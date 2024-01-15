        5 лучших книг по торговле бинарными опционами

        В мире не существует человека, который с первой сделки стал бы профессиональным трейдером. Это касается не только рынка бинарных опционов и Форекс, но и любой другой торговой площадки, на которой заключаются сделки по покупке и продаже различных финансовых инструментов.

        Чтобы добиться хорошего результата в такой сложной сфере, как трейдинг бинарными опционами, необходимы большое терпение, упорство и конечно же знания. Без самообразования и систематической работы над ошибками ваши шансы на успех будут стремиться к нулю. Но где получить так необходимую информацию? Ответ очевиден – в книгах.

        Сегодня этот источник информации не заслуженно отошел на второй план. На первое место вышли социальные сети, сайты и мессенджеры. Современный мир неумолимо диктует свои правила. Однако, большая часть рыночных постулатов и закономерностей, выявленных спекулянтами, торговавшими по котировочной ленте еще в 30-х годах прошлого века, остаются актуальными и сегодня.

        Мы составили для вас рейтинг самых ценных, с нашей точки зрения, книг, посвященных торговле бинарными опционами. Мы уверены, что они будут полезны не только новичкам, но и тем, кто на рынке уже не первый год.

        Содержание:

        Книга «Как торговать бинарными опционами»обложка книги по бинарным опционам

        Начнем мы свой рейтинг с книги бывшего советника по торговле сырьевыми товарами и независимого трейдера с 20-летним стажем - Дана ДеЧекко "Как торговать бинарными опционами".

        Автор:

        Дана – профессиональный трейдер, зарегистрирован в CFTC и является членом Национальной фьючерсной ассоциации США (NFA).

        ДеЧекко опирается в своей торговле на технический анализ, используя разные методы построения графиков для прогнозирования будущего ценового движения.

        Зная, как функционируют рынки акций, опционов, фьючерсов и форекса, он находит закономерности в межрыночном анализе, которые впоследствии использует для принятия решений о покупке бинарных опционов Call и Put.

        В книге «Как торговать бинарными опционами» рассказывается о том, как совершать сделки на площадке Nadex, дается описание того, что из себя представляет торговля относительно новым для финансовых рынков инструментом, а также приводятся примеры сделок самого Даны.

         

        Книга «ТРЕЙДИНГ: бинарные опционы для начинающих, стратегии бинарных опционов, бинарные опционы для продвинутых, основы бинарных опционов»

        Следующая книга в нашем списке – полноценное руководство от Джордана Сайкса «ТРЕЙДИНГ: бинарные опционы для начинающих, стратегии бинарных опционов, бинарные опционы для продвинутых, основы бинарных опционов»

        Автор:

        Опытный трейдер Джордан Сайкс в своей книге делится с читателями практическими приемами работы на рынке БО. По словам самого Сайкса его цель — открыть разум читателя, дать ему четкое понимание бинарных опционов и придать смелости отправиться в путешествие к новым высотам мастерства. Как говорит Сайкс, существует очень много способов заработать деньги, но многие просто не знают с чего начать. 

        Книга «Трейдинг» состоит из 4 частей. В первой раскрываются основные понятия рынка бинарных опционов, ключевые концепции и простые выигрышные торговые стратегии, которые помогут новичкам бинарных опционов освоить для себя новый вид заработка.

        Во второй части Сайкс уже делится секретами более продвинутых техник: гамма-скальпинга, использования Pivot-уровней, авторской стратегией «Забор», стратегией на основе уровней Фибоначчи, раскрывает особенности построения защитных позиций, а также делится секретами мани-менеджмента и грамотного управления рисками торговли. Использование одновременно нескольких таймфреймов для поиска наиболее надежных точек входа также входит в этот раздел.

        В третей части своей книги «Трейдинг» Джордан раскрывает перед читателями особенности применения технического анализа и более продвинутых методов торговли, а также подробно описывает стратегии спекуляций с разным инвестиционным горизонтом: от ультракраткосрочного скальпинга, до долгосрочных сделок с большими сроками экспирации бинарных опционов.

        Финальная пятая часть книги посвящена разбору фундаментальных методов прогнозирования рынка и их совместного применения с техническим анализом. В завершении автор делится с читателями любимыми свечными паттернами, обладающими высокой вероятностью прогноза ценового движения в определенную сторону.

        Книга однозначно заслуживает вашего внимания, о чем свидетельствуют и реальные отзывы:

        Книга «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы»обложка книги call или put

        Каждому, кто хочет по-настоящему разобраться с бинарными опционами рекомендуем почитать книгу Денниса Престона «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы».

