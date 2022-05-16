Youhodler – депозиты и кредиты под залог криптовалюты

Большинство известных финансовых институтов при кредитовании людей и компаний нередко берут определенные активы в качестве залога. В основном это недвижимость, автомобили и другая собственность. Но в последнее время стала набирать популярность услуга кредитования под залог криптовалют. Одной из площадок, предлагающих такие условия, является компания YouHodler, которая зарегистрирована на Кипре и появилась на рынке в 2018 году, которая дает возможность заработать не только за счет кредитов, но и получить пассивных доход положив на депозит криптовалюту под внушительный процент.

Клиенты этой платформы могут взять реальные (фиатные) деньги в кредит, предоставив в качестве залога определенную сумму в криптовалюте. Также пользователи YouHodler могут получать определенный доход, положив свои деньги на депозит.

Преимущества YouHodler

Несмотря на то, что сегмент кредитования под залог криптовалют появился относительно недавно, сегодня есть много компаний, предоставляющих подобные услуги. Но YouHodler предлагает более выгодные условия сотрудничества, чем прямые конкуренты:

клиенты могут взять в кредит сумму, составляющую до 90% от объема монет, которые оставлены в залог;

положить на депозит криптовалюту (даже в стейблкоинах) – до 12% в год;

поддержка нескольких платежных сервисов (помимо банковских карт доступны переводы в стейблкоинах);

круглосуточная поддержка;

наличие счетов в крупных европейских банках, что доказывает надежность YouHodler.

Площадка работает только с проверенными провайдерами, обеспечивающими переводы фиатных денег. Платформа постоянно совершенствуется, расширяя список услуг. Причем работа в данном направлении ведется всегда с учетом пожеланий клиентов.

Клиентам YouHodler доступен мультиплатформенный кошелек (в том числе и его мобильная версия) с передовой технологией защиты личной информации и средств. Платформа поддерживает два типа хранения денег пользователей: «горячий» и «холодный»:

К числу особенностей YouHodler клиенты относят функцию Turbocharge. Благодаря этой опции пользователи могут брать несколько кредитов. В частности, оформив займ в фиатных деньгах, клиенты используют их для покупки криптовалюты, которая в дальнейшем также применяется в качестве залога. Прибегая к такой цепочке кредитов, люди могут зарабатывать деньги на росте курса цифровых активов, не привлекая собственные средства:

Как оформить кредит в YouHodler

Для оформления кредита необходимо зарегистрироваться на площадке. Деньги выдаются при условии перевода криптовалюты на внутренний счет, которая будет использоваться в качестве залога. YouHodler поддерживает следующие цифровые активы:

Bitcoin;

Bitcoin Cash;

Bitcoin SV;

Ethereum;

Ethereum Classic;

Dash;

Litecoin;

Ripple;

Monero и другие.

С полным списком поддерживаемых криптомонет можно ознакомиться на официальном сайте. После пополнения внутреннего счета следует подать заявку на оформление займа. Этот процесс протекает автоматически, поэтому занимает несколько секунд.

YouHodler отличается от аналогичных платформ тем, что выдает кредиты, используя свои деньги или средства клиентов, положенные на депозит.

Займы выдаются в:

долларах;

рублях;

евро;

USDT;

биткоинах.

Деньги перечисляются на указанный клиентом счет. После оформления пользователи должны погасить задолженность, придерживаясь установленного периода. При этом платформа не заставляет клиентов вносить ежемесячно определенную сумму. Размер платежа может быть любым. Главное не выбиваться из установленного периода.

После погашения задолженности клиенты могут вывести криптовалюту либо оставить последнюю на внутреннем счету для получения кредитов в будущем. В случае если у человека нет свободных финансов, то вернуть займ можно с помощью залога. Для этого нужно нажать на кнопку «Close Loan Now», и система автоматически переведет часть (или всю) сумму криптовалюты по текущему курсу, таким образом погасив задолженность.

YouHodler позволяет не только менять объем переводов, но и размер залога и кредита. Так, если в качестве обеспечения клиент оставляет:

90% от суммы криптовалюты, то можно получить займ на срок до 30 дней при ставке в 36% годовых;

70% – срок 60 дней и ставка 30%;

50% – срок 180 дней и ставка 15%.

