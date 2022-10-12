        Вся правда о брокере Finmax
        /
        Партнерская программа брокера бинарных опционов FiNMAX

        Партнерская программа Finmax

        Партнерская программа брокера бинарных опционов FiNMAX дает возможность получать доход за счет привлечения новых клиентов в компанию. Данный брокер бинарных опционов работает уже не первый год и успел заслужить уважение у многих, что делает не сложным привлечение новых трейдеров.

        Что из себя представляет партнерская программа брокера FiNMAX и как с ней работать?

        Реклама брокера FiNMAX не должна вызывать трудностей, так как минимальный депозит у брокера всего $10. Также в компании имеется разные виды счетов, что позволяет получать различные преимущества. Поэтому средние депозиты держатся в районе $100.

        Также преимуществом является торговая платформа, мобильное приложение и бонусы для новых клиентов.

        Промо-материалы партнерской программы брокера FiNMAX

        Баннеры и рекламные материалы для проведения кампании данной партнерки можно найти в разделе «Creative materials»:

        Раздел «Creative materials»

        В этом же разделе выбирается категория материалов, язык, размер. Также можно использовать быстрый поиск и узнать, когда был добавлен материал и когда был обновлен:

        «Creative materials» быстрый поиск

        Для получения ссылок необходимо нажать на кнопку «Get tracking code», а также выбрать тип ссылки. Это может быть как прямая ссылка, так и ссылка для Facebook или код ссылки для сайта:

        Кнопк «Get tracking code»

        Также можно пометить созданную ссылку специальным идентификатором, введя его в поле радом с кнопкой «Get code»:

        Кнопка «Get code»

        Предложения партнерской программы брокера FiNMAX

        С помощью партнерки брокера FiNMAX есть возможность зарабатывать от 30% полученных компанией средств от клиентов. То есть компания будет отчислять средства после того, как приглашенный трейдер пополнит счет и начнет торговать.

        Также личный кабинет содержит все необходимое для отслеживания привлеченных клиентов и анализа получаемого трафика:

        Статистика трафика

        Тут можно найти различную статистику, которую можно разделить на:

        • Количество показов.
        • Количество кликов.
        • Количество установок приложения.
        • Количество регистраций.
        • Количество клиентов, совершивших депозит.
        • Суммы доходов трейдеров.
        • Количество верифицированных трейдеров.
        • Ожидаемая прибыль партнера за месяц.

        Статистика трафика

        В разделе «Reports» и вкладке «Quick summary report» можно увидеть весь отчет за месяц, где показаны все депозиты привлеченных трейдеров:

        Вкладка «Quick summary report»

        Во вкладке «Comission report» показаны результаты торговли по всем приглашенным трейдерам и заработок партнера за каждую сделку:

        Вкладка «Comission report»

        Прибыль партнера зависит от торговли и сумм, которые используются трейдером. При получении прибыли трейдером у партнера вычитается прибыль. При получении убытка трейдеров партнеру начисляется прибыль. Данные значения сбрасываются в начале каждого месяца и никак не влияют на прошлые периоды.

        Во вкладке «Trader report» можно посмотреть все данные о привлеченных клиентах:

        • Страна.
        • Идентификационный номер трейдера.
        • По какой ссылке происходила регистрация.
        • Идентификационный номер рекламной компании партнера.
        • Дата открытия счета клиентом.
        • Дата верификации счета клиента.
        • Сумма первого депозита.
        • Количество совершенных сделок.

        Вкладка «Trader report»

        Как принять участие в партнерской программе брокера FiNMAX?

        Для того, чтобы стать партнером брокера FiNMAX, потребуется зарегистрироваться на официальном сайте партнерской программы http://affiliate.wow-partners.com (не работает с AdBlock), нажав на кнопку «Register»:

        Регистрация в партнерке

        После заполнения всех необходимых данных нужно подтвердить, что соглашение было прочитано и нажать на кнопку «Register now»:

        Заполнение данных

        Финансовые составляющие партнерской программы брокера FiNMAX

        Партнерка FiNMAX позволяет получать стабильный доход и впоследствии он может стать также и пассивным. Но о каком заработке идет речь?

        Сколько можно заработать с партнерской программой брокера FiNMAX?

        Сумма прибыли будет зависеть от нескольких составляющих:

        • Количество приглашенных клиентов, которые проявляют активность.
        • Количество депозитов от клиентов.
        • Суммы депозитов.

        И так как данную компанию довольно сильно ценят за рубежом, средний депозит будет составлять не менее $100, а чаще даже больше. Трейдеры с большими финансовыми возможностями есть и в России, а значит прибыль можно получать, привлекая клиентов и из стран СНГ.

