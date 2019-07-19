Платформа DeFi Llama - честный обзор

Каждый проект в децентрализованных финансах (DeFi) предлагает инвесторам множество возможностей, но также таит в себе и немало подводных камней. Быстро развивающаяся экосистема DeFi может сбить с толку не только новичков, но и опытных криптоэнтузиастов. Как следить за самыми актуальными трендами, находить перспективные протоколы и не терять сбережения? В этой статье мы расскажем о платформе DeFi Llama, которая поможет вам разобраться в сложностях децентрализованных финансов и научиться принимать взвешенные и обоснованные инвестиционные решения. Готовы погрузиться в глубины DeFi и не потеряться в этом море возможностей? Тогда вам точно стоит ознакомиться с нашим подробным обзором платформы DeFi Llama.

Что такое DeFi и почему это изменит вашу жизнь?

Аббревиатура DeFi (от английского Decentralized Finance) означает новый подход к финансам на основе блокчейна. Если упростить, DeFi представляет собой финансовые услуги без традиционных посредников, таких как банки или биржи.

Все операции в этой системе, в отличие от традиционных финансов, осуществляются напрямую между пользователями с помощью смарт-контрактов. При этом только у вас есть доступ к вашим средствам, и никто не сможет их отнять, заморозить или заблокировать.

В дополнение к этому вы получаете особые инструменты, позволяющие приумножать капитал, получая пассивный доход.

Какова основная задача DeFi и что нужно знать об этом каждому новичку

Прежде всего, они позволяют увеличивать количество активов в вашем портфеле в автоматическом режиме. Представьте, что у вас есть немного биткоинов или эфириума, и вы можете увеличивать их количество на протяжении нескольких лет. Таким образом, ваш доход будет формироваться не только за счет роста курсовой стоимости самих монет, но и за счет увеличения их общего количества в вашем портфеле. С каждым годом этих криптовалют у вас будет все больше. В этом и состоит основная задача DeFi – пассивное накопление активов.

Обзор интерфейса аналитической платформы DeFi Llama

Теперь, когда мы разобрались с тем, что собой представляет DeFi, пришло время познакомиться с самым популярным агрегатором децентрализованных финансов с открытым исходным кодом – платформой DeFi Llama. Чтобы понять, что это такое, на минуту вообразите себя старателем, работающим на золотом прииске где-нибудь в штате Невада (США), и у вас есть ультрасовременный металлоискатель. В роли металлоискателя как раз и выступает платформа DeFi Llama.

Особая прелесть проекта в том, что он абсолютно бесплатный, а значит, доступен всем желающим. Невероятно, как такой большой арсенал аналитических инструментов может находиться в открытом доступе бесплатно, но обо всем по порядку.

Платформа DeFi Llama обрабатывает данные более 4000 криптопроектов и 11000 пулов ликвидности, преобразуя огромные массивы данных блокчейна в понятные графики и таблицы. Перейдя в главный раздел платформы, мы попадем на страницу с графиком TVL – общей стоимости заблокированных активов в смарт-контрактах определенного блокчейна, информацией по интересующему нас протоколу или целому сектору DeFi, а также таблицей со списком проектов, которую можно сортировать и фильтровать.

На панели управления слева расположен выпадающий список с доступными разделами аналитической платформы. Самый главный из них – раздел DeFi разбит на подкатегории:

Overview

Здесь представлена информация о всех заблокированных активах в экосистеме DeFi. На момент написания этого обзора в децентрализованных финансах было заблокировано $79,914 млрд.

Причем львиная доля этих средств приходится на блокчейны Ethereum, Tron и Solana с показателями $46,116 млрд, $7,418 млрд и $4,888 млрд соответственно.

На графике можно следить за трендами и изменениями TVL во времени как для всего DeFi, так и для каждого блокчейна в отдельности. При желании график можно масштабировать и детально рассмотреть интересующий вас период. Также можно включить отображение цен, чтобы визуально оценить влияние динамики TVL на цену монеты конкретного блокчейна, например, Solana.