Площадка также ввела ограничения на минимальную сумму кредитования. Вне зависимости от выбранных условий взять в займы можно минимум от 100 долларов.

Как получать дополнительный доход при помощи YouHodler

Переводя криптовалюты на депозит в YouHodler, каждый пользователь может получать определенный доход, который значительно выше чем в любом банке. Данная опция доступа при условии пополнения баланса следующими активами:

XPR;

BTC;

ETH;

LINK;

USDT;

PAX;

XLM;

DAI и другими.

Вот процент по депозитам (APY) на некоторые из монет:

Уровень доходности определяется в зависимости от криптовалюты. Большую сумму (12% годовых) приносят депозиты в стейблкоинах, меньшую (3%) – BNB и HT. При вложении PAXG площадка начисляет 8,2%, BTC – 4,8%, остальные монеты – 4,5%.

Платформа также ввела ограничения на минимальный и максимальный размер зачислений на внутренний счет:

BTC – от 0,1 до 1,5;

ETH – от 1 до 100;

BNB и HT – от 50 до 750;

LINK – от 50 до 500;

XRP – от 1 000 до 100 000;

XLM – от 3 000 до 300 000;

стейблкоины — от 1 000 до 50 000;

PAXG – от 0,1 до 15.

YouHodler сразу начинает начислять проценты по депозиту после пополнения внутреннего счета. Однако первые деньги переводятся спустя неделю хранения. В дальнейшем проценты начисляются в те же сроки. Закрыть свой депозит и получить проценты вы сможете в любой момент, хранить деньги на депозите гараздо выгодней чем на холодных криптовалютных кошельках.

Снятие и пополнение баланса в YouHodler

Для пополнения баланса в криптовалюте можно использовать следующие кошельки:

SegWit;

Bench32;

ERC20 и Omni для USDT.

За такие транзакции комиссия не взимается (за исключением той, которая начисляется внутри сети). Скорость зачисления зависит от типа выбранной сети. В основном для этого достаточно двух подтверждений, но при переводе стейблкоинов – десяти.

Для пополнения баланса фиатными деньгами можно воспользоваться банковским переводом или ADVCash:

При использовании банковского перевода взимается комиссия в размере 25 USD. При проведении подобных транзакций не поддерживаются платежи, сделанные с агрегированных счетов.

При снятии средств с баланса комиссии взимаются только, если переводятся REP (0,2 монеты), LINK (1) или BAT (10). При проведении таких транзакций в стейблкоинах разрешается отправлять не менее 4 USDT. Комиссия в этом случае составляет 3 USDT.

При оформлении кредита в фиатных деньгах и переводе последних на банковскую карту придется заплатить сбор в размере 5% от выводимой суммы.

Как YouHodler защищает деньги клиентов

После выхода на рынок YouHodler судя по отзывам имел определенные проблемы, связанные с безопасностью. Однако спустя некоторое время разработчики устранили все «дыры» в защите. Для повышения безопасности денег клиентов компания применяет несколько методов:

операции по картам проводятся в рамках стандартов PCI;

все данные о картах сразу отправляются в платежную систему и не сохраняются во внутренних базах;

при проведении операций с криптовалютами используется стандарт CCSS;

при проверке KYC вся информация отправляется напрямую провайдеру, который выполняет эту процедуру;

использование шифрования SSL и всех паролей клиентов;

средства хранятся на «холодных» и «горячих» кошельках;

наличие страхового фонда в 1 миллион долларов.

Дополнительно площадка предлагает каждому пользователю пройти двухфакторную верификацию. YouHodler регулярно заказывает проверку безопасности у сторонней организации, а для аутентификации применяет OAuth 2.0, протокол, который избавляет пользователей от необходимости отправлять логин и пароль в приложение, а также разграничивает права.

Кроме того, YouHodler является членом Ассоциации Blockchain, выступающей независимой организацией, которая разрешает возникающие споры между криптовалютными площадками и инвесторами.

Заключение

Несмотря на то, что YouHodler – это молодой сервис и имеет не так много отзывов, площадка успела зарекомендовать себя как надежный ресурс с удобным интерфейсом и круглосуточной поддержкой. Высокие проценты по депозитам дают возможность хорошего пассивного заработка. Платформа предлагает востребованные услуги по кредитованию людей с залогом в виде криптовалюты.

