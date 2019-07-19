Lista de intercambios de criptomonedas confiables

La aparición de las criptomonedas pasó desapercibida para la mayoría de los usuarios de Internet global. Pero con el tiempo, a medida que el valor del dinero digital ha aumentado significativamente, también ha aumentado la atención al dinero virtual. Además, no sólo esta circunstancia ha despertado el interés por las criptomonedas. El dinero virtual, a diferencia de las acciones y otros valores, ha abierto el acceso a las operaciones en bolsa a un gran número de personas. Y la razón principal es que para participar en el comercio de criptomonedas sólo se necesitan conocimientos básicos y una pequeña cantidad de dinero.

Varios expertos se muestran escépticos ante el nuevo mercado y creen que el dinero virtual no es más que otra "burbuja de jabón" que pronto estallará. Sin embargo, esta opinión no es del todo correcta. Los comerciantes con cierta experiencia y habilidades pueden ganar dinero con éxito en el mercado de las criptomonedas. Además, el nivel de ingresos en este segmento puede ser colosal. En los intercambios de criptomonedas se han registrado más de una vez casos en los que el valor de una moneda aumentó al 100% en 24 horas. Y los precios a menudo alcanzaban el 1.000% en unos pocos meses. Por lo tanto, con el enfoque correcto, los intercambios de criptomonedas pueden generar muchos ingresos.

Definición del concepto

Un intercambio de criptomonedas es una plataforma digital en la que se realizan operaciones para cambiar un dinero digital por otro, así como por dólares, euros, rublos y otras monedas reales. Los tipos de activos que se pueden negociar dependen del recurso elegido. Los intercambios de criptomonedas, junto con los intercambiadores, actúan como otra forma de recibir dinero virtual. Antes de la aparición de este tipo de plataformas, sólo era posible comprar monedas digitales mediante la minería.

Los intercambios de criptomonedas actúan como análogos del mercado de valores. En dichos sitios, cada usuario registrado, después de haber invertido una determinada cantidad de dinero, puede intercambiar y vender monedas digitales, así como analizar el comportamiento de otros comerciantes y realizar otras operaciones respaldadas por un recurso específico.

Existe una gama bastante amplia de intercambios de criptomonedas en Internet. Casi todas las plataformas ofrecen condiciones comerciales liberales: depósitos mínimos y comisiones bajos.

¿Para qué se utilizan los intercambios de criptomonedas?

Los intercambios de cifrado se utilizan principalmente para dos propósitos: intercambiar algunas monedas digitales por otras o por monedas reales o realizar transacciones (para ganar dinero). Es en estos sitios donde puede, por ejemplo, comprar bitcoins por dólares al tipo de cambio óptimo actual. Los intercambiadores de red no ofrecen tales condiciones. Varios usuarios utilizan los intercambios de criptomonedas como billetera en la que se almacena el dinero digital. Pero los expertos no recomiendan hacer esto. El hecho es que algunos intercambios cierran con el tiempo por una razón u otra. Y todo el dinero de los usuarios suele desaparecer junto con el sitio.

Desde el punto de vista de un inversor, los intercambios de criptomonedas son el lugar óptimo para generar ingresos. Además, a diferencia de otras plataformas similares, no es necesario tener mucha experiencia ni conocimientos para trabajar en ésta. Lo principal al operar en un intercambio de criptomonedas es adivinar correctamente la dirección del movimiento de precios. Esta especulación puede generar enormes beneficios. Esto se explica por el hecho de que el mercado de las criptomonedas está sujeto a fluctuaciones importantes (alta volatilidad). Los tipos de cambio de las monedas digitales cambian rápidamente y casi todos los días, incluso los fines de semana.

