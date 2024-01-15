5 лучших книг по торговле бинарными опционами

В мире не существует человека, который с первой сделки стал бы профессиональным трейдером. Это касается не только рынка бинарных опционов и Форекс, но и любой другой торговой площадки, на которой заключаются сделки по покупке и продаже различных финансовых инструментов.

Чтобы добиться хорошего результата в такой сложной сфере, как трейдинг бинарными опционами, необходимы большое терпение, упорство и конечно же знания. Без самообразования и систематической работы над ошибками ваши шансы на успех будут стремиться к нулю. Но где получить так необходимую информацию? Ответ очевиден – в книгах.

Сегодня этот источник информации не заслуженно отошел на второй план. На первое место вышли социальные сети, сайты и мессенджеры. Современный мир неумолимо диктует свои правила. Однако, большая часть рыночных постулатов и закономерностей, выявленных спекулянтами, торговавшими по котировочной ленте еще в 30-х годах прошлого века, остаются актуальными и сегодня.

Мы составили для вас рейтинг самых ценных, с нашей точки зрения, книг, посвященных торговле бинарными опционами. Мы уверены, что они будут полезны не только новичкам, но и тем, кто на рынке уже не первый год.

Книга «Как торговать бинарными опционами»

Начнем мы свой рейтинг с книги бывшего советника по торговле сырьевыми товарами и независимого трейдера с 20-летним стажем - Дана ДеЧекко "Как торговать бинарными опционами".

Дана – профессиональный трейдер, зарегистрирован в CFTC и является членом Национальной фьючерсной ассоциации США (NFA).

ДеЧекко опирается в своей торговле на технический анализ, используя разные методы построения графиков для прогнозирования будущего ценового движения.

Зная, как функционируют рынки акций, опционов, фьючерсов и форекса, он находит закономерности в межрыночном анализе, которые впоследствии использует для принятия решений о покупке бинарных опционов Call и Put.

В книге «Как торговать бинарными опционами» рассказывается о том, как совершать сделки на площадке Nadex, дается описание того, что из себя представляет торговля относительно новым для финансовых рынков инструментом, а также приводятся примеры сделок самого Даны.

Книга «ТРЕЙДИНГ: бинарные опционы для начинающих, стратегии бинарных опционов, бинарные опционы для продвинутых, основы бинарных опционов»

Следующая книга в нашем списке – полноценное руководство от Джордана Сайкса «ТРЕЙДИНГ: бинарные опционы для начинающих, стратегии бинарных опционов, бинарные опционы для продвинутых, основы бинарных опционов»

Опытный трейдер Джордан Сайкс в своей книге делится с читателями практическими приемами работы на рынке БО. По словам самого Сайкса его цель — открыть разум читателя, дать ему четкое понимание бинарных опционов и придать смелости отправиться в путешествие к новым высотам мастерства. Как говорит Сайкс, существует очень много способов заработать деньги, но многие просто не знают с чего начать.

Книга «Трейдинг» состоит из 4 частей. В первой раскрываются основные понятия рынка бинарных опционов, ключевые концепции и простые выигрышные торговые стратегии, которые помогут новичкам бинарных опционов освоить для себя новый вид заработка.

Во второй части Сайкс уже делится секретами более продвинутых техник: гамма-скальпинга, использования Pivot-уровней, авторской стратегией «Забор», стратегией на основе уровней Фибоначчи, раскрывает особенности построения защитных позиций, а также делится секретами мани-менеджмента и грамотного управления рисками торговли. Использование одновременно нескольких таймфреймов для поиска наиболее надежных точек входа также входит в этот раздел.

В третей части своей книги «Трейдинг» Джордан раскрывает перед читателями особенности применения технического анализа и более продвинутых методов торговли, а также подробно описывает стратегии спекуляций с разным инвестиционным горизонтом: от ультракраткосрочного скальпинга, до долгосрочных сделок с большими сроками экспирации бинарных опционов.

Финальная пятая часть книги посвящена разбору фундаментальных методов прогнозирования рынка и их совместного применения с техническим анализом. В завершении автор делится с читателями любимыми свечными паттернами, обладающими высокой вероятностью прогноза ценового движения в определенную сторону.

Книга «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы»

Каждому, кто хочет по-настоящему разобраться с бинарными опционами рекомендуем почитать книгу Денниса Престона «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы».

