        Как найти лучший обменник криптовалют за пару кликов?

        Ежедневно сотни обменников криптовалют предлагают свои услуги пользователям. Но как среди них отыскать те, которые будут гарантировать надежность и выгодные условия обмена не только для конвертации криптовалюты в фиат, но и на многочисленные платежные системы?

        Найти лучший вариант среди такого многообразия кажется невозможным. И тут на помощь приходит сервис BestChange, о практических приемах и секретах работы с которым мы расскажем в нашем обзоре. Если вы хотите узнать, как обменять одну криптовалюту на другую, даже если такого варианта обмена не существует, советуем дочитать до конца.

        Легкий способ найти самый выгодный курс обмена

        Чтобы выгодно обменять одну криптовалюту на другую необходимо найти того, кто согласится у нас ее купить по выгодному для нас курсу. Но как это сделать вне криптовалютной биржи в сети Интернет, которая просто переполнена всевозможными мошенниками? Ответ прост – обратиться за помощью надежных онлайн-ресурсов, специализирующихся на мониторинге рынка, собирающих информацию о спросе и предложении большого количества обменников криптовалют в сети.

        Самым популярным из них является BestChange.ru. Он позволяет совершать обмен не только между криптовалютами, но и электронными кошельками: PayPal, Perfect Money, Skrill, Payeer, Neteller, WebMoney и многими другими. Также пользователям этого сервиса доступен вывод криптовалюты на карту, электронные деньги или обмен сразу на наличные. Как видите, возможности у этого агрегатора очень большие. Поэтому, если вам нужно быстро обменять криптовалюту, самый выгодный курс легче всего найти на этой площадке.

        BestChange - безопасность и выгода в одном обмене

        Сайт-мониторинг обменников крипты BestChange.ru работает с 2007 года и давно завоевал доверие пользователей. Каждый обменник, представленный на этом ресурсе, проходит тщательную проверку модераторами. Тем не менее, мы советуем при выборе конкретного обменника ориентироваться на колонку “Отзывы”. Старайтесь выбирать те обменные пункты, у которых не менее 100 отзывов. Это цифра условная и во многом зависит от направления перевода средств. В целом, чем больше отзывов о работе обменного пункта, тем выше вероятность качественного исполнения вашей заявки.

        Как выгодно обменять USDT на рубли - пошаговое руководство

        Прежде, чем совершить обмен USDT -> RUB, необходимо определиться какую валюту мы будем отдавать и какую получать. Для этого в левой колонке таблицы на главной странице сайта выбираем валюту, которую будем отдавать – USDT сети TRC20, а в правой колонке этой таблицы указываем адресат перевода – рублевую карту Visa/Mastercard.

        После проделанных манипуляций появится таблица с названиями обменников, поддерживающих выбранное нами направление перевода, отсортированных по убыванию курса обмена. Далее, согласно выше описанных правил отбора, следует выбрать обменный пункт, у которого более 100 отзывов о его работе.

        Под эти критерии, на момент написания обзора, подходит обменник BelkaPay: он находится в топе и у него более 100 отзывов.

        Теперь давайте разберемся, что означают пиктограммы напротив названия каждого обменного пункта. Каждый из них отражает режим работы и условия проведения обменных операций.

        Например, обменник AvanChange отправляет средства через платежные системы-посредники о чем говорит первая пиктограмма со стрелкой вверх. Стрелки вверх-вниз говорят о том, что этот обменник не фиксирует курс обмена в заявке пользователя, а значок пластиковой карты указывает на необходимость верификации пользователя по банковской карте. Значок “рука” говорит о полуавтоматической или ручной обработке всех транзакций, а “песочные часы” указывают на возможную задержку с переводами этого обменника до 24 часов.

        Кроме того, обратите внимание на доступные лимиты, а также минимальные и максимальные суммы, которые готов обрабатывать выбранный вами обменный пункт. Сумма средств, которую вы планируете обменять, должна подходить под эти условия.

        В выбранном нами обменнике минимально допустимая сумма обмена USDT на рубли по банковской карте составляет 700 USDT, что нас вполне устраивает, так как мы планируем обменять 800 USDT.

        После того как мы окончательно определились с обменником криптовалют, кликаем по его названию в таблице и попадаем на его официальный сайт, сразу на страницу перевода USDT→RUB.

        Также обратите внимание, что в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма этот обменный пункт, как и многие другие, предупреждает о проверке денежных средств, полученных от клиентов, на предмет соблюдения требований AML(Anti-Money Laundering) – комплекса мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В случае возникновения подозрений, обменник оставляет за собой право потребовать от клиента пройти процедуру KYC (“Знай своего клиента”). До ее завершения все средства будут заморожены.

        После нажатия на кнопку “Exchange” нас перебросит на страницу с реквизитами для оплаты. После того как мы переведем 800 USDT на адрес кошелька обменного пункта, нажимаем кнопку “Оплачено” (она может называться по-разному, но смысл один – подтверждение отправки средств клиентом). Теперь останется только дождаться зачисления средств на указанную нами карту.

        Обычно все обмены происходят в течение часа или еще быстрее, но иногда случаются форс-мажоры. В этом случае следует написать в чат поддержки обменника и задать интересующие вопросы. Не забудьте при этом указать номер своей заявки, чтобы оператору чата было легче ее найти.

        Почему BestChange – это больше, чем просто обмен криптовалют

        По большей части большинство пользователей ресурса BestChange используют его как отличный способ быстро найти подходящий обменник криптовалют по наиболее выгодному курсу. Однако, помимо этого базового функционала у этого онлайн-сервиса есть еще несколько: проверка адреса, калькулятор, двойной обмен, оповещение и статистика.

        Проверка адреса

        Начнем с проверки адреса – пожалуй, самого важного дополнения к основным функциям этого сайта. На вкладке “Проверка адреса” любой желающий может провести AML-проверку криптовалютного адреса, с которого планирует получить или куда собирается отправить криптовалюту. Встроенный AML-анализатор проверяет не только адреса, но и сами токены, которые на них содержаться.

        В результате такой проверки все данные определенного криптокошелька сортируются по различным параметрам с присвоением меток о наличии разнообразных рисков, связанных с конкретным криптовалютным адресом – от низких до высоких. Эти метки сообщают системе о связи кошельков с самыми разнообразными источниками, от уровня легитимности которых будет зависеть соответствующая отметка уровня риска (Risk Score). Это услуга платная. Проверка одного адреса стоит $0,20.

        Калькулятор

        Рассчитать итоговую сумму обмена можно с помощью встроенного калькулятора платформы. У него два режима работы: “Отдаете” и “Получаете”.

        В нашем примере, в режиме “Отдаете” рассчитываются стоимость USDT за UAH (гривны). При этом можно этот расчет делать как с учетом, так и без комиссий. После того как вы указали необходимую сумму в поле “Отдаете” , нажмите кнопку “Рассчитать”. Система автоматически сделает расчет необходимой суммы для каждого обменника в таблице, исходя из его курса обмена.

        Режим “Получаете” делает обратный расчет: рассчитывается стоимость UAH (гривны) за USDT.

        Двойной обмен

        Если по каким-то причинам не существует прямого обмена по интересующей вас валютной паре, можно воспользоваться функцией “Двойной обмен”. Благодаря ей пользователи смогут находить наиболее перспективные варианты обмена через промежуточную валюту. Однако, имейте ввиду, что в таком случае вам придется заплатить двойную комиссию за обмен, т.к. будут задействованы два обменных пункта.

        К примеру, если бы не существовало прямого обмена между USDT и UAH, можно было бы задействовать промежуточный Bitcoin Cash (BCH): поменять сначала USDT на BCH, и затем уже обменять BCH на UAH. Перед тем как пользоваться такими связками советуем проверить правильность существующих направлений, курсы и наличие необходимых резервов у выбранных обменников криптовалюты.

        Чтобы увидеть какие конкретно обменные пункты позволяют провести такую цепочку обмена, кликните по строке с названием промежуточной валюты, и откроется список обменников и сумм обмена на каждом этапе.

        Оповещение

        Если в настоящее время вы так и не смогли найти предложение по обмену с подходящими для себя условиями, вы можете настроить оповещения, благодаря которым система автоматически вышлет вам уведомление о появлении обменника криптовалют с подходящими условиями. Настроить подобные сообщения можно на вкладке “Оповещения”, где указать способ доставки (Telegram, e-mail), минимальный интересующий вас курс, минимальный объем резервов по выбранному направлению обмена, сроки действия заявки на оповещение (по его истечению алерты не будут приходить).

        После установки всех необходимых параметров нажмите кнопку “Подать заявку”.

        Статистика

        Кроме того, есть возможность посмотреть статику изменения курса обмена во времени, а также суммарный доступный резерв по выбранному обмену и транзакции других пользователей.

        Благодаря такому графику легче понять, в какие часы в течение дня выгоднее обменивать криптовалюту. Если по нему видно, что в текущий момент курс явно завышен, имеет смысл подождать более благоприятных условий в течение нескольких дней или даже часов. Для этого выберите направление обмена, откройте вкладку «Статистика», выберите из выпадающего списка интересующий вас показатель и нажмите кнопку «Показать».

