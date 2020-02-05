Верификация счета у брокера бинарных опционов FiNMAX

Процедура верификации у брокеров бинарных опционов уже давно принята во всем мире и считается обычным делом для любого человека. Используется она для того, чтобы свести на минимум возможность мошенничества, отмывания денег и финансирования террористической деятельности. И как уже понятно, пользуются данной процедурой чаще всего в банки и финансовые организации. Компании, которые не имеют никаких лицензий, могут сами диктовать правила себе и своим клиентам, но так как брокер бинарных опционов FiNMAX работает с лицензиями от регуляторов, верификация является обязательном условием. Этого требует регуляторы, дабы предотвратить манипуляции, о которых писалось выше. И при это не важна сумма депозита, верифицировать счет придется даже с капиталом в $10.

Для чего нужно проходить верификацию у брокера бинарных опционов FiNMAX?

Проходя верификацию, вы идентифицируете свою личность. Одной из первых и самых важных причин прохождения верификации является отсеивание несовершеннолетних и жителей государств, которым запрещено вести финансовую деятельность в европейских странах.

Компания FiNMAX старается бороться с отмыванием денег максимально эффективно, так как соблюдает правила политики AML. Вот некоторые важные пункты из этих правил:

Данные о клиенте должны быть подтвержденными.

Данные о клиенте должны быть сохранены.

Все клиенты компании, проходящие верификацию, проверяются в международном террористическом списке.

Каждый клиент информируется о том, что его данные будут использованы для подтверждения личности.

Все финансовые операции клиентов будут отслеживаться.

Денежные переводы от третьих лиц, будь то наличные или безналичные, не принимаются компанией.

При соблюдении таких пунктов случаи отмывания денег и многое другое почти невозможны. Кроме этого, брокер бинарных опционов FiNMAX позволяет выводить прибыль лишь тем способом, с помощью которого и пополнялся счет.

Самой же главной причиной верификации является обеспечение безопасности средств и транзакций клиентов на счетах брокера. Выводить средства со счета можно только с верифицированных счетов, что дает дополнительную безопасность.

Какие виды документы нужны для верификации счета брокера бинарных опционов FiNMAX?

Для верификации счета в компании FiNMAX потребуется такой пакет документов:

Удостоверение личности. Подойдет обычный гражданский паспорт, а точнее скан-копия первой страницы с номером и страницы прописки. Кроме обычного паспорта подойдут водительские права или загранпаспорт.

Для подтверждения адреса проживания потребуется также сделать скан-копию квитанции об оплате коммунальных услуг за последние 3 месяца. Подойдет оплата как за интернет, так и за телефон, газ, воду и так далее. Выписка по какому-то из счетов из вашего банка тоже подойдет, но срок потребуется за последние 6 месяцев, и с обязательным указанием ваших данных, как в паспорте.

Если вы планируете пополнять счет с помощью именной карты, то ее тоже необходимо будет верифицировать. Нужно будет сделать скан-копию передней и задней стороны. Первые двенадцать цирф карты можно закрыть, и обязательно потребуется закрыть cvv-код на задней стороне карты.

Если планируете пополнять счет не именной картой, то верификация будет намного проще. Потребуется сделать скриншот вашего личного кабинета онлайн-банкинга. Все те же цифры можно будет скрыть, оставив 4 последние и обязательно нужна будет адресная строка онлайн-банкинга.

И последнее, что потребуется, это заполнить документ о пополнении баланса. Делается это вручную, потом так же сканируется или фотографируется и отправляется электронным письмом.

Все скан-копии документов должны быть обязательно цветными и качественными, чтобы на них был видно любую информацию. За компанией остается право потребовать дополнительные документы, если вдруг возникнут какие-либо несоответствия или вопросы.

Пошаговая инструкция для верификации счета у брокера бинарных опционов FiNMAX

Отзывы трейдеров и клиентов компании на форумах и различных сервисах говорят о том, что процесс верификации в компании FiNMAX достаточно быстр, но часто задаются вопросы касательно пошаговой инструкции для прохождения верификации.

Итак, краткая пошаговая инструкция:

Соберите все необходимые документы, перечисленные выше. Это не обязательно должны быть скан-копии, можно сделать качественные фотографии. Файлы документов должны быть определённых форматов, таких как jpeg, jpg, png, gif, pdf, tiff, а общий объем всех документов не должен быть выше 8 мб. После того, как все документы готовы, их необходимо отправить на проверку брокеру. Можно отправить их по электронной почте на адрес support@finmaxbo.com, а можно загрузить в личном кабинете.

Если в электронной почто все предельно просто, то с личным кабинетом некоторые клиенты могут сразу не разобраться. Для начала вы должны быть зарегистрированы и авторизоваться в личном кабинете.

После авторизации необходимо будет открыть меню и выбрать раздел «Настройки счета».

В открывшемся разделе выберите вкладку «Загрузка».

Тут вы можете выбрать категорию документа и добавить комментарий, а также выбрать нужные файлы. После добавления файлов кнопка «Загрузка» станет активна, и вы сможете загрузить документы.

После отправки документов нужно дождаться проверки ваших документов отделом безопасности. К сожалению, конкретных сроков прохождения верификации нет, так как все случаи индивидуальны. Обычно этот процесс занимает от 1 до 3 дней.

Можно ли отказаться от верификации счета у брокера бинарных опционов FiNMAX?

Большинство клиентов компании не хотят тратить время на прохождение верификации, так как считают это пустой тратой времени. Но для полноценной торговли бинарными опционами и для вывода прибыли пройти верификацию необходимо каждому трейдеру. Без верификации брокер просто не выведет ваши средства, и это прописано в регламенте. Поэтому если вы планируете торговать с помощью брокера бинарных опционов FiNMAX, то верификация обязательна.

Заключение

Как видно, пройти верификацию в компании FiNMAX довольно просто. Единственная сложность может возникнуть при сборе нужного пакета документов, но это всегда лишь вопрос времени. И так как верификация прежде всего необходима для более полноценной защиты ваших средств, тянуть с ее прохождением не стоит.

А если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в поддержку на сайте брокера или заказать там же обратный звонок.