        При правильном подходе доход может составлять как несколько сотен долларов в месяц, так и несколько десятков тысяч.

        Как вывести прибыль от партнерской программы брокера FiNMAX?

        Выводить получаемую прибыль можно через платежные системы, которые больше ориентированы на зарубежье, но и для СНГ найдутся варианты. Вывод прибыли происходит автоматически в первой половине каждого месяца.

        Для вывода прибыли есть такие платежные системы:

        • WebMoney.
        • ePayments.
        • PayPal.
        • Wire Transfer.

        Чтобы выбрать платежную систему, необходимо перейти в раздел «My account» и во вкладке «Payment method details» выбрать ту, которая больше всего подходит:

        Вкладка «Payment method details»

        После заполнения формы необходимо нажать на кнопку «Save details».

        Реферальная система партнерской программы брокера FiNMAX

        Также при участии в партнерской программе зарабатывать можно и на привлечении новых партнеров, которые будут вашими рефералами. За каждого привлеченного партнера можно будет получать 5% от его прибыли в партнерской программе брокера FiNMAX.

        Партнерскую ссылку для привлечения партнеров можно найти тут:

        Партнерская ссылка

        Техническая поддержка партнерской программы брокера FiNMAX

        Несмотря на то, что партнерка брокера FiNMAX на английском языке, менеджер, который привязывается к каждому партнеру, будет русскоговорящим.

        Менеджер всегда ответит на любые интересующие вопросы и поможет разобраться в сложных ситуациях, возникающих при работе с партнерской программой.

        Тут можно найти все контакты персонального менеджера:

        Контакты персонального менеджера

        Плюсы и минусы партнерской программы брокера FiNMAX

        К плюсам можно отнести:

        • Выплаты без задержек в первой половине каждого месяца.
        • Минимальный депозит у брокера всего $10, что позволит многим трейлерам внести депозит.
        • Множество рекламных материалов.
        • Комиссия начинается от 30%.
        • Выбор между Revenue Share и CPA.

        К минусам можно отнести:

        • Отсутствие русификации сайта партнерской программы.

        Заключение

        Как можно видеть, партнерка брокера FiNMAX легко позволяет зарабатывать дополнительные средства тем, кто занимается трафиком или рекламой. Также имея свой интернет-ресурс, можно без проблем начать получать дополнительный доход, который может перерасти в пассивный источник.

        Комментарии

        Руслан
        Поскольку данный брокер теперь закрылся, я перешел на торговлю на торговой платформе Покет Опшен, так как он вызывает у меня больше доверия: не кидает трейдеров на деньги, позволяет вовремя вывести нужную сумму депозита в полном объеме, а также имеют удобную и отзывчивую службу поддержки.
        14 февраля 2023
        AffPRO Роман
        Finmax загнулся, очень похоже что теперь работает как Evotrade, так что аккурадней кого наебали уже в финмаксе
        29 ноября 2021
        BOtraf
        Кто-то еще льет на них? они жмоты! только и ставят палки в колеса! есть же масса новых брокеров с выплатой 60-70% без заморочек, тут 50 надо еще "заслужить". Ушел давно от них и не жалею
        27 февраля 2021
        Вячеслав
        Как партнерка? Кто пробовал с ней работать?
        Владимир, в последнее время не очень, конверт низкий, статистику прячут
        25 февраля 2021
        Серега
        Как партнерка? Кто пробовал с ней работать?
        Кашу с ними сварить можно и даже нужно, и вообще любые легкие деньги никогда не помешают, если есть возможность получить лавешку и ничего не делать при этом, то иди сюда, будь то партнерская программа FiNMAX или что то еще, лишним точно не будет.
        25 февраля 2021
        4
        Как партнерка? Кто пробовал с ней работать?
        25 февраля 2021
        трафик
        нормальные партнерские отношения, платят и доход может быть высокий, зависит все от трафика
        28 августа 2020
        binary
        что стоит эту партнерку брать вообще? у меня свой сайт
        если сайт на тему торговли то полюбому нажо разнообразить сайт разными брокерами, бери
        06 августа 2020
        Кирилл
        что стоит эту партнерку брать вообще? у меня свой сайт
        27 июля 2020
        Frags
        не самый популярный брокер, хотя есть во всех топах он но все же партнерка достойная
        14 июня 2020
        onlyprofit
        удобный кабинет и много промо материалов, наполнить сайт можно под любой язык кстати. и стата удобная видно отчисления все
        14 мая 2020
        Глеб
        Ну не знаю, опционные партнерки конечно тема, но в финмаксе мне не нравится что они скрывают депозиты
        02 апреля 2020
        Дмитрий
        Давно с ними уже работаю, странно только что закрыли траф с Украины, видимо сами сидят там все)))
        01 апреля 2020
