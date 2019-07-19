        В чем разница между ЕRС20, ТRС20 и ВЕР20 для Тethеr?

        На сегодняшний день Tether – самая популярная стабильная криптовалюта. Она доступна в разных форматах: ERC20, TRC20 и BEP20. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, влияющие на скорость операций, размер комиссий и функциональность. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать правильный формат USDT для своих операций и на какие нюансы стоит обратить особое внимание.

        Содержание:

        Чем отличается Tether от других стейблкоинов

        На заметку: Фиатные валюты – обычные деньги, утвержденные правительством, такие как доллары США или евро.

        Несмотря на свою высокую популярность и гигантские размеры капитализации ($111 млрд. – третье в мире), Tether – далеко не единственный стейблкоин на рынке. У него есть несколько очень серьезных конкурентов, таких как USD Coin (USDC), Dai (DAI) и Binance USD (BUSD). Однако, некоторые уникальные особенности заметно выделяют его на фоне конкурентов:

        1. Обеспечение. По официальной информации USDT обеспечен фиатными валютами (в основном долларами США) в соотношении 1:1. Однако, объективных сведений на этот счет нет, т.к. аудиторские проверки компании-эмитента Tether Limited до сих пор вызывают жаркие споры у участников криптовалютного рынка. В то же время другие стейблкоины могут обеспечиваться не только фиатными деньгами, хранящимися на счетах регулируемых финансовых учреждений США, как у USD Coin, но и избыточными залогами криптовалют, как в случае с DAI или особыми алгоритмическими моделями, как это реализовано в Binance USD.

        2. Централизация. Tether выпускается и управляется частной компанией с Багамских островов Tether Limited. Поэтому этот стейблкоин относится к категории централизованных. В то время как ее конкуренты могут быть частично децентрализованными, как USDC или BUSD. Это означает, что они выпускаются и управляются конкретной организацией (например, USDC управляется компанией Circle, а BUSD управляется криптобиржей Binance). В тоже время некоторые аспекты их деятельности осуществляются децентрализованными структурами: например, Circle сотрудничает с децентрализованными протоколами Compound и Aave, а BUSD – с протоколами PancakeSwap и Venus. Таким образом, оба конкурента Tether стремятся сделать свои криптовалюты более доступными для пользователей DeFi (децентрализованных финансов).

        3. Стабильность.Tether всегда демонстрировал привязку к курсу доллару США, но подвергался критике за небольшие отклонения от него. А вот стабильность курсов конкурентов Tether во многом зависит от типа их обеспечения и алгоритмов управления.

        4. Использование.Tether (USDT) очень популярен и широко используется на криптобиржах, в то время как его аналоги не так распространены и больше могут применяться в DeFi или игровой индустрии.

        Что такое токен

        Перед тем как переходить к разговору о стандартах Tether необходимо разобраться с таким понятием как токен. Токены – это цифровые активы, которые могут иметь или не иметь внутренней стоимости. Токены с внутренней стоимостью, такие как DAI, MKR, BAT, поддерживаются различными механизмами: криптовалютными резервами, голосованием за параметры сети или спросом на рекламу. А токены без собственной стоимости, вроде Dogecoin, Shiba Inu или GameStop, определяют ее исключительно на основе спроса и предложения на рынке. Такое положение дел обеспечивает совместимость между разными токенами, что позволяет им не только легко взаимодействовать друг с другом, но и с децентрализованными приложениями (dApps).

        Что такое ERC20

        На заметку: Смарт-контракт – компьютерная программа, выполняющая условия сделки между сторонами без посредников.

        Такая мощная и многогранная функция как токен должна обрабатываться по строго определенным и надежным правилам, известным как стандарты. Именно ERC20 и выступает в роли такого стандарта, работающего на блокчейне Ethereum. Впервые ERC-20 (Ethereum Request for Comments 20) предложил Фабиан Фогельстеллер в ноябре 2015 года. При этом надо отметить, что нет никаких доказательств того, что именно он оказал существенное влияние на развитие этой технологии, скорее всего он просто выступил ее популяризатором.

