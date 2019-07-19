Криптовалюта в Телеграм: как не потерять деньги?

Сегодня пользователи Telegram могут свободно покупать и продавать Bitcoin из самого приложения. У многих это вызывает недоумение. А ведь это всего лишь малая часть амбициозного проекта, который задумали братья Дуровы. Основатель Телеграмм и соучредитель “ВКонтакте” Павел Дуров хотел создать виртуальные деньги, однако решение американского суда по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) поставило крест на этой затее. Кто сейчас ведет разработку Telegram, как пользоваться его кошельком и не попасть в ловушку мошенников – обо всем этом читайте в нашем познавательном обзоре.

TON и Gram - что это такое и как работает

Блокчейн TON разрабатывался братьями Дуровыми и командой мессенджера Телеграмм с 2018 по 2020 год. За это время Telegram успел провести закрытое ICO, в ходе которого было собрано $1,75 млрд. Эти средства были потрачены на разработку децентрализованной компьютерной сети Telegram Open Network - TON. И уже в 2019 году пользователи получили первую версию блокчейна TON и небольшую часть программных интерфейсов для работы с мессенджером.

Однако, уже в мае 2020 года команда Павла Дурова объявила о вынужденном выходе из проекта. Причиной нежелания продолжать разработку стало судебное решение в пользу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившей Telegram в незарегистрированном выпуске ценных бумаг и предоставлении инвесторам заведомо ложной информации о блокчейне TON и его нативном токене Gram.

В результате судебного разбирательства проект TON в том виде, как его планировала команда Telegram, был окончательно закрыт. На сегодняшний день не существует какой-то единой команды разработчиков или организации, которая контролировала бы разработку TON. Блокчейн поддерживается лишь децентрализованным сообществом энтузиастов, которое провело ребрендинг нашумевшего токена Gram в токен TON.

Тем не менее, принципы, которые были заложены братьями Дуровыми в TON остались неизменными. По этой причине с 2020 по 2022 год токены проекта распределялись среди пользователей не посредством продажи, а через майнинг. Это было реализовано с целью обеспечить полную независимость проекта, его децентрализацию и равные условия для всех участников.

При этом блокчейн TON и его токен становятся неотъемлемой частью экосистемы Telegram.

По криптовалютному рынку ходят слухи, что за разработкой TON по-прежнему стоят Павел Дуров и его команда, а все упомянутые манипуляции с официальным отказом, ребрендингом и передачей проекта — не более чем маскировка для американского регулятора.

Как бы там ни было, TON – децентрализованный блокчейн нового поколения с низкими комиссиями. Эти особенности оценили инвесторы по всему миру, что привело к росту капитализации одноименного токена. На момент написания статьи рыночная капитализация Toncoin составляла $18,660 млрд. с восьмым местом во всемирном рейтинге самых популярных криптовалют.

Как устроен TON

Блокчейн TON представляет собой “пирог”, состоящий из трех слоев:

Master Chain-а, предназначенного для хранения общей информации о сети, ее валидаторах, активных участниках и хешей последних блоков.

Workchains – хранит данные о выполнении смарт-контрактов и децентрализованных приложениях.

Shards (Шарды) – парралельных блокчейнов для распределения нагрузки и общего повышения производительности.

Как происходят транзакции в TON

Вначале пользователь отправляет транзакцию в управляемую часть блокчейна, именуемую шардом. Затем она валидируется и добавляется в блок. Транзакция будет считаться полностью завершенной, если она включена не менее чем в 2/3 шардов сети.

Простая настройка кошелька в любимом мессенджере

Для осуществления криптовалютных операций в мессенджере Telegram предусмотрен специальный бот – Crypto Bot, который позволяет не только покупать и продавать криптовалюту, но и хранить ее, как в электронном кошельке. Чтобы воспользоваться им, установите приложение Телеграмм, если еще не сделали этого. Затем найдите его в поиске мессенджера по названию: @cryptobot.

Отметим, что Crypto Bot одинаково успешно работает и в приложении на смартфоне, и компьютере. Далее нам следует его запустить, нажав кнопку “Старт”.

С этого момента вы стали счастливым обладателем криптокошелька в Телеграмме. Теперь нам необходимо настроить бот для дальнейшей работы. Заходим в меню “Настройки” и выбираем “Локальную валюту”. Выбирайте валюту своей страны (указываем ту валюту, за которую будем покупать криптовалюту).

После настройки всех параметров можно пополнить счет в Телеграмме. Для этого нажимаем кнопку “Кошелек”.

Попадаем в раздел, где можно посмотреть текущий баланс счетов в криптовалютах, которые поддерживает кошелек Telegram.

Далее нажимаем кнопку “Депозит” и выбираем криптовалюту, которую хотим завести в кошелек. В нашем случае это Tether - USDT(TRC20).

Далее нам необходимо выбрать сеть (пусть это будет популярная TRC20) и получить адрес, на который будем перечислять криптовалюту.

Затем можно уточнить действующие лимиты и комиссии.

С этого момента ваш кошелек полностью настроен и можно приступать к работе.

Осторожно, мошенники в Telegram!

