Обзор Forex брокера Finmax FX

|
Finmax FX краткий отзыв
Компания Finmax FX брокер с отличной репутацией, наработанной годами, теперь предоставляет своим трейдерам дополнительную возможность зарабатывать не только на рынке бинарных опционов, но и на рынках Форекс и CDF.
Finmax FX отзывы
Многие трейдеры на тематических форумах советуют выбирать брокера, который уже длительное время предоставляет услуги на финансовом рынке. Но в сложной экономической ситуации, которая на сегодняшний день охватила практически все страны мира, даже выбрав посредника с солидным стажем работы, трейдер не застрахован от мошеннических действий с его стороны. В современных рыночных условиях нужно выбирать не устаревшие бизнес-модели, а инициативные компании, которые предлагают выгодные торговые условия и качественный сервис, тех, кто не останавливается на своих достижениях, а постоянно развивается и внедряет инновации во всех сферах своей деятельности. Ярким примером молодой и прогрессивной компании является брокер FinmaxFX.
Компания была создана в 2017 году командой опытных трейдеров, которые хотят популяризовать онлайн-трейдинг и сделать удаленный заработок на рынке Форекс и CFD доступным для большего количества людей. Именно по этой причине открыть счет у FinmaxFX могут трейдеры с любыми финансовыми возможностями.
Общая информация о FinmaxFX
Основатели FinmaxFX прекрасно знают, как важно трейдерам ощущать, что брокер, которому они доверили свои средства, является надежной компанией, поскольку раньше и сами тратили немало сил на поиски достойных посредников. В связи с этим сразу же после регистрации брокер выполнил все условия и стандарты для того, чтобы получить лицензию на осуществление брокерской деятельности от авторитетной организации FSA на Сейшелах. Наличие такого документа дает уверенность клиентам FinmaxFX в том, что в случае возникновения спорной ситуации, они смогут получить ее независимую оценку со стороны регулятора.
О том, что брокер обеспокоен положением дел на отечественных финансовых рынках и стремиться всегда соблюдать права всех участников торгового процесса, свидетельствует и тот факт, что FinmaxFX стал инициатором создания некоммерческого органа НАФД.
Безопасность средств
Вопрос безопасности клиентских средств один из основных для брокера, поэтому FinmaxFX обеспечивает трехуровневую защиту для всех открытых у него счетов, а это означает, что менеджеры компании не могут распоряжаться ими на свое усмотрение, к ним имеет доступ только клиент. Деньги трейдеров сразу же после зачисления на депозит хранятся в самых надежных банках Европы отдельно от операционных средств брокера. Вывести деньги со счета могут только клиенты, прошедшие процедуру верификации, такая предосторожность сделана специально для того, чтобы ограничить к средствам доступ со стороны третьих лиц.
Техподдержка
Целевой аудиторией FinmaxFX являются трейдеры с постсоветского пространства и Европы, поэтому официальный сайт компании и служба технической поддержки работают не только на английском, французском, немецком и прочих европейских языках, но и предоставляют исчерпывающие консультации на русском языке. Обратиться за помощью в техподдержку FinmaxFX можно несколькими методами:
- написать письмо на электронную почту;
- обратиться через форму обратной связи на сайте;
- написать сообщение в онлайн-чат;
- заказать обратный звонок;
Обучение
У новичков на начальном этапе львиная доля времени уходит далеко не на обучение, а на поиски качественного обучающего материала. FinmaxFX предлагает всем зарегистрированным пользователям своего сайта доступ к обширной базе знаний, которая наполнена актуальными материалами и полезными инструментами, среди которых:
- исчерпывающий словарь с трейдерскими терминами и фразами;
- видеотека с курсами по основам валютного трейдинга, по методам рыночного анализа и с подробной информацией о психологии работы на рынке Форекс и CFD и т.д.;
- популярные электронные книги авторства известных трейдеров и инвесторов;
- проверенные временем, уже готовые стратегии;
- бесплатные вебинары, которые проводятся в режиме онлайн-конференций. Тему вебинара, в котором трейдер хочет принять участие, он выбирает сам в специальном разделе «Календарь вебинаров». Заявку на участие в онлайн-семинаре необходимо подать аккаунт-менеджеру.