Деннис Престон обладает уникальной способностью - доносить до своего читателя сложные трейдинговые концепции простым языком. Его книги читаются на одном дыхании. Настолько просто и ясно автор излагает свои мысли.

Престон не только пишет очень хорошие книги по торговле на финансовых рынках, но и помогает новичкам освоить торговлю бинарными опционами в своей компании JH Options.

Помимо, ставших уже классическими тем с описанием основ торговли и самых базовых понятий, Деннис в своей книге «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы» описывает собственные правила выбора надежного брокера бинарных опционов. Советуем прочитать статью на нашем сайте, в которой мы подробно описываем этот процесс.

В своей книге Престон детально описывает работу любимых индикаторов и стратегий, а также дает рекомендации по управлению капиталом и диверсификации инвестиций.

Книга «Бинарные опционы без маски»

Книга Анны Куллинг «Бинарные опционы без маски» поможет новичкам расставить все точки над «и» в вопросе: «Бинарные опционы – это игра или серьезная торговля?». Каждый участник этого рынка согласится с тем, что достаточно произнести в слух слово «бинарный», как тут же разгораются жаркие споры о том, что это за финансовый инструмент.

Анна Куллинг– простая итальянская женщина, пытающаяся разобраться в сложных понятиях финансовых рынков. Торгует более 17 лет, пишет книги о своем пути на рынок бинарных опционов и не только.

В своей книге Куллинг делится с читателями честным и непредвзятым взглядом рынка бинарных опционов. Она развенчивает миф о «легких деньгах», указывая на большое количество ловушек, в которые можно очень легко угодить, если не соблюдать определенные правила торговли. Вместе с тем она демонстрирует и реальный потенциал бинарных опционов, как инструмента заработка денег с присущими ему преимуществами и недостатками.

В книге дается понимание основ статистики торговли бинарными опционами. Много внимания уделяется вероятности положительного исхода, а также правилам выбора хорошего брокера для торговли и соотношению доходность/риск. Основой подхода Анны Куллинг выступает смещение вероятности успеха в ее сторону за счет анализа объемов торговли.

Книга «Как успешно торговать бинарными опционами: полное руководство по торговле»

По мнению Меира Лираза главный секрет успеха в торговле бинарными опционами заключается в преодолении страха и эффективном управлении капиталом. Книга содержит много полезных советов по торговле. Новички и не только смогут пополнить свои знания новыми методиками эффективного трейдинга и грамотного распределения рисков.

Меир Лираз – бизнесмен, трейдер и инвестор, автор популярных книг. Его стратегии просты и понятны в использовании. Каждая его книга наполнена практическими инструкциями, формами, руководствами, рабочими листами и контрольными списками.

В своей книге Лираз советует новичкам в первую очередь обзавестись демо-счетом. Отличное знание торговой платформы – необходимое условие успешного заключения сделок не только с бинарными опционами, но и на рынках Форекс, акций, деривативов и криптовалют.

Второе на, что обращает внимание трейдеров, делающих свои первые шаги в торговле бинарными опционами Call или бинарными опционами Put – это открытие счета у надежного и проверенного брокера. Меир считает это критически важным, и мы его полностью поддерживаем в этом вопросе. У нас на сайте есть статья, посвященная вопросам выбора надежного брокера. Всем советуем ее обязательно прочитать и не допускать распространенных ошибок.

Заключение

Как вы уже догадались, бинарные опционы одновременно очень просты по своей сути, но в тоже время наименее понятны большинству трейдеров. Они вызывают сомнение даже у тех, кому следовало бы в них разбираться в силу своих профессиональных обязанностей. Что уже говорить про обычных индивидуальных инвесторов?

Поэтому очень важно в самом начале своей карьеры трейдера бинарными опционами основательно разобраться с ними и понять, как правильно выбирать брокера. Потому что от этого выбора во многом будет зависеть станете ли вы новым успешным трейдером или пополните список вечно недовольных клиентов, жалующихся на судьбу из-за того, что в самом начале пути нарвались на откровенных мошенников.

Если вы прочитаете хотя бы несколько из рекомендованных нами книг, ваш опыт достигнет новых высот, а сделки по покупке бинарных опционов Call и Put станут средством достижения главной цели – стабильной прибыли. Желаем всем успеха и попутного тренда!