        Автор:

        Деннис Престон обладает уникальной способностью - доносить до своего читателя сложные трейдинговые концепции простым языком. Его книги читаются на одном дыхании. Настолько просто и ясно автор излагает свои мысли.

        Престон не только пишет очень хорошие книги по торговле на финансовых рынках, но и помогает новичкам освоить торговлю бинарными опционами в своей компании JH Options.

        Помимо, ставших уже классическими тем с описанием основ торговли и самых базовых понятий, Деннис в своей книге «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы» описывает собственные правила выбора надежного брокера бинарных опционов. Советуем прочитать статью на нашем сайте, в которой мы подробно описываем этот процесс.

        В своей книге Престон детально описывает работу любимых индикаторов и стратегий, а также дает рекомендации по управлению капиталом и диверсификации инвестиций.

        Отзывы на книгу «Call или PUT: как я получаю прибыль, используя бинарные опционы»:

        Книга «Бинарные опционы без маски»

        Книга Анны Куллинг «Бинарные опционы без маски» поможет новичкам расставить все точки над «и» в вопросе: «Бинарные опционы – это игра или серьезная торговля?». Каждый участник этого рынка согласится с тем, что достаточно произнести в слух слово «бинарный», как тут же разгораются жаркие споры о том, что это за финансовый инструмент.

        Автор: 

        Анна Куллинг– простая итальянская женщина, пытающаяся разобраться в сложных понятиях финансовых рынков. Торгует более 17 лет, пишет книги о своем пути на рынок бинарных опционов и не только.

        В своей книге Куллинг делится с читателями честным и непредвзятым взглядом рынка бинарных опционов. Она развенчивает миф о «легких деньгах», указывая на большое количество ловушек, в которые можно очень легко угодить, если не соблюдать определенные правила торговли. Вместе с тем она демонстрирует и реальный потенциал бинарных опционов, как инструмента заработка денег с присущими ему преимуществами и недостатками.

        В книге дается понимание основ статистики торговли бинарными опционами. Много внимания уделяется вероятности положительного исхода, а также правилам выбора хорошего брокера для торговли и соотношению доходность/риск. Основой подхода Анны Куллинг выступает смещение вероятности успеха в ее сторону за счет анализа объемов торговли.

        Отзывы на книгу «Бинарные опционы без маски»:

        Книга «Как успешно торговать бинарными опционами: полное руководство по торговле»

        По мнению Меира Лираза главный секрет успеха в торговле бинарными опционами заключается в преодолении страха и эффективном управлении капиталом. Книга содержит много полезных советов по торговле. Новички и не только смогут пополнить свои знания новыми методиками эффективного трейдинга и грамотного распределения рисков.

        Автор:

        Меир Лираз – бизнесмен, трейдер и инвестор, автор популярных книг. Его стратегии просты и понятны в использовании. Каждая его книга наполнена практическими инструкциями, формами, руководствами, рабочими листами и контрольными списками.

        В своей книге Лираз советует новичкам в первую очередь обзавестись демо-счетом. Отличное знание торговой платформы – необходимое условие успешного заключения сделок не только с бинарными опционами, но и на рынках Форекс, акций, деривативов и криптовалют.

        Второе на, что обращает внимание трейдеров, делающих свои первые шаги в торговле бинарными опционами Call или бинарными опционами Put – это открытие счета у надежного и проверенного брокера. Меир считает это критически важным, и мы его полностью поддерживаем в этом вопросе. У нас на сайте есть статья, посвященная вопросам выбора надежного брокера. Всем советуем ее обязательно прочитать и не допускать распространенных ошибок.

        Отзывы на книгу «Как успешно торговать бинарными опционами: полное руководство по торговле»:

        Заключение

        Как вы уже догадались, бинарные опционы одновременно очень просты по своей сути, но в тоже время наименее понятны большинству трейдеров. Они вызывают сомнение даже у тех, кому следовало бы в них разбираться в силу своих профессиональных обязанностей. Что уже говорить про обычных индивидуальных инвесторов?

        Поэтому очень важно в самом начале своей карьеры трейдера бинарными опционами основательно разобраться с ними и понять, как правильно выбирать брокера. Потому что от этого выбора во многом будет зависеть станете ли вы новым успешным трейдером или пополните список вечно недовольных клиентов, жалующихся на судьбу из-за того, что в самом начале пути нарвались на откровенных мошенников.

        Если вы прочитаете хотя бы несколько из рекомендованных нами книг, ваш опыт достигнет новых высот, а сделки по покупке бинарных опционов Call и Put станут средством достижения главной цели – стабильной прибыли. Желаем всем успеха и попутного тренда!