Как видим, обычно рост TVL предвосхищает рост курса монеты Solana, что может подсказывать благоприятные моменты для покупки этого актива на бирже.

Как быстро найти развивающийся криптопроект или протокол?

Самый простой способ отобрать перспективные проекты – отфильтровать их по полю “7d Change”, предварительно установив минимальное значение фильтра “TVL Range” на отметке $10 млн. Таким образом, мы выберем проекты с максимальным притоком капитала за неделю, исключив новые проекты с TVL менее $10 млн., которым пока нет особого доверия со стороны инвесторов.

После применения всех вышеуказанных фильтров наибольший приток капитала показали протокол XRPL DEX (+8187%), платформа-агрегатор инвестиционных стратегий Buzz Farming (+376%) и платформа для кредитования и займов Polter Finance (+174%). Причем у последней рост комиссий за неделю составил $10,457, а выручки – $5,229.

Когда мы наблюдаем рост какого-либо протокола более чем на 90% за неделю, это повод разобраться, что стало причиной притока капитала. Возможно, это была какая-то акция или появление новых пулов, на которых можно заработать. Почему-то кто-то именно сейчас вкладывает деньги в эти протоколы? Вы, как разумный инвестор, должны выяснить, что послужило этому причиной.

Chains

Если в разделе “Overview” мы видим информацию по разным протоколам, то в разделе “Chains” собраны данные по разным сетям. Например, сколько средств заблокировано в сетях Ethereum, Tron, Solana, Arbitrum и других.

Справа есть дополнительный график, на котором можно отследить изменение долей каждой сети в общем объеме DeFi. Проще говоря, на этом графике видно, как теряли свою популярность те или иные протоколы или наоборот ее набирали.

Аналогично предыдущему разделу можно фильтровать табличные данные и выводить список блокчейнов с наибольшим притоком средств за неделю. Однако, с этим надо быть осторожным, т.к. в этом списке могут встречаться “ноу-нейм” блокчейны. Поэтому прежде, чем задумываться о покупке их токенов проводите тщательный анализ. Потому что помимо притока денег за последние 7 дней есть и отток средств за тот же период.

Bridged TVL for All chains

Этот новый раздел на платформе показывает ликвидность, которая переводится из одного блокчейна в другой. Говоря по-простому, Bridged TVL показывает, сколько криптовалют было "переведено" с одного блокчейна на другой и заблокировано в различных децентрализованных финансовых приложениях (DeFi) на новом блокчейне.

Благодаря этому можно узнать, какие блокчейны в настоящий момент привлекают больше всего капитала, и на основе этого делать свои выводы. Пока же этот раздел находится в стадии разработки: здесь мало фильтров, позволяющих взглянуть на данные под разным углом. Возможно, в будущем он будет расширяться и дополняться, но пока практического применения у него немного.

Compare chains

Как следует из названия, в этом подразделе можно сравнивать разные блокчейны между собой, например, BSC и Solana. Можно сравнить их не только по TVL, но и по комиссиям и выручке, для чего нужно нажать соответствующие кнопки над графиком справа.

Это может быть полезно для выбора нативного токена перспективной сети, который вы планируете держать в своем криптовалютном портфеле в течение длительного времени.

Airdrops

В этом подразделе представлены протоколы, у которых еще нет собственного токена. Это означает, что в будущем они могут проводить аирдропы – маркетинговый ход с целью бесплатной раздачи собственных токенов пользователям. Цель таких раздач – привлечь внимание к новому проекту, расширить сообщество и стимулировать рост цен на эти токены.

Таблицу с названиями протоколов следует отсортировать по показателю TVL, так как он отражает уровень доверия к проекту, его надежность, безопасность и востребованность. Также стоит обратить внимание на сумму привлеченных средств, указанную в колонке “Total Money Raised”. Привлечение значительных инвестиций может быть предвестником готовящегося аирдропа, поэтому не упускайте этот момент из виду.

