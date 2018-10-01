Обзор Forex брокера Finmax FX

Finmax FX краткий отзыв Компания Finmax FX брокер с отличной репутацией, наработанной годами, теперь предоставляет своим трейдерам дополнительную возможность зарабатывать не только на рынке бинарных опционов, но и на рынках Форекс и CDF.

Многие трейдеры на тематических форумах советуют выбирать брокера, который уже длительное время предоставляет услуги на финансовом рынке. Но в сложной экономической ситуации, которая на сегодняшний день охватила практически все страны мира, даже выбрав посредника с солидным стажем работы, трейдер не застрахован от мошеннических действий с его стороны. В современных рыночных условиях нужно выбирать не устаревшие бизнес-модели, а инициативные компании, которые предлагают выгодные торговые условия и качественный сервис, тех, кто не останавливается на своих достижениях, а постоянно развивается и внедряет инновации во всех сферах своей деятельности. Ярким примером молодой и прогрессивной компании является брокер FinmaxFX.

Компания была создана в 2017 году командой опытных трейдеров, которые хотят популяризовать онлайн-трейдинг и сделать удаленный заработок на рынке Форекс и CFD доступным для большего количества людей. Именно по этой причине открыть счет у FinmaxFX могут трейдеры с любыми финансовыми возможностями.

Общая информация о FinmaxFX

Основатели FinmaxFX прекрасно знают, как важно трейдерам ощущать, что брокер, которому они доверили свои средства, является надежной компанией, поскольку раньше и сами тратили немало сил на поиски достойных посредников. В связи с этим сразу же после регистрации брокер выполнил все условия и стандарты для того, чтобы получить лицензию на осуществление брокерской деятельности от авторитетной организации FSA на Сейшелах. Наличие такого документа дает уверенность клиентам FinmaxFX в том, что в случае возникновения спорной ситуации, они смогут получить ее независимую оценку со стороны регулятора.

О том, что брокер обеспокоен положением дел на отечественных финансовых рынках и стремиться всегда соблюдать права всех участников торгового процесса, свидетельствует и тот факт, что FinmaxFX стал инициатором создания некоммерческого органа НАФД.

Сайт брокера FinmaxFX

Безопасность средств

Вопрос безопасности клиентских средств один из основных для брокера, поэтому FinmaxFX обеспечивает трехуровневую защиту для всех открытых у него счетов, а это означает, что менеджеры компании не могут распоряжаться ими на свое усмотрение, к ним имеет доступ только клиент. Деньги трейдеров сразу же после зачисления на депозит хранятся в самых надежных банках Европы отдельно от операционных средств брокера. Вывести деньги со счета могут только клиенты, прошедшие процедуру верификации, такая предосторожность сделана специально для того, чтобы ограничить к средствам доступ со стороны третьих лиц.

Техподдержка

Целевой аудиторией FinmaxFX являются трейдеры с постсоветского пространства и Европы, поэтому официальный сайт компании и служба технической поддержки работают не только на английском, французском, немецком и прочих европейских языках, но и предоставляют исчерпывающие консультации на русском языке. Обратиться за помощью в техподдержку FinmaxFX можно несколькими методами:

написать письмо на электронную почту;

обратиться через форму обратной связи на сайте;

написать сообщение в онлайн-чат;

заказать обратный звонок;

Обучение

У новичков на начальном этапе львиная доля времени уходит далеко не на обучение, а на поиски качественного обучающего материала. FinmaxFX предлагает всем зарегистрированным пользователям своего сайта доступ к обширной базе знаний, которая наполнена актуальными материалами и полезными инструментами, среди которых:

исчерпывающий словарь с трейдерскими терминами и фразами;

видеотека с курсами по основам валютного трейдинга, по методам рыночного анализа и с подробной информацией о психологии работы на рынке Форекс и CFD и т.д.;

популярные электронные книги авторства известных трейдеров и инвесторов;

проверенные временем, уже готовые стратегии;

бесплатные вебинары, которые проводятся в режиме онлайн-конференций. Тему вебинара, в котором трейдер хочет принять участие, он выбирает сам в специальном разделе «Календарь вебинаров». Заявку на участие в онлайн-семинаре необходимо подать аккаунт-менеджеру.