Для закрепления полученных в ходе обучения знаний на практике брокер предоставляет всем своим клиентам доступ к демо-счету. Его котировки соответствуют рыночным, но при этом нет необходимости рисковать при совершении сделок собственными средствами. Учебный аккаунт дает возможность не только попрактиковаться, но и проверить на эффективность разработанную стратегию.
Терминал
Торговля всем ассортиментом имеющихся у FinmaxFX базовых активов осуществляется через торговую платформу MeaTrader5. Опытных участников рынка не нужно знакомить с этой площадкой, поскольку МТ5 является популярным и очень востребованным среди профессионалов терминалом, который славится своей простотой, безопасностью и многофункциональностью. Ее можно устанавливать как на стационарное компьютерное устройство, так и на мобильные девайсы, работающие на операционных системах Андроид и iOS. Для клиентов, работающих в разных уголках планеты, доступна web-версия площадки, которая открывается в любом браузере и на любом компьютерном устройстве, имеющем доступ к сети Интернет.
Преимущества работы на платформе МТ5 в следующем:
- позволяет торговать валютными парами, акциями, криптовалютой, биржевыми индексами и сырьевыми товарами;
- есть встроенный арсенал аналитических инструментов;
- можно работать с советниками и роботами;
- есть возможность интегрировать сторонние разработки;
- в терминале автоматически создаются сигналы.
Бонусы
Отличным шансом для новичков разогнать свой депозит является бонусная программа от FinmaxFX, она предполагает начисление 25% от суммы первого пополнения счета. Благодаря этому приятному дополнению можно увеличивать сумму инвестиций, но вывести бонус не получится, его можно применять лишь для получения дохода.
Есть бонусные предложения и для действующих клиентов, которые могут получать от 10 до 15% бонусов на депозит за второе и последующие пополнения счета. Чтобы получить этот бонус, нужно обратиться к аккаунт-менеджеру. В каждом конкретном случае размер бонуса подбирается индивидуально. Бонусы не активируются автоматически, чтобы они были зачислены на счет, нужно выполнить ряд последовательных действий:
- зарегистрироваться и открыть счет;
- пройти процедуру верификации;
- пополнить депозит на сумму не менее 100 у.е.;
- дать согласие на получение бонусных средств и на все условия бонусной системы.
Важно не пренебрегать ознакомлением с правилами начисления бонусов, поскольку для вывода прибыли, полученной с их помощью, нужно в обязательном порядке отработать эти бонусы. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».
Преимущества
Подытожим проведенный обзор и перечислим основные причины, по которым трейдерам стоит отдать предпочтение в выборе посредника на рынке Forex и CFD брокеру FinmaxFX:
- брокер владеет лицензией авторитетного регулятора и имеет собственный Компенсационный фонд для клиентов;
- в арсенале брокера есть более 500 финансовых инструментов;
- торговая площадка брокера проста, понятна, удобна в использовании и знакома большинству трейдеров;
- есть демо-счет;
- для доступа к реальной торговле достаточно внести на депозит 100 у.е.;
- спреды от 3 пп;
- кредитное плечо до 1:300;
- пополнение депозита производится без комиссий, для этого есть огромное количество методов, включая банковские карточки, переводы и электронные кошельки;
- все клиенты FinmaxFX могут воспользоваться уникальной возможностью получать прибыльные и качественные сигналы от брокера. Подробную информацию об условиях получения сигналов предоставляет менеджер счета;
- есть бонусные программы для разгона депозита и партнерские программы для получения дополнительного пассивного дохода.
FinmaxFX – это клиентоориентированный брокер, который позволяет трейдерам не только сохранить свой капитал, но и многократно его приумножить.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.