Gracias a su alta volatilidad, el mercado de las criptomonedas sigue siendo atractivo para muchos comerciantes. Sin embargo, el comercio en estos mercados no plantea ninguna dificultad particular. Y las comisiones que cobran las bolsas son bastante bajas. Por tanto, el precio de las acciones rara vez crece más del 30% al año. Pero más de una vez en la historia de la existencia de esta criptomoneda, el valor de Bitcoin ha aumentado un 5000% en un período de tiempo similar o incluso más corto.

Otro matiz digno de mención es que la mayor volatilidad atrae a nuevos operadores, que provocan cambios de precios más pronunciados. Y el comercio en los intercambios de criptomonedas es similar a las operaciones de intercambio. Es decir, los comerciantes indican el precio al que les gustaría comprar o vender una determinada criptomoneda. Y tan pronto como el mercado alcanza este valor, la transacción se completa automáticamente.

Tipos de intercambios de criptomonedas

A pesar de la gran variedad de intercambios de criptomonedas, existen dos tipos de plataformas de este tipo:

intercambiar criptomonedas por dinero real;

para comprar y vender una criptomoneda por otra.

La aparición de una gran cantidad de intercambios de criptomonedas se debe en parte al hecho de que Bitcoin y otras monedas digitales se han dividido con el tiempo. Es decir, han entrado en el mercado nuevos dinero virtuales (bifurcaciones), que se diferencian de los básicos no solo en el nombre, sino también en el significado de los cálculos matemáticos. Y los intercambios de criptomonedas se convirtieron en un lugar donde sus desarrolladores podían colocar nuevas monedas digitales.

El nivel de popularidad de dichos sitios no depende de su tipo. Sin embargo, si nos fijamos en las calificaciones, los intercambios que admiten el intercambio de dinero virtual por dinero real tienen una gran demanda. Esto se explica por el hecho de que los comerciantes, si es necesario, pueden recibir dólares, euros o rublos en un plazo de 24 horas y transferirlos a una cuenta bancaria o a una billetera electrónica.

Pero la abundancia de activos digitales dificulta el comercio en dichos intercambios. Los comerciantes experimentados recomiendan basar el precio en la criptomoneda que se utilizará en el futuro. Por ejemplo, al operar con el par ETH/Waves, el éxito de las operaciones está determinado por si la cantidad de ether está creciendo o no.

Reglas para elegir plataformas de criptomonedas

Al elegir un intercambio de criptomonedas para operar y ganar dinero, debe prestar atención a los siguientes parámetros:

Volumen de negociación diario. Este parámetro se considera uno de los principales, ya que muestra la actividad de los comerciantes registrados en un intercambio específico. Además, el volumen de operaciones diario se utiliza para analizar las perspectivas de una criptomoneda en particular. Métodos y condiciones para reponer el saldo y retirar dinero. En particular, antes de comenzar a operar, se recomienda que se familiarice con los métodos admitidos para transferir dinero hacia y desde el intercambio. También debe prestar atención al monto de la comisión que se cobra por dichas transacciones. Número de criptomonedas admitidas. Varios intercambios solo funcionan con un conjunto limitado de dinero digital. Otras plataformas se suman periódicamente a la lista de criptomonedas con las que se puede negociar. Una amplia gama de dinero virtual crea más condiciones para obtener ganancias. Disponibilidad de programas adicionales. Los grandes intercambios de criptomonedas permiten transacciones directamente a través del navegador. Algunos sitios ofrecen instalar su propia terminal. Sin embargo, estos programas admiten transacciones con una pequeña cantidad de criptomonedas. Y el tipo de cambio que muestran los terminales muchas veces difiere significativamente del real.

Se recomienda encarecidamente no descargar ni instalar programas de intercambios poco conocidos. Es posible que dichos terminales contengan virus. Hace relativamente poco tiempo, han aparecido en Internet plataformas que no solo brindan acceso a la negociación en la bolsa de valores, sino que también le permiten ganar dinero con la minería. Estos recursos están bloqueados en su mayor parte en territorio ruso. Para registrarse en dichos sitios, necesitará un servicio VPN.

