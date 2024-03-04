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        Cómo agregar un indicador a Tradingview

        Cómo agregar un indicador a Tradingview

        TradingView no es sólo una plataforma universal de análisis gráfico , sino también una red social que reúne a más de 50 millones de comerciantes e inversores de todo el mundo. En esta revisión, le diremos cómo agregar un indicador a Tradingview, qué se necesita para esto y qué secuencia de acciones conducirá al resultado deseado.

        Contenido:

        gráfico en vista comercial

        Planes tarifarios de TradingView

        Antes de comenzar, asegúrese de tener una cuenta comercial registrada. Puede que sea gratuito, pero en este caso recuerde el límite en la cantidad de indicadores disponibles para su uso. Actualmente, todas las cuentas gratuitas están limitadas a dos indicadores en un gráfico. Si esto no es suficiente para ti, tendrás que adquirir uno de los planes tarifarios disponibles. A continuación se muestra su costo para participantes no profesionales en los mercados financieros.

        vista comercial de planes tarifarios

        Preparando el horario

        Antes de comenzar, inicie sesión en su cuenta.

        iniciar sesión en la vista comercial

        Luego en la página principal de la plataforma, en el menú “Productos”, selecciona “Supercharts”.

        super gráfico en vista comercial

        Después de esto, aparecerá frente a nosotros un gráfico con un instrumento seleccionado al azar. Para seleccionar un par de divisas específico, debe hacer clic en el icono de "lupa" en la esquina superior izquierda de la pantalla.

        seleccionar un par de divisas en la vista comercial

        Aparecerá un menú de selección de herramientas frente a nosotros.

        selección de instrumentos en la vista comercial

        En la barra de búsqueda, ingrese el código del par de divisas o criptomoneda deseado. En nuestro caso, este es el tipo cruzado EURAUD. Después de realizar todos los procedimientos descritos anteriormente, obtenemos un gráfico de velas del EURAUD.

        gráfico de velas en vista comercial

        Esto completa la parte preparatoria y puede comenzar a importar el indicador personalizado de Tradingview.

        Trabajando en el editor de Pine

        Abra el editor de scripts Pine, diseñado para escribir código para indicadores y estrategias.

        editor de pino en vista comercial

        Para hacer esto, haga clic en el botón "Pine Editor" en el panel inferior de la plataforma.

        ventana del editor de pino en la vista comercial

        Aparecerá una ventana de editor frente a nosotros. En el menú superior derecho "Abrir", seleccione el elemento "Nuevo indicador".

        script de indicador en la vista comercial

        Después de esto, se cargará un script indicador de plantilla en la ventana abierta, que deberá eliminarse. Para hacer esto, seleccione todo el texto usando la combinación de teclas Ctrl-A (o con el mouse) y presione eliminar.

        eliminar skippt en la vista comercial

        Eso es todo, no hay más código repetitivo. Ahora puedes comenzar a importar un oscilador personalizado. Como ejemplo, agreguemos un indicador de tendencia: Panel de tendencias.

        importar el indicador a la vista comercial

         

        Para hacer esto, transfiramos su código desde la fuente a la ventana limpia de Pine. Para guardarlo en la base de datos de la plataforma, haga clic en "Guardar".

        guardar el script en la vista comercial

        Aparecerá una ventana emergente en pantalla confirmando nuestras intenciones. Al guardar el indicador, estará disponible para su visualización en el gráfico.

        Agregar un indicador a un gráfico de TradingView

        Puede mostrar el indicador guardado en un gráfico usando:

        1. Funciones “Agregar al gráfico”;
        2. Paneles de importación.

        Agregar mediante "Agregar al gráfico"

        La forma más rápida de ver solo el indicador personalizado guardado en el gráfico es hacer clic en el botón "Agregar al gráfico" en el panel superior del editor o presionar la combinación de teclas Ctrl+Entrar.

        . agregando a la pantalla en la vista comercial

        Después de esto, la nueva herramienta de análisis técnico está lista para su uso.

        Agregar a través del panel de importación

        Una forma más común de seleccionar herramientas analíticas es mostrarlas en un gráfico usando el panel "Indicadores, métricas y estrategias", al que se puede acceder haciendo clic en el botón "Indicadores" en la ventana principal.

        agregar a través del panel de importación en la vista comercial

        En el propio panel, vaya a la sección "Mis scripts" y busque allí el indicador previamente guardado: Panel de tendencias.

        ubicación del indicador agregado en la vista comercial

        Al hacer doble clic en el nombre se mostrará nuestro indicador en el gráfico.

        mostrar el indicador en el gráfico en la vista comercial

        Eliminar un indicador de la biblioteca

        Para eliminar herramientas analíticas innecesarias, debe abrir el panel "Indicadores, métricas y estrategias" a través del menú "Indicadores" en la ventana principal de la plataforma en línea. Cuando pasa el cursor sobre el nombre de un indicador adicional, aparece un botón para editar el script (Código fuente) y eliminarlo (Eliminar script).

        eliminar un indicador en la vista comercial

        Al hacer clic en "Eliminar secuencia de comandos", la secuencia de comandos se eliminará de la biblioteca del usuario.

