Открытие счета у брокера бинарных опционов FiNMAX

На сегодняшний день бинарные опционы являются одним из самых популярных видов дополнительного заработка в интернете, и это не случайно. Каждый, у кого есть доступ в интернете, может начать зарабатывать с помощью трейдинга. А возможности, представляемые торговлей, привлекают очень многих. Но, чтобы получать стабильную прибыль на рынках, мало знать и понимать, как движется цена, кроме этого потребуется найти надежного брокера, который предоставит самые выгодные условия. Одним из таких является брокер бинарных опционов FiNMAX. Брокер бинарных опционов FiNMAX работает с 2014 года и регулируется ЦРОФР.

Брокер бинарных опционов FiNMAX имеет такие преимущества, как:

Специализированные счета для трейдеров.

Брокер работает по законам, установленным регулятором.

Минимальная сумма для начал торговли всего $10.

Огромный выбор периодов экспирации.

Максимально быстрая ручная обработка заявок на вывод средств.

Процент доходности по опционам доходит до 90%.

База обучающих материалов для повышения навыков.

Поддержка клиентов по любым вопросам.

Активы для торговли на любой вкус.

На официальном сайте брокера вы найдете намного больше актуальной информации о компании и ее преимуществах.

А теперь перейдем непосредственно к рассмотрению вариантов открытия нового счета у брокера FiNMAX.

Как зарегистрировать аккаунт у брокера бинарных опционов FiNMAX?

Большинство людей очень часто не придают особого внимания регистрации аккаунтов и могут вносить данные, которые не соответствуют действительности. Но при работе с финансами лучше не допускать ошибок и вносить верные данные, так как есть большая вероятность, что аккаунт может быть заблокирован из-за ошибок.

Теперь перейдем уже к самой регистрации. Перейдя на главную страницу брокера, можно выбрать один из двух вариантов:

Какую бы кнопку вы не нажали, она перенаправит вам на стандартную страницу регистрации нового аккаунта. Вот тут и потребуется внести верные данные, по которым в будущем будет проведена проверка (верификация). Так же, по окончании ввода данных, не забудьте прочитать пользовательское соглашение, так как там находится важная информация по правилам работы с брокером.

Вот на какие моменты необходимо обратить внимание при прочтении соглашения:

Обработка заявок на вывод средств для всех клиентов компании изначально одинакова. В среднем это время составляет 24 часа.

Если счет трейдера блокируется по определённым причинам, то компании обязуется вывести все денежные средства клиента, которые находились на счету перед блокировкой. В зависимости от причины блокировки сумма может корректироваться.

Все результаты торговли могут быть аннулированы компанией при нарушении каких-либо правил соглашения клиентом. Доступ ко всем финансовым операциям также может быть ограничен.

После регистрации аккаунта для увеличения безопасности вашего счета желательным будет подтвердить свой номер телефона, получив СМС. Для пользования демо-счетом это необязательно, но как только вы перейдете на реальный счет, это станет обязательным условием.

Также не забудьте, что для ведения торговли на демо-счету, который дается на неделю, нужно будет выбрать соответствующий пункт при регистрации:

Теперь, зарегистрировавшись, вы можете войти в свой личный кабинет, кликнув на кнопку «Вход». В появившихся полях введите логин и пароль, указанные при регистрации.

Как начать торговать на реальному счету у брокера бинарных опционов FiNMAX?

Если во время открытия счета вы указывали, что хотите начать торговлю на демо, то в любой момент в личном кабинете будет возможность завершить регистрацию и перейти на реальный счет. В случае, когда вы сразу выбрали реальный счет, вам потребуется выполнить еще несколько простых действий, после который можно будет приступить к полноценному трейдингу.

Небольшое уточнение. Вы можете начать торговлю на реальном счету и без всех нижеописанных действий, но у вас не будет возможности выводить полученную прибыль.

Итак, после входа в личный кабинет у вас появится такое оповещение:

Кликнув на это оповещение, вас перекинет на страницу с данными вашей учетной записи, где необходимо внести оставшуюся информацию:

Обязательно нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы не пришлось вносить все по новой, и после этого перейдите в раздел «Загрузка»:

В этом разделе потребуется загрузить сканы или фотографии документов для прохождения верификации (проверки). Этот этап также является обязательным. Подойдут такие документы, как:

Гражданский паспорт.

Загранпаспорт.

Водительское удостоверение.

Кроме этих документов необходимо будет подтвердить ваш адрес проживания с помощью любой квитанции об оплате услуг, как коммунальных, так и личных. Главное, чтобы в них были указаны ваш адрес и ФИО.

Небольшое уточнение. Не редко у клиентов компании возникают вопросы по поводу длительности проверки документов. Стандартное время для рассмотрения занимает 5 полных рабочих дней, но чаще для этого хватает 48 часов. В определённых ситуациях могут потребоваться дополнительные документы. Об этом клиент получает уведомление на электронную почту. И в очень редких случаях возникает потребность в проведении видеоконференции. Но это бывает лишь при каких-то серьезных несоответствиях с документами.

При желании вы можете прочитать еще несколько документов в разделе «Центр конфиденциальности» для ознакомления с правилами работы с брокером:

Большая часть пунктов из документов вас скорее всего не коснуться, но всегда полезно знать детали работы, которые в будущем могут позволить избежать проблем и разногласий с компанией.

Пополнение счета и вывод средств у брокера бинарных опционов FiNMAX

После всех операций, описанных выше, можно начать трейдинг уже на реальному счету. Для этого потребуется внести реальные средства, кликнув на кнопку «Депозит»:

Вариантов и способов пополнения счета достаточно много. Вот самые любимые и часто используемые трейдерами способы:

Электронные платежные системы.

С помощью Bitcoin.

Кредитные карты.

Стандартный банковский перевод.

Далее все операции с пополнением счета происходят довольно стандартно. Единственное, что вносить средства на счет выгоднее в российских рублях, так как в таком случае вы не теряете денег на конвертации. Для тех клиентов компании, кто планирует пополнять счет на $100 000 и более, будет не лишним ознакомится с возможностями VIP-счета.

Еще важным моментом является то, что все заработанная средства могут быть выведены только тем же способом, с помощью которого производилось пополнение. Как показывает практика, прибыль поступает на ваши реквизиты в течение 48 часов.

Заключение

Как видно из приведенной выше информации, не так сложно открыть новый счет в компании FiNMAX без ошибок. Главное всегда вносить информацию, которая соответствует действительности. Это не только сэкономит время в будущем, но и позволит избежать проблем и разногласий с брокером.

Также не забывайте обращать внимание на то, что верификация и вывод средств всегда занимают какое-то время, и, если вы не получили свою прибыль через 2 дня, не стоит паниковать, а лучше просто уточнить у брокера причину.

Если же у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях и мы обязательно попытаемся ответить на них.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В FINMAX

