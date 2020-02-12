        FiNMAX - мобильное приложение

        Мобильное приложение FiNMAXВ современном мире все больше людей начинают пользоваться интернетом не только дома, а и на улице, идя на работу или по своим делам. А значит у все большего количества людей появляется возможность торговать бинарными опционами вне дома или офиса, используя смартфон или планшет. Трейдинг на финансовых рынках доступен 24/7 пять дней в неделю, и все что нужно для полноценного доступа — мобильное приложение брокера бинарных опционов FiNMAX.

        Мобильный терминал брокера бинарных опционов FiNMAX

        Используя мобильное приложение для торговли бинарными опционами, у вас появляется возможность принимать участие в торгах в любом месте, независимо от того, с чем связана ваша основная деятельность.

        Установить мобильное приложение можно как на устройства с Android, так и на iOS. Чтобы это сделать, необходимо перейти на сайт компании FiNMAX и открыть счет. После этого в соответствующем разделе вы сможете скачать приложение для нужного вам устройства.

        Почему стоит выбрать именно брокера бинарных опционов FiNMAX?

        Первое, что привлекает большинство начинающих трейдеров — это небольшая минимальная сумма для пополнения торгового счета. У брокера бинарных опционов FiNMAX она составляет всего $10. Внеся депозит, равный этой сумме, вы уже сможете приступить к торговле, так как для открытия одного опциона требуется лишь $5. А используя промокоды, вы сможете получить еще больше средств на счет.

        Еще одним плюсом является то, что в мобильном приложении уже встроены четыре самых востребованных индикатора для трейдинга:

        • Bollinger Bands.
        • RSI.
        • MACD.
        • SMA.

        Для многих именно эти индикаторы считаются самыми точными и удобными в торговле бинарными опционами.

        Другим важным преимуществом является процент выплат по опционам, который достигает на некоторых инструментах целых 90%.

        Также трейдерам представлен широкий выбор времени экспирации для контрактов. Можно совершать сделки длительностью от 30 секунд и до 6 месяцев. Опционы длительностью 30 секунд подойдут тем, кто любит «скальпинг», а более долгие периоды придутся по нраву любителям свинг-трейдинга или инвесторам.

        Кроме всего этого, в приложении есть возможность получать бесплатные сигналы. Для это потребуется пополнить счет на сумму от $1000, и тогда вы сможете получать сигналы со всеми данными для входа в сделку.

        Возможности мобильного терминала брокера бинарных опционов FiNMAX

        Мобильный терминал FiNMAXМобильное приложение компании FiNMAX было создано на платформе Wow platform от Trade Smarter. Новая и не так давно обновленная версия мобильного терминала включила в себя новый функционал, который пожелали видеть постоянные клиенты компании FiNMAX. Все мнения были учтены, и в терминале появилась возможность поводить технический анализ рынков, стал доступен социальный трейдинг и анализ личных сделок.

        Также, совсем не обязательно открывать сразу реальный счет. После регистрации вам сразу будет доступен демо-счет на семь дней и каждый сможете изучить и освоить как мобильное приложение, так и веб-терминал. После того, как истечет срок действия демо-счета, можно будет начать вести уже торговлю на реальном счету, пройдя процедуру верификации и пополнив счет.

        Для всех владельцев реальных счетов доступны такие возможности:

        • Персональный менеджер-консультант.
        • Бесплатная аналитика финансовых рынков и новостей со всего мира.
        • Социальная торговля (копирование сделок от профессиональных трейдеров).
        • Бонусы до 100% на депозит.
        • Множество обучающих материалов для повышения навыка в трейдинге для более опытных трейдеров и для понимая основ для новичков.

        Как совершать сделки с помощью мобильного терминала брокера бинарных опционов FiNMAX

        Для совершения сделок потребуется войти в личный кабинет. Сразу после входа будет открыт график торгового актива. Кнопки для совершения сделок находятся внизу и обозначаются как «Вверх» (зеленая) и «Вниз» (красная). Рядом с кнопками выставляется и сумма открываемого опциона. В меню справа можно выбрать инструмент для торговли и время экспирации опциона.

        Пошаговая инструкция для открытия сделки по опциону:

        • Выбрать торговый финансовый инструмент.
        • Провести анализ актива, чтобы примерно понять, где окажется цена через определённое время.
        • Выбрать период экспирации опционного контракта.
        • Указать сумму сделки.
        • Нажать на «Вверх» (зеленая) и «Вниз» (красная) в зависимости от проведённого анализа.

        Заключение

        Приложение FiNMAX на планшетеСовременный мир позволяет начать зарабатывать, не выходя из дома. И есть не мало трейдеров, которые так и делают. Но большинство людей помимо трейдинга занимаются и другой деятельность, а мобильное приложение от компании FiNMAX позволяет им оставаться в курсе всех изменений и событий на финансовых рынках. Кроме этого, совершая сделки дома или в офисе, вы можете отслеживать их через мобильный терминал.

         

         

         

        Alpari

        Руслан
        Поскольку Финмакс отныне закрыт, я решил перейти на торговую платформу Pocket Option, ведь она очень клиентоориентированная и дает все возможности заработать, занимаясь трейдингом на бинарных опционах, взять хотя бы тот факт, что она позволяет обучиться трейдингу БО с нуля.
        14 февраля 2023
        Владимир Уткин
        Недавно начал активно пользоваться приложением и не жалею, полноценный анализ конечно же не проведешь, это тебе не мт4 на компьютере, но для простых действий подходит отлично)
        12 февраля 2020
        CALL
        Приложение - это очень удобно. бывает сделку открыл, а надо уйти из дома по делам. а так можно следить всегда и если что скорректировать какие-то моменты)
        12 февраля 2020
        Kristina
        За компом сидеть все время не очень лично для меня, а с телефона зайти глянуть как там дела на твоему счету очень удобно))
        12 февраля 2020