В последнее время участились самые разнообразные формы мошенничества в мессенджере Телеграм. Киберпреступники и мошенники дошли до того, что без всякого стеснения выдают себя за различные финансовые организации и даже криптовалютные биржи. Один из способов мошенничества – выдавать себя за сотрудников биржи Binance, которые якобы могут помочь поучаствовать в фейковой раздаче монет. Как несложно догадаться, через некоторое время выясняется, для того, чтобы в нем поучаствовать необходимо оплатить “комиссию” или “налоговый сбор” по специальной фишинговой ссылке.

Очень часто подобные “предложения” о заработке исходят от пользователей выдающих себя за инвестиционных консультантов, которыми они на самом деле, конечно же, не являются. Также эти фейковые “белые воротнички” любят использовать в качестве логотипа своего телеграмм-канала товарные знаки известных брендов. Так проще обмануть доверчивых пользователей, заставить поверить себе, и, в конечном счете, присвоить их средства.

Еще один популярный способ одурачивания неискушенных пользователей всемирной паутины – создание фейковой группы в Telegram, в которой якобы присутствует представитель службы клиентской поддержки этой криптовалютной биржи.

Способы обмана могут быть самые разные. Например, в вышеуказанной группе мошенник рекламировал несуществующий майнинг и просил своих подписчиков оплатить ему в Эфириумах, за которые он им потом якобы выдаст поддельные токены BNB.

Как распознать обман и не стать жертвой киберпреступников

Для того, чтобы не стать жертвой очередного скам-проекта, распространяемого в Telegram, в первую очередь всегда тщательно проверяйте информацию о своих контактах. Обязательно проверьте все доступные данные по интересующему вас профилю в Телеграмм-месенджере. Всегда обращайте внимание на имя пользователя и не доверяйте информации в разделе “Биография”. Ее очень легко подделать, выдав себя за абсолютно другого человека.

Также с подозрением относитесь ко всякого рода “официальным” каналам. Любимый прием многих мошенников – выдавать себя за авторитетное лицо, чаще очень хорошо известное и пользующееся большой популярностью. Не торопитесь с выводами, всегда проверяйте достоверность информации и сообщайте о подозрительных пользователях в службу поддержки Binance.

В целом, нужно отметить, что бдительность – ваше главное оружие. Всегда внимательно проверяйте порядок и правильность написания тех или иных названий. В этом деле очень важна скрупулезность и внимательность к деталям. Например, мошенники могут заменить регистры (Binance на BiNANCE) или похожие символы I на L (BlNANCE вместо BINANCE). Это делается специально, чтобы невнимательный пользователь не заметил подвоха и продолжать считать фейковый аккаунт официальным.

Учитывая все вышесказанное биржа BINANCE разработала специальный инструмент Binance Verify, с помощью которого легко разоблачить поддельный канал в разных социальных сетях.

Все, что нужно знать о настройках безопасности в Telegram

Базовая система безопасности мессенджера Телеграмм предполагает ввод одноразового пароля из SMS, который приходит на телефон пользователя в случае, если вход осуществляется с нового устройства. Это далеко не самая надежная защита, учитывая, что пароль из SMS может перехватить злоумышленник. Однако существует механизм, позволяющий настроить авторизацию в два этапа. Она называется двухфакторной (двухэтапной) аутентификацией. После её активации для доступа к аккаунту потребуется не только ввести пароль из SMS, но и пароль от самого аккаунта.

Чтобы активировать этот режим следует перейти в меню «Настройки». Далее пункт «Конфиденциальность» и «Двухэтапная аутентификация».

Помимо двухэтапной аутентификации обязательно установите пароль для входа в свой профиль. По умолчанию он выключен. Ввод этого пароля не займет у вас много времени, т.к. он состоит всего лишь из 4 цифр. Однако, имейте ввиду, что не следует в качестве пароля брать свою дату рождения, одинаковые цифры и тому подобное. Также имейте ввиду, что код-пароль для входа в учетную запись Telegram можно установить отдельно для каждого устройства: ПК и смартфона.

Помимо настройки паролей, обязательно позаботьтесь о защите приватной информации в этом мессенджере. Если ваш номер будет скрыт, киберпреступники не будут знать на какой номер зарегистрирован ваш аккаунт. Стоит настроить специальный список доверенных пользователей, которые будут видеть ваш телефон. Это очень важная настройка, которая позволит не только предотвратить утечку чувствительной информации, но и защитит от сомнительных сообщений и звонков.

Еще одна настройка безопасности, на которую стоит обратить свое самое пристальное внимание, – поиск по номеру телефона. После отключения этой функции, вам смогут писать только люди из списка ваших контактов.

Заключение

Популярность мессенджера Telegram с каждым годом растет. Из простого мессенджера он превратился в полноценную торговую платформу, на которой можно покупать, продавать, переводить и хранить криптовалюту. В этом обзоре мы дали необходимые знания о том, что из себя представляет криптовалюта в Телеграм, как она работает, и кто стоит за ее разработкой.

Однако, несмотря на все заманчивые перспективы стоит обратить внимание и на темную сторону мессенджера Телеграм. Изобилие мошенников, которых привлекает популярная социальная сеть, заставляет особенно тщательно подходить к собственной безопасности. Будьте бдительны! Всегда проверяйте полученную информацию, старайтесь максимально полно и подробно изучить любую информацию прежде, чем действовать. Также советуем ознакомится с полезными статьями о криптовалютах и блокчейн технологиях на нашем сайте. Получив знания, вы сможете безопасно заключать сделки и уверенно пользоваться криптовалютой в Телеграм.

