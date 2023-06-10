    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Новости
        /
        Почему не работает Покет Опшен

        В России 16 марта 2023 года были заблокированы сайты брокера бинарных опционов Pocket Option, включая домен p.finance. Как известно, ранее перестали работать сайты po.cash и pocket-finance.ru. Теперь все трейдеры из РФ не смогут попасть на официальный сайт этого брокера. Дпополнительно к упомянутым выше также заблокировали www.pocketoption.com и все рабочие зеркала. Связано это с тем, что интернет-провайдеры ограничили доступ к основному домену Pocket Option, а также к его приложениям на Android.

        Содержание:

        блокировка pocket option в России

        В апреле 2021 года с аналогичной блокировкой столкнулась и Quotex – платформа не работала. Ранее блокировке подвергались другие топовые брокеры бинарных опционов: 24option, Olymp Trade, IQ Option. Таким образом, подобная ситуация в сфере бинарных опционов в России совсем не нова.

        PO

        Как теперь попасть на официальный сайт? Рабочее зеркало Pocket Option вы найдете ниже.

        РАБОЧИЙ САЙТ POCKET OPTION

        *если ссылка не работает, почистите кеш или напишите нам, мы пришлем новое рабочее зеркало сайта.

        Как попасть на официальный сайт

        Для пользователей из РФ брокер Pocket Option выделил новый сайт – po.company. Специальный домен .ru гарантирует полное соответствие Федеральному закону «О персональных данных», благодаря чему вся информация пользователей будет храниться исключительно на серверах в России. Кроме того, новый домен обеспечит высокую скорость подключения к торговой платформе брокера, что непременно оценят как существующие, так и будущие клиенты компании.

        Прежний официальный домен pocketoption.com, а также зеркала po.company и po.cash продолжают работать на территории других стран. Трейдерам из РФ придется использовать новое зеркало в зоне .ru— po.company.

        Оценить:
        (5.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!