Кроме того, мы можем кликнуть на название любого проекта и перейти на страницу с дополнительной информацией. К примеру, нас заинтересовал проект EigenLayer. Кликаем на его название, и перед нами открывается страница с графиком TVL и подробной информацией по этому проекту. Обратим внимание, что этот протокол прошел аудит, о чем есть соответствующая отметка. Тем не менее, имейте в виду, что это не гарантирует его надежность, хотя наличие аудита все же снижает риски мошенничества со стороны владельцев.

Стоит внимательно изучить аудиторское заключение, доступное по ссылке, так как аудит может быть проведен, но его выводы могут оказаться негативными. Сам факт наличия аудита еще ни о чем не говорит, поэтому все тщательно проверяйте. Учтите также, что не все протоколы из этого списка будут раздавать аирдропы. Советуем внимательно изучить их социальные сети. Обычно, если аирдроп не планируется, об этом прямо сообщается. В то же время другие протоколы могут активно привлекать людей в тестнеты, что может косвенно указывать на возможный будущий аирдроп.

Treasuries

Этот подраздел показывает, какие токены находятся в различных казначействах протоколов проектов экосистемы DeFi. Эти токены принадлежат децентрализованным автономным организациям (DAO) и управляются ими. Казначейства могут включать различные криптовалюты, токены, стейблкоины и другие цифровые активы. Их основная задача – обеспечивать финансовую устойчивость протокола, покрывать операционные расходы, способствовать развитию проекта, выкупать токены и т. д. Простыми словами, в этом разделе показано сколько денег у того или иного протокола, и в чем они лежат.

Благодаря диверсификации активов в казначействе (Treasuries) DAO снижают риски, связанные с волатильностью криптовалют, и используют их для вознаграждения участников сообщества, например, в виде грантов или аирдропов. Кроме того, держатели этих токенов могут голосовать по вопросам использования активов из Treasuries.

Большое значение в поле “Own Tokens” может указывать на потенциально высокие риски, так как токен, скорее всего, был добавлен на продажу. Например, у протокола Mantle более 73% активов находится в собственных токенах, а в стейблкоинах чуть более 2%. Это означает, что в любой момент владельцы проекта смогут их продать, что окажет очень негативное влияние на цену.

Для сравнения, у протокола India Covid Relief Fund 97,9% активов находятся в стейблкоинах (USDC – это можно увидеть, если нажать на название протокола и перейти на страницу проекта), а собственных токенов у фонда нет вовсе, о чем свидетельствует цифра 0 в колонке “Own Tokens”.

Oracles

В подразделе Оракулы представлены поставщики информации в DeFi из реального мира – специальные сервисы, которые предоставляют децентрализованным приложениям (dApps) реальные данные, например, о ценах на активы, макроэкономические показатели, результаты спортивных событий, данные о погоде и многое другое. Вся эта информация поставляется прямиком в блокчейн и затем уже используется в смарт-контрактах для исполнения сделок.

По оценкам экспертов, к 2030 году объем рынка токенизированных активов RWA (Real World Assets) достигнет $10 трлн. Напомним, что токенизация – это процесс преобразования реального актива в цифровой токен, который может быть куплен, продан или использован в качестве залога в различных DeFi-протоколах.

Таким образом, недвижимость, драгоценные металлы, произведения искусства и другие ценности могут использоваться в децентрализованных финансовых системах (DeFi). Информацию об их ценах будет поставлять в блокчейн кто-то из тех самых “оракулов”, и нетрудно догадаться, что произойдет с их нативными токенами. Поэтому новичкам советуем внимательно изучить этот раздел и разобраться с тем, что в нем отображено.

Forks

Многие пользователи платформы DeFi Llama не обращают внимания на этот раздел, и очень зря. Фактически, это означает копию существующего проекта под другим названием. Изначально оба проекта идентичны, но со временем форк может развиваться по собственному пути, обогащая экосистему DeFi и предлагая пользователям новые возможности и варианты.

Например, взяли исходный код проекта Uniswap и создали форк PancakeSwap. Форки могут быть как без изменений, так и наоборот – с улучшениями тех или иных функций проекта.