        ERC20 представляет собой технический стандарт для создания смарт-контрактов на блокчейне Ethereum. По сути, это набор конкретных правил, по которым должны работать смарт-контракты, чтобы считаться токенами ERC-20. Благодаря этому стандарту пользователи могут переводить токены с одного аккаунта на другой, узнавать текущий баланс, получать предложения от других пользователей и подтверждать количество токенов, потраченных сторонним аккаунтом.

        Преимущества и недостатки сети Tether ERC20

        Как и любая криптовалюта, сеть Tether ERC20 имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при ее использовании.

        К плюсам Tether ERC20 можно отнести:

        • Стабильность –привязан к доллару США, обеспечивая стабильность обменного курса по сравнению с другими криптовалютами.
        • Ликвидность– всегда можно обменять на любой товар или услугу, т.к. он выступает аналогом доллара США.
        • Доступность –поддерживается большинством крупных криптовалютных бирж и кошельков.
        • Совместимость– согласуется с большим числом децентрализованных приложений и смарт-контрактов.
        • Удобство использования– легко отправлять и принимать, как и любую другую криптовалюту.

        Из минусов Tether ERC20 отметим следующие:

        • Централизация – выпускается и поддерживается централизованной компанией Tether Limited.
        • Непрозрачность– Tether Limited не раскрывает полностью свои резервы, что вызывает у участников криптовалютного рынка справедливые вопросы о ее прозрачности и подотчетности.
        • Риски взлома– как и любая другая криптовалюта, Tether ERC20 уязвима к хакерским атакам и кражам.
        • Монетарная политика– по мнению экспертов Tether Limited печатает слишком много токенов USDT, что может привести к инфляции.
        • Неэтичное использование– использовалась для манипулирования рынком и прочих незаконных действиях. Например, в 2018 году Департамент юстиции США обвинил криптовалютную биржу Bitfinex и Tether Limited в сговоре с целью манипулирования ценой биткоина путем искусственного увеличения предложения Tether ERC20.

        Чтобы вам проще было принять окончательное решение об использовании Tether ERC20 мы свели в таблицу ее основные преимущества и недостатки.

        Преимущества ERC20

        Недостатки ERC20

        Стабильность

        Централизация

        Ликвидность

        Непрозрачность

        Доступность

        Риски безопасности

        Совместимость

        Монетарная политика

        Удобство использования

        Неэтичное использование

        Что такое TRC20

        Обратите внимание: Не все токены на блокчейне Tron могут быть токенами TRC20. Существуют и другие стандарты – TRX.

        TRC20 представляет собой стандарт создания криптовалют только уже на блокчейне Tron. При этом эти токены могут использоваться в приложениях, разработанных для блокчейна Ethereum. Токен USDT TRC20 очень популярен и им можно торговать на множестве децентрализованных бирж таких как SunSwap, JustSwap и DeFi Swap. Кроме того, они активно используются в качестве игровой валюты и игровых предметов. Некоторые компании используют токены TRC20 для вознаграждения своих клиентов за лояльность. К ним относятся BitTorrent, вознаграждающая своих пользователей за совместное использование файлов через собственную сеть, WINk Network – за просмотр рекламных объявлений и участие в играх на блокчейне, и TRON Foundation – за транзакции и участие в управлении сетью.

        Преимущества и недостатки сети Tether TRC20

        Важно! При использовании токенов TRC20 убедитесь, что работаете с подходящим для вашего кошелька токеном.

        К преимуществам токенов TRC20 относятся:

        • Низкие комиссии– операции с токенами TRC20 (в сети Tron) значительно дешевле, чем транзакции в блокчейне Ethereum (ERC20), благодаря высокой пропускной способности блокчейна Tron.
        • Высокая скорость операций– транзакции с токенами TRC20 обрабатываются очень быстро, как правило, в течение нескольких секунд.
        • Масштабируемость– блокчейн Tron способен обрабатывать большое количество транзакций в секунду, что делает Tether TRC20 идеально подходящим для использования в приложениях, требующих быстрых и дешевых транзакций.
        • Совместимость– может быть использован в децентрализованных приложениях (dApps), разработанных для Ethereum.
        • Широкое распространение – Tether TRC20 доступен на многих криптовалютных биржах и кошельках.

        Недостатки аналогичны Tether ERC20.

        Что такое BEP20

        BEP20 – стандарт токенов, разработанный биржей Binance для собственного блокчейна Binance Smart Chain (BSC). Он является развитием формата ERC-20, используемом в сети Ethereum, но с некоторыми ключевыми отличиями. Основное из них – совместимость с умными контрактами, а также значительно более низкие комиссии из-за высокой пропускной способности блокчейна BSC. Кроме того, операции с токенами BEP20 обрабатываются очень быстро, как правило, в течение нескольких секунд.

        В чем отличие между токеном BEP2 и BEP20

        Часто новички путают токены формата BEP2 и BEP20. Поэтому давайте поговорим о том, в чем разница между USDT BEP20 и стандартом BEP2? Единственное, что их связывает – родство с биржей Binance, для которой они были разработаны. Если не вдаваться в технические детали, то BEP2 – простой и эффективный стандарт, специально созданный для быстрых и дешевых криптовалютных операций, в то время как BEP20 – более универсален и применяется для большого количества приложений. Помимо этого токены BEP2 абсолютно несовместимы с другими блокчейнами, а BEP20 наоборот совместим с Ethereum и многими другими распределенными реестрами, поддерживающими стандарт ERC-20.

        Основные отличия этих стандартов представлены в таблице:

        Характеристика

        BEP2

        BEP20

        Блокчейн

        Binance Chain

        Binance Smart Chain (BSC)

        Функциональность

        Не поддерживает смарт-контракты

        Поддерживает смарт-контракты

        Скорость транзакций

        Быстрее и дешевле, чем Ethereum

        Немного медленнее и дороже, чем BEP2, но быстрее, чем Ethereum

        Совместимость

        Несовместим с другими блокчейнами

        Совместим с Ethereum и другими блокчейнами, поддерживающими ERC-20

        Применение

        Оплата комиссий, торговля на Binance

        Широкий спектр, включая dApps, игры на блокчейне, программы лояльности

        Преимущества и недостатки сети Tether BEP20

        Преимущества и недостатки токена BEP20 практически идентичны плюсам и минусам USDT ERC20, т.к. этот токен выступает продолжением и развитием стандарта ERC20.

        В чем разница между ЕRС20, ТRС20 и ВЕР20

        Если совсем просто и коротко, то ERC20, TRC20 и BEP20 – стандарты токенов, которые используются для создания и выпуска криптовалют на разных блокчейнах: Ethereum, Tron и Binance Smart Chain (BSC) соответственно.

        Характеристики ERC20, TRC20 и BEP20 приведены в таблице ниже:

        Характеристика

        ERC20

        TRC20

        BEP20

        Блокчейн

        Ethereum

        Tron

        Binance Smart Chain (BSC)

        Функциональность

        Поддерживает смарт-контракты

        Поддерживает смарт-контракты

        Поддерживает смарт-контракты

        Скорость транзакций

        Относительно медленная

        Быстрая

        Быстрая

        Комиссии за транзакции

        Может быть высокой

        Низкая

        Низкая

        Совместимость

        Широкая совместимость с dApps и кошельками

        Ограниченная совместимость

        Ограниченная совместимость (в основном с BSC)

        Примеры использования

        Широкий спектр, включая DeFi, NFT, игры на блокчейне

        USDT (Tether) на Tron

        BNB (Binance Coin), BUSD (Binance USD)

        Какой стандарт выбрать новичку

        Для упрощения работы с токенами ERC20, TRC20 и BEP20 обычному пользователю следует убедиться, что его кошелек совместим с этими стандартами. Новичкам рекомендуем обратить внимание на USDT ERC20. Благодаря своей универсальности и большому выбору токенов для обмена, он наиболее привлекателен для начинающих пользователей. В то же время, TRC20 и BEP20, благодаря своим низким комиссиям и быстрым операциям, наверняка заинтересуют более опытных пользователей, часто совершающих транзакции.