        Комментарии

        Руслан
        Спасибо за регулярно предоставляемые новые материалы для обучения! Об этих книгах никогда ранее не слышал, но с радостью готов загуглить и ознакомиться)
        19 мая 2025
        Daniel
        I have read the second and the third, but the rest of the books are kinda hard to come by. Just like the other guy said, it'd be great if you could provide us with some links. Other than that, thanks for a great review!
        19 мая 2025
        Аnthony
        I haven't read any of these. To be honest, I never was interested in books about trading, but I guess, putting in the effort to read would benefit me in the long term. Also, I'd really appreciate if there also were links to where I can find these books.
        19 мая 2025
        Артур
        Я не нашел в переводе. Скорее всего только на амазоне и на енг. Без перевода.
        28 октября 2024
        tirant
        Я забил в гугл название и автора последней книги. Выдало эту статью.)) Надо искать.
        28 октября 2024
        Богдан
        Надо погуглить, может есть в переводе.
        25 октября 2024
        Трейдер БО
        Моего английского к сожалению не достаточно для прочтения этих книг.
        25 октября 2024
        Man, binary options aren't some get-rich-quick thing. I learned that the hard way 🤦‍♂️. Blew my first account 'cause I didn’t bother reading stuff like this. DeCecco's book? That one actually helped me figure out Nadex, and now I’m not just gambling. Recommend it if you wanna stop relying on luck and start using your brain 😅.
        09 октября 2024
        Scruffy
        I used to think binary options were just a joke, but Anna Kulling's no-mask book? She gets real. It's not just push-button, make-cash kinda stuff. I legit rethought how I approached trades after reading it, and it paid off. Worth picking up if you’re tired of the ‘easy money’ hype.
        09 октября 2024
        Артур
        Надеюсь они хотя бы переведены.
        17 июля 2024
        tirant
        Да что же их так много. была бы одна и самая лучшая. А то куча...
        17 июля 2024
        WinOption Admin
        Интересная подборка книг. На мой взгляд, новичкам лучше начинать изучение трейдинга БО с тех книг, которые написаны простым и понятным языком. В данном случае это книги "Call или Put" и "Бинарные опционы без маски".
        Интересная подборка книг. На мой взгляд, новичкам лучше начинать изучение трейдинга БО с тех книг, которые написаны простым и понятным языком. В данном случае это книги "Call или Put" и "Бинарные опционы без маски".
        16 июля 2024
        Книги - это хорошо, но книги это всего лишь теория для знакомства и погружения в тему, научиться по книгам торговать бинарными опционами - это, мягко говоря, невозможно. Это то же самое, что делать хирургическую операцию по удалению аппендицита по книгам)) Теория - это первый этап, а дальше месяцы практики, практики, практики - и куча ошибок и опыта. Только реально торгуя, применяя теоретические знания, причём однозначно только на демо счету с анализом истории, подключая и применяя различные индикаторы и стратегии, чтобы понять как работают они на реальном графике, МОЖНО научиться торговать и зарабатывать в торговле бинарными опционами. Нужен чёткий план и серьёзное отношения к торговле, а не просто как угадывание куда пойдёт график подобно играм и казино. В дополнение скажу ещё, что это очень интересно и если применять и фундаментальный анализ, тогда ты чувствуешь себя полноценным игроком на бирже, понимая как работают рынки, от чего зависит цена, какие глобальные события в политике и в экономике в мире действуют и влияют на тренды и общую ценовую тенденцию выбранных активов. Вот только тогда в комплексе можно рассчитывать на реальную и стабильную прибыль. Без усилий в этом мире ничего не добьёшься. Желаю всем хорошего профита и терпения на нелёгком пути торговли бинарными опционами... Спасибо авторам за статью и рекомендации!
        Владимир, вы не поверите, но, чтобы успешно провести операцию по удалению аппендикса, студенту медику необходимо изучить: Анатомию тонкого кишечника, включая слепую кишку и аппендикс, брюшную полость, работу кровеносной системы брюшной полости, лимфатическую систему брюшной полости, иннервацию брюшной полости. Затем изучить физиологию - функции аппендикса, физиологию воспаления, сепсис, водно-электролитный баланс. После чего как следует изучить возможные патологии - причины, типы и осложнения аппендицита, дифференциальную диагностику заболеваний органов брюшной полости и многое что еще. И представляете, Владимир, что будет с пациентом, если такой медик плохо это все изучит и не прочитает в книжках? А сразу, как вы призываете, пойдет делать разрез в нижней правой части живота?? Это, мягко говоря, ничем хорошим не закончится точно. Поэтому теория также необходима, как и практика. И не нужно делать вид, что все книги – ерунда. Это откровенно не умная позиция, Владимир.