Для закрепления полученных в ходе обучения знаний на практике брокер предоставляет всем своим клиентам доступ к демо-счету. Его котировки соответствуют рыночным, но при этом нет необходимости рисковать при совершении сделок собственными средствами. Учебный аккаунт дает возможность не только попрактиковаться, но и проверить на эффективность разработанную стратегию.

Терминал

Торговля всем ассортиментом имеющихся у FinmaxFX базовых активов осуществляется через торговую платформу MeaTrader5. Опытных участников рынка не нужно знакомить с этой площадкой, поскольку МТ5 является популярным и очень востребованным среди профессионалов терминалом, который славится своей простотой, безопасностью и многофункциональностью. Ее можно устанавливать как на стационарное компьютерное устройство, так и на мобильные девайсы, работающие на операционных системах Андроид и iOS. Для клиентов, работающих в разных уголках планеты, доступна web-версия площадки, которая открывается в любом браузере и на любом компьютерном устройстве, имеющем доступ к сети Интернет.

Преимущества работы на платформе МТ5 в следующем:

позволяет торговать валютными парами, акциями, криптовалютой, биржевыми индексами и сырьевыми товарами;

есть встроенный арсенал аналитических инструментов;

можно работать с советниками и роботами;

есть возможность интегрировать сторонние разработки;

в терминале автоматически создаются сигналы.

Бонусы

Отличным шансом для новичков разогнать свой депозит является бонусная программа от FinmaxFX, она предполагает начисление 25% от суммы первого пополнения счета. Благодаря этому приятному дополнению можно увеличивать сумму инвестиций, но вывести бонус не получится, его можно применять лишь для получения дохода.

Есть бонусные предложения и для действующих клиентов, которые могут получать от 10 до 15% бонусов на депозит за второе и последующие пополнения счета. Чтобы получить этот бонус, нужно обратиться к аккаунт-менеджеру. В каждом конкретном случае размер бонуса подбирается индивидуально. Бонусы не активируются автоматически, чтобы они были зачислены на счет, нужно выполнить ряд последовательных действий:

зарегистрироваться и открыть счет;

пройти процедуру верификации;

пополнить депозит на сумму не менее 100 у.е.;

дать согласие на получение бонусных средств и на все условия бонусной системы.

Важно не пренебрегать ознакомлением с правилами начисления бонусов, поскольку для вывода прибыли, полученной с их помощью, нужно в обязательном порядке отработать эти бонусы. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Преимущества

Подытожим проведенный обзор и перечислим основные причины, по которым трейдерам стоит отдать предпочтение в выборе посредника на рынке Forex и CFD брокеру FinmaxFX:

брокер владеет лицензией авторитетного регулятора и имеет собственный Компенсационный фонд для клиентов;

в арсенале брокера есть более 500 финансовых инструментов;

торговая площадка брокера проста, понятна, удобна в использовании и знакома большинству трейдеров;

есть демо-счет;

для доступа к реальной торговле достаточно внести на депозит 100 у.е.;

спреды от 3 пп;

кредитное плечо до 1:300;

пополнение депозита производится без комиссий, для этого есть огромное количество методов, включая банковские карточки, переводы и электронные кошельки;

все клиенты FinmaxFX могут воспользоваться уникальной возможностью получать прибыльные и качественные сигналы от брокера. Подробную информацию об условиях получения сигналов предоставляет менеджер счета;

есть бонусные программы для разгона депозита и партнерские программы для получения дополнительного пассивного дохода.

FinmaxFX – это клиентоориентированный брокер, который позволяет трейдерам не только сохранить свой капитал, но и многократно его приумножить.