Если отсортировать таблицу по колонке “Forks TVL / Original TVL”, можно найти протоколы, чьи форки оказались значительно успешнее оригинала. Чем выше процент, тем успешнее форк по сравнению с первоначальным протоколом.

Не забывайте фильтровать полученные данные по уровню TVL – значения менее $10 млн. рассматривать не рекомендуется. Таким образом, наш “металлоискатель” нашел три весьма интересных протокола, форки которых заслуживают дополнительного изучения: Solidly, Algebra DEX и Saddie Finance.

Далее можно зайти в каждый из этих протоколов и проанализировать их форки, предварительно отсортировав таблицу с их перечнем по TVL или проценту изменения за последнюю неделю. Однако имейте в виду, что все форки успешны по разным причинам. Поэтому перед покупкой конкретного токена необходимо провести собственное исследование: познакомьтесь с командой, публичная она или полностью анонимная, изучите дорожную карту проекта и его партнерства. Также, если у протокола, с которого делался успешный форк, были аирдропы, то, скорее всего, и сам форк тоже будет их проводить.

Top Protocols

Этот подраздел будет особенно полезен тем, кто только знакомится с децентрализованными финансами. Здесь собраны разные проекты, разбитые по категориям. К примеру, вы находитесь в поиске лучшего протокола для стейкинга на Ethereum, чтобы застейканный эфир использовать в других протоколах для получения еще большей доходности.

Выбираем протокол EigenLayer. Он позволяет осуществлять рестейкинг в сети Ethereum, как и планировалось.

Comparison

Если нужно сравнить конкурентов в одном сегменте, перейдите в подраздел “Comparison” и сравните проекты между собой по интересующему вас показателю.

В выпадающем меню вверху, справа от графика, можно выбрать интересующие вас протоколы.

Protocol Expenses

Вкладка "Protocol Expenses" раскрывает секреты расходов некоторых проектов. Со временем она будет расширяться и дополняться, а пока здесь можно посмотреть, насколько велик штат сотрудников у разных проектов и каковы их годовые расходы.

Token Usage

Показывает, где чаще всего используется токен. Например, токены Lido обычно используются для стейкинга криптовалюты без потери ликвидности активов (Liquid Staking), а AAVE – для кредитования (Lending).

Таким образом, можно найти реальное применение монете, понять, насколько глубоко она интегрирована в экосистему децентрализованных финансов, и оценить это в денежном выражении, то есть увидеть, сколько денег находится в том или ином протоколе. Проще говоря, мы можем ввести в поисковую строку этого подраздела тикер нашей монеты и узнать, в каких протоколах и для чего она чаще всего используется.

Допустим, нас интересует, как мы можем использовать криптовалюту NEAR. Аналитическая платформа DeFi Llama моментально предоставит нам исчерпывающий ответ: она используется в протоколах Burrow, Railgun, Phoenix Bonds и Trisolaris для выдачи кредитов, обеспечения анонимности, в сервисах поиска максимальной доходности и на децентрализованных биржах.

Categories

В этом подразделе можно детально рассмотреть категории протоколов, чтобы понять, какая из них лидирует в экосистеме DeFi на данный момент. Это своего рода Google Trends в мире криптовалют. Только если популярность в Google Trends выражается в количестве поисковых запросов, то в DeFi распространенность определяется количеством денежных средств, заблокированных в том или ином протоколе.

На момент написания этого обзора наибольшей популярностью пользовались кредитование (lending), переводы между блокчейнами (bridges) и децентрализованные биржи (dexes). При этом важно оценивать тренды. На скриншоте ниже видно, как с начала 2024 года набирает популярность категория RWA, о которой мы рассказывали ранее в этом обзоре.

Если мы хотим узнать, какие протоколы относятся к этой категории, нам необходимо найти ее в таблице под графиком и кликнуть по названию.

Перед нами откроется таблица с полным перечнем протоколов выбранной категории. Теперь их можно сравнить между собой, поставив галочку в поле «Compare» напротив интересующих нас протоколов и нажав кнопку «Compare Protocols».

На графике наглядно видно, как давно протоколы работают и как со временем менялся их TVL. При этом сравнение между проектами можно проводить не только по всему рынку, но и в конкретных сетях.

Recent

Эта вкладка позволяет отслеживать изменение TVL проекта раньше других. Здесь можно сортировать проекты по изменению за день, неделю и месяц, что помогает объективно следить за трендами.

Languages

В этой вкладке можно посмотреть, какие языки программирования наиболее популярны в блокчейнах. Также видна тенденция по проектам с открытым исходным кодом.

Yields

В этом разделе можно искать проекты для максимизации доходности. Для этого в подразделе «Pools» можно посмотреть, в каких монетах сейчас наибольшая доходность. Указав искомую монету в поисковике, вы получите список пулов с их уровнем годовой доходности и сможете выбрать подходящий для вас.

LlamaSwap

Если вы хотите обменять свои токены, аналитическая платформа DeFi Llama подскажет, где это лучше всего сделать.

Все, что нужно сделать, – это подключить свой кошелек и выполнить обмен на предлагаемой платформой площадке по самому выгодному курсу. Еще один вариант – перейти на сайт с наилучшим курсом (указанному уже с учетом комиссий за обмен) и произвести обменную операцию там. Не обязательно это делать на платформе DeFi Llama.

NFT

На платформе есть раздел NFT, состоящий из вкладок “Collections”, “Marketplaces” и “Earnings”. На вкладке “Collections” можно отслеживать всевозможные коллекции NFT, их цены и количество на продажу.

На вкладке “Marketplaces” можно проанализировать, на каких NFT-площадках объемы торгов выросли, а на каких, наоборот, сократились.

В целом объемы торговли NFT существенно снизились по сравнению с 2022 и 2023 годами.

На вкладке «Earnings» можно посмотреть статистику по компаниям, выпускающим NFT: что с ними происходит, сколько они зарабатывают на роялти и т.д.

Token Unlocks

Здесь представлена информация о том, когда заблокированные токены становятся доступными для ранних инвесторов.

Эта информация оказывает непосредственное влияние на цену токена. Если у проекта скоро будет разлок токенов и большая их часть достанется инвесторам, то, вероятно, они будут их продавать, оказывая тем самым давление на цены.

Borrow Aggregator

Здесь можно выбрать наиболее оптимальный вариант займа нужного нам токена. Например, если нам нужен USDC, и мы хотим получить его в залог за биткоины, платформа DeFi Llama покажет список протоколов, из которого можно выбрать наиболее выгодный вариант. В нашем примере это протокол AAVE V3, в котором мы будем платить (минус означает списание денежных средств с вашего баланса) 3,89% годовых на блокчейне Ethereum.

CEX Transparency

Здесь собрана информация о централизованных биржах: сколько у них денег на кошельках, чистых денежных средств (исключая токены, которыми владеет сама биржа, ее нативные токены), сколько она зарабатывает и какой у нее денежный поток. Если вы замечаете, что у какой-то биржи наблюдается сильный отток денежных средств, возможно, с ней что-то не так, и стоит задуматься о том, чтобы вывести свои средства.

Bridges

В этом разделе пользователи платформы DeFi Llama могут найти мосты для перевода своих средств с одного блокчейна на другой. Например, выбрав сеть Solana, перед вами появится таблица с перечнем мостов, поддерживающих этот блокчейн.

Если нажать на название одного из них, откроется страница с подробной статистикой переводов, разбитой по категориям: депозиты, вывод средств и объем за последние 24 часа.

Также здесь можно посмотреть статистику переводов: из какого токена чаще всего конвертируют средства и в какой.

Governance

Новый раздел на платформе DeFi Llama позволяет просмотреть статистику по предложениям различных улучшений протоколов. Вы сможете узнать, сколько предложений сделали участники, обладающие токенами управления, сколько из них было принято, а также аналогичную статистику за последние 30 дней.

Liquidations

В этом разделе можно отслеживать ликвидации маржинальных сделок и кредитных позиций на децентрализованных биржах. Например, здесь можно увидеть объем ликвидаций по ценовым уровням на различных платформах.

