каждая брокерская контора может самостоятельно принимать решения по поводу возникших споров, не опасаясь, что за подобные действия будут наложены санкции (штрафы, ограничения на проводимые операции и так далее). Поэтому трейдеры, которые открывают счет в подобных компаниях, рискуют потерять все деньги.

        Второй важный нюанс заключается в том, что из-за ограничений на операции с бинарными опционами многие участники рынка отказались от работы с цифровыми контрактами. Из-за этого, например, человек не может пополнить счет во многих брокерских конторах путем перевода с банковской карты. В подобных обстоятельствах трейдеры вынуждены пользоваться кирптовалютными или электронными кошельками.

        Поэтому, намереваясь торговать бинарными опционами, необходимо сначала найти действительно надежную компанию. Все три брокера – Pocket Option, Binarium и Quotex дорожат своей репутацией. Эти конторы зарабатывают на рынке цифровых контрактов. То есть компании стремятся как минимум сохранить свои позиции на рынке. Поэтому фирмы не обманывают своих клиентов и позволяют в любой момент вывести часть или все деньги с внутреннего счета.

        Заключение

        Среди надежных площадок бинарных опционов выделяется Pocket Option. Согласно большинству реальных отзывов трейдеров, компания всегда выплачивает заработанные деньги и не меняет условия сотрудничества в одностороннем порядке.

        Pocket Option удобен как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Новичкам доступны следующие условия:

        • минимальный депозит в 5 долларов;
        • обширный перечень инструментов для анализа;
        • прибыль по одной сделке до 96% от вложенной суммы;
        • торговые сигналы;
        • копирование сделок успешных трейдеров.

        Деятельность Pocket Option регулируется на основании выданной лицензии ЦРОФР, что также доказывает надежность компании.

        Руслан
        Руслан
        или это зависит от брокреа!?
        Option Bull, глупый вопрос если честно, конечно это зависит от брокера
        20 января 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        В какой валюте можно открыть счет в Латвии?
        Option Bull, в евро и долларах точно можно, а другие то зачем!?
        20 января 2023
        Ответить