        Владимир
        Книги - это хорошо, но книги это всего лишь теория для знакомства и погружения в тему, научиться по книгам торговать бинарными опционами - это, мягко говоря, невозможно. Это то же самое, что делать хирургическую операцию по удалению аппендицита по книгам)) Теория - это первый этап, а дальше месяцы практики, практики, практики - и куча ошибок и опыта. Только реально торгуя, применяя теоретические знания, причём однозначно только на демо счету с анализом истории, подключая и применяя различные индикаторы и стратегии, чтобы понять как работают они на реальном графике, МОЖНО научиться торговать и зарабатывать в торговле бинарными опционами. Нужен чёткий план и серьёзное отношения к торговле, а не просто как угадывание куда пойдёт график подобно играм и казино. В дополнение скажу ещё, что это очень интересно и если применять и фундаментальный анализ, тогда ты чувствуешь себя полноценным игроком на бирже, понимая как работают рынки, от чего зависит цена, какие глобальные события в политике и в экономике в мире действуют и влияют на тренды и общую ценовую тенденцию выбранных активов. Вот только тогда в комплексе можно рассчитывать на реальную и стабильную прибыль. Без усилий в этом мире ничего не добьёшься. Желаю всем хорошего профита и терпения на нелёгком пути торговли бинарными опционами... Спасибо авторам за статью и рекомендации!
        игорь
        Статья краткая и легко читаемая. Представлены обзоры пяти популярных книг по торговле бинарными опционами. Включена ссылка на каждый обзор книги для дополнительного исследования. Области для улучшения: Недостаток объективности: Статья носит рекламный характер и явно продвигает определенные книги по торговле бинарными опционами. Это может вызвать предвзятость и поставить под сомнение достоверность обзоров. Отсутствие критического анализа: Обзоры книг в основном сосредоточены на положительных аспектах, не выделяя потенциальные недостатки или критикуя сомнительные методы. Отсутствие информации о квалификации автора: Неясно, кто является автором статьи и имеет ли он опыт в торговле бинарными опционами. Это может снизить доверие читателя. Отсутствие упоминания рисков: В статье не упоминается о значительных рисках, связанных с торговлей бинарными опционами. Это важный момент, который следует учитывать перед изучением этой темы. Устаревшая информация: Даты публикации книг не указаны, что затрудняет определение того, содержат ли они актуальную информацию в быстро меняющейся сфере бинарных опционов. Рекомендации: Для улучшения статьи следует рассмотреть следующие рекомендации: Представить более сбалансированный взгляд на рассматриваемые книги, включая как положительные, так и отрицательные отзывы. Указать авторитетность автора, например, его опыт в торговле бинарными опционами или связанные с этой темой сертификаты. Включить предупреждение о рисках, связанных с торговлей бинарными опционами, и подчеркнуть важность ответственной торговли. Обновить информацию о книгах, указав их даты публикации, чтобы читатели могли оценить актуальность представленной информации.
        Артур
        Многие книги, которые помогут с бинарными опционами, посвящены торговле на рынке Форекс или торговле акциями. Однако хорошая книга по бинарным опционам может заверить вас, что она никогда не будет слишком сложной. Ищите книги, которые не содержат простых, исчерпывающих финансовых отчетов. Ведь ваша цель — понять теорию, а не усложнять процесс.
        Магомедгаджи
        Книги могут помочь опытным трейдерам, новички могут только запутаться
        Руслан
        А уже только потом следует постепенно переходить к таким мастодонтам в трейдинге, как тот же Дана ДеЧекко. Такие люди пишут более специфическим языком, на уровне академической литературы.
        Option Bull, согласен полностью. Когда начинаешь вкатываться в трейдинг с книг, написанных более сложным языком, то начинает болеть голова и возникает каша в ней. Начинать нужно с более простых вещей, чтобы было проще переваривать информацию)
        Option Bull
        А уже только потом следует постепенно переходить к таким мастодонтам в трейдинге, как тот же Дана ДеЧекко. Такие люди пишут более специфическим языком, на уровне академической литературы.
        Option Bull
        Интересная подборка книг. На мой взгляд, новичкам лучше начинать изучение трейдинга БО с тех книг, которые написаны простым и понятным языком. В данном случае это книги "Call или Put" и "Бинарные опционы без маски".