        Заключение

        Благодаря каталогу проверенных временем обменников криптовалют, прошедших тщательную проверку, у пользователей онлайн-ресурса BestChange.com есть возможность надежного и выгодного обмена электронных и фиатных денег, криптовалют, а также их перевода в различные платежные системы.

        Ежедневно более 370 обменников криптовалют предлагают услуги по переводу и обмену средств. Удобная статистика изменения курса во времени позволяет определить лучший момент для проведения выгодного обмена, а система оповещений не позволит пользователю пропустить такую возможность. Даже если по каким-то причинам не удалось найти обменник с подходящими курсами или резервом по интересующему направлению, всегда можно воспользоваться услугой двойного обмена. Чтобы принять окончательное решение о сотрудничестве с обменным пунктом, ознакомьтесь с отзывами его реальных пользователей и пусть их опыт поможет вам сделать правильный выбор.

        Богдан
        Вот PayPal мне возможно потребуется.
        17 сентября 2024
        Артур
        Я не пользовался данным сайтом, но взял на заметку. А вдруг понадобится.
        17 сентября 2024
        tirant
        Я пользовался бест ченджем. Нормальный обменник. Работает.
        Трейдер БО, я им давно пользуюсь. Лет этак пять. И никогда никаких проблем.
        17 сентября 2024
        Трейдер БО
        Я пользовался бест ченджем. Нормальный обменник. Работает.
        10 сентября 2024
        Владимир
        ....правда меня немного смущает дизайн сайта.
        Руслан, дизайн отличный уже сколько помню наверное лет 15 а то и побольше они не меняют дизайн значит он хороший удобный ничего лишнего ничего не отвлекает слева меню справа выбор вариантов для обмена комментарии Всё чётко... На мой взгляд у них дизайн великолепный и очень удобный
        05 сентября 2024
        Владимир
        Вроде бы на первый взгляд выглядит неплохо, правда меня немного смущает дизайн сайта. Также я не совсем понимаю, чем обмен через специальные обменники лучше, чем p2p обмен на биржах!?
        Руслан, на бирже недоступны, некоторые активы валюты в том числе и крипта для обмена и более расширенный функционал конечно на bestchange... Плюс комиссионные Не забывай)))
        05 сентября 2024
        Option Bull
        Столько пользовался Бестом и не задумывался даже, что у него такой богатый функционал. А так же можно и на мошенников нарваться. Спасибо за пояснение, вот прям от души.
        Димка, ну так лучше читать отзывы, проверять репутацию обменника, как и везде. Также стоит обращать внимание на время обмена, так как чем оно дольше, тем выше вероятность нарваться на мошенника.
        04 сентября 2024
        Option Bull
        Вроде бы на первый взгляд выглядит неплохо, правда меня немного смущает дизайн сайта. Также я не совсем понимаю, чем обмен через специальные обменники лучше, чем p2p обмен на биржах!?
        Руслан, на этом сайте можно найти наиболее выгодный курс из 300+ обменников, то есть предложений здесь кратно больше, чем в p2p того же бинанса. Я уже молчу о большем количестве способов оплаты.
        04 сентября 2024
        Руслан
        Вроде бы на первый взгляд выглядит неплохо, правда меня немного смущает дизайн сайта. Также я не совсем понимаю, чем обмен через специальные обменники лучше, чем p2p обмен на биржах!?
        04 сентября 2024
        Scruffy
        Столько пользовался Бестом и не задумывался даже, что у него такой богатый функционал. А так же можно и на мошенников нарваться. Спасибо за пояснение, вот прям от души.
        04 сентября 2024
        Mister X
        Всегда пользуюсь этим обменником, но выбираю только проверенных мерчантов, для меня уже есть свой топ. Никогда не подводил этот сервис и курс обмена приятный.
        04 сентября 2024
        Владимир
        Спасибо огромное за отличный обзор! А бест шанс конечно, это самый крутой ресурс, где всегда можно найти надёжный обменник. Всё-таки они за много-много лет добились к себе уважения за счёт безопасности обменников которые у них размещены. ! Действительно это лучший шанс для тех, кто хочет поменять не только крипту но и вообще перевести валюту из одной стороны в другую учитывая всякие санкции запреты и прочие препятствия по этому поводу. Всегда пользовался когда переводил из России валюту в Украину. Очень важно оставлять комментарии по поводу каждого обменника чтобы другие пользователи видели и знали что сервис надёжный.
        04 сентября 2024
