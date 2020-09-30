Сколько существует криптовалют

Понятие «криптовалюта» прочно вошло не только в финансовый сектор, но и в повседневную жизнь многих людей, однако что скрывается под данным термином, как работают цифровые монеты и для чего они нужны, знают не многие.

Определение понятия криптовалюта

Существует несколько форм денег, и к примеру, фиатные деньги (настоящие валюты) выпускаются в виде банкнот и монет, которые могут быть как наличными, так и безналичными (банковские карты). В этом случае количество средств, которыми владеет человек или организация, определено в виде записи в банковском документе, в том числе и электронном, а при проведении финансовых операций в безналичной форме происходит изменение указанных записей.

Как и реальные деньги, криптовалюты также представлены в электронной форме, но в отличие от обычных денег тот же Биткоин – исключительно цифровая валюта. Кроме того, криптовалюты признаны условно расчетной единицей, так как официально цифровые деньги в большинстве стран не признаны средством платежа.

Записи о количестве криптовалют хранятся не в одном банке или финансовом учреждении, а в распределенном реестре, или электронном файле, который надежно защищен от взлома с помощью технологий криптографического шифрования. Файл с данной информацией многократно продублирован, и он хранится в цепочке других подобных файлов, которая, в свою очередь, распределена среди большого количества пользователей, подключенных к одной сети (например, сети Bitcoin). Чтобы получить доступ к этим данным, необходимо сначала взломать распределенный реестр на компьютере одного из пользователей, но даже если злоумышленник сможет это сделать, внести изменения в информацию у него не получится, так как точно такие же данные хранятся на компьютерах множества других пользователей. То есть для внесения изменений в указанный реестр нужно провести данную операцию на 51% компьютеров-участников сети, что физически сделать невозможно, так как количество участников сети исчисляется миллионами.

Как появляются криптомонеты

Создать новую криптовалюту может любой человек, обладающий необходимыми знаниями в области программирования и криптошифрования. Для этого нужно разработать специальную программу, которая сформирует указанный ранее реестр данных и будет обслуживать ее. Также при создании новой криптовалюты нужно запустить сервис, на котором будут храниться электронные криптокошельки пользователей.

На следующем этапе разработчикам необходимо провести маркетинговую программу для популяризации своего продукта. В этом случае нередко прибегают к бесплатной раздаче небольшого числа криптовалют, а позднее новую монету выводят через ICO на одну или несколько бирж.

Сколько создано криптовалют

Число криптовалют подсчитать сложно, так как этот показатель постоянно меняется, но по данным на 2020 год в мире создано свыше двух тысяч цифровых монет. При этом часть криптовалют со временем может уйти с рынка из-за отсутствия спроса на них.

Одинаковы ли криптовалюты

На криптовалютном рынке представлены совершенно разные виды крипптомонет. Есть валюты, которые являются практически полной копией Биткоина (то есть эти криптовалюты поддерживают те же методы шифрования и алгориты), но есть среди существующих монет принципиально другие продукты.

К числу последних относится криптовалюта Ethereum, которая создана для обслуживания смарт-контрактов. По сути, смарт-контракт – это обычный контракт, условия которого невозможно изменить без достижения консенсуса. Данный договор считывается закрытым, если достигнуты определенные результаты.

А вот криптовалюта Ripple создавалась уже для совсем других целей, в которые входили сотрудничество с банками и создание дополнительной ликвидности для проведения расчетов внутри и между банками.

Некоторые криптовалюты сегодня используются для совершения покупок. В частности, для этих целей применяют монеты Litecoin, транзакции с которым проводятся быстрее, чем с Bitcoin.

Как получить криптовалюту

Существует несколько способов получения криптовалюты и в cети популярностью пользуются так называемые краны, так как они являются бесплатным способом получения монет, которые выплачиваются в небольшом количестве за просмотр рекламы.

Другие сайты построены по типу финансовых пирамид, или псевдомайнинга. В этом случае пользователям предлагают вложить небольшое количество криптовалюты и получить взамен увеличенную сумму, но такие псевдомайнинговые сайты платят только на начальном этапе и всегда есть возможность потерять все вложенные средства.

Ряд криптовалют можно майнить. Для этого нужно установить на компьютер специальную программу, которая, задействуя видеокарту, разрабатывает новые цифровые монеты путем решения сложных математических задач. Данный вариант добычи сегодня есть смысл использовать только для самых новых криптовалют.

Также криптовалюты можно купить на криптовалютных биржах либо приобрести в онлайн-обменниках.

Как хранить криптовалюту

Для хранения монет необходимо выбрать криптовалютный кошелек, который может быть разных видов.

Многие пользователи хранят криптовалюту в электронном кошельке либо на специализированных сервисах, а если криптовалютами ведется торговля, то используют биржи. Данные способы классифицируются как «горячие кошельки» и являются не самым безопасными по ряду разных причин, к которым можно отнести взломы.

Более надежным способом считается установка на компьютер аппаратного кошелька. В данном случае доступ к криптовалюте имеет только владелец ПК, но стоит учитывать, что при установке аппаратного кошелька на компьютер скачивается вся система, то есть эта программа может занять несколько сотен гигабайт свободного пространства.

Также есть так называемые «холодные» кошельки. В этом случае криптовалюта хранится на внешнем источнике (на флешке). Данный метод считается самым надежным, так как вероятность кражи цифровых монет сводится к минимуму и «холодные» кошельки рекомендуют использовать для хранения крупных сумм, тогда как небольшое количество криптомонет удобнее хранить на онлайн сервисах.

Как используют криптомонеты

Правительства некоторых стран разрешило использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг и в Европе создан аналог дебетовой карты, поддерживающей цифровые монеты. В этом случае пользователь может пополнить счет криптовалютой, а при покупке банк самостоятельно переводит ее в реальные деньги по текущему криптовалютному курсу.

В России цифровые монеты официально не используются при оплате товаров и в основном криптовалюту применяют для совершения сделок в интернете. В частности, цифровые монеты нашли себе применение в инвестициях, которые проводятся в высокорискованные проекты.

Как обменять криптовалюту на реальные деньги

Обменять криптовалюту на реальные (фиатные) деньги можно на специализированных площадках или проще говоря обменниках.

Также для обмена применяют мультивалютные кошельки, но не всегда с таких источников можно вывести деньги на банковскую карту.

Также для обмена используют криптовалютные биржи, но этот вариант неудобен тем, что необходимо проходить регистрацию нового аккаунта. Однако с помощью биржи можно не только поменять криптовалюту по выгодному курсу и вывести деньги на карточку либо электронные кошельки, а и вести торговлю криптовалютами.

