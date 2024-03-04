Обзор брокера eToro

На сегодняшний день в мире крипто трейдинга существует множество Форекс-брокеров и брокеров бинарных опционов, которые предоставляют возможность торговли на абсолютно любых рынках и биржах, и брокер eToro не исключение.

При помощи брокеров можно торговать на:

Фондовых рынках.

Срочных рынках.

Криптовалютных рынках.

Рынке Форекс.

Бинарных опционах.

Сайт ETORO

Но далеко не всех брокеров можно считать проверенными, надежными и предоставляющими качественные услуги, так как одна их часть является совсем новыми компаниями, и они еще не успели заработать какой-либо авторитет среди трейдеров. Другая часть брокеров является мошенническими проектами и не заинтересована в долгосрочном и перспективном сотрудничестве. И лишь оставшаяся третья часть брокеров может считаться действительно достойной, так как делает все возможное для того, чтобы предоставлять качественные услуги своим клиентам, и одним из таких брокеров можно считать компанию eToro.

Далее в статье рассмотрим все достоинства и недостатки данного брокера, а более детальную информацию о нем всегда можно узнать на официальном сайте eToro:

Содержание:

Краткий обзор и история брокера eToro

С момента основания компании прошло много лет, и поэтому можно выделить самые основные моменты развития брокера eToro и его достижения:

2006 год. Брокер еТоро начал предоставлять свои услуги, и вплоть до 2009 года данная платформа считалась самой стандартной в мире трейдинга, но не переставала развиваться, добавляя новые торговые инструменты для своих клиентов и развивая официальный сайт eToro.

2009 год. Был запущен веб-терминал для торговли под названием WebTrader, который содержал различные инструменты, подходящие как для новичков, так и для опытных трейдеров.

2011 год. Начала работать торговая платформа социального трейдинга под названием OpenBook. Являясь первой в мире платформой социльной торговли, она позволяла всем желающим начать копировать сделки других более успешных трейдеров. Благодаря этой разработке компания eToro получила награду Finovate Europe.

2012 год. Благодаря OpenBook популярность еТоро начала стремительно расти, и в 2012 году было приятно решение добавить в список торгуемых активов акции американских компаний. Благодаря этому все трейдеры компании получили возможность изучать фондовый рынок и заниматься не только трейдингом, а и инвестированием, диверсифицируя свои риски и создавая намного более выгодные и менее рисковые торговые портфели.

2013 год. На свет появляется мобильное приложение eToro как для iOS, так и для Android OS, что позволило вести торговлю удаленно из любой точки мира, где есть соединение с интернетом.

2015 год. Развитие проекта продолжалось параллельно росту количества клиентов, желающих пользоваться услугами брокера еТоро, и поэтому новая версия платформы, выпущенная в 2015 году, стала не только выглядеть иначе, а и имела новые возможности и функционал, которые упрощали процесс стандартного трейдинга и социального трейдинга. Теперь трейдеры даже с небольшими капиталом имели возможность копировать сделки более успешных коллег.

2016 год. Был переделан и усовершенствован сервис CopyPortfolios, который позволяет заниматься долгосрочным инвестированием. Благодаря этому сервису можно сформировать портфель активов, который использует определенную торговую стратегию с технологиями машинного обучения. Также в управлении портфелями принимают участие лучшие трейдеры компании.

2017 год. В стратегиях для инвестиционных портфелей начинает использоваться искусственный интеллект, что позволяет еще более качественно подобрать трейдеров с высокой доходностью. Также благодаря этому появилась возможность не только формировать свои портфели, а и общаться с опытными трейдерами по всему миру.

По итогу можно заключить, что благодаря брокеру eToro каждый может:

Заниматься торговлей или инвестированием в любые торговые инструменты (валютные пары, акции, облигации, криптовалюты, сырьевые товары).

Создавать инвестиционный портфель любой сложности.

Копировать сделки лучших трейдеров.

Регулирование брокера еТоро

Компания имеет три лицензии и находится под надзором таких регуляторов, как:

CySEC (Кипр).

FCA (Великобритания).

ASIC (Австралия).

