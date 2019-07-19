        Брокер бинарных опционов Intrade Bar

        Intrade Bar – краткий обзор брокера бинарных опционов

        Брокер Intrade Bar начал работать на рынке бинарных опционов в январе 2016 года. Он предоставляет клиентам возможность торговать классическими опционами "выше/ниже" на собственной торговой платформе с низким порогом входа, но не имеет лицензии от финансовых регуляторов.

         

         

        Intrade Bar ОТЗЫВЫ
         

        Брокер бинарных опционов Intrade Bar привлекает трейдеров низкими требованиями к минимальному депозиту. Начать торговать в этой компании можно с $10, что делает её доступной для новичков. Более опытные трейдеры по достоинству оценят торговую платформу собственной разработки с графиками от TradingView и котировками FXCM, а также новый раздел сайта с возможностью проверять текущие цены напрямую от поставщика рыночных данных.

        Основные характеристики брокера бинарных опционов

        Общая информация о брокере

        Брокер бинарных опционов Intrade Bar стал популярен благодаря небольшому минимальному депозиту и прозрачным котировкам, которые транслируются в его собственную веб-платформу от поставщика рыночных данных – FXCM. Всем клиентам компании доступны классические бинарные опционы “выше/ниже” с фиксированными выплатами до 85% по 21 валютной паре и одной криптовалюте.

        Лицензии и регуляция

        Торговая марка Intrade Bar принадлежит компании Future plus LLC, не имеющей лицензий регуляторов и зарегистрированной в оффшорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, о чем свидетельствует запись в публичном реестре юридических лиц этого островного государства в Карибском море.

        В то же время брокер получил статус институциональной компании на бирже Binance, что говорит о верификации самой компании, ее собственников и успешном прохождении процедур AML и KYC на ведущей криптовалютной бирже. При этом такой статус никак не связан с официальным финансовым регулированием деятельности и не означает защиту средств клиентов.

        Получение статуса VIP-клиента биржи Binance – это всего лишь программа лояльности, которая говорит о том, что Intrade Bar использует эту криптобиржу как поставщика ликвидности и торговую площадку для операций со своими собственными активами, но это не делает его регулируемым брокером.

        Продвижение в соцсетях

        Брокерская компания продвигает свои услуги наиболее активно через официальный канал в Telegram, где публикуются новости, анонсируются турниры, разыгрываются призы и размещается информация об актуальных доменах (зеркалах), доступных из РФ. Также у компании есть группа в VK.

        Торговые условия

        Брокер предлагает фиксированные выплаты по сделкам, которые не меняются в зависимости от времени суток и выбранной валютной пары. Для сделок на 3 минуты процент выплат составляет 82%, а по ставкам на сумму более $80 – 85%.

        Для торговли бинарными опционами доступны 21 валютная пара и 1 криптовалюта.

        Регистрация у брокера Intrade Bar

        Процедура регистрации торгового счета у брокера Intrade Bar стандартная и ничем не отличается от аналогичной процедуры у честных брокеров бинарных опционов. Необходимо заполнить стандартную регистрационную форму и принять условия сотрудничества.

        Верификация персональных данных

        Для подтверждения вашей личности брокер просит отправить селфи с паспортом и листком бумаги, на котором указаны название компании, ваш ID на платформе и адрес электронной почты, а также стоит ваша подпись, совпадающая с подписью в документе. Проверка занимает до 24 часов в рабочие дни.

        Минимальный депозит на платформе Intrade Bar

        Минимальный депозит на торговой платформе брокера Intrade Bar составляет $10, что выше, чем у брокера бинарных опционов Pocket Option, у которого минимальный порог всего $5. Если вы находитесь в поисках брокера и хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольших сумм, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

        Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

        Пополнить счет у брокера можно с помощью банковских карт, электронного кошелька FK-Wallet от провайдера платежей Free-Kassa и криптовалюты USDT (TRC-20).

        При пополнении через FK-Wallet компания начисляет бонус 3% к сумме пополнения.

        Типы счетов

        У брокера бинарных опционов Intrade Bar нет многоуровневой системы разделения торговых счетов клиентов, как это реализовано, например, у брокеров Pocket Option или Quotex. Существуют только демо- и реальный счет, условия которого могут постепенно улучшаться в зависимости от торгового оборота и суммарного объема внесенных средств. По сути, вместо формальных типов счетов у этого брокера действует система накопительных привилегий.

        Торговые платформы

        Для открытия сделок по бинарным опционам Intrade Bar предлагает клиентам веб-платформу собственной разработки, а также специализированный бот в Telegram.

        В терминал интегрирован график платформы TradingView с ограниченным набором технических индикаторов и инструментов графического анализа.

        Мобильная версия этого терминала выполнена в необычном формате – в виде приложения, запускаемого прямо из торгового бота в мессенджере Telegram. Для его активации необходимо зайти в бот по ссылке из официального телеграм-канала брокера, затем перейти в раздел «Безопасность» личного кабинета и выполнить привязку аккаунта к боту.

        После этого откроется окно авторизации, где необходимо указать логин и пароль для доступа к торговому счету, и подождать загрузки мобильной платформы.

        Конкурсы и бонусы

        Intrade Bar активно использует конкурсы и бонусы для привлечения новых трейдеров. В своем телеграм-канале брокер постоянно анонсирует новые конкурсы и подводит итоги уже прошедших турниров. Большой популярностью среди клиентов пользуются ежедневные и еженедельные турниры, а также соревнования на выходные, в которых побеждает участник с наибольшим количеством сделок. Два победителя получают по $100 за каждый день участия в конкурсе.

        Традиционных бонусов, к которым привыкли трейдеры бинарных опционов, у этого брокера нет. Вместо них предлагается незначительное поощрение: при пополнении счета криптовалютой USDT начисляется +5% к депозиту, а при использовании кошелька FK-Wallet для зачисления средств – 3% на баланс.

        Обучающие программы

        Никаких обучающих программ, а также аналитических материалов у этого брокера нет. Если вы новичок, пройдите полноценное обучение торговле бинарными опционами на нашем сайте и подберите для себя оптимальную торговую стратегию.

        Работа службы поддержки клиентов

        Связаться со службой клиентской поддержки брокера можно через форму обратной связи на сайте, email и онлайн-чат.

        Intrade Bar отзывы пользователей

        Отзывы о брокере в основном негативные, что вызывает определенные сомнения. Причём такие отзывы оставляют не только трейдеры, но и партнеры, недовольные отсутствием выплат за приведенных клиентов.

        Плюсы и минусы брокера

        ✔️ Преимущества

        ❌ Недостатки

        Низкий минимальный депозит и минимальная сумма сделки

        Отсутствие регулирования

        Высокая и стабильная доходность опционов – до 85%

        Оффшорная регистрация

        Регулярные турниры

        Много случаев блокировки аккаунтов и невыплаты прибыли

        Возможность проверить котировки

        Скромный функционал торговой платформы
         

        Заключение: стоит ли торговать через Intrade Bar?

        Брокер бинарных опционов Intrade Bar имеет ряд существенных недостатков: отсутствие регулирования и проблемы с выводом заработанной прибыли. Поэтому мы не можем рекомендовать его для торговли бинарными опционами. Несмотря на возможность открыть счет с минимальных сумм, планировать работу со значительными средствами через этого брокера не стоит. Если вы ищете компании с хорошей репутацией, рекомендуем рассмотреть проверенных брокеров из нашего рейтинга надежных бинарных платформ.

        Смотрите также:

         

        Daniel
        Intrade Bar has the look of a fast-paced binary broker, but that speed doesn’t replace trust or transparency. Before risking real funds, check withdrawal reports in your region and test the platform thoroughly. Fast entries can be attractive — just make sure withdrawals are equally smooth.
        29 января 2026
        Mister X
        Intrade Bar checks the boxes for flashy UI and quick entries, but regulators and proofs of withdrawal are nowhere to be seen. A broker without accountability is a red flag in my book. Use only what you can afford to lose — no more.
        29 января 2026
        Руслан
        Про Intrade Bar честно: платформа простая и быстрый вход удобен, но я бы не стал рассматривать её как серьёзный инструмент. Регуляции почти нет, и отзывы по выводу весьма противоречивые. Рекомендую сначала тестировать на демо, а реальные деньги вводить крайне осторожно.
        29 января 2026
        Option Bull
        Intrade Bar в обзоре выглядит как агрессивный брокер с упором на быстрые опционы, но отсутствие нормальной регуляции вызывает вопросы. Если кто решит торговать здесь — сначала проверьте выводы на минимальных суммах и будьте готовы, что не всё будет гладко. Ни один интерфейс не стоит риска, если условия вывода не прозрачны.
        29 января 2026