Al elegir un intercambio de criptomonedas, también debes centrarte en los siguientes aspectos:

tipos de criptomonedas admitidas; disponibilidad de la posibilidad de retirar ganancias en rublos; presencia/ausencia de comisiones ocultas; si hay retrasos en el retiro de fondos (puede averiguarlo en las revisiones sobre el intercambio); tipos de operaciones soportadas.

Los comerciantes experimentados se registran en varias plataformas de criptomonedas a la vez. Este enfoque le permite operar al tipo más favorable mediante arbitraje. Esto último significa trabajar simultáneamente con los mismos pares de divisas, pero en diferentes plataformas.

Recomendaciones para traders principiantes

Se recomienda a los operadores principiantes que eviten las plataformas grandes o que operen sólo con criptomonedas conocidas. Debido a la gran cantidad de monedas virtuales, la funcionalidad del intercambio puede resultar incomprensible para los usuarios inexpertos. Si un operador novato planea ceñirse al comercio a largo plazo, entonces las plataformas óptimas en este caso serían Kraken y Bithumb. Es mejor operar con criptomonedas y dinero real en Exmo, Livecoin o Bitfinex. Las bolsas Bittrex, Yobit y Poloniex admiten una amplia gama de pares de divisas. Estos últimos son más adecuados para operadores experimentados. Pero al mismo tiempo, estos sitios le permiten obtener muchos ingresos.

Características del comercio en un intercambio de criptomonedas

Una vez que se haya decidido por un intercambio de criptomonedas, puede comenzar a operar. Para hacer esto, primero debe recargar su saldo en el sitio y abrir un pedido. El principio de operar en un intercambio de criptomonedas se reduce a lo siguiente: comprar más barato, vender más caro. Todo lo demás son matices que, sin embargo, conviene tener en cuenta a la hora de negociar.

Herramientas de análisis

La principal dificultad de operar en el mercado de las criptomonedas es que se caracteriza por una mayor volatilidad. Además, muy a menudo un movimiento brusco del gráfico desde fuera parece aleatorio. Pero, en realidad, estos saltos se deben a la publicación de determinadas noticias, que tardan mucho en llegar a la mayoría de los traders. Ésta es una de las principales diferencias entre las criptomonedas y las bolsas de valores. Por lo tanto, al operar en dichos sitios, es extremadamente importante utilizar herramientas de análisis:

Gráficos. Se utilizan para analizar los cambios de precios durante un período de tiempo determinado. La duración de este último depende del intercambio. Libro de pedidos. Aquí están todas las operaciones activas de compra y venta para el par de criptomonedas seleccionado. Usando un vaso de este tipo, puede hacer un pronóstico sobre cómo cambiarán los precios en un futuro próximo. Historial comercial. Esta sección ayuda a identificar los pares de criptomonedas más populares. Los precios de los activos más populares cambian rápidamente.

Es mejor analizar estos parámetros juntos. Este enfoque aumentará las posibilidades de realizar un pronóstico correcto y ingresar con éxito al mercado.

Herramientas del oficio

Operar en un intercambio de criptomonedas implica realizar pedidos. Este último se refiere a la solicitud de un comerciante de comprar o vender un activo específico a un precio determinado. En consecuencia, los intercambios de criptomonedas admiten dos tipos de órdenes: compra y venta.

Algunos sitios también ofrecen una orden de suspensión. Esta opción ayuda a reducir la cantidad de riesgo que enfrentan los operadores mientras operan.

Reglas comerciales

Las reglas generales para operar en un intercambio de criptomonedas son las siguientes:

no entre en pánico cuando el tipo de cambio vaya en la dirección opuesta: esto traerá pérdidas;

mantener al menos la mitad de los fondos en Bitcoin, que es la base y soporte del mercado;

Es mejor mantener parte del dinero en moneda real, con la que se pueden comprar monedas baratas en caso de un colapso del mercado;

No almacene grandes sumas en el intercambio.

