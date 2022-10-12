Партнерская программа Finmax

Партнерская программа брокера бинарных опционов FiNMAX дает возможность получать доход за счет привлечения новых клиентов в компанию. Данный брокер бинарных опционов работает уже не первый год и успел заслужить уважение у многих, что делает не сложным привлечение новых трейдеров.

Что из себя представляет партнерская программа брокера FiNMAX и как с ней работать?

Реклама брокера FiNMAX не должна вызывать трудностей, так как минимальный депозит у брокера всего $10. Также в компании имеется разные виды счетов, что позволяет получать различные преимущества. Поэтому средние депозиты держатся в районе $100.

Также преимуществом является торговая платформа, мобильное приложение и бонусы для новых клиентов.

Промо-материалы партнерской программы брокера FiNMAX

Баннеры и рекламные материалы для проведения кампании данной партнерки можно найти в разделе «Creative materials»:

В этом же разделе выбирается категория материалов, язык, размер. Также можно использовать быстрый поиск и узнать, когда был добавлен материал и когда был обновлен:

Для получения ссылок необходимо нажать на кнопку «Get tracking code», а также выбрать тип ссылки. Это может быть как прямая ссылка, так и ссылка для Facebook или код ссылки для сайта:

Также можно пометить созданную ссылку специальным идентификатором, введя его в поле радом с кнопкой «Get code»:

Предложения партнерской программы брокера FiNMAX

С помощью партнерки брокера FiNMAX есть возможность зарабатывать от 30% полученных компанией средств от клиентов. То есть компания будет отчислять средства после того, как приглашенный трейдер пополнит счет и начнет торговать.

Также личный кабинет содержит все необходимое для отслеживания привлеченных клиентов и анализа получаемого трафика:

Тут можно найти различную статистику, которую можно разделить на:

Количество показов.

Количество кликов.

Количество установок приложения.

Количество регистраций.

Количество клиентов, совершивших депозит.

Суммы доходов трейдеров.

Количество верифицированных трейдеров.

Ожидаемая прибыль партнера за месяц.

В разделе «Reports» и вкладке «Quick summary report» можно увидеть весь отчет за месяц, где показаны все депозиты привлеченных трейдеров:

Во вкладке «Comission report» показаны результаты торговли по всем приглашенным трейдерам и заработок партнера за каждую сделку:

Прибыль партнера зависит от торговли и сумм, которые используются трейдером. При получении прибыли трейдером у партнера вычитается прибыль. При получении убытка трейдеров партнеру начисляется прибыль. Данные значения сбрасываются в начале каждого месяца и никак не влияют на прошлые периоды.

Во вкладке «Trader report» можно посмотреть все данные о привлеченных клиентах:

Страна.

Идентификационный номер трейдера.

По какой ссылке происходила регистрация.

Идентификационный номер рекламной компании партнера.

Дата открытия счета клиентом.

Дата верификации счета клиента.

Сумма первого депозита.

Количество совершенных сделок.

Как принять участие в партнерской программе брокера FiNMAX?

Для того, чтобы стать партнером брокера FiNMAX, потребуется зарегистрироваться на официальном сайте партнерской программы http://affiliate.wow-partners.com (не работает с AdBlock), нажав на кнопку «Register»:

После заполнения всех необходимых данных нужно подтвердить, что соглашение было прочитано и нажать на кнопку «Register now»:

Финансовые составляющие партнерской программы брокера FiNMAX

Партнерка FiNMAX позволяет получать стабильный доход и впоследствии он может стать также и пассивным. Но о каком заработке идет речь?

Сколько можно заработать с партнерской программой брокера FiNMAX?

Сумма прибыли будет зависеть от нескольких составляющих:

Количество приглашенных клиентов, которые проявляют активность.

Количество депозитов от клиентов.

Суммы депозитов.

И так как данную компанию довольно сильно ценят за рубежом, средний депозит будет составлять не менее $100, а чаще даже больше. Трейдеры с большими финансовыми возможностями есть и в России, а значит прибыль можно получать, привлекая клиентов и из стран СНГ.

При правильном подходе доход может составлять как несколько сотен долларов в месяц, так и несколько десятков тысяч.

Как вывести прибыль от партнерской программы брокера FiNMAX?

Выводить получаемую прибыль можно через платежные системы, которые больше ориентированы на зарубежье, но и для СНГ найдутся варианты. Вывод прибыли происходит автоматически в первой половине каждого месяца.

Для вывода прибыли есть такие платежные системы:

WebMoney.

ePayments.

PayPal.

Wire Transfer.

Чтобы выбрать платежную систему, необходимо перейти в раздел «My account» и во вкладке «Payment method details» выбрать ту, которая больше всего подходит:

После заполнения формы необходимо нажать на кнопку «Save details».

Реферальная система партнерской программы брокера FiNMAX

Также при участии в партнерской программе зарабатывать можно и на привлечении новых партнеров, которые будут вашими рефералами. За каждого привлеченного партнера можно будет получать 5% от его прибыли в партнерской программе брокера FiNMAX.

Партнерскую ссылку для привлечения партнеров можно найти тут:

Техническая поддержка партнерской программы брокера FiNMAX

Несмотря на то, что партнерка брокера FiNMAX на английском языке, менеджер, который привязывается к каждому партнеру, будет русскоговорящим.

Менеджер всегда ответит на любые интересующие вопросы и поможет разобраться в сложных ситуациях, возникающих при работе с партнерской программой.



Тут можно найти все контакты персонального менеджера:

Плюсы и минусы партнерской программы брокера FiNMAX

К плюсам можно отнести:

Выплаты без задержек в первой половине каждого месяца.

Минимальный депозит у брокера всего $10, что позволит многим трейлерам внести депозит.

Множество рекламных материалов.

Комиссия начинается от 30%.

Выбор между Revenue Share и CPA.

К минусам можно отнести:

Отсутствие русификации сайта партнерской программы.

Заключение

Как можно видеть, партнерка брокера FiNMAX легко позволяет зарабатывать дополнительные средства тем, кто занимается трафиком или рекламой. Также имея свой интернет-ресурс, можно без проблем начать получать дополнительный доход, который может перерасти в пассивный источник.