Volumes

Здесь можно проанализировать активность различных платформ: насколько активно пользуются децентрализованными биржами, блокчейнами и агрегаторами. На основе представленной статистики можно уже принимать решение о покупке нативных токенов этих платформ или отказе от них.

Fees / Revenue

Здесь можно ознакомиться со статистикой по выплаченным комиссиям и доходности различных проектов.

Raises

В этом разделе отображаются размеры инвестиций, внесенных в различные проекты. В таблице представлены название протокола, дата и сумма инвестиций, этап раунда, назначение, ключевые инвесторы, ссылки, стоимостная оценка, а также информация о блокчейне и других инвесторах.

Например, в сектор децентрализованных беспоставочных опционов было инвестировано $33,7 млн.

Stables

Здесь собрана вся информация о рынке стейблкоинов. Можно посмотреть данные по изменению рыночной капитализации всего сектора, а также по конкретным стейблкоинам.

Hacks

Это очень важный раздел. Здесь собрана информация о взломах протоколов. В таблице представлена информация о том, что именно было взломано: логика протокола или что-то другое. Можно увидеть, какую сумму потерял тот или иной протокол или биржа, а также отследить общую тенденцию по взломам.

Например, 6 августа, благодаря уязвимости в программном обеспечении моста Ronin, хакерам удалось похитить около 4 тыс. ETH и $12 млн. Только ограничение моста на максимальную сумму транзакций позволило уберечь остальные средства от кражи. К счастью, это оказались этичные хакеры, которые вышли на связь с администрацией проекта и обещали вернуть все средства за вознаграждение и указание на пробелы в безопасности софта.

ETH Liquid Staking

Тут собрана информация по ликвидному стейкингу в разных протоколах. В чем его отличие от обычного стейкинга? В "классическом" стейкинге ваши монеты "замораживаются" на определенный период, что означает, что вы не сможете ими распоряжаться, пока не истечет срок блокировки. В отличие от этого, при ликвидном стейкинге вы получаете так называемые токены ликвидного стейкинга (LST). Эти токены представляют собой ваши застейкованные монеты, но при этом они полностью ликвидны. Вы можете ими торговать, использовать в других DeFi-проектах или даже занять под них другие криптовалюты.

Например, ваши ETH, застейканные в крупнейшем проекте Lido, дадут вам stETH, которые вы сможете вложить в один из пулов ликвидности. Таким образом, вы будете получать прибыль не только от самого стейкинга, но и от участия в пуле ликвидности.

Crypto ETFs

Как следует из названия раздела, здесь представлена информация о криптовалютных ETF на биткоин и эфириум. В таблице можно найти данные по эмитентам. На вкладке “Flows” удобно отслеживать динамику притока и оттока капиталов в эти ETF. Доступна статистика как по ETF на BTC, так и по ETF на ETH.

Narrative Tracker

В этом разделе можно увидеть, какие сектора торгуются лучше других, а также понять, за счет чего вырос тот или иной сектор криптовалютного рынка.

В подразделе "Heatmap" можно увидеть тепловую карту, которая однозначно укажет на лидирующий сектор на момент написания обзора – Solana.

Главное преимущество этого раздела в том, что он позволяет понять, что стало драйвером роста в определенном секторе. Например, в секторе мем-коинов за минувший месяц безоговорочным лидером стал MOG TRUMP, показавший рост цены на 2849,02%.

Заключение

DeFi Llama – это платформа-путеводитель по быстро развивающимся сервисам без посредников в децентрализованных финансах. С ее помощью вы можете отслеживать актуальные тренды, сравнивать различные протоколы между собой и принимать обоснованные решения. Однако, как предупреждал Чарли Ли, создатель Litecoin: "Криптовалюты – это высокорискованные активы". Будьте осторожны и помните, что даже самые перспективные проекты могут потерпеть неудачу. Платформа DeFi Llama поможет вам минимизировать риски, предоставляя доступ к подробной аналитике и инструментам для мониторинга различных проектов. Однако окончательное решение всегда остается за вами.