        Выбор кошелька для ERC20, TRC20 и BEP20

        Какой бы токен вы не использовали – ERC20, TRC20 или USDT BEP20, вам необходимо их где-то хранить. Поэтому прежде чем приступать к работе с токенами USDT этих стандартов позаботьтесь о подходящем кошельке для их сбережения. Самый простой вариант – скачать из Play Market или AppStore кошелек, о которым мы подробно писали в “Обзор кошелька Trust Wallet”.

        Trust Wallet – популярный мобильный кошелек с поддержкой множества токенов, в том числе ERC20, TRC20 и BEP20, а также имеет встроенный веб-браузер для децентрализованных приложений (dApps) – DEX-биржи:Uniswap, PancakeSwap, DeFi-приложения: Aave, Yearn Finance, игр на блокчейне вроде Axie Infinity и OpenSea для рынка NFT.

        В качестве альтернативы Trust Wallet можно рассмотреть не менее популярный мобильный кошелек Metamask и мультивалютные кошельки для настольных ПК и мобильных устройств Exodus и Atomic Wallet. Все они поддерживают Tether в формате ERC20 и TRC20, а также BEP20.

        Заключение

        Tether (USDT), привязанный к доллару США, остается самой популярной криптовалютой, доступной на различных блокчейнах. Новичкам легко запутаться в разнообразии существующих стандартов, таких как ERC20, TRC20 и BEP20. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, такие как комиссии за операции, скорость обработки и доступность. В этой статье мы рассмотрели основные различия стандартов Tether, их преимущества и недостатки, а также популярные кошельки для хранения, чтобы помочь вам в их выборе. Однако, окончательное решение за вами, и будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей.

        Смотрите также:

        Как купить криптовалюту за рубли или доллары

        Необходима ли криптовалюта в современном мире?

        Кто придумал криптовалюты?

        Рейтинг криптовалют

        Богдан
        Богдан
        Мне вполне хватает ERC 20
        Трейдер БО, Оно все +/- одинаково и разница не существенна.
        tirant, Согласен, но у TRC20 и BEP20 комиссия ниже. В ERC может быть высокой. Интересно на сколько?
        Трейдер БО, Я имею дело с бинанс, по этому его блокчейном и пользуюсь. У меня выбора нет.
        Богдан, Я тоже, но рассматриваю разные варианты.
        Трейдер БО, Аналогично. Не следует держать все яйца в одной корзине.
        18 октября 2024
        Артур
        Артур
        А недостатки практически у всех одинаковы.
        04 октября 2024
        Ответить
        Scruffy
        Scruffy
        TRC20 is the real deal if you're tired of those high gas fees on ERC20! Been using Tron for a few months now and saving a ton. But yeah, not as widely accepted as ERC20, so that’s a bit annoying.
        04 октября 2024
        Ответить
        Mister X
        Mister X
        I didn’t realize how centralized Tether really is. I mean, we all kinda know it’s not fully decentralized, but reading this just reminded me. Oh well, still using it 'cause it’s super easy to trade everywhere.
        04 октября 2024
        Ответить
        Serg
        I tried BEP20 recently, and man, the speed is crazy fast! But I got confused with BEP2 at first. Make sure your wallet supports the right one, folks. Nothing worse than sending your USDT to the wrong chain and freaking out.
        04 октября 2024
        Ответить