Благодаря этому можно не беспокоится за честность проведения сделок и вывода прибыли, так как к любым нарушениям данные регуляторы относятся очень серьезно и даже самая малая оплошность может повлечь за собой большие штрафы.

Также благодаря политике конфиденциальности данные трейдеров не передаются третьим лицами и не выходят за пределы компании.

еТоро личный кабинет

Личный кабинет еТоро является очень удобным и имеет только необходимые для работы функции. Чтобы получить доступ к кабинету, необходимо пройти быструю регистрацию на официальном сайте eToro, после чего авторизоваться:

Также личный кабинет еТоро можно перевести на 21 язык, включая русский, поэтому с платформой можно работать без проблем, и она будет понятна даже новичкам.

Разделить личный кабинет еТоро можно на три составляющие:

Трейдинг.

Поиск.

Дополнительно.

На вкладке «Трейдинг» можно найти список наблюдения, в котором внесены все интересующие торговые активы, а также свой портфель и ленту новостей. Особенно хочется отметить списки наблюдения, которые позволяют наблюдать за любыми рынками в реальном времени и также вести торговлю.

На вкладке «Поиск» можно найти любой интересующий рынок или инструмент, а также найти и посмотреть статистику любых трейдеров и подробнее узнать о CopyPortfolios. Удобно то, что сделки трейдеров можно сразу начать копировать:

На вкладке «Дополнительно» можно найти другие полезные функции кабинета, которые включают в себя настройки, пополнение и вывод средств.

Также в личном кабинете еТоро можно переключиться на виртуальный счет и попробовать демо-торговлю.

Верификация аккаунта у брокера еТоро

Так как брокер является лицензированным, правила регуляторов требуют, чтобы все клиенты компании проходили верификацию. Такой подход позволяет повышать безопасность и исключать случаи с отмыванием денежных средств или других противозаконных операций.

Также пройденная верификация предоставит полноценный доступ к торговой платформе и уберет различные ограничения, одним из которых является лимит по торговым суммам на аккаунте, который составляет $2 250. Верификация требуется и для вывода прибыли.

Чтобы пройти верификацию, необходимо будет совершить стандартные действия и отправить менеджерам компании документы, удостоверяющие личность. Самым быстрым и простым способом будет являться отправка сканов паспорта со всеми необходимыми страницами, но использовать можно и другие документы.

Для отправки документов необходимо на официальном сайте eToro перейти в раздел «Настройки» на боковой панели, после чего выбрать вкладку «Счет», где нажать на кнопку «Заполнить профиль», и после заполнения добавить необходимые документы:

Процесс верификации обычно занимает до 1-2 дней и как только она будет пройдена, клиента известят по почте, после чего можно будет приступить к полноценному использованию платформы.

Процесс торговли через брокера eToro

Прежде, чем начинать торговлю у данного брокера, стоит понять, какие типы счетов и торговые условия он предоставляет, а также каким образом можно вести торговлю. Далее рассмотрим все самые важные особенности в торговле через брокера eToro.

Торговый терминал брокера еТоро

Любая торговля начинается с терминала и самым привычным и популярным терминалом является MetaTrader 4, но торговля через брокера еТоро ведется через собственный веб-терминал, который не требует установки и скачивания.

Информацию о торговых активах можно видеть в разделе «Список наблюдений» или «Рынки». К такой информации относится:

Название актива.

Мини-график.

Процент роста или падения.

Цена.

Открывать сделки можно как из «Списка наблюдений», так и со вкладки «Рынки». Для этого необходимо выбрать нужный инструмент, после чего нажать на кнопку «B» (Buy) или «S» (Sell):

После чего откроется окно совершения сделок с детальной информацией и возможностью выставления нужного ордера:

Также веб-терминал eToro позволяет проводить анализ графиков, откуда тоже можно совершать сделки. Для открытия графика необходимо кликнуть на мини-график нужного инструмента, после чего откроется окно с графиком:

На самом графике можно:

Выбирать тип свечей.

Открыть несколько графиков в одном окне (до 6 графиков).

Выбирать нужный тайм фрейм.

Проводить анализ при помощи графических инструментов.

Проводить анализ при помощи индикаторов.

Совершать сделки.

Менять визуальное оформление и другие настройки.