Cada comerciante desarrolla las reglas restantes con experiencia. Básicamente, los usuarios se adhieren a sus propios principios comerciales, que surgieron gracias a una determinada estrategia.

Ventajas y desventajas de las plataformas de criptomonedas

A pesar de que las plataformas de criptomonedas brindan una oportunidad real de obtener grandes ganancias, estos recursos tienen una serie de limitaciones que reducen su popularidad.

Falta de terminales comerciales.

La mayoría de las plataformas de criptomonedas ofrecen un conjunto estándar de herramientas para el análisis de mercado. Las bolsas de valores admiten terminales que aceleran el proceso de negociación y tienen funcionalidad avanzada. Además, todas las principales plataformas de criptomonedas realizan transacciones a través de un navegador, lo que en ciertos casos ralentiza significativamente el trabajo con activos digitales y, a veces, genera pérdidas debido a los cambios bruscos de los tipos de cambio.

Sin regulador

Los corredores de bolsa están registrados oficialmente en la Unión Europea, EE.UU., Rusia y otros países. Es decir, las actividades de dichas empresas están reguladas a nivel estatal. Y en caso de quiebra de uno de los corredores, sus clientes pueden reembolsar total o parcialmente los fondos.

Los intercambios de criptomonedas no pueden ofrecer esto. Además, estos sitios son periódicamente atacados por piratas informáticos que desvían el dinero de los clientes de sus cuentas. Y en este caso es imposible rastrear la dirección de las transferencias (y mucho menos devolver los fondos). Por lo tanto, hasta que se cree un organismo regulador, los comerciantes deberán tener en cuenta estos riesgos. Por otro lado, esta función le permite comenzar a operar en un intercambio de criptomonedas inmediatamente después del registro. Para proteger su cuenta de inicios de sesión no autorizados, dichos sitios recomiendan realizar una verificación y proporcionar escaneos de sus propios documentos.

Alta volatilidad

La alta volatilidad es tanto una ventaja como una desventaja de los intercambios de criptomonedas. Los cambios repentinos en las tasas pueden generar grandes ganancias. Pero si un comerciante no adivina la dirección del movimiento del gráfico de precios, a menudo tiene que esperar varios días hasta que el valor del activo seleccionado vuelva a sus valores originales.

Acceso a robots comerciales

Los robots comerciales son un producto de software que le permite automatizar el comercio. Este software no es capaz de generar ingresos continuamente. Y los bots más eficaces no se distribuyen entre los comerciantes. Esto último se debe al hecho de que si muchos usuarios toman posesión de programas rentables de comercio automático, su eficacia desaparecerá inmediatamente.

¿En qué se diferencian los intercambios de criptomonedas de los cambios de divisas?

La principal diferencia entre estos sitios es que las criptomonedas se caracterizan por una volatilidad realmente alta. Ninguna de las divisas o bolsas de valores existentes experimenta fluctuaciones de tipos tan pronunciadas. Gracias a esto, los traders que utilizan la estrategia adecuada pueden ganar millones de dólares en unos pocos meses. Sin embargo, esto requerirá no sólo elegir la plataforma óptima de criptomonedas, sino también aprender a analizar el comportamiento de otros usuarios y del mercado en su conjunto, cotizaciones en línea y gráficos de operaciones.

Resultados

Los intercambios de criptomonedas le permiten obtener ganancias bastante grandes en unos pocos meses. Esto se debe a la alta volatilidad que se observa constantemente en dichos sitios. Además, para comenzar a operar con criptomonedas, sólo necesita registrarse en un intercambio adecuado y realizar un pequeño depósito. Pero estos sitios tienen un inconveniente importante: la falta de regulación. Por lo tanto, el dinero de los comerciantes no está asegurado contra ataques de piratas informáticos o cierre repentino del intercambio.