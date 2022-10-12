Партнерская программа Finmax

Партнерская программа брокера бинарных опционов FiNMAX дает возможность получать доход за счет привлечения новых клиентов в компанию. Данный брокер бинарных опционов работает уже не первый год и успел заслужить уважение у многих, что делает не сложным привлечение новых трейдеров.
Что из себя представляет партнерская программа брокера FiNMAX и как с ней работать?
Реклама брокера FiNMAX не должна вызывать трудностей, так как минимальный депозит у брокера всего $10. Также в компании имеется разные виды счетов, что позволяет получать различные преимущества. Поэтому средние депозиты держатся в районе $100.
Также преимуществом является торговая платформа, мобильное приложение и бонусы для новых клиентов.
Промо-материалы партнерской программы брокера FiNMAX
Баннеры и рекламные материалы для проведения кампании данной партнерки можно найти в разделе «Creative materials»:
В этом же разделе выбирается категория материалов, язык, размер. Также можно использовать быстрый поиск и узнать, когда был добавлен материал и когда был обновлен:
Для получения ссылок необходимо нажать на кнопку «Get tracking code», а также выбрать тип ссылки. Это может быть как прямая ссылка, так и ссылка для Facebook или код ссылки для сайта:
Также можно пометить созданную ссылку специальным идентификатором, введя его в поле радом с кнопкой «Get code»:
Предложения партнерской программы брокера FiNMAX
С помощью партнерки брокера FiNMAX есть возможность зарабатывать от 30% полученных компанией средств от клиентов. То есть компания будет отчислять средства после того, как приглашенный трейдер пополнит счет и начнет торговать.
Также личный кабинет содержит все необходимое для отслеживания привлеченных клиентов и анализа получаемого трафика:
Тут можно найти различную статистику, которую можно разделить на:
- Количество показов.
- Количество кликов.
- Количество установок приложения.
- Количество регистраций.
- Количество клиентов, совершивших депозит.
- Суммы доходов трейдеров.
- Количество верифицированных трейдеров.
- Ожидаемая прибыль партнера за месяц.
В разделе «Reports» и вкладке «Quick summary report» можно увидеть весь отчет за месяц, где показаны все депозиты привлеченных трейдеров:
Во вкладке «Comission report» показаны результаты торговли по всем приглашенным трейдерам и заработок партнера за каждую сделку:
Прибыль партнера зависит от торговли и сумм, которые используются трейдером. При получении прибыли трейдером у партнера вычитается прибыль. При получении убытка трейдеров партнеру начисляется прибыль. Данные значения сбрасываются в начале каждого месяца и никак не влияют на прошлые периоды.
Во вкладке «Trader report» можно посмотреть все данные о привлеченных клиентах:
- Страна.
- Идентификационный номер трейдера.
- По какой ссылке происходила регистрация.
- Идентификационный номер рекламной компании партнера.
- Дата открытия счета клиентом.
- Дата верификации счета клиента.
- Сумма первого депозита.
- Количество совершенных сделок.
Как принять участие в партнерской программе брокера FiNMAX?
Для того, чтобы стать партнером брокера FiNMAX, потребуется зарегистрироваться на официальном сайте партнерской программы http://affiliate.wow-partners.com (не работает с AdBlock), нажав на кнопку «Register»:
После заполнения всех необходимых данных нужно подтвердить, что соглашение было прочитано и нажать на кнопку «Register now»:
Финансовые составляющие партнерской программы брокера FiNMAX
Партнерка FiNMAX позволяет получать стабильный доход и впоследствии он может стать также и пассивным. Но о каком заработке идет речь?
Сколько можно заработать с партнерской программой брокера FiNMAX?
Сумма прибыли будет зависеть от нескольких составляющих:
- Количество приглашенных клиентов, которые проявляют активность.
- Количество депозитов от клиентов.
- Суммы депозитов.
И так как данную компанию довольно сильно ценят за рубежом, средний депозит будет составлять не менее $100, а чаще даже больше. Трейдеры с большими финансовыми возможностями есть и в России, а значит прибыль можно получать, привлекая клиентов и из стран СНГ.
При правильном подходе доход может составлять как несколько сотен долларов в месяц, так и несколько десятков тысяч.
Как вывести прибыль от партнерской программы брокера FiNMAX?
Выводить получаемую прибыль можно через платежные системы, которые больше ориентированы на зарубежье, но и для СНГ найдутся варианты. Вывод прибыли происходит автоматически в первой половине каждого месяца.
Для вывода прибыли есть такие платежные системы:
- WebMoney.
- ePayments.
- PayPal.
- Wire Transfer.
Чтобы выбрать платежную систему, необходимо перейти в раздел «My account» и во вкладке «Payment method details» выбрать ту, которая больше всего подходит:
После заполнения формы необходимо нажать на кнопку «Save details».
Реферальная система партнерской программы брокера FiNMAX
Также при участии в партнерской программе зарабатывать можно и на привлечении новых партнеров, которые будут вашими рефералами. За каждого привлеченного партнера можно будет получать 5% от его прибыли в партнерской программе брокера FiNMAX.
Партнерскую ссылку для привлечения партнеров можно найти тут:
Техническая поддержка партнерской программы брокера FiNMAX
Несмотря на то, что партнерка брокера FiNMAX на английском языке, менеджер, который привязывается к каждому партнеру, будет русскоговорящим.
Менеджер всегда ответит на любые интересующие вопросы и поможет разобраться в сложных ситуациях, возникающих при работе с партнерской программой.
Тут можно найти все контакты персонального менеджера:
Плюсы и минусы партнерской программы брокера FiNMAX
К плюсам можно отнести:
- Выплаты без задержек в первой половине каждого месяца.
- Минимальный депозит у брокера всего $10, что позволит многим трейлерам внести депозит.
- Множество рекламных материалов.
- Комиссия начинается от 30%.
- Выбор между Revenue Share и CPA.
К минусам можно отнести:
- Отсутствие русификации сайта партнерской программы.
Заключение
Как можно видеть, партнерка брокера FiNMAX легко позволяет зарабатывать дополнительные средства тем, кто занимается трафиком или рекламой. Также имея свой интернет-ресурс, можно без проблем начать получать дополнительный доход, который может перерасти в пассивный источник.
