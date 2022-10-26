Бинарные опционы на Кипре: законно или нет?

Несмотря на то, что финансовая система Кипра считается одной из самых привлекательных, эта страна вынуждена строить взаимодействие с инвесторами в соответствии с законодательством ЕС. А Евросоюз в 2018 году ввел запрет на торговлю цифровыми контрактами. В связи с этим у трейдеров нередко возникают вопросы, легальны ли бинарные опционы на Кипре. Несмотря на введенные ограничения, граждане этой страны (либо зарегистрированные здесь) могут открывать сделки с цифровыми контрактами.

Можно ли обойти ограничения

ESMA, орган, который регулирует операции на финансовом рынке Европы, ввел запрет на сделки с бинарными опционами. Это решение вызывало непонимание со стороны профессиональных трейдеров. Причина заключается в том, что введение ограничения ESMA объяснило нестандартным пониманием сути трейдинга бинарными опционами. По мнению органа, данный вид торговли ничем не отличается от азартных игр. Но практически сразу после этого с вынесенным решением не согласился нидерландский суд.

Трейдинг цифровыми контрактами по сути своей не отличается от торговли стандартными активами типа ценных бумаг. В обоих случаях для получения прибыли необходимо набрать достаточное количество знаний и опыта, а также провести глубокий анализ рынка. Без этого постоянно зарабатывать на финансовых рынках невозможно. В азартных играх получить прибыль можно только, если человек угадывает комбинацию. Анализ в данном случае не поможет.

Действие запрета ESMA распространяется исключительно на брокерские конторы, зарегистрированные в ЕС. Это означает, что жители Кипра могут легально открывать сделки с бинарными опционами через площадки, которые располагаются за пределами Евросоюза. Санкции за подобные действия не накладываются.

Дополнительные риски

Введенные ограничения косвенно затронули другие компании, работающие на финансовом рынке Европы. Многие брокерские конторы сегодня не принимают оплату банковскими картами при пополнении депозита, который используется для трейдинга цифровыми контрактами. Поэтому трейдеры вынуждены переводить деньги с криптовалютного или электронного кошелька.

Также введенные ограничения существенно повышают риски, с которыми сталкиваются участники рынка. Многие брокерские конторы, предоставляющие доступ к операциям с цифровыми контрактами, зарегистрированы за пределами ЕС. То есть деятельность этих фирм не регулируется со стороны соответствующих органов. Поэтому такие компании нередко:

изменяют условия сотрудничества;

вводят дополнительные ограничения;

изменяют правила вывода денег и так далее.

В результате трейдерам приходится соглашаться с подобными условиями, так как повлиять на это невозможно. Надежные брокеры избегают таких ситуаций. Эти фирмы не только дорожат собственной репутацией, но и должны соблюдать определенные требования, введенные сторонними регуляторами.

К числу недостатков сотрудничества с поставщиками брокерских услуг, зарегистрированных за пределами ЕС, относится еще и то, что при возникновении споров пользователи не могут доказать собственную правоту. При сотрудничестве с фирмами из Евросоюза клиенты имеют возможность подать судебный иск. Но сделать это в отношении компаний, расположенных за пределами Европы, практически невозможно.

То есть сотрудничество с такими брокерами значительно повышает риски потери денег.

Как легально торговать опционами на Кипре

ESMA ограничил торговлю бинарными опционами только начинающих трейдеров. Действующая норма позволяет открывать подобные сделки профессиональными участниками рынка. Однако для этого необходимо выполнить два из трех требований:

проработать на финансовом рынке не менее одного года;

открыть не менее 10 сделок в течение года с опционами либо CFD (сумма каждого контракта должна составлять 150 или более евро);

собрать финансовый портфель на сумму от 500 тысяч евро с учетом валют и активов.

Эти требования не дают новичкам выйти на рынок. Но анализ реальных отзывов трейдеров показывает, что жители Кипра, которые ранее никогда не работали с бинарными опционами, могут заняться этой деятельностью.

Pocket Option, Binarium и Quotex – 3 надежные компании, которые предоставляют возможность торговать цифровыми контрактами начинающим трейдерам. Эти брокеры предлагают примерно одинаковые условия сотрудничества. Каждая компания за годы работ доказала собственную надежность. Реальные отзывы о Quotex, Binarium и Pocket Option говорят о том, что все три фирмы не задерживают выплат и не обманывают своих клиентов. Эти компании дорожат своей репутацией, а деятельность брокеров регулируется сторонними организациями.

Заключение

При выборе площадки бинарных опционов трейдерам, которые проживают на Кипре, необходимо учитывать множество условий. В частности, важно не только найти компанию, которая предоставляет подобные услуги, но и брокера с проверенной надежностью. К таким площадкам относится Pocket Option.

Эта компания предоставляет возможность открывать сделки с минимальным депозитом в 50 долларов, что выгодно начинающим трейдерам. Pocket Option привлекает новичков еще и тем, что предлагает торговые сигналы и опцию копирования сделок успешных игроков. Обе функции упрощают прогнозирование поведения рынка и повышают размер совокупного заработка.

Смотрите также:

Лучшие брокеры бинарных опционов

Живой график для бинарных опционов

Калькулятор Мартингейла

Как торговать бинарными опционами в MetaTrader4