        Conclusión

        En esta revisión, descubrimos cómo agregar un indicador a Tradingview. Las ricas capacidades de la plataforma le permiten no sólo importar los desarrollos de otras personas en el campo del comercio, sino también crear los suyos propios, así como intercambiar ideas activamente en chats con colegas.

        Le sugerimos experimentar con diferentes combinaciones de indicadores y elegir la que mejor se adapte a su estilo de negociación y le permita obtener una ventaja en los mercados.

        PO

        Ver también:

        Mejor corredor de opciones binarias

        Gráfico en vivo para opciones binarias

        Cómo ganar dinero con opciones binarias

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        Comentarios

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        Mister X
        Mister X
        Nice little guide — adds an indicator to TradingView in no time. Installation is easy. But remember: a shiny indicator isn’t a signal for riches. Treat it as a tool, not a promised gain. Watch how it behaves over real candles before trusting it with real money.
        27 noviembre 2025
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        Полезная статья, всё четко и по делу. Такие мануалы реально экономят время, особенно для новичков. Главное после установки не торопиться с входами, лучше дать индикатору обжиться на графике, посмотреть как он реагирует на цену и объемы.
        27 noviembre 2025
        Respuesta
        Vova007
        Хорошо, что напомнили, что TradingView — это не только про графики. Сообщество и возможность обмениваться скриптами — это действительно делает платформу особенной!
        11 octubre 2024
        Respuesta
        Mister X
        Mister X
        Been using TradingView for a while but never knew about the ‘My Scripts’ section in the indicators panel. That’s going to save me a lot of time switching between different custom tools!
        11 octubre 2024
        Respuesta
        Serg
        I didn’t realize how many custom indicators could be added! The Pine Editor seems powerful once you get the hang of it. Might need to upgrade my account though, those limits on free plans are a bit restricting.
        11 octubre 2024
        Respuesta
        Scruffy
        Scruffy
        Great step-by-step guide! Super helpful for those just getting started with TradingView. I’ve always been intimidated by the Pine Editor, but this makes it look so easy. Time to try my hand at creating custom indicators!
        11 octubre 2024
        Respuesta
        tirant
        tirant
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        Богдан , Для меня если честно тоже. Пользовался им для просмотра котировок.
        24 abril 2024
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        Богдан, причем делает это куда проще чем в том же mt4, к котором все уже давно привыкли и приросли)) Добавил скрипт и все! Никакой возни с архивами, распаковками, настройками и т.д.
        23 abril 2024
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        Статья очень информативная, а добавление пользовательских индикаторов и прочая кастомизация это те темы, которые всегда буду актуальны в трейдерском сообществе)) Смущает конечно что здесь все по тарифным планам, но вряд ли это существенная проблема для опытных трейдеров.
        Option Bull, конечно не проблема для тех, у кого руки растут из нужного места, тут люди не жалеют тратить условно 500$ за раз на индикаторы, которые потом окупают, а тут целая торговая платформа, тем более далеко не самая последняя в трейдерских кругах.
        23 abril 2024
        Respuesta
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        Богдан , Это не плохая альтернатива если у вас временно нет доступа к терминалу.
        23 abril 2024
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        Статья очень информативная, а добавление пользовательских индикаторов и прочая кастомизация это те темы, которые всегда буду актуальны в трейдерском сообществе)) Смущает конечно что здесь все по тарифным планам, но вряд ли это существенная проблема для опытных трейдеров.
        23 abril 2024
        Respuesta
        Богдан
        Богдан
        Для меня новость, что туда оказывается можно добавлять индикаторы.
        23 abril 2024
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        Никогда ранее не пользовался плфтормой traidingview, но после прочтения статьи что-то заинтересовался) До этого мне было достаточно торговли на mt4, который уже давно затертый до дыр и всем известен весь его функционал, а вот про эту платформу информации не так и много на русском.
        23 abril 2024
        Respuesta
        Артур
        Артур
        Надо как-то попробовать. Не знаю на сколько это будет удобно для анализа...
        23 abril 2024
        Respuesta
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