Типы счетов и способы торговли через брокера eToro

У брокера eToro существует всего один тип счета для любых операций, а далее уже сам трейдер выбирает, каким образом он хочет распоряжаться своими средствами. Это может быть:

Обычная торговля по своей торговой стратегии.

Инвестирование в один или несколько активов.

Создание инвестиционного портфеля со множеством различных инструментов.

Копирование сделок успешных трейдеров.

Инвестирование в готовые портфели успешных трейдеров.

С самостоятельной торговлей, инвестированием и копированием обычных сделок все более-менее понятно, так как это стандартные виды трейдинга и можно совершать сделки самостоятельно по своей стратегии или подобрать трейдера с хорошей статистикой доходности как по времени, так и по сумме счета, после чего просто начать копировать его сделки. Но если говорить об инвестировании в портфели, то некоторых это может сбить с толку.

Что такое сервис CopyPortfolios от еТоро?

Инвестировать в портфели у брокера еТоро предоставляется возможным благодаря сервису CopyPortfolios, который находится на официальном сайте eToro:

Пользуясь данным сервисом, трейдер инвестирует свободные средства в уже сформированные доходные портфели, в которых может быть собрано огромное множество различных активов из разных секторов и областей экономики. Чаще всего в портфелях используются:

Акции американских компаний.

ETF-фонды.

Сырьевые активы (металлы, нефть и так далее).

Индексы.

Валюты.

Стоит отметить, что данный способ инвестирования является максимально консервативным и не предполагает получения больших прибылей в короткие сроки, поэтому средняя доходность таких портфелей может составлять около 15-25% в год.

Примером такого инвестиционного портфеля под управлением комитета eToro можно считать BigTech, в состав которого входят акции американских компаний-гигантов по типу Google, Apple, Amazon и так далее.

Кредитное плечо брокера eToro

Можно долго говорить о пользе и вреде кредитного плеча у Форекс-брокеров и зависит все от трейдера и его стиля торговли, а также от психологической подготовки.

Брокер eToro предоставляет плечо до 1:400, но, чтобы получить именно такое кредитное плечо, необходимо получить статус профессионального трейдера, подав заявку. После заполнения заявки нужно дождаться одобрения от компании, после чего можно будет использовать высокое плечо.

Все остальным трейдерам доступны следующие плечи:

Валютные пары – 1:30.

Кросс-кусры – 1:20.

Товары и сырье – 1:10.

CFD на акции – 1:5.

Криптовалюты – 1:2.

Более подробную информацию о кредитном плече и условиях его увеличения можно узнать на официальном сайте eToro.

Торговые комиссии брокера еТоро

Доход всех брокеров почти всегда состоит из комиссий и сборов.

При торговле любыми активами через брокера еТоро трейдер платит комиссию в виде спреда, которая зависит от инструмента, а в случае с ETF и акциями при переносе позиций через ночь дополнительно взимается 6.4% + ставка LIBOR за один месяц в размере 2.9%

Также если на торговом счету присутствует какая-либо сумма, но торговля не ведется в течении года, дополнительно будет взиматься по $5.

Брокер еТоро и криптовалюты

Как уже говорилось ранее, у брокера еТоро можно торговать и криптовалютами, которых на данный момент присутствует 16 видов.

Найти криптовалюты еТоро можно в разделе «Рынки» и на вкладке «Криптовалюты»:

Процесс торговли криптовалютами на еТоро точно такой же, как и другими активами, и при желании можно сразу купить любую монету или же отрыть график и провести анализ.

Но стоит отметить, что в данном случае трейдер не получает реальную криптовалюту на еТоро и торговля идет лишь на разницу в цене (CFD). Также важно знать и то, что торговля криптовалютой в еТоро не очень удобна для краткосрочного трейдинга, так как монеты имеют повышенный спред.

Пополнение и вывод средств у брокера eToro

Пополнять торговый счет в компании eToro можно максимально просто и быстро благодаря простому интерфейсу. Так как компания является зарубежной, то открывать и пополнять торговые счета можно только в долларах США, и стоит отметить, что минимальный депозит составляет $200.

Также для пополнения не доступны такие способы как QIWI, WebMoney или Яндекс Деньги, но есть возможность пополнения с карты, PayPal, Skrill, Neteller или банковским переводом:

Зачисление средств происходит автоматически, и поэтому мгновенно, если только не будет препятствий со стороны платежной системы. Комиссии при пополнении счета брокер не взимает.

Для вывода средств можно использовать также карту, PayPal или банковский перевод, а минимальная сумма для вывода составляет $30. Но стоит отметить, что вывести прибыль можно только на те же реквизиты, с которых происходило пополнение.

Срок вывода денежных средств занимает 1-2 рабочих дня для карты или PayPal и до 8 рабочих дней для банковского перевода. Также заявку можно отменить и средства вернуться на торговый счет, но только если статус заявки не будет обозначен как «In Process». В противном случае останется только дождаться средства на свои реквизиты.

Также за вывод взимается небольшая комиссия:

От $30 до $200 – $5.

От $200 до $500 – $10.

От $500 – $25.

Как только средства будут отправлены, клиенту на почту придет уведомление со всеми деталями транзакции.

Онлайн поддержка брокера еТоро

Поддержка брокера работает круглосуточно пять дней в неделю кроме выходных, поэтому всегда можно получить ответ на интересующие вопросы.

Также связаться с менеджерами компании можно по электронной почте или через социальные сети (Twitter или Instagram).

Мобильное приложение брокера eToro

Как уже говорилось ранее, вести торговлю можно и через приложение eToro, в котором присутствуют все необходимые функциональные возможности веб-трейдера.

еТоро приложение доступно для пользователей Android OS и iOS и по функционалу оно не уступает веб-терминалу, так как в нем можно вести торговлю, общаться с другими трейдерами, отслеживать и копировать сделки:

Плюсы и минусы торговой платформы еТоро

Данная платформа имеет огромный функционал и возможности по сравнению с другими платформами, но конечно же, как и везде, в ней есть свои плюсы и минусы.

К полюсам можно отнести:

Наличие у брокера трех лицензий от ведущих регуляторов.

Работу брокера в течение более чем 13 лет.

Поддержку множества языков.

Различные вариант ведения торговли (самостоятельная торговля, копирование сделок, инвестирование и создание портфеля, инвестирование в уже созданные портфели).

Множество торговых активов, включая ETF, акции, валюты, криптовалюты.

Собственное мобильное приложение.

К минусам можно отнести:

Обязательную верификацию.

Наличие только долларовых торговых счетов.

Комиссии на вывод средств и при переносе позиций через ночь.

Малое количество способов ввода и вывода средств.

Плохие условия для скальперов, так как торговля заточена под инвесторов и долгосрочных трейдеров.

Брокер eToro отзывы

В сети можно найти множество отзывов об eToro, которые будут как положительные, так и отрицательные. Из положительного многие трейдеры говорят о множестве торговых активов и уже готовых инвестиционных портфелях, о чем свидетельствует данный отзыв:

Тоже самое можно узнать и из этого отзыва об eToro:

Если говорить о негативных отзывах eToro, то чаще всего трейдеры жалуются на высокие комиссии при выводе средств и возникающие время от времени проскальзывания, что не очень удобно при торговле. Но если сравнивать все отзывы об eToro и отбросить заказные комментарии, то положительных отзывов будет больше.

Заключение

eToro по праву можно назвать одной из самых лучших платформ, предлагающих социальный трейдинг во всех его видах, так как почти каждый трейдер или инвестор скорее всего останется доволен данным брокером. Также очень удобным является то, что весь функционал брокера доступен на официальном сайте eToro без надобности устанавливать дополнительное ПО.

Если говорить об условиях торговли через брокера еТоро, то отметить можно низкие плечи, что является больше плюсом, чем минусом, так как изначально позволяет настроится на мало-рисковую торговлю вне зависимости от стиля, но при желании каждый трейдер все равно может получить высокое плечо, подав заявку и пройдя оценочное тестирование на профессиональность.

Единственные трейдеры, которым не подойдет данный брокер – это скальперы, так как тут абсолютно нет условий для высокочастотной торговли и совершения сделок занимает более 1-5 секунд, что критично для быстрых сделок.

