Как получить карту и помощь Украинцам от Binance

26 апреля 2022 года криптовалютная биржа Binance объявила (ссылка на новость) о новом этапе помощи Украинцам. Все Украинцы, которые вынужденно покинули территорию Украины и находятся на территории стран ЕЭС, могут заказать выпуск карты VISA Binance Refugee Card и получить ежемесячную выплату в 75$ (225$ в течении трех месяцев). Давайте пошагово разберемся как это сделать и все ли так просто как кажется.

Как зарегистрироваться на бирже Binance

Первым делом для получения выплаты вам нужно иметь верифицированный счет на бирже Binance. Процесс регистрации на бирже не сложный и если вы проходили хоть раз регистрацию на каком-то более-менее популярном сайте, регистрация не составит для вас особого труда.

Переходим на официальный сайт и вводим свои реальные данные, email и свой реальный номер телефона (на них прийдут сообщения для подтверждения регистрации)

Если вы регистрируете аккаунт не только для получения выплаты в 225$, но и планируете пользоваться им в дальнейшем, введите промокод JXEG070Z, который в дальнейшем даст вам максимальную скидку в 20% на комиссии биржи.

Как получить карту VISA Binance Refugee Card

Сразу после регистрации вам нужно пройти верификацию своего аккаунта. Важно ввести все свои данные именно так как они написаны у вас в паспорте.

После ввода всех данных вы получите базовый статус верификации, который увеличивает лимиты для торговли на бирже, но еще не дает возможность оформить помощь для Украинцев от биржи. Вам потребуется расширенная верификация. Для этого вам нужно будет загрузить свои документы и подтвердить место проживания именно в Украине (даже если вы уже выехали в Европу). Для получения ежемесячной выплаты в 75$ вы должны быть гражданином Украины, подтвердив это одним из документов (паспорт, ID карта, права):

Подробно об верификации аккаунта можете прочитать на официальном сайте биржи в этой статье.

Теперь, когда вы получили полную верификацию аккаунта, вам нужно изменить ваш привязанный к аккаунту Украинский номер телефона, на номер из списка стран ЕЭС, которые поддерживает Binance в рамках данной акции.

Список стран ЕЭС в которых можно оформить карту и номера телефонов, которых подходят для получения выплаты: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция.

Обратите внимание, что если вы открывали не новый аккаунт и у вас уже были деньги на счету биржи, то после смены номера вы не сможете их вывести в течении 24 часов.

После успешной смены номера перейдите в раздел «финансы» и выберите «Карта Binance VISA»:

При создании карты, важно указать в разделе «дополнительной информации» ваш существующий адрес в ЕЭС. На него прейдет физическая карта VISA Binance Refugee Card в течении 2-8 недель, при этом виртуальная карта вам будет доступна сразу. Проживать на этом адресе постоянно вы, по сути, не обязаны, и забрать карту могут ваши родственники или хорошие знакомые, но об этом подробнее мы расскажем в конце статьи.

Подробная инструкция по получению карты описана в этой статье на официальном сайте биржи.

Какие преимущества дает карта

Получив физическую карту VISA от Binance или используя виртуальную, вы можете оплачивать покупки, как и любой другой картой. Только в отличии от других карт, используя карту Binance вы сможете оплачивать их криптовалютой, которая находится на вашем кошельке биржи. Просто выберите одну из монет вашего спотового кошелька и нажмите «пополнить» на главной странице вашей карты:

Подробнее о пополнении карты читайте в этой статье на официальном сайте.

Говоря о преимуществах карты Binance, обязательно надо отметить кешбэк, который вы можете получать с каждой покупки, а сумма его будет завесить от кол-ва BNB (токенов биржи) на вашем счету.

Уровень карты Среднемесячный баланс BNB* Размер кешбэка с каждой покупки 1 0 0,1% 2 1 2% 3 10 3% 4 40 4% 5 100 5% 6 250 6% 7 600 8%

Подробнее про кешбэк Binance читайте в этой статье на официальном сайте.

Как и любые другие карты, карты Binance имеют свои комиссии и лимиты:

Ежедневные лимиты:

Виртуальная карта – 870 EUR

Физическая карта – 8700 EUR

Ежедневный лимит снятия наличных с банкоматов - 290 EUR

Сумма за одну бесконтактную транзакцию – 50 EUR (по всей Европе)

Общая сумма бесконтактных платежей – 150 EUR

Комиссия карты Binance:

Действие Комиссия Комиссия за транзакции (оплаты и снятие средств в банкоматах)* до 0,9% Первый выпуск виртуальной или физической карты 0 Переоформление физической карты 25 евро Бездействие (12 месяцев) 0 Закрытие счета 0

Как получить выплату 225$ от Binance

Как указанно в новости на сайте биржи, все беженцы из Украины имеют право на получение ежемесячной выплаты на свою карту в размере 75$ в течении трех месяцев.

То есть, если вы оформили себе карту VISA Binance Refugee Card вы, казалось бы, уже должны получать выплату каждый месяц, но это не так и даже сама поддержка биржи еще не знает весь процесс получения выплат.

После регистрации на бирже и оформлении карты, вы должны подать заявку в одну из неправительственных организаций, с которыми сотрудничает биржа.

На момент написания статьи это «Rotary Kyiv», «Паляница» и «iSans», в ближайшее время биржа обещает значительно расширить этот список. Подать заявку в эти организации можно в любом центре для беженцев, который есть в вашем городе. Но для упрощения этой процедуры, так же предусмотрена онлайн подача заявления, для этого нужно написать запрос на почту standwithukraine@isans.org

Подробнее можете прочитать на официальном сайте в этой статье.

Кто может подать такую заявку на выплату онлайн?

Подать заявку как офлайн, так и онлайн могут наиболее нуждающиеся слои населения, а именно социально незащищенные лица, расовые и этнические меньшинства, не застрахованное, малообеспеченное население, пожилые люди и лица с неблагоприятным состоянием здоровья.

То есть, по сути, если вы беженец и уехали из Украины, не прихватив с собой пару миллионов, то вы можете рассчитывать на выплату 225$, указав себя как "не застрахованное, малообеспеченное население".

После оформления карты и подачи заявки, ваша анкета будет передана в Binance и в течении месяца первая выплата поступит на ваш счет на бирже.

Можно ли получить выплату 225$ будучи на территории Украины

Если вы открыли счет в Binance, но не смогли или пока не можете выехать с территории Украины, вы так же можете отправить запрос на получения выплаты.

Для этого вам нужно точно так же открыть счет на бирже используя свой Украинский мобильный номер и пройти верификацию аккаунта на адрес прописки в Украине.

После регистрации и верификации, вам нужно будет сменить номер на Европейский из списка поддерживаемых стран. Тут уже появляются не большие сложности, так как выехать и купить номер вы пока не можете. У вас есть два варианта:

Найти надежных знакомых или родственников, которые смогли выехать в Европу и попросить их купить вам sim-карту и принять смс; Купить виртуальную Европейскую sim-карту в интернете, например здесь.

Если вы нашли знакомых и выбрали первый вариант, то проблем никаких не будет и вы даже сможете попросить их получить вашу физическую карту Binance Refugee Card на их адрес, но вот если вы выбрали второй вариант и купили виртуальную sim, то физической карты у вас не будет (карту придётся отправить на левый адрес), а у вас будет только виртуальная карта Binance. Тем не менее деньги вы получите и сможете совершать покупки в интернете с вашей виртуальной карты. Вывести вы их тоже сможете, например через P2P или онлайн обменник на любой Украинский банк (подробнее в следующем разделе)

Так же, для большей правдоподобности в момент смены номера на бирже лучше использовать VPN, используя IP той страны сим карту которой вы планируете привязать (скорей всего это конечно никто не будет проверять, но лишним не будет).

Как вывести полученные деньги с биржи

Если вы получили физическую карту Binance Refugee Card, то деньги вы можете снять как и с любой другой карты в любом банкомате, оплатить ей покупки в магазине или интернете, или даже привязать к Google Pay/Samsung Pay/ApplePay.

Если у вас только виртуальная карта Binance, то вы тоже можете привязать ее к Google Pay/Samsung Pay/ApplePay и оплачивать покупки (подробнее читайте в этой статьей на официальном сайте).

Но вот снять наличные в банкомате у вас не получится. Чтобы снять наличные с виртуальной карты их нужно будет вывести на свою карту Украинского банка, для этого вам нужно перейти в раздел P2P торговли на сайте Binance и выбрать подходящую для вас заявку обмена.

Подробнее о P2P торговле читайте на официальном сайте в этой статье.

Еще одним не менее популярным способом, будет вывод через надежные онлайн обменники криптовалют, например такой как bestchange:

Что так же приятно, курс при таких обменах всегда выше чем в Нац.Банке или офлайн обменках.

Что еще можно сделать с полученной криптовалютой

Если сумма в 225$ для вас не так велика или вы пока просто не хотите заморачиваться с выводом криптовалюты на карту, вы можете попробовать проинвестировать их. Но для этого вам нужно будет погрузится в мир криптовалют и узнать много новой информации, что бы не потратить деньги в пустую, мы же предложим два варианта наиболее надежных с нашей точки зрения (не финансовая рекомендация):

1. Купить на полученные деньги BNB (токен биржи Binance) и подключить их к BNB Vault:

Прибыль в этом случае вы сможете получить не только от роста цены токена BNB, но и получать дополнительный процент (до 20% годовых) за депозит, а также участвовать в Launchpool Binance, за счет чего будете получать другие монеты которые запускает биржа.

2. Купить другую популярную криптовалюту и положить ее под более высокий процент уже на другой бирже. В данном варианте мы предлагаем купить монету Ethereum и перевести ее на биржу WhiteBit, где уже этот Ethereum можно положить на депозит под 28% годовых.

За год цена криптовалюты может значительно вырасти, а к этой сумме еще и добавится внушительный годовой процент.

На бирже еще масса других криптовалют для инвестирования под высокие проценты, но Ethereum на наш взгляд наиболее перспективный на таком интервале времени.

Итог:

Открыть криптовалютую карту для Украинцев стало значительно проще и получить помощь Binance хоть и не большую, но можно практически каждому Украинцу старше 18 лет.

Если у вас остались вопросы касательно получения денег от Binance – задавайте их в комментариях. Главное помните, Binance - это криптовалютная биржа #1 в мире и за сохранность ваших персональных данных вы можете не переживать, даже если вам по какой либо причине откажут в выплате этой помощи, у вас будет полностью безопасный аккаунт на бирже.

Смотрите также:

Курс Bitcoin

Биткоин – лучшая инвестиция десятилетия

Как выбрать кошелек для хранения Биткоина и других криптовалют

Динамика